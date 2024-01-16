La Rueda del Sabor 616 Beagle Rd
BEBIDAS
REFRESCO
SABOR MEXICANO
TACOS
ORDEN DE TRES TACOS DE DOBLE TORTILLA CON CARNE A ELEGIR .
QUESADILLAS
1 TORTILLA GRANDE FRITA CON QUESO Y CARNE DE SU ELECCION.
ENCHILADAS
3 TORTILLAS RELLENAS DE CARNE DE POLLO SUMERGIDA EN SALSA DE SU PREFERNCIA.
BURRITOS
1 TORTILLA GRANDE DE HARINA EN FORMA DE TACO RELLENA DE CARNE A SU GUSTO.
HUARACHES
2 TORTILLAS GRUESAS DE MAIZ CON UNA CAPA DE FRIJOLES Y CARNE DE SU AGRADO.
EMPANADAS
3 PIEZAS DE TORTILLA FRITA RELLENA DE CARNE DE SU PREFERENCIA.
FLAUTAS
3 TACOS DORADOS RELLENOS
TOSTADAS
3 TOSTADAS CON CARNE DE SU ELECCION .
TORTAS
TORTA RELLENA DE PROTEINA DE SU ELECCION CON VERDURAS.
HAMBURGUESAS
HAMBURGUESA RELLENA DE PROTEINA DE SU GUSTO.
TACO-BIRRIA
TACO RELLENO DE CARNE DE RES CON QUESO.
ELOTES
ELOTE CUBIERTO CON UNA CAPA DE MAYONESA Y QUESO.
ESQUITES
KIDS
FAJITAS DE POLLO
NUGGETS
PAPAS FRITAS
DEDOS DE QUESO
POSTRES
FLAN
CHOCO FLAN
CARLOTA
TARTA DE GALLETA CON COBERTURA CREMOSA SABOR LIMON
La Rueda del Sabor Location and Hours
(320) 349-1879
Closed • Opens Thursday at 8AM