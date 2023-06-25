La Palma Detroit 113 E Canfield St
DRINKS/SMOOTHIES
COLD APP
HOT APP
MEAT ENTREES
DEBONED CHICKEN DINNER
$29.99+
SHAWARMA PLATE DINNER
$19.99+
SHISH TAWOOK LEM DINNER
$24.99
SHISH TAWOOK DINNER
$23.99
GALLAYAH DINNER
$23.99+
SHISH KABOB DINNER
$27.99+
SHISH COMBO DINNER
$27.99
LOADED SHAWARMA FRIES DINNER
$19.99+
SHISH KAFTA DINNER
$26.49+
GARLIC ALMOND GALLAYAH DINNER
$23.99+
LAMB GRAPE LEAVES DINNER
$25.49
LAMB CHOPS DINNER
$33.99+
SAUTEED DINNER
$23.99+
HUMMUS TOP DINNER
$23.99+
CHICKEN SAJI DINNER
$22.99
SANDWICHES
SHAWARMA SAND
$6.99+
GALLAYAH SAND
$7.99+
KOBAB SAND
$7.99+
SHISH KAFTA SAND
$8.49+
CHICKEN KOBAB AND TABBOULIE SAND
$8.49
HUMMUS WITH SHISH KOBAB SAND
$8.49+
HUMMUS CHICKEN TABOULIE SAND
$8.49
HUMMUS LAMB GRABE LVE SAND
$7.99
HUMMUS WITH SAND
$6.99+
FALAFEL SAND
$6.99
MJADRA SAND
$6.99
VEGGIE GALLAYAH SAND
$6.99
BEEF BURGER SAND
$11.99
CHICKEN BURGER SAND
$10.99
SALADS
WRAPS
LUNCH SP. PLATE
DEBONE CHICKEN LUNCH
$14.99
SHAWARMA LUNCH
$14.99+
CHICKEN KABOB LUNCH
$15.99
GALLAYAH LUNCH
$14.99+
LOADED SHAWARMA LUNCH
$15.99+
SAUTEE LUNCH
$15.99+
BEEF KABOB LUNCH
$15.99
KAFTA KABOB LUNCH
$15.99+
SHRIMP SAUTEE LUNCH
$15.99
SALMON FILET LUNCH
$17.99
V.MJADRA LUNCH
$14.99
V. FALAFEL LUNCH
$14.99
V. GRAPE LUNCH
$14.99
V.GALLAYAH LUNCH
$14.99
SANDWICH LUNCH SP
CHICKEN KABOB SAND LUNCH
$14.99
BEEF KABOB SAND LUNCH
$14.99
KAFTA BEEF SAND LUCH
$14.99
KAFTA CHICKEN SAND LUNCH
$14.99
GALLAYAH SAND LUNCH
$14.99+
SHAWARMA SAND LUNCH
$14.99+
CHICKEN KOBAB TABBOULI SAND LUNCH
$14.99
HUMOUS SHISH KOBAB SAND LUNCH
$14.99
HUMMUS CHICKEN TABBOULI SAND LUNCH
$14.99
HUMMUS LAMB GRABE LVE SAND LUNCH
$14.99
FALAFEL SAND LUNCH
$14.99
MJADRA SAND LUNCH
$14.99
VEGIE GALLAYAH SAND LUNCH
$14.99
HUMMUS WTH SAND LUNCH
$14.99+
SEA FOOD
FAMILY TRAYS
CATERING MENU 10+
VEGGIE ENTREES
CATERING TRAYS
SIDES
SIDE FRIES
$5.49
SIDE RICE
$5.49+
SIDE GRILL VEG
$6.49
HOT BREAD
$3.49+
PITA BREAD
$4.49+
SIDE MJADRA
$6.49
SIDE SHAWARMA
$7.49+
SKEWERS
$7.00+
SAUTEED MASHROOM
$5.49
CHICKEN BREAST
$5.49
MIX CHICKEN
$7.99
MIX BEEF
$9.99
MIX LAMB
$11.99
GARLIC
$0.50+
FATA 2oz
$1.50
DRESSING
$0.50+
SPICY GARLIC
$1.00+
SIDE PICKLES
$1.99+
CHEESE STICKS
$5.00
La Palma Detroit 113 E Canfield St Location and Ordering Hours
(313) 833-5000
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