La Librairie Kitchen & Cafe
Food
SALADS
SHRIMP, AVOCADO, CORN, RED ONION, CHERRY TOMATOES,MIXED GREENS AND SPICY DRESSING
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND VINAIGRETTE DRESSING
POTATOES,GREEN BEANS, TOMATOES , TUNA, OLIVES AND BOILED EGGS
SANDWICHES
IMPORTED HAM, GRUYERE AND A CROISSANT
IMPORTED HAM AND BUTTER ON A BAGUETTE
IMPORTED ROSETTE DE LYON FRENCH SALAMI, BUTTER, PCKLES ON A BAGUETTE
LAMB SPICY ALGERIAN SAUSAGE , HARISSA, AND BAGUETTE WITH HOME MADE FRENCH FRIES
SMOKED SALMON, BUTTER AND LEMON ON A BAGUETTE
TUNA, HOME MADE MAYO, CAPERS, CHIVES, PARSLEY AND TOMATOES ON A BAGUETTE
PESTO, FRESH MOTZARELLAAAAA, TOMATO AND BASIL ON A BAGUETTE
BREADED CHICKEN, BLUE CHEESE AND LETTUCE ON A WRAP
QUICHES
SPINACH, MUSHROOM, EGGS, AND GRUYERE
SPINACH, GOAT CHEESE, AND EGGS
BACON, EGGS AND GRUYERE
ONION, EGGS AND GRUYERE
TOMATOES, ZUCCHINI, EGGS AND GRUYERE
MUSHROOM, EGGS AND GRUYERE.
SOUPS
ASPARAGUS, ONION, POTATO AND HOME MADE VEGETABLE BROTH
MUSHROOM, ONION, PARSLEY AND HOME MADE VEGETABLE BROTH
BROCCHOLI, ONION AND VEGETABLE BROTH
VEGGIES, ONION
RED LENTILS, CARROTS, TOMATOES, FRESH AND DRY MINT, ONION,
CHICKEN, CARROTS, CELERI
BEEF, CARROTS, PEARL BARLEY, VEGETABLES
BEEF, BEANS AND ONION
ALGERIAN SOUP WITH LAMB, CHEAKPEAS, AND VEGETABLES
BUTTERNUT SQUASH, ONION,FRESH GINGER, SAGE AND ROSEMAY
FRENCH ENTILS, CARROTS AND CELERY
LEEK, POTATOES AND ONION
GREEN SPLIT PEAS, VEGETABLES AND HOME MADE VEGETABLE BROTH
WHITE BEAN, GARLIS AND CUMIN
BLACK BEAN, VEGETABLE AND HOME MADE VEGETABLE BROTH
EGGS
EGGS, MUSHROOMS, SPINACH AND GRUYERE CHEESE
EGGS, AND GUYERE CHEESE
EGGS AND BAVARIAN ROLL SAUSAGE
EGG, FLAT SAUSAGE AND BABYBEL CHEESE
CREPES
FLOUR, EGGS MILK AND SUGAR
FLOUR, EGGS, MILK, BUTTER AND LEMON
FLOUR, EGGS, MILK, AND JAM
HOME MADE CHOCOLATE, FLOUR, EGGS, MILK AND BUTTER
FLOUR, EGGS, MILK, BUTTER AND SUGAR
FLOUR, EGGS, MILK, BUTTER AND NUTELLA
DESSERT
VIENNOISERIE
Drinks
HOT DRINKS
TRADITIONAL ITALIAN DRINKS
ILLY EXPRESSO
ILLY EXPRESSO WITH A SMALL AMOUNT OF FOAMED MILK
ILLY EXPRESSO WITH HOT WATER
ILLY EXPRESSO WITH FOAMED MILK
ILLY EXPRESO WITH STEAMED MILK
ILLY EXPRESSO WITH CARAMEL SIROP, FOAM MILK AND CARAMEL FUDGE
ILLY EXPRESSO WITH CHOCOLATE SIROP, FOAM MILK, CHOCOLATE FUDGE