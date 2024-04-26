La Tamaleria Colombiana - Jackson Heights 83-08 37th Avenue
Salon
APERITIVOS
- SALCHI-CRIOLLAS CON QUESO$11.00
- TOSTONES GUACAMOLE Y CHICHARRON$11.00
- EMPANADA$2.50
- EMPACHONA$3.00
- CHORIAREPA$7.00
- ENVUELTO$7.00
- CHINCHULLINES$12.00
- AREPA CON QUESO$4.00
- PAPA RELLENA DE LECHONA$5.00
- CHICHARRON CON AREPA$11.00
- EMPANADA$3.50
- NUGGETS DE POLLO CON PAPAS$11.00
- CHORIZO SANTA ROSANO$11.00
- CHINCHULLINES$15.00
- MORCILLAS CON CRIOLLA$11.00
- AREPA CON CHICHARRON$11.00
- SALCHIPAPAS$9.00
- ABORRAJADO$6.00
- SUSHI CHICHARRON$12.00
SUPER TAMALES
LECHONA
COJINES DE LECHONA
LECHONAS
A LA CARTA
PICADAS
ACOMPAÑANTES
BEBIDAS CALIENTES
BEBIDAS
- JUGO NATURAL EN LECHE$6.00
- JUGO NATURAL EN AGUA$5.00
- FRIZADOS$6.00
- AGUA EN BOTELLA$2.00
- PONY MALTA$3.00
- MANZANA POSTOBON$3.00
- COLOMBIANA$3.00
- COCACOLA$2.50
- COLA & POLA$5.00
- SELTZER WATER$3.00
- JUGO HIT MORA O LULO$3.50
- JUGO DE MANZANA EN BOTELLA$3.00
- JUGO DE NARANJA EN BOTELLA$3.00
- JUGO DE NARANJA NATURAL$10.00
- COCACOLA LIGHT$2.00
- GINGER$2.00
- AGUAPANELA CON LIMON$4.00
- MILO FRIO$7.00
CERVEZAS BOTELLAS
DESAYUNOS
Aditions
Delivery
HAPPY HOURS
CUBETAZO CERVEZA CORONA Y AGUILA PROMO
La Tamaleria Colombiana - Jackson Heights 83-08 37th Avenue Location and Ordering Hours
(347) 680-9173
Open now • Closes at 7:30PM