La Patrona Exclusive Cuisine 341 Tres Pinos Road
SPECIALS
TACOS SPECIAL
QUESADILLA SPECIAL
CARNITAS /LB SPECIAL
NACHOS GARNACHEROS SPECIAL
CHILAQUILES A LA MEXICANA SPECIAL
FRUITY FRENCH TOAST SPECIAL
CAMARONES RANCHEROS SPECIAL
DESAYUNO / BREAKFAST
BREAKFAST BURRITOS
EL CHARRO BURRITO
EGGS, CHORIZO, POTATOES, AND CHEESE. SERVED WITH GUACAMOLE, SALSA, AND SOUR CREAM ON THE SIDE.
MAMA MARIA BURRITO
EGGS, ASPARAGUS, SQUASH, SPINACH, & CHEESE. SERVED WITH GUACAMOLE, SALSA, & SOUR CREAM ON THE SIDE.
BBB BURRITO
EGGS, BACON, POTATOES, & CHEESE. SERVED WITH GUACAMOLE, SALSA, & SOUR CREAM ON THE SIDE.
EL MANANERO BURRITO
EGGS, HAM, POTATOES, & CHEESE SERVED WITH GUACAMOLE, SALSA, & SOUR CREAM ON THE SIDE.
LA PATRONA'S DELIGHT
EGGS, HAM, BACON, CHORIZO, & CHEESE. SERVED WITH GUACAMOLE, SALSA, & SIDE OF SOUR CREAM.
CHILAQUILES
PLATILLOS
TEAM FAVORITES
FRUITY FRENCH TOAST
TASTY FRENCH TOAST, SIDE OF SEASONAL FRUIT. TOPPED WITH WHIPPED CREAM , POWDER SUGAR & SIDE OF SYRUP.
TRES LECHES PANCAKES
THE CLASSIC OMELETTE
EGGS,HAM,CHEESE,SIDE OF COUNTRY POTATOES, SIDE OF SOUR CREAM & PICO DE GALLO.
RISE N' SHINE OMELETTE
EGGS, MUSHROOMS, RED BELL PEPPERS, TOPPED WITH AVOCADO. SIDE OF COUNTRY POTATOES.
LA LLENEDORA OMELETTE
EGGS,BACON, HAM & CHEESE, SIDE OF COUNTRY POTATOES TOPPED WITH MELTED CHEESE SIDE OF SOUR CREAM.
PLATILLOS
PLATILLOS
100% AUTENTICO
MOLE NEGRO SERVED WITH WHITE RICE. INCLUDES CORN OR FLOUR TORTILLAS.
CHICHARRON VERDE
CHICHARRON IN GREEN SALSA, MIXED WITH NOPALES. INCLUDES SIDE OF FRIJOLES CHARROS & RICE.
BIRRIA DE CHIVO
SLOW COOKED SHREDDED GOAT MEAT SIMMERED IN SPICES. SERVED WITH WHITE RICE & FRIJOLES CHARROS.
BARBACOA DE RES
SLOW COOKED SHREDDED BEEF MEAT. SERVED WITH RICE & FRIJOLES CHARROS. INCLUDES CORN OR FLOUR TORTILLAS.
LAS ENMOLADAS
3 ENCHILADAS TRI-COLORS STUFFED WITH CHICKEN. WITH SIDE OF WHITE RICE & SALAD.
LAS CONQUISTADORAS
4 MEXICAN CECINA ENCHILADAS. TOPPED WITH FRESH CHEESE. INCLUDES SIDE OF WHITE RICE & SALAD.
MORISQUETA COQUETA
PORK RIBS SIMMERED IN SPICE BLEND. SERVED WITH WHITE RICE, FRIJOLES CHARROS, COTIJA CHEESE. INCLUDES CORN OR FLOUR TORTILLAS.
LA GRAN FIESTA
*FEEDS 4 - 6 PEOPLE * SKIRT STEAK AUSTRALIAN WAGYU 7+, GRILLED SHRIMP, GRILLED CHICKEN, SCALLOPS, OCYOPUS, FRIED WHOLE TILAPIA, CHORIZO, JALAPENO POPPERS (5). SERVED WITH WHITE RICE & FRIJOLES CHARROS. INCLUDES, GUACAMOLE, GRILLED ONION & PEPPERS. FRESH SALSA, FRESH CHEESE & TORTILLAS.