COMIDA

ANTOJITOS

YUCA FRITA CON CHICHARRON

$15.99

EMPANADAS LECHE O FRIJOL

$10.99

PASTELITOS POLLO, CARNE, CAMARON

$12.99

ENCHILADASPOLLO-CARNE

$6.99

CANOA

$8.99

PAN CON GALLINA

$15.99

NUEGADOS CON PLATANO Y CHILATE

$16.99

PAPAS LOCAS

$7.99

TAMAL ELOTE/CREMA

$3.99

TAMAL CHIPILIN

$3.99

BOTANA CHICHARRON

$12.99

TAMAL POLLO

$3.99

BUKELAZOS

BUKELAZO #1

$16.99

CARNE,HUEVO,QUESO, CASAMIENTO, AGUACATE, CHORIZO,PLATANO, CREMA, 2 TORTILLAS

BUKELAZO #2

$15.99

HUEVO, 1PUPUSA,PLATANO, CREMA FRIJOL, 2 TORTILLAS

DESAYUNOS

HUEVO CON LOROCO

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

HUEVO CON CHORIZO

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

HUEVO CON JAMON

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

HUEVO CON SALCHICHA

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

HUEVO REVUELTOS

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

HUEVOS ESTRELLADOS

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

HUEVOS RANCHEROS

$14.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

PLATANOS CON FRIJOL-CREMA

$10.99

INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS

ESPECIALES

SALPICHON

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

CARNE ASADA

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

CARNE GUISADA

$18.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

BISTEC EN CEBOLLADO

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

CARNE GUISADA

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

POLLO CREMA

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

POLLO EN CEBOLLADO

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

PECHUGA PLANCHA

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

PECHUGA EMPANIZADA

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

COSTILLAS ASADAS

$17.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

SALMON

$19.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

FILETE

$19.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

MOJARRA

$18.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

COSTILLAS EN TOMATADAS

$15.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

HIGADO EN CEBOLLADO

$15.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

FAJITA MIXTAS

$20.99

INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS

EXTRAS

ORDEN ARROZ

$2.99

ORDEN FRIJOL

$2.99

ORDEN CASAMIENTO

$3.99

ORDEN QUESO

$1.99

ORDEN CREMA

$1.99

ORDEN TORTILLA

$1.99

ORDEN GUACAMOLE

$2.99

ORDEN CHORIZO

$2.00

MARISCOS

CAMARONES PLANCHA

$17.99

CAMARONES RANCHEROS

$17.99

CAMARONES EMPANIZADOS

$17.99

CAMARONES CREMA

$17.99

COCTEL CAMARON

$16.99

CAMPECHANA

$18.99

CEVICHE CAMARON

$15.99

MEXICAN FOOD

TACOS

$3.00

QUESADILLA

$13.00

BURRITO

$10.99

TACOS DORADOS POLLO

$13.99

NINOS

HAMBURGESA

$9.99

CHICKEN NUGGETS

$9.99

PUPUSITA frijol queso

$9.99

PUPISITA PAPAS

$9.99

PARRILLADAS

PARRILLADA

PARILLADA MIXTA, GALLINA,CARNE,FILETE, CAMARONES, LANGOSTIN, ARROZ,ENSALADA, FRIJOL, 2 TORTILLAS

PARILLADA MARISCOS

MOJARRA, FILETE, CAMARONES,LANGOSTIN, ARROZ ENSALADA, FRIJOL, 2TORTILLAS

PUPUSAS

REVUELTAS

$3.79

QUESO FRIJOL

$3.79

QUESO CALABAZA

$3.79

QUESO LOROCO

$3.79

QUESO ESPINACA

$3.79

QUESO

$3.79

QUESO CAMARON

$4.79

QUESO POLLO

$4.79

QUESO CARNE

$4.79

DEARROZ

$0.50

Regular - De Color

$4.50

Especial- De Color

$5.50

REVUELTAS ESPECIAL

$2.00

CHICHARRON QUESO

$3.79

JALAPENO QUESO

$3.79

SOPAS

GALLINA

$17.99

RES

$17.99

CAMARON

$18.99

TORTILLAS

$17.99

PATA

$17.99

7 MARES

$23.99

Mojarra

$18.99

ESPECIAL DESAYUNO

ESPECIAL DESAYUNO

$12.99

HUEVO CASAMIENTO, QUESO PLATANO, 2 TORTILLAS. CAFE GRATIS

BEBIDAS

CAFE

$3.50

ENSALADA DEFRUTA

$5.59

HORCHATA

$5.59

CEBADA

$5.59

JAMAICA

$5.59

FANTA BOTELLA

$5.00

COCA COLA BOTELLA

$5.00

COLA CHAMPAN

$3.50

JARRITO

$3.50

SPRITE

$2.50

COCA LATA

$2.50

ATOL ELOTE

$4.00

CHOCOLATE

$3.50

ATOL PINA

$4.00

AGUA BOTELLA

$2.00