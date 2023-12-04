Kriollo Restaurante
BREAKFAST
AVENA
SANDWICH
LUNCH
LUNCH KRIOLLO
- KRIOLLO BANDERA$3.00+
ARROZ, HABICHUELA Y CARNE
- SOPA DE POLLO$7.00+
SOPA DE POLLO EN VASIJA DE 8OZ CON ARROZ BLANCO EN CONTAINER DE 6OZ
- SOPA DE RES$7.00+
SOPA DE RES SERVIDA EN CONTAINER DE 8OZ CON ARROZ DE 6OZ
- HABICHUELA KRIOLLO$3.00+
- MORO DE HABICHUELA$5.00
- ARROZ BLANCO$5.00
- MORO DE GANDULES$3.00+
- COCIDO KRIOLLO$0+
- MONDONGO KRIOLLO$0+
- LOCRIO KRIOLLO$12.00
CON PLATANOS MADUROS Y ENSALADA
- RABO GUISADO$13.00+
SEPARADO CON ARROZ BLANCO
- AREPITAS DE YUCA$1.00
- YUCA / GUINEITO / MANGU$4.00+
- MADUROS$3.00
- ENSALADA RUSA$5.00
- SALCOCHO KRIOLLO$9.00+
- KRIOLLO POLLO HORNEADO$6.00+
- KRIOLLO TOSTONES$5.00+
KRIOLLO SIDES
Kriollo Restaurante Location and Ordering Hours
(973) 955-2207
Open now • Closes at 6PM