La Catrina Street Tacos GA-EM 10 Pine Neddle Trail
FOOD
TACOS
BURRITOS
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,CHIPOTLE SAUCE. (RICE AND BEANS ON THE SIDE).
BURRITO DE ASADA
$12.00
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,CHIPOTLE SAUCE.(RICE AND BEANS ON THE SIDE).
BURRITO DE PASTOR
$12.00
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,CHIPOTLE SAUCE.(RICE AND BEANS ON THE SIDE).
BURRITO DE POLLO
$12.00
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,CHIPOTLE SAUCE.(RICE AND BEANS ON THE SIDE).
BURRITO DE CHORIZO
$12.00
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,CHIPOTLE SAUCE.(RICE AND BEANS ON THE SIDE).
BURRITO DE BIRRIA
$13.00
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,CHIPOTLE SAUCE.(RICE AND BEANS ON THE SIDE).
MONSTER QUESADILLAS
QUESABIRRIAS
SHREDDED BEEF. MOZZARELLA CHEESE,ONIONS,CILANTRO. DIPPING SAUCE. (Consome)
TORTAS
MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO,ONIOS,BEANS,MAYO.
TACO PLATE
CILANTRO,ONIOS,(RICE AND BEANS ON THE SIDE).
LA CATRINA TACOS
CILANTRO,ONIONS,AVOCADO,QUESO FRESCO.
MEAT AND CHEESE QUESADILLAS
Aderezos
BEVERAGES
AGUAS FRESCAS
JARRITOS
DESERTS
CHOCOFLAN
CHEESECAKE
SNACKS
Street corn
La Catrina Street Tacos GA-EM 10 Pine Neddle Trail Location and Ordering Hours
(678) 675-5706
Closed • Opens Tuesday at 11AM