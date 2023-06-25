La Palma Detroit 113 E Canfield St


DRINKS/SMOOTHIES

SOFT DRINKS

$2.49+

LA PALMA POWER

$6.49+

SMOOTHIE

$6.49+

LEMONADE

$6.49+

STRAWBERRY LEMONADE

$6.49+

ORANGE JUICE

$6.49+

CARROT SMOOTHIE

$6.49+

CARROT JUICE

$6.49+

RED TEA

$1.99+

ADENI TEA

$2.49+

COFFEE 12Oz

$1.99

COFFEE 16Oz

$2.39

CAN COKE

$1.29+

2 LITER DRINKS

$3.99+

COLD BREW

$3.49

WATER

$1.29

COLD APP

BABY HUMMUS

$3.50

MED HUMMUS

$7.99

LARGE HUMMUS

$13.49

FAMOUS THREE

$16.99

VEG GRAPE LEAVES

$7.49+

LARGE BABA GHANOUJ

$14.49

MED BABA GHANOUJ

$7.49

SPINACH PIE 4 PIECE

$8.99

HOT APP

SAUTEED APP

$15.99+

HUMMUS TOP APP

$16.99+

FALAFEL APP

$13.49

1 PC FALAFEL

$2.25

FRIED KIBEE

$15.99

LAMB GRAPE LEAVE

$9.99+

CHICKEN WINGS

$14.49

MJADRA APP

$16.99

LA PALMA BALLS

$15.99

SAUTEED SHRIMP APP

$16.99

MEAT ENTREES

DEBONED CHICKEN DINNER

$29.99+

SHAWARMA PLATE DINNER

$19.99+

SHISH TAWOOK LEM DINNER

$24.99

SHISH TAWOOK DINNER

$23.99

GALLAYAH DINNER

$23.99+

SHISH KABOB DINNER

$27.99+

SHISH COMBO DINNER

$27.99

LOADED SHAWARMA FRIES DINNER

$19.99+

SHISH KAFTA DINNER

$26.49+

GARLIC ALMOND GALLAYAH DINNER

$23.99+

LAMB GRAPE LEAVES DINNER

$25.49

LAMB CHOPS DINNER

$33.99+

SAUTEED DINNER

$23.99+

HUMMUS TOP DINNER

$23.99+

CHICKEN SAJI DINNER

$22.99

SANDWICHES

SHAWARMA SAND

$6.99+

GALLAYAH SAND

$7.99+

KOBAB SAND

$7.99+

SHISH KAFTA SAND

$8.49+

CHICKEN KOBAB AND TABBOULIE SAND

$8.49

HUMMUS WITH SHISH KOBAB SAND

$8.49+

HUMMUS CHICKEN TABOULIE SAND

$8.49

HUMMUS LAMB GRABE LVE SAND

$7.99

HUMMUS WITH SAND

$6.99+

FALAFEL SAND

$6.99

MJADRA SAND

$6.99

VEGGIE GALLAYAH SAND

$6.99

BEEF BURGER SAND

$11.99

CHICKEN BURGER SAND

$10.99

SALADS

FATTOUSH

$7.49+

TABBOULI

$7.99+

MID TOWN

$7.99+

GREEK

$8.49+

ALMOND RICE SALAD

$8.49+

HOUSE SALAD

$7.49+

SPINACH SALAD

$7.99+

SPINACH FATTOUSH

$7.99+

SPINACH FATTOUSH FATA

$8.49+

CEASER SALAD

$7.49+

SOUPS

LENTIL

$5.49+

CHICKEN VEG

$5.49+

LAMB VEG

$5.49+

LAM CHILLI

$5.49+

WRAPS

BEEF WRAP

$11.99

CHICKEN WRAP

$10.99

HUMOUS FALAFEL WRAP

$9.99

HUMMOUS VEGGIES WRAP

$9.99

HUMOUS CHICKEN WRAP

$10.99

HUMOUS CHICKEN CEASAR WRAP

$10.99

LUNCH SP. PLATE

DEBONE CHICKEN LUNCH

$14.99

SHAWARMA LUNCH

$14.99+

CHICKEN KABOB LUNCH

$15.99

GALLAYAH LUNCH

$14.99+

LOADED SHAWARMA LUNCH

$15.99+

SAUTEE LUNCH

$15.99+

BEEF KABOB LUNCH

$15.99

KAFTA KABOB LUNCH

$15.99+

SHRIMP SAUTEE LUNCH

$15.99

SALMON FILET LUNCH

$17.99

V.MJADRA LUNCH

$14.99

V. FALAFEL LUNCH

$14.99

V. GRAPE LUNCH

$14.99

V.GALLAYAH LUNCH

$14.99

SANDWICH LUNCH SP

CHICKEN KABOB SAND LUNCH

$14.99

BEEF KABOB SAND LUNCH

$14.99

KAFTA BEEF SAND LUCH

$14.99

KAFTA CHICKEN SAND LUNCH

$14.99

GALLAYAH SAND LUNCH

$14.99+

SHAWARMA SAND LUNCH

$14.99+

CHICKEN KOBAB TABBOULI SAND LUNCH

$14.99

HUMOUS SHISH KOBAB SAND LUNCH

$14.99

HUMMUS CHICKEN TABBOULI SAND LUNCH

$14.99

HUMMUS LAMB GRABE LVE SAND LUNCH

$14.99

FALAFEL SAND LUNCH

$14.99

MJADRA SAND LUNCH

$14.99

VEGIE GALLAYAH SAND LUNCH

$14.99

HUMMUS WTH SAND LUNCH

$14.99+

SEA FOOD

SHRIMP GALLAYAH DINNER

$28.99

SHRIMP SAUTEE DINNER

$27.99

SHISH SHRIMP DINNER

$26.49

SALMON FILLET DINNER

$28.99

SALMON GALLAYAH DINNER

$29.99

KIDS MEAL

CHICKEN TENDERS

$9.99

CHICKEN NUGGETS

$9.99

CHEESE STICKS

$9.99

DESSERT

BAKLAVA

$1.50+

RICE PUDDING

$4.49

BAKLAVA MINI TRAY

$12.99

BAKLAVA 1/2 TRAY

$25.99

FAMILY TRAYS

COMBO FOR 3

$47.99

COMBO FOR 6

$95.99

NURSING UNIT

$143.99

COMBO FOR 15

$239.99

PHYSICIANS PLATTERS

$167.99

CATERING MENU 10+

PACKAGE 1

$14.99

PACKAGE 2

$15.99

PACKAGE 3

$17.99

PACKAGE 4

$18.99

PACKAGE 5

$21.99

PACKAGE 6

$29.99

VEGGIE ENTREES

LA PALMA VEGETARIAN. DN

$42.99

VEG GALLAYAH. DN

$19.99

MJADRA. DN

$22.99

VEG GRAPE LEAVES. DN

$22.99

CATERING TRAYS

HUMMUS

$24.99+

BABA GHANOUJ

$28.99+

HOUSE SALAD

$23.99+

FATTOUSH

$25.00+

GREEK

$29.99+

RICE

$19.99+

GRILL VEG

$22.99+

TABOOLIE

$24.99+

DOZEN FALFEL

$23.99

SIDES

SIDE FRIES

$5.49

SIDE RICE

$5.49+

SIDE GRILL VEG

$6.49

HOT BREAD

$3.49+

PITA BREAD

$4.49+

SIDE MJADRA

$6.49

SIDE SHAWARMA

$7.49+

SKEWERS

$7.00+

SAUTEED MASHROOM

$5.49

CHICKEN BREAST

$5.49

MIX CHICKEN

$7.99

MIX BEEF

$9.99

MIX LAMB

$11.99

GARLIC

$0.50+

FATA 2oz

$1.50

DRESSING

$0.50+

SPICY GARLIC

$1.00+

SIDE PICKLES

$1.99+

CHEESE STICKS

$5.00