La Matriarca 2255 nw 87th ave
COMIDA TRADICIONAL
ENTRADA
ABORRAJADO CON GUAVA Y QUESO
CEVICHE DE CHORIZO
CHORIZO MARINATED IN CITRIC JUICE, ONION AND CILANTRO; ACCOMPANIED BY ROASTED CORN AND CRUNCHY PLANTAIN.
CHANCHITAS
BACON CROQUETTES, BATHED WITH PANELA CARAMEL, A DELICATE TOUCH OF CUMIN, SWEET PEPPER AND LEMON, JOINED WITH AREPAS.
CHORIZO ANTIOQUEÑO
CHORIZO ANTIOQUEÑO JOINED WITH HOGAO, LEMON AND SMALL AREPAS. ORDER IT WHOLE OR PICATED.
CONCHITAS CAMPESINAS
CRUNCHY PLANTAIN WITH SHREDDED BEEF, GUACAMOLE WITH MANGO BICHE AND CHEESE.
CONCHITAS MARINAS
FRIED PLANTAINS FILLED WITH SHRIMP COCOKTAIL AND OCTOPUS.
EMPANADITAS O PASTELITOS FRITO
(8 UNITS) ACCOMPANIED WITH PICKLES AND GUACAMOLE WITH MANGO BICHE. IF YOU WANT, ASK FOR MIX OF THEM.
MORCILLITAS ANTIOQUEÑAS
BLACK SAUSAGE WITH SMALL AREPAS, LEMON AND HOGAO.
PATACONES EN CHAROL
(4 UNITS) JOINED WITH HOGAO, ROPAVIEJA, SOUR CREAM AND GUACAMOLE WITH MANGO BICHE.
ENSALADA
BURRATA MATRIARCA
MIX OF LETTUCE MARINATED IN WINE AND BALSAMIC REDUCTION WITH CHERRY TOMATO CONFIT, CRUNCHY CHICHARRON AND BUFFALA CHEESE
ENSALADA CESAR CON POLLO
MIX OF ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, CESAR SAUCE, PARMESAN CHEESE AND CHICKEN JULIENNES.
ENSALADA DE CANGREJO
ENSALADA MATRIARCA
THIS IS THE SALAD MY NIECE LIKES THE MOST. CHICKEN JULIENNE STRIPS, BED OF LETTUCE, AVOCADO, CHEESE CUBES, BOILED EGG, GRILLED CORN, CRUNCHY BACON, TOMATO AND RANCH DRESSING.
CHICHARRONERIA
BATEA DE CHICHARRONES
(FOR 2 PEOPLE) ALL OF OUR PORK RINDS AND BACONS JOINED WITH RED ONIONS CURED WITH LEMON AND CILANTRO, YELLOW POTATOES, AREPAS AND SPICY PICKLES.
CAUSA DE CHICHARRON
IT IS THE BEST FUSION OF OUR MATRIARCA COOKING AND PERUVIAN COOKING, MASHED POTATOES MARINATED WITH A TOUCH SPICY, MASHED POTATOES OF CRISPY PORK, PLANTAIN, PORK AND CREAMY CHEESE WITH AVOCADO.
CEVICHE AL CAJON
CRISPY PORK BELLY MARINATED IN RED ONION WITH LEMON AND CILANTRO, SPECIAL MAYONAISE, AVOCADO, YELLOW PEPPER, TOASTED CORN AND CHIP OF PLANTAIN.
LAMINAS DE CHICHARRON
SLICES CUTS MARINATED IN FRESH HERBS, JOINED WITH RED ONION CURED IN LEMON WITH CILANTRO, AREPAS AND LULO MAYONNAISE.
MATRIARCA PAELLA (PAELLA MATRIARCA)
HOMEMADE SPECIALTY, RICE JOINED WITH YELLOW PEPPER, RED SEASONING, CRISPY PORK WITH CHORIZO LOW IN GREASE, CHICKEN CHOPPED, CRUNCHY BACON AND VEGETABLES.
ROLLO CROCANTE
TOCINO CONFITADO
VACUUM COOKED IN IT IS OWN FAT, GLAZED AND SWEETENED WITH PANELA. LA MATRIARCA RECIPE.
TOCINO EN CAJON PORCION GRANDE
HOMEMADE SPECIALTY. CRISPY, TENDER AND SOFT MEAT, JUST LIKE MY FAMILY LIKE IT. JOINED WITH YELLOW POTATOES COOKED WITH ROSEMARY, AREPAS AND LULO MAYONNAISE.
TRADICIONAL
AJIACO
CHICKEN SLICES, RICE, CORN ON THE COB, AVOCADO, AREPA, MILK CREAM, CAPERS AND IF YOU WANT, A BANANA.
BANDEJA PAISA
RED BEANS SOUP WITH CRUNCHY CHOPPED PORK RINDS, BEEF POWDER, CHORIZO, BLACK SAUSAGE, RICE, PLANTAIN SLICES, CASSEROLE EGG, AREPA AND AVOCADO.
CAZUELA DE FRIJOL
THICK RED BEANS SOUP WITH CRUNCHY CHOPPED PORK RINDS, SHREDDED BEEF, CHORIZO, PLANTAIN SLICES AND SMALL POTATO CHIPS, ALL SERVED WITH RICE, SWEET CORN, CUBES OF AVOCADO, HOGAO AND AREPA.
MONDONGO
RICE, AVOCADO, AREPA AND FINELY CHOPPED CILANTRO.
FRIJOLES
DELICIOUS BEANS ACCOMPANIED BY POWDERED MEAT, RICE, HOGAO, AREPA, AVOCADO AND PLANTAIN.
POSTA CARTAGENERA
BEEF COOKED WITH BEER AND PANELA, JOINED WITH COCONUT RICE, FRIED PLANTAIN AND HOMEMADE SALAD.
MONDONGO ESPECIAL DE LA MATRIARCA
RICE, CHORIZO, CRISPY PORK, AREPA, ROPA VIEJA, BANANA AND CILANTRO. YOU CAN CHANGE FOR MEAT IN DUST.
GRILL
ENTRAÑA
HAMBURGUESA BLANCK ANGUS CAB
ARTISAN BREAD, 100% ANGUS BEEF, BACON, CHEESE, FRESH VEGETABLES
LOMO SALTADO
TENDERLOIN COOKED TO WOK WITH SOY, BRIGHT TOMTOES, PEPPERS AND RED ONION, SERVED WITH CRUNCHY FRENCH FRIES AND RCE.
NEW YORK STEAK CAB
PECHUGA A LA PARRILLA
ROASTED CHICKEN FILLET WITH PEASANT BUTTER.
PICADA MATRIARCA
CRISPY PORK BELLY, GRILLED CHICKEN, TENDERLOIN, CHORIZO, BLACK SAUSAGE, AREPAS AND YELLOW POTATOES, LULO MAYONNAISE AND HOGAO SAUCE.
RIBEYE CAB
SOLOMITO BABY BEEF
SOLOMITO CHAMPIÑONES
LOMO AJI PANCA
SOLOMITO PIMIENTA
TOMAHAWK
ARROZ CHAUFA DE LOMO
MENU INFANTIL
NUGGETS DE POLLO
FRENCH FRIES, CHICKEN FINGERS, SMALL JUICE AND TOY.
FETUCCINI A LA CREMA
CLASSIC PREPARATION OF THE LONG PASTA WITH CREAM, CHICKEN AND PARMESAN CHEESE.
MINI SOLOMITO
SERVED WITH FRENCH FRIES AND FRESH SALAD.
SOPITA DE AJIACO
JOINED WITH CHICKEN SLICES, RICE, A SMALL AREPA AND AVOCADO.
PECHUGUITA AL GRILL
SERVED WITH FRENCH FRIES AND FRESH SALAD.
VEGETARIAN
SIDES
AGUACATE
Arepa ( 2uni)
Arroz Blanco
Arroz cremoso de champiñones
Arroz de Coco
Arroz panca
Cebolla cevichada
Ensalada Verde
Guacamole
Huevo
Mayonesa de Lulo
Melao
Papa a la Francesa
Papa Criolla
Papas en Casco
Patacones ( 2 uni)
Porcion de Frijoles
Tajadas de Maduro (2 uni)
Chips de Platano
COMIDA DE MAR
CEVICHES
CEVICHE CREMOSO DE AJI AMARILLO
YELLOW PEPPER, MARRIAGE OF SHRIMP, FRESH WHITE FISHING AND OCTOPUS MARINATED IN TIGER MILK WITH JAPANESE MAYONNAISE.
CEVICHE TRADICIONAL
RECIPE BROUGHT FROM PERU, PREPARED BY THE CHEF WITH THE CATCH OF THE DAY, MARINATED IN CITRIC JUICES, TIGER MILK, ONIONS IN JULIENNE, CILANTRO AND ROASTED CORN.
CEVICHE TROPICAL
SHRIMP MIX AND FRESH CATCH OF THE DAY MARINATED IN CITIC JUICES, JAPANESE MAYONNAISE, KUMIS, APPLE AND MANGO, SPECIAL RECIPE FROM LA MATRIARCA.
TUNA MIX
CREAMY CEVICHE PREPARED WITH SALMON CUBES, OSAQUI STICKS JULIENNES, CRISPY SHRIMP AND TUNA CUBES, MARINATED WITH TOGARASHI AND CITRIC JUICES ALL TOPPED WITH CRAB CAVIAR.
SEA FOOD
ARROZ CALDOSO DE MARISCOS
CREAMY RICE STEW AND COCONUT MILK. SHRIMP, PRAWNS, SQUID RINGS, OCTOPUS AND MUSSELS. IT IS THE COAST VERSION FROM LA MATRIARCA.
ARROZ CHAUFA DE MARISCOS
CLASSIC RECIPE INSPIRED IN THE PERUVIAN CUISINE, SEAFOODS SAUTED TO WOK WITH VEGETABLES, RICE WITH SOJA SOUCE, OYSTERS SOUCE WITH SESAME OIL AND CARAMELIZED ONION LEEKS.
CAUSA DE CAMARONES Y AGUACATE
MASHED POTATOES INSPIRED IN THE INCA LAND. COLD DISH WITH SHRIMP COCHTAIL DECORATED WITH PLANTAINS, TOASTED CORN AND AVOCADO.
CAZUELA DE MARISCOS
CREAMY SOUP WITH FLAMBED SHRIMPSD AND PRAWNS, SQUID RINGS, MUSSELS AND CRAB STICKS JOINED WITH COCONUT RICE AND CRUNCHY PLANTAINS.
FETUCCINI CALIPSO
SHRIMPS, PRAWNS, SQUID RINGS, OCTOPUS AND MUSSELS FLAMBED IN WHITE WINE BATHED IN A CREAMY HUANCAINA SAUCE WITH A BASE OF YELLOW PEPPER.
PARILLADA DE MARISCOS
OCTOPUS, SQUID, SHRIMP, FRESH WHITE FISHING MARINATED IN PEPPER SALT WITH GARLIC BATHING IN YELLOW PEPPER SAUCE AND JOINED WITH ONION IN CICITRIC JUICES.