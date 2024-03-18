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COFFEE & TEA
ESPRESSO & COFFEE
BREWED COFFEE
$2.50+
ESPRESSO
$3.50
AMERICANO
$3.50+
RED EYE
$4.75+
LATTE
$4.75+
MOCHA
$4.75+
NON-COFFEE LATTES & CHOCOLATES
CHAI LATTE
$4.75+
MATCHA
$5.25+
HOT CHOCOLATE
$4.75+
SIGNATURE DRINKS
SWEET CREAM LATTE
$4.75+
MIEL CANELA
$4.75
LA MANCHA MOCHA
$5.00+
EL CAFECITO (cortado)
$3.50
DIRTY CHAI LATTE
$5.00+
MOCHA CHOCO-LATTE
$5.00+
SALTED CARAMEL CHAI LATTE
$5.50+
WHITE CHOCOLATE MATCHA
$5.75+
LA MANCHA SPICED HOT COCOA
$5.00+
FRAPPES
SWEET CREAM ESPRESSO
$5.50
CARAMEL
$5.75
WHITE OR DARK CHOCOLATE
$5.75
OREO
$6.00
LA MANCHA FREEZE
$6.00
TASTE OF TEXAS FRAPPE
$6.00
UNICORN FRAPPE
$6.00
WHITE CHOCOLATE MATCHA
$6.00
FROZEN HOT CHOCOLATE
$6.00
SMOOTHIES
GREEN TEA CHAI
$6.50
MANGO STRAWBERRY
$6.50
STRAWBERRY BANANA
$6.50
GOLDEN TEASE
$6.50
BERRY OAT
$6.75
DETOX BLEND
$6.50
BLUE BANANA DREAM
$6.50
SUNRISE SMOOTHIE
$6.50
TEA
HOT TEA SATCHEL
$4.50+
LONDON FOG
$4.75+
BREWED SWEET & UNSWEET TEA
$4.50+
PINK REFRESHER
$5.00+
FLAVORED LOOSE LEAF TEA
$4.75+
MILK TEA
$6.00+
BUTTERFLY DRAGONFRUIT
$5.00+
LEMONADE
ORIGINAL LEMONADES
$6.00+
SPARKLING LEMONADE
$6.50+
BLENDED LEMONADE
$6.00+
TOPO CHICO
FLAVORED TOPO CHICO
$5.00+
RETAIL
HARNEY & SON BOTTLE TEAS
$4.50
MODERN OATS
$4.50
BOTTLE WATER
$1.50
FOOD
BREAKFAST
AVOCADO TOAST
$6.25
CHORIZO HASH
$6.50
BREAKFAST BLT
$6.25
SPICED APPLE/PEANUT BUTTER
$6.25
CHORIZO HASH WRAP
$6.99
HAM N EGG WRAP
$6.99
BLTE WRAP
$6.99
VEGGIE TREAT WRAP
$6.99
STRAWBERRY DELIGHT WAFFLE
$7.99
NUTELLA & BANANAS WAFFLE
$7.99
TRIPLE CHOCOLATE WAFFLE
$7.99
BANANA CREAM WAFFLE
$7.99
MAPLE BACON BIT WAFFLE
$7.99
LUNCH
CLASSIC BLT
$7.99
TURKEY BLT
$7.99
TUNA SALAD
$7.99
CHICKEN SALAD
$7.99
MEAN GREEN TURKEY
$7.99
FANTASY BLACK FOREST
$7.99
FUNGUY
$7.99
Soup of the Day
$4.50
BAKED GOODIES
PASTRIES
$3.50
COOKIES
$0.75
MUFFINS
$4.50
La Mancha Coffee & Tea Location and Hours
(214) 607-2271
101 I-45 Suite 9, Hutchins, TX 75141
Closed
• Opens Sunday at 5:30AM
All hours
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