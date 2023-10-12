La Casita Restaurant
COMIDA
ANTOJITOS
BUKELAZOS
DESAYUNOS
HUEVO CON LOROCO
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
HUEVO CON CHORIZO
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
HUEVO CON JAMON
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
HUEVO CON SALCHICHA
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
HUEVO REVUELTOS
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
HUEVOS ESTRELLADOS
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
HUEVOS RANCHEROS
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
PLATANOS CON FRIJOL-CREMA
INCLUYE HUEVO,PLATANO,FRIJOL,CREMA, AGUACATE, QUESO, 2 TORTILLAS
ESPECIALES
SALPICHON
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
CARNE ASADA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
CARNE GUISADA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
BISTEC EN CEBOLLADO
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
CARNE GUISADA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
POLLO CREMA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
POLLO EN CEBOLLADO
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
PECHUGA PLANCHA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
PECHUGA EMPANIZADA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
COSTILLAS ASADAS
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
SALMON
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
FILETE
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
MOJARRA
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
COSTILLAS EN TOMATADAS
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
HIGADO EN CEBOLLADO
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS
FAJITA MIXTAS
INCLUYE ARROZ ENSALADA FRIJOL 2 TORTILLAS