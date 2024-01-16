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La Mexicana Ice Cream
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La Mexicana Ice Cream 1055 W San Bernardino Rd
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1055 W San Bernardino Rd, Covina, CA 91722
PALETAS
NIEVES
ICY DRINKS
FRUTALES - FRUIT
SPLITS
LICUADOS, FRAPPES, SMOOTHIES
AGUAS FRESCAS
BOTANAS SNACKS
CHIPS
BEBIDAS - DRINKS
SPECIAL ITEMS
PALETAS
PALETA DE LECHE
$3.00
PALETA DE AGUA
$3.00
ESQUIMAL
$5.00
PALETA PREPARADA
$8.50
CHOCO BANANA (FROZEN)
$5.00
NIEVES
REG. SINGLE SCOOP
$3.00
REG. DOUBLE SCOOP
$5.00
REG. TRIPLE SCOOP
$7.00
SINGLE SCOOP CONE
$3.50
WAFFLE SINGLE SCOOP
$4.00
WAFFLE DOUBLE SCOOP
$6.00
WAFFLE TRIPLE SCOOP
$8.00
ICY DRINKS
SMALL RASPADO
$5.00
LARGE RASPADO
$7.00
SMALL CHAMANGO
$7.00
LARGE CHAMANGO
$9.00
SMALL DIABLITO
$5.00
LARGE DIABLITO
$7.00
SMALL CHAMOYADA
$7.00
LARGE CHAMOYADA
$9.00
SMALL MANGONEADA
$7.00
LARGE MANGONEADA
$9.00
FRUTALES - FRUIT
SMALL FRESAS CON CREMA
$8.00
LARGE FRESAS CON CREMA
$12.00
BIONICO (ONE SIZE)
$12.00
ENSALADA DE FRUTAS (ONE SIZE)
$10.00
SPLITS
PLATANO SPLIT
$9.00
MANGO SPLIT
$9.00
PINA SPLIT
$9.00
SANDIA SPLIT
$9.00
PEPINO SPLIT
$9.00
LICUADOS, FRAPPES, SMOOTHIES
LICUADO-MILKSHAKE
$8.00
FRAPPUCCINO
$9.00
SMOOTHIE
$9.00
AGUAS FRESCAS
SMALL AGUA FRESCA
$3.50
MEDIUM AGUA FRESCA
$5.50
LARGE AGUA FRESCA
$7.00
BOTANAS SNACKS
TOSTILOCOS
$12.00
DURO LOCO (HALF)
$7.00
DURO LOCO (FULL)
$12.00
NACHOS
$11.00
ELOTE PREPARADO
$7.00
ESQUITE
$7.00
MARUCHAN CON ESQUITE
$11.00
TOSTADA DE CUERITO
$5.00
CHIPS
CHIPS PREPARADOS
$3.00
BEBIDAS - DRINKS
BOTELLA DE COCA
$4.00
BOTELLA DE FANTA
$4.00
JARRITOS
$3.00
MANZANITA
$3.00
SANGRIA
$3.00
AGUA MINERAL
$3.00
WATER BOTTLE
$1.50
SODA CAN
$2.50
ARIZONA ICED TEA
$2.50
SPECIAL ITEMS
CHAMOYADA A LA MEXICANA (GLASS)
$15.00
MANZANA LOCA
$8.00
ARROZ CON LECHE
$3.00
AMBROSIA FRUIT SALAD
$3.00
La Mexicana Ice Cream Location and Hours
(626) 926-3754
1055 W San Bernardino Rd, Covina, CA 91722
Closed
• Opens Sunday at 11AM
All hours
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