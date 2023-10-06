COMIDA TRADICIONAL

ENTRADA

ABORRAJADO CON GUAVA Y QUESO

$10.00
CEVICHE DE CHORIZO

CEVICHE DE CHORIZO

$12.00

CHORIZO MARINATED IN CITRIC JUICE, ONION AND CILANTRO; ACCOMPANIED BY ROASTED CORN AND CRUNCHY PLANTAIN.

CHANCHITAS

CHANCHITAS

$12.00

BACON CROQUETTES, BATHED WITH PANELA CARAMEL, A DELICATE TOUCH OF CUMIN, SWEET PEPPER AND LEMON, JOINED WITH AREPAS.

CHORIZO ANTIOQUEÑO

CHORIZO ANTIOQUEÑO

$8.00

CHORIZO ANTIOQUEÑO JOINED WITH HOGAO, LEMON AND SMALL AREPAS. ORDER IT WHOLE OR PICATED.

CONCHITAS CAMPESINAS

CONCHITAS CAMPESINAS

$10.00

CRUNCHY PLANTAIN WITH SHREDDED BEEF, GUACAMOLE WITH MANGO BICHE AND CHEESE.

CONCHITAS MARINAS

CONCHITAS MARINAS

$12.00

FRIED PLANTAINS FILLED WITH SHRIMP COCOKTAIL AND OCTOPUS.

EMPANADITAS O PASTELITOS FRITO

$7.00

(8 UNITS) ACCOMPANIED WITH PICKLES AND GUACAMOLE WITH MANGO BICHE. IF YOU WANT, ASK FOR MIX OF THEM.

MORCILLITAS ANTIOQUEÑAS

MORCILLITAS ANTIOQUEÑAS

$8.00

BLACK SAUSAGE WITH SMALL AREPAS, LEMON AND HOGAO.

PATACONES EN CHAROL

$13.00

(4 UNITS) JOINED WITH HOGAO, ROPAVIEJA, SOUR CREAM AND GUACAMOLE WITH MANGO BICHE.

ENSALADA

BURRATA MATRIARCA

BURRATA MATRIARCA

$16.00

MIX OF LETTUCE MARINATED IN WINE AND BALSAMIC REDUCTION WITH CHERRY TOMATO CONFIT, CRUNCHY CHICHARRON AND BUFFALA CHEESE

ENSALADA CESAR CON POLLO

ENSALADA CESAR CON POLLO

$15.00

MIX OF ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, CESAR SAUCE, PARMESAN CHEESE AND CHICKEN JULIENNES.

ENSALADA DE CANGREJO

ENSALADA DE CANGREJO

$18.00
ENSALADA MATRIARCA

ENSALADA MATRIARCA

$15.00Out of stock

THIS IS THE SALAD MY NIECE LIKES THE MOST. CHICKEN JULIENNE STRIPS, BED OF LETTUCE, AVOCADO, CHEESE CUBES, BOILED EGG, GRILLED CORN, CRUNCHY BACON, TOMATO AND RANCH DRESSING.

CHICHARRONERIA

BATEA DE CHICHARRONES

BATEA DE CHICHARRONES

$69.00

(FOR 2 PEOPLE) ALL OF OUR PORK RINDS AND BACONS JOINED WITH RED ONIONS CURED WITH LEMON AND CILANTRO, YELLOW POTATOES, AREPAS AND SPICY PICKLES.

CAUSA DE CHICHARRON

CAUSA DE CHICHARRON

$22.00

IT IS THE BEST FUSION OF OUR MATRIARCA COOKING AND PERUVIAN COOKING, MASHED POTATOES MARINATED WITH A TOUCH SPICY, MASHED POTATOES OF CRISPY PORK, PLANTAIN, PORK AND CREAMY CHEESE WITH AVOCADO.

CEVICHE AL CAJON

CEVICHE AL CAJON

$22.00

CRISPY PORK BELLY MARINATED IN RED ONION WITH LEMON AND CILANTRO, SPECIAL MAYONAISE, AVOCADO, YELLOW PEPPER, TOASTED CORN AND CHIP OF PLANTAIN.

LAMINAS DE CHICHARRON

LAMINAS DE CHICHARRON

$10.00

SLICES CUTS MARINATED IN FRESH HERBS, JOINED WITH RED ONION CURED IN LEMON WITH CILANTRO, AREPAS AND LULO MAYONNAISE.

MATRIARCA PAELLA (PAELLA MATRIARCA)

MATRIARCA PAELLA (PAELLA MATRIARCA)

$25.00

HOMEMADE SPECIALTY, RICE JOINED WITH YELLOW PEPPER, RED SEASONING, CRISPY PORK WITH CHORIZO LOW IN GREASE, CHICKEN CHOPPED, CRUNCHY BACON AND VEGETABLES.

ROLLO CROCANTE

$23.00
TOCINO CONFITADO

TOCINO CONFITADO

$18.00

VACUUM COOKED IN IT IS OWN FAT, GLAZED AND SWEETENED WITH PANELA. LA MATRIARCA RECIPE.

TOCINO EN CAJON PORCION GRANDE

TOCINO EN CAJON PORCION GRANDE

$23.00

HOMEMADE SPECIALTY. CRISPY, TENDER AND SOFT MEAT, JUST LIKE MY FAMILY LIKE IT. JOINED WITH YELLOW POTATOES COOKED WITH ROSEMARY, AREPAS AND LULO MAYONNAISE.

TRADICIONAL

AJIACO

AJIACO

$17.00

CHICKEN SLICES, RICE, CORN ON THE COB, AVOCADO, AREPA, MILK CREAM, CAPERS AND IF YOU WANT, A BANANA.

BANDEJA PAISA

BANDEJA PAISA

$25.00

RED BEANS SOUP WITH CRUNCHY CHOPPED PORK RINDS, BEEF POWDER, CHORIZO, BLACK SAUSAGE, RICE, PLANTAIN SLICES, CASSEROLE EGG, AREPA AND AVOCADO.

CAZUELA DE FRIJOL

CAZUELA DE FRIJOL

$18.00

THICK RED BEANS SOUP WITH CRUNCHY CHOPPED PORK RINDS, SHREDDED BEEF, CHORIZO, PLANTAIN SLICES AND SMALL POTATO CHIPS, ALL SERVED WITH RICE, SWEET CORN, CUBES OF AVOCADO, HOGAO AND AREPA.

MONDONGO

MONDONGO

$18.00

RICE, AVOCADO, AREPA AND FINELY CHOPPED CILANTRO.

FRIJOLES

FRIJOLES

$16.00

DELICIOUS BEANS ACCOMPANIED BY POWDERED MEAT, RICE, HOGAO, AREPA, AVOCADO AND PLANTAIN.

POSTA CARTAGENERA

POSTA CARTAGENERA

$23.00

BEEF COOKED WITH BEER AND PANELA, JOINED WITH COCONUT RICE, FRIED PLANTAIN AND HOMEMADE SALAD.

MONDONGO ESPECIAL DE LA MATRIARCA

$25.00

RICE, CHORIZO, CRISPY PORK, AREPA, ROPA VIEJA, BANANA AND CILANTRO. YOU CAN CHANGE FOR MEAT IN DUST.

GRILL

ENTRAÑA

ENTRAÑA

$33.00
HAMBURGUESA BLANCK ANGUS CAB

HAMBURGUESA BLANCK ANGUS CAB

$18.00Out of stock

ARTISAN BREAD, 100% ANGUS BEEF, BACON, CHEESE, FRESH VEGETABLES

LOMO SALTADO

LOMO SALTADO

$25.00

TENDERLOIN COOKED TO WOK WITH SOY, BRIGHT TOMTOES, PEPPERS AND RED ONION, SERVED WITH CRUNCHY FRENCH FRIES AND RCE.

NEW YORK STEAK CAB

NEW YORK STEAK CAB

$30.00
PECHUGA A LA PARRILLA

PECHUGA A LA PARRILLA

$16.00

ROASTED CHICKEN FILLET WITH PEASANT BUTTER.

PICADA MATRIARCA

PICADA MATRIARCA

$45.00

CRISPY PORK BELLY, GRILLED CHICKEN, TENDERLOIN, CHORIZO, BLACK SAUSAGE, AREPAS AND YELLOW POTATOES, LULO MAYONNAISE AND HOGAO SAUCE.

RIBEYE CAB

$32.00

SOLOMITO BABY BEEF

$22.00
SOLOMITO CHAMPIÑONES

SOLOMITO CHAMPIÑONES

$25.00
LOMO AJI PANCA

LOMO AJI PANCA

$23.00
SOLOMITO PIMIENTA

SOLOMITO PIMIENTA

$23.00
TOMAHAWK

TOMAHAWK

$130.00

ARROZ CHAUFA DE LOMO

$25.00

MENU INFANTIL

NUGGETS DE POLLO

NUGGETS DE POLLO

$8.00

FRENCH FRIES, CHICKEN FINGERS, SMALL JUICE AND TOY.

FETUCCINI A LA CREMA

FETUCCINI A LA CREMA

$8.00

CLASSIC PREPARATION OF THE LONG PASTA WITH CREAM, CHICKEN AND PARMESAN CHEESE.

MINI SOLOMITO

$13.00

SERVED WITH FRENCH FRIES AND FRESH SALAD.

SOPITA DE AJIACO

SOPITA DE AJIACO

$7.00

JOINED WITH CHICKEN SLICES, RICE, A SMALL AREPA AND AVOCADO.

PECHUGUITA AL GRILL

PECHUGUITA AL GRILL

$10.00

SERVED WITH FRENCH FRIES AND FRESH SALAD.

VEGETARIAN

ARROZ CHAUFA DE VEGETALES

$19.00
CAUSA VEGETARIANA

CAUSA VEGETARIANA

$15.00

MASHED POTATOES INSPIRED IN THE INCA LAND. COLD DISH WITH MUSHROOMS COCHOTAIL DECORATED WITH PLANTAINS, TOASTED CORN AND AVOCADO.

SIDES

AGUACATE

$3.00

Arepa ( 2uni)

$2.00

Arroz Blanco

$2.50

Arroz cremoso de champiñones

$6.00

Arroz de Coco

$3.50

Arroz panca

$6.00

Cebolla cevichada

$2.50

Ensalada Verde

$2.50

Guacamole

$2.50

Huevo

$2.00

Mayonesa de Lulo

$2.50

Melao

$2.50

Papa a la Francesa

$2.50

Papa Criolla

$4.50

Papas en Casco

$2.50

Patacones ( 2 uni)

$4.00

Porcion de Frijoles

$7.00

Tajadas de Maduro (2 uni)

$2.50

Chips de Platano

$2.50

COMIDA DE MAR

CEVICHES

CEVICHE CREMOSO DE AJI AMARILLO

CEVICHE CREMOSO DE AJI AMARILLO

$22.00

YELLOW PEPPER, MARRIAGE OF SHRIMP, FRESH WHITE FISHING AND OCTOPUS MARINATED IN TIGER MILK WITH JAPANESE MAYONNAISE.

CEVICHE TRADICIONAL

CEVICHE TRADICIONAL

$20.00

RECIPE BROUGHT FROM PERU, PREPARED BY THE CHEF WITH THE CATCH OF THE DAY, MARINATED IN CITRIC JUICES, TIGER MILK, ONIONS IN JULIENNE, CILANTRO AND ROASTED CORN.

CEVICHE TROPICAL

CEVICHE TROPICAL

$22.00

SHRIMP MIX AND FRESH CATCH OF THE DAY MARINATED IN CITIC JUICES, JAPANESE MAYONNAISE, KUMIS, APPLE AND MANGO, SPECIAL RECIPE FROM LA MATRIARCA.

TUNA MIX

TUNA MIX

$28.00

CREAMY CEVICHE PREPARED WITH SALMON CUBES, OSAQUI STICKS JULIENNES, CRISPY SHRIMP AND TUNA CUBES, MARINATED WITH TOGARASHI AND CITRIC JUICES ALL TOPPED WITH CRAB CAVIAR.

SEA FOOD

ARROZ CALDOSO DE MARISCOS

ARROZ CALDOSO DE MARISCOS

$28.00

CREAMY RICE STEW AND COCONUT MILK. SHRIMP, PRAWNS, SQUID RINGS, OCTOPUS AND MUSSELS. IT IS THE COAST VERSION FROM LA MATRIARCA.

ARROZ CHAUFA DE MARISCOS

ARROZ CHAUFA DE MARISCOS

$25.00

CLASSIC RECIPE INSPIRED IN THE PERUVIAN CUISINE, SEAFOODS SAUTED TO WOK WITH VEGETABLES, RICE WITH SOJA SOUCE, OYSTERS SOUCE WITH SESAME OIL AND CARAMELIZED ONION LEEKS.

CAUSA DE CAMARONES Y AGUACATE

CAUSA DE CAMARONES Y AGUACATE

$16.00

MASHED POTATOES INSPIRED IN THE INCA LAND. COLD DISH WITH SHRIMP COCHTAIL DECORATED WITH PLANTAINS, TOASTED CORN AND AVOCADO.

CAZUELA DE MARISCOS

CAZUELA DE MARISCOS

$30.00Out of stock

CREAMY SOUP WITH FLAMBED SHRIMPSD AND PRAWNS, SQUID RINGS, MUSSELS AND CRAB STICKS JOINED WITH COCONUT RICE AND CRUNCHY PLANTAINS.

FETUCCINI CALIPSO

FETUCCINI CALIPSO

$28.00

SHRIMPS, PRAWNS, SQUID RINGS, OCTOPUS AND MUSSELS FLAMBED IN WHITE WINE BATHED IN A CREAMY HUANCAINA SAUCE WITH A BASE OF YELLOW PEPPER.

PARILLADA DE MARISCOS

PARILLADA DE MARISCOS

$45.00

OCTOPUS, SQUID, SHRIMP, FRESH WHITE FISHING MARINATED IN PEPPER SALT WITH GARLIC BATHING IN YELLOW PEPPER SAUCE AND JOINED WITH ONION IN CICITRIC JUICES.

SALMON

$24.00

LICORES

AGUARDIENTE

Azul

$90.00+

Verde

$90.00+

Rojo

$120.00+

BEER

Club Colombia Dorada

$8.00

Aguila

$8.00Out of stock

Corona

$8.00

Heineken

$8.00

Draft

$9.00+

Modelo Negra

$8.00

Pacifica

$8.00

Heineken Zero

$8.00

Michelob Ultra

$8.00

Estrella Dam

$8.00

Pilsen Callao

$8.00

CHAMPAGNE

Veuve Clicqout Rose

$95.00+

Dom Perignon

$550.00

Moet Imperial

$70.00+

COCKTAILS

Abeja Reina

$14.00

Aperol Spritz

$14.00

Black Russian

$14.00

Bloody Mary

$12.00

Caipiriña

$12.00

Cosmopolitan

$14.00

Cuba Libre

$12.00

Daiquiri

Exotic

$14.00

Gin Tonic

Hierberito

$15.00

Long Island Blue

$16.00

Long Island Ice tea

$16.00

Lulada Sour

$14.00

Mai Thai

$14.00

Manhattan

$16.00

Margarita

$16.00

Martini

Mojito Cubano

$12.00

Moscow Mule

$14.00

Negroni

$14.00

Old Fashioned

$16.00

Piña Colada

$14.00

Pomerome Tonic (Gordons)

Reddish Style

Reddish Style rockrose

Rum Cream

Sex on the Beach

$12.00

Sidecar

$14.00

Tropical Cubanito

$14.00

White Russian

$14.00

Amareto Sour

APERITIVOS - DIGESTIVOS

Contreau

$12.00+

Crema Baileys

$140.00+

Grand Marnier

$16.00+

Amareto Disaron

$15.00+

Hennessy

$160.00+

Frangelico

$15.00+

Licor 43

$10.00+

Campari

$14.00+

Aperol

$12.00+

GIN

Bombay Saphire

$140.00+

Empress 1908

$150.00+

Hendricks

$145.00+

Monkey

$270.00+

Sydka

$10.00+

Tanqueray

$14.00+

Gordon

$10.00+

JARRAS

MULATO

$30.00+

ROJITO STYLE ( RED LABEL)

$35.00+

BEBEDISO ANSESTRAL

$40.00+

SANGRIA DE LYCHEE

$28.00+

SANGRIA DE LAMBRUSCO

$28.00+

SANGRIA ROSADA

$28.00+

SANGRIA LAMBRUSCO TINTO

$28.00+

SANGRIA LAMBRUSCO ROSADA

$28.00+

SANGRIA PALENQUERA

$28.00+

SANGRIA REGULAR

$28.00+

REFAJO

$30.00+

RED WINE

Cabernet Punti Ferrer

$40.00+

Malbec Ruca Malen

$40.00+

Tempranillo Coto Crianza

$40.00+

Merlot Nicolas

$35.00+

Carmenere Punti Ferrer

$14.00+

Merlot Punti Ferrer

$14.00+

Hose Wine

$10.00

ROSE WINE Y PROSECO

Rose

$35.00+

Prosecco

$8.00+

RUM

Defensor 12 años

$130.00+

Defensor 18 años

$205.00+

Medellin 12 años

$115.00+

Medellin 3 años

$80.00+

Medellin 8 años

$95.00+

Viejo de Caldas Blanco

$80.00+

Zacapa 23 años

$125.00+

BACARDI SUPERIOR BLANCO

$12.00+

CAPITAN MORGAN SPICED RUM

$10.00+

DON Q CRISTAL

$10.00+

LEBLON CACHAZA

$12.00+

MALIBU

$12.00+

RON ABUELO AÑEJO RESERVA ESPECIAL

$10.00+

RON DIPLOMATICO

$125.00+

SANTA TEREZA

$110.00+

VIEJO DE CALDAS 3 AÑOS

$80.00+

VIEJO DE CALDAS 5 AÑOS

$85.00+

VIEJO DE CALDAS 8 AÑOS

$90.00+

VIEJO DE CALDAS 15

$100.00+

SHOTS

Jagermaister

$10.00

Fireball

Lemon Drop

$7.00

Green Tea

$9.00

TEQUILA

1800 Reposado

$150.00+

1800 Silver

$12.00+

400 Conejos

$110.00+

Arandas

$10.00+

Buen Amigo Blanco

$10.00+

Casa Amigos

$150.00+

Casa Amigos Reposado

$180.00+

Centenario

$10.00+

Clase Azul Reposado

$390.00+

Don Julio 1942

$410.00+

Don Julio 70

$240.00+

Don Julio Anejo

$160.00+

Don Julio Blanco

$140.00+

Don Julio Primavera

$180.00+

Don Julio Reposado

$15.00+

Don Julio Rosado

$290.00+

Patron Silver

$140.00+

Herradura Silver

$14.00+

Jose Cuervo Gold

$80.00+

Jose Cuervo Silver

$125.00+

Maestro Dobel Diamante

$125.00+

Milagros

$120.00+

Patron Reposado

$150.00+

Patron Añejo

$160.00+

Patron Reposado EL ALTO 80

$340.00+

Centinela Reposado

$12.00+

Casa Amigos Mexcal

$190.00+

Union Mexcal

$90.00+

VODKA

Vodka Smoke

$10.00+

Grey Goose

$14.00+

Absolut

$110.00+

Ketel One

$120.00+

Titos

$95.00+

Well House

$10.00

WHISKEY

Buchanan´s 12 años

$140.00+

Buchanan´s 18 años

$20.00+

Buchanan´s Master

$15.00+

Buchanan´s Pinneaple

$15.00+

Buchanan´s Red

$35.00+

Glenfiddich 12 años

$15.00+

Glenfiddich 15 años

$20.00+

Jack Daniels

$14.00+

Johnnie Walker 18 años

$25.00+

Johnnie Walker Black

$14.00+

Johnnie Walker Blue

$46.00+

Johnnie Walker Gold

$20.00+

Johnnie Walker Green

$18.00+

Johnnie Walker Red

$12.00+

Macallan 12 años

$18.00+

Old Parr

$12.00+

The Glenlivet

$18.00+

Macallan 18 Sherry

$58.00+

Dewars

$14.00+

Bulleit

$14.00+

Noble Mark

$12.00+

Know Crew

$16.00+

Woodford

$16.00+

Crow Royal

$14.00+

Jameson

$15.00+

Jameson Orange

$15.00+

WHITE WINE

ALVERDI PINOT GRIGIO

$12.00+

JULIA JAMES CHARDONAY

$12.00+

TOTARA SUAV BLANC

$12.00+

POSTRES

Dessert

Pie de limon

$6.00

Cheesecake de Brownie

$8.00Out of stock

Cheesecake de Fresa

$8.00Out of stock

Cheesecake Turtle

$8.00Out of stock

Flan de Caramelo

$6.00

Torta de Chocolate

$10.00

BEBIDAS

SODA

AGUA S. PELEGRINO

$8.00

AGUA VOSS FLAT

$6.00

AGUA VOSS SPARKLIN

$8.00

Coke

$3.50+

Colombiana

$3.50

Ginger Ale

$3.50

Hatsu Tea Amarillo

$5.00

Hatsu Tea Azul

$5.00

Hatsu Tea Blanco

$5.00

Hatsu Tea Lila

$5.00

Hatsu Tea Negro

$5.00

Manzana

$3.50

Redbull

$6.00

Sprite

$3.50

Bretaña

$3.50

FLAVORED SPARKLING WATER

Red Berries and Lychee

$3.75

Orchard sparkling water

$3.75

Hibiscus flower

$3.75

Exotic Fruits

$3.75

Red Berries ( Blackberry, strawberry and grape)

$3.75

LIMONADE

Natural Lemonade

$4.00

Coconut Lemonade

$7.00

Cherry Lemonade

$5.00

Lychee Lemonade

$5.00

Mint Lemonade

$5.00

WATER JUICE

Mango Juice

$5.00

Blackberry Juice

$5.00

Passion Fruit Juice

$5.00

Lulo Juice

$5.00

MILK JUICE

Strawberry Milk Juice

$7.00

Mango Milk Juice

$7.00

Blackberry Milk Juice

$7.00

Passion Fruit Milk Juice

$7.00

Lulo Milk Juice

$7.00

GUANDOLO

JARRA GUANDOLO

$15.00

VASO GUANDOLO

$4.00

ALMUERZO PERSONAL

MENU DEL DIA

MENU DEL DIA

COFFE

STYLE

Americano

$4.00

Cortadito

$3.50

Espresso

$3.50

Latte

$4.50