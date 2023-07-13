Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab Joe's Las Vegas
FOOD
Appetizers
CALAMARI
$17.95
CEVICHE LOBSTER SHRIMP
$24.95
CRAB CAKE APP
$24.95
DE JONGHE
$17.95
FRIED OYSTERS
$18.95
OCTOPUS SALAD
$18.95
ROCKEFELLER
$19.95
STUFFED MUSHROOMS
$14.95
SHRIMP CKTL
$22.95
STEAK TARTARE
$23.95
TUNA TARTARE
$17.95
Mer Bleue - 1/2
$22.95
Mer Bleue - DZ
$45.90
Mer Bleue -EA
$3.83
Kusshi -1/2
$22.95
Kusshi - DZ
$45.90
Kusshi -EA
$3.83
WHALE LARGE
$149.95
WHALE SMALL
$89.95
LOBSTER COCKTAIL
$25.95
1 pc Jumbo Shrimp Cktl
$5.75
BREAD
Soups/Salads
1/2 COLE SLAW
$4.95
BISQUE BWL
$11.95
BISQUE CUP
$6.95
BLT WEDGE
$16.95
CAESAR SALAD
$13.95
CHOWDER BWL
$9.95
CHOWDER CUP
$5.95
COLE SLAW
$8.95
CRAB LOUIS
$38.95
GREENS
$9.95
JOES CHOPPED
$14.95
ROMAINE ONLY
$12.95
SEAFOOD CHOPPED
$39.95
SEARED AHI TUNA
$21.95
SLICED TOMATOES
$4.95
STEAK SALAD
$22.95
TOMATO ONION SALAD
$14.95
VEGETABLE CHOP
$12.95
WATERMELON SALAD
$14.95
WEDGE
$5.95
Sandwiches
Steaks
Stone Crab
Fresh Fish
Shellfish
Sides
1/2 COLE SLAW
$4.95
ASPARAGUS
$12.95
BAKED POTATO
$8.95
BAKED SWEET
$8.95
BIG DADDY TATERS
$12.95
BROCCOLINI
$10.95
COLE SLAW
$8.95
CREAMED SPINACH
$9.95
FRENCH FRIES
$9.95
FRIED ASPARAGUS
$12.95
FRIED GRN TOMS
$10.95
FRIED SWEETS
$9.95
GREEN BEANS
$10.95
GRILLED TOMATOES
$9.95
HASHED BROWN
$11.95
JALAPENO SIDE
$4.95
JENNIE'S POTATO
$11.95
LOBSTER MAC
$29.95
LYONNAISE POTATO
$11.95
MAC & CHEESE
$10.95
ONION STRINGS
$9.95
SAUTEED MUSHROOM
$8.95
SAUTEED ONION
$3.95
SAUTEED SPINACH
$9.95
SNAP PEAS
$12.95
SWEET CORN
$12.95
BREAD $
$5.00
Dessert
ALA MODE
$2.00
APPLE PIE
$12.95
SM APPLE PIE
$6.50
BANANA PIE
$12.95
SM BANANA PIE
$6.50
BOSTON PIE
$12.95
SM BOSTON PIE
$6.50
BROWNIE SUNDAE
$8.95
BIRTHDAY!
COCONUT PIE
$12.95
SM COCONUT PIE
$6.50
FUDGE PIE
$12.95
SM FUDGE PIE
$6.50
GOLDBRICK
$8.95
SM GOLDBRICK
$4.95
HAVANA DREAM PIE
$12.95
SM HAVANA PIE
$6.50
KEY LIME PIE
$12.95
SM KEY LIME PIE
$6.50
LOCAL BANANA
LOCAL HAVANA
LOCAL KEY LIME
MIXED BERRIES
$10.95
PB PIE
$12.95
SM PB PIE
$6.50
RASPBERRY PIE
$12.95
RASPBERRY PIE SMALL
$6.50
PEPPERMINT
$8.95
SM PEPPERMINT
$4.95
STRAWBERRIES
$6.95
SCOOP ICE CREAM
$3.50
CLASSIC KEY LIME
WHOLE APPLE PIE
$49.95
WHOLE BANANA PIE
$49.95
WHOLE BOSTON PIE
$49.95
WHOLE COCONUT PIE
$49.95
WHOLE FUDGE PIE
$49.95
WHOLE HAVANA PIE
$49.95
WHOLE KEY LIME PIE
$49.95
WHOLE PEANUT PIE
$49.95
WHOLE CAKE
$49.95
WHOLE RASPBERRY PIE
$49.95
Kids
Vegetarian Menu
DRINKS
NA Bevs
COKE
$3.95
DIET COKE
$3.95
SPRITE
$3.95
FIJI 1L
$10.00
PELLEGRINO
$10.00
ICED TEA
$3.95
LEMONADE
$3.95
ARN PALMER
$3.95
BTL CLUB SODA
$3.95
TONIC
$3.95
GINGER LIMEADE
$12.00
ITALIAN COAST
$12.00
SHIRLEY TEMP
$3.95
VIRGIN MARY
$9.00
VIRGIN MOJITO
$9.00
APPLE
$3.95
CLAMATO
$3.95
CRANBERRY
$3.95
GRAPEFRUIT JUICE
$3.95
OJ
$3.95
PINEAPPLE JUICE
$3.95
GINGER BEER
$4.95
GINGER ALE
$3.95
ROY RODGERS
$3.95
RED BULL
$4.95
RED B SF
$4.95
EMP CLD BREW
$2.68
EMP FIJI
$5.00
EMP PELL
$5.00
EMP MONSTER
$2.77
EMP SF MONSTER
$2.77
EMP BULL
$2.77
EMP SF BULL
$2.77
Barista
COFFEE
$3.95
DECAF COFFEE
$3.95
ESPRESSO
$4.25
DBL ESPRES
$6.50
DECAF ESPRESSO
$4.25
DBL DECAF ESPRES
$6.50
AMERICANO
$3.95
CAFÉ LATTE
$4.95
CAFÉ MOCHA
$4.95
CAPPUCCINO
$4.95
COLD BREW
$4.95
D MOCHA CAP
$4.95
D MOCHA LATTE
$4.95
DBL CAPP
$7.95
DBL DECAF CAPP
$7.95
DBL MACCHIATO
$7.95
DECAF CAPPUCCINO
$4.95
DECAF LATTE
$4.95
DECAF MACCHI
$4.95
HOT CHOCOLATE
$3.95
MACCHIATO
$4.95
MILK
$3.95
MOCHA CAPPUC
$4.95
MOCHA LATTE
$4.95
HOT WATER
HT BLD OR GRN
$5.95
HT CHAMOMILE
$5.95
HT DARJEELING
$5.95
HT EARL GREY
$5.95
HT JAS BLOSM
$5.95
HT LEMON BERRY
$5.95
HT LIPTON
$4.95
HT MINT
$5.95
HT VINT PU-ERH
$5.95
Classic Cocktails
Cocktails A-Z
APEROL SPRITZ
$17.00
BLOODY CSR
$17.00
CAIPRINI
$17.00
CARAJILLO
$18.00
CHAMP COCKTAIL
$17.00
CHOCOLATE MARTINI
$17.00
CUCUMBER
$17.00
FRENCH 75
$17.00
FRENCH TINI
$17.00
GRAPEFRUIT MARG
$17.00
IRISH COFFEE
$17.00
JOE'S BLOODY MR
$17.00
KEOKE COFFEE
$17.00
KIR ROYALE
$17.00
LAST WORD
$17.00
LEMON DROP TINI
$17.00
LONG ISLAND
$17.00
MAI TAI
$17.00
MEXICAN COFFEE
$17.00
MIMOSA
$17.00
POMEGRANATE MART
$17.00
RAZZ LEMTINI
$17.00
SOUR APPLE MARTINI
$17.00
SOUTH BEACH PEAC
$17.00
Beer
DRFT KILT LIFTER
$9.00
DRFT NAC NAC
$9.00
DRFT FOUNDERS
$9.00
DRFT KONA
$9.00
ASTRONOMY BLONDE
$9.00
BUD LIGHT
$6.00
BUDWEISER
$6.00
COORS LIGHT
$6.00
CORONA
$7.00
DISCO NINJA
$9.00
GUINNESS
$7.00
HEINEKEN
$7.00
LAGUNITAS IPA
$7.00
MICH ULTRA
$7.00
MODELO
$7.00
N/A HEINEKEN 0.0
$6.00
PFRIEM PILS
$7.00
SHAGGY ASSASSIN
$9.00
SHOCK TOP
$7.00
STELLS ARTOIS
$7.00
LIQUOR
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Whiskey
4 ROSES YELLOW
$12.00
ANGELS ENVY
$20.00
BAKERS
$20.00
BASIL HAYDENS
$18.00
BLANTONS
$45.00
BOOKERS NOE
$26.00Out of stock
BOWMANS
$12.00
BUFFALO TRACE
$14.00Out of stock
BULLEIT RYE
$16.00
BUSHMILLS 16 YR
$30.00
CC
$12.00
CROWN RESERVE
$18.00
CROWN ROYAL
$16.00
FREY RANCH
$18.00
GARRISON BROS
$35.00
GENTLE JACK
$16.00
GHAELACH 6
$60.00
HANDY SAZERAC
$50.00
HIGH WEST
$16.00
HUDSON BRIGHT
$16.00
JACK DANIEL
$12.00
JAMESON
$12.00
JEFFERSONS
$26.00
JFM EVAN
$14.00
JIM BEAM
$12.00
KENTUCKY OWL
$50.00
KNOB CREEK
$16.00
MAKERS 46
$14.00Out of stock
MAKERS MARK
$14.00
MIDLETON
$40.00Out of stock
NELSON BROS RES
$20.00
NIKKA BARREL
$25.00
NIKKA COFFEY
$24.00
NOAHS MILL
$22.00
OLD RIP 10
$75.00
PAPPY 15
$225.00
PENDLETON
$14.00
PENDLETON RYE
$17.00
POWERS 12
$25.00
REDBREAST 12
$24.00
SAGAMORE RYE
$12.00
SAZERAC RYE
$16.00Out of stock
SEAGRAMS 7
$12.00
SHIBUI 10 YR
$31.00
SHIBUI SHERRY
$45.00
SMOKE WAGON
$18.00
THREE FINGERS
$14.00
W PIG 12
$45.00
WELLER
$25.00
WILLETT RYE
$22.00
WILLETT POT STILL
$18.00
WOODFORD RESERVE
$16.00
YAMAZAKI 12 YR
$44.00
YAME GODDESSES
$16.00
YELLOW SPOT
$29.00
Scotch
BALVENIE 14
$23.00
BALVENIE 21
$44.00
CHIVAS 12
$17.00
COMPASS BOX
$22.00
DALMORE 15 YR
$25.00
DALMORE KING ALX
$55.00
DEANSTON
$17.00
DEWARS
$12.00
GLENFIDICH 12
$17.00
GLEN SCO 10
$22.00
GLENLIVET 12
$17.00
GLENMO 10
$18.00
GLENMO SIGNET
$50.00
JURA 18
$26.00
JW BLACK
$18.00
JW BLUE
$84.00
KILKERRAN 16
$30.00
LAGAVULIN 16
$25.00
LAPHRAOIG
$22.00
LINKWOOD 21
$55.00
LONGROW 18
$40.00
MACALLAN 12
$20.00
MACALLAN 18
$120.00
MORTLACH 20
$60.00
OBAN 14
$24.00
SHACKLETON
$17.00
SPRINGBANK 10
$26.00
TALISKER 10
$22.00
Brandy/Cognac
Sherry/Port Grappa
Cordials
ABSINTHE
$24.00
AMARETTO DI SARO
$17.00
APPLE PUCKER
$9.00
B&B
$16.00
BAILEYS
$17.00
CACHACA
$16.00
CAMPARI
$16.00
CARDAMARO
$14.00
CARPANO VERMOUTH
$16.00
CASSIS
$9.00
CHAMBORD
$14.00
COINTREAU
$17.00
DRAMBUIE
$18.00
FERNET-BRANCA
$18.00
FRANGELICO
$17.00
GALLIANO
$17.00
GRAND MARNIER
$17.00
GREEN CHARTREUSE
$20.00
JAGERMEISTER
$14.00
KAHLUA
$13.00
LICOR 43
$16.00
LIMONCELLO
$12.00
LUCANO AMARO
$17.00
MENTHE WHITE
$9.00
MIDORI
$14.00
PEACH SCHNAPPS
$9.00
SAMBUCA
$14.00
SAMBUCA BLACK
$14.00
SOUTHERN COMFORT
$13.00
ST GERMAIN
$14.00
TIA MARIA
$16.00
TUACA
$14.00
WINE
BY THE GLASS
CREMANT ROSE, DOPFF & IRION
$15.00
BRUT, LAURENT PERRIER, LA CUVEE
$27.00
PROSECCO, GIULIANA
$12.00
PROSECCO, ANNIVERSARY
$12.00
MOSCATO, FELICE
$10.00
ROSE, GARZON
$12.00
ALBARINO, LA CANA
$14.00
ARNEIS, CERETTO
$13.00
CHABLIS, WILLIAM FEVRE
$22.00
RIESLING, DR. PAULY BERGWEILER
$9.00
CHARDONNAY, FAR NIENTE
$25.00
CHARDONNAY, MATTHEW FRITZ
$11.00
PINOT GRIGIO, ALOIS LAGEDER
$14.00
SANCERRE, DOMAINE CHATELEINE
$21.00
SAUVIGNON BLANC, VILLA MARIA
$12.00
PINOT NOIR, ARTESA
$15.00
BARBARESCO, LUCA BOSIO
$18.00
CABERNET, BONANNO
$19.00
PINOT NOIR, KEN WRIGHT
$18.00
COTES DU RHONE, FAMILLE PERRIN
$12.00
MARGAUX, MARGAUX DE BRANE
$28.00
MERLOT, ALEXANDER VALLEY VINEYARDS
$14.00
CABERNET, MILBRANDT
$11.00
RIOJA, MARQUES DE CACERES
$15.00
CABERNET, SINEGAL
$35.00
MALBEC, ZUCCARDI
$11.00
BTG BTB
CREMANT ROSE, DOPFF & IRION
$68.00
BRUT, LAURENT PERRIER, LA CUVEE
$108.00
PROSECCO, GIULIANA
$56.00
MOSCATO, FELICE
$40.00
ROSE, GARZON
$48.00
ALBARINO, LA CANA
$56.00
ARNEIS, CERETTO
$52.00
CHABLIS, WILLIAM FEVRE
$88.00
RIESLING, DR. PAULY BERGWEILER
$36.00
CHARDONNAY, FAR NIENTE
$100.00
CHARDONNAY, MATTHEW FRITZ
$44.00
PINOT GRIGIO, ALOIS LAGEDER
$56.00
SANCERRE, DOMAINE CHATELEINE
$84.00
SAUVIGNON BLANC, VILLA MARIA
$48.00
PINOT NOIR, ARTESA
$60.00
BARBARESCO, LUCA BOSIO
$72.00
CABERNET, BONANNO
$76.00
PINOT NOIR, KEN WRIGHT
$72.00
MARGAUX, MARGAUX DE BRANE
$112.00
MERLOT, ALEXANDER VALLEY VINEYARDS
$56.00
CABERNET, MILBRANDT
$44.00
COTES DU RHONE, FAMILLE PERRIN
$48.00
RIOJA, MARQUES DE CACERES
$60.00
CABERNET, SINEGAL
$140.00
MALBEC, ZUCCARDI
$44.00
Sparkling
BRUT, ARGYLE
$70.00
CUVEE PRESTIGE, CA'DEL BOSCO
$100.00
BRUT ROSE, DOMAINE CARNEROS
$100.00
BLANC DE BLANC, FRANK FAMILY
$150.00
BLANC DE BLANC, GRUET
$60.00
WEDDING CUVEE, IRON HORSE
$105.00
BRUT ROSE, LUCIEN ALBRECHT
$75.00
CAVA, NAVERAN
$55.00
BRUT ROSE, SCHRAMSBERG
$125.00
BRUT, ARMAND DE BRIGNAC, ACE OF SPADES
$650.00
BRUT MAJEUR, AYALA
$120.00
BRUT ROSE, PERRIER JOUET BELLE EPOQUE
$800.00
BRUT, CHARTOGNE-TAILLET
$150.00
BRUT, DOM PERIGNON
$675.00
BRUT ROSE, DOM PERIGNON
$975.00
BRUT, GASTON CHIQUET, SPECIAL CLUB
$250.00
NV BLANC DE BLANCS, GIMMONET
$160.00
BRUT, KRUG, GRAND CUVEE
$600.00
BLANC DE BLANCS, LAURENT-PERRIER
$220.00
BRUT ROSE, RUINART
$200.00
BRUT ROSE, VEUVE CLICQUOT
$225.00
BRUT, VEUVE CLICQUOT
$180.00
BLANC DE BLANCS, BESSERAT DE BELLEFON
$80.00
CHABLIS, J. MOREAU & FILS
$65.00
GRAND CUVEE, KRUG
$275.00
GRAND BRUT, PERRIER JOUET
$85.00
BLANC DE BLANCS, SCHRAMSBERG
$75.00
BRUT ROSE, BILLECART-SALMON
$450.00
GRAND BRUT, PERRIER-JOUET
$300.00
CAVA, SEGURA VIUDAS
$175.00
White
SEMILLON, BROKENWOOD
$60.00
CONUNDRUM
$48.00
VIURA, CVNE, MONOPOLE
$55.00
GRUNER VELTLINER, SCHLOSS GOBELSBURG
$65.00
MUSCADET, LOUIS METAIREAU
$60.00
GAVI, LA MESMA
$60.00
VINHO VERDE, NIEPOORT
$43.00
ALBARINO, PAZO SENORANS
$75.00
FURMINT, ROYAL TOKAJI, THE ODDITY
$55.00
GETARIAKO TXAKOLINA, ULACIA
$58.00
VERDICCHIO, UMANI RONCHI
$50.00
FRIULANO, VENICA
$95.00
PINOT GRIS, ALEXANA
$70.00
PINOT GRIS, KING ESTATE
$55.00
PINOT GRIS, LEON BEYER
$65.00
PINOT GRIGIO, SCARPETTA
$65.00
PINOT GRIGIO, LIVIO FELLUGA
$75.00
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, CHATEAU DE BEAUCASTEL
$325.00
CONDRIEU, E. GUIGAL
$150.00
CROZES-HERMITAGE, ALAIN GRAILLOT
$100.00Out of stock
VIOGNIER, MINER
$75.00
VIOGNIER, PERNNER-ASH
$80.00
VIOGNIER, YALUMBA
$62.00
RIESLING, DONNHOFF
$100.00
RIESLING, EROICA
$60.00
RIESLING, HILLICK & HOBBS
$80.00
GEWURZTRAMINER, HUGEL
$80.00
RIESLING, JOH. JOS. PRUM
$120.00
RIESLING, ST. URBANS-HOF
$65.00
RIESLING, TRIMBACH
$70.00
GEWURZTRAMINER, ZIND HUMBRECHT
$75.00
SAUVIGNON BLANC, BERNARDUS
$55.00
TOURAINE, DOMAINE PAUL BUISSE
$50.00
SAUVIGNON BLANC, CAPTURE
$90.00
SAUVIGNON BLANC, CLIFF LEDE
$73.00
SAUVIGNON BLANC, COUP DE FOUDRE
$130.00
SAUVIGNON BLANC, CYMBAL
$88.00
SAUVIGNON BLANC, DAOU
$65.00
SAUVIGNON BLANC, DECOY
$50.00
SAUVIGNON BLANC, DESPERADA
$85.00
SAUVIGNON BLANC, DOUBLE EAGLE
$110.00
SAUVIGNON BLANC, FERRARI-CARANO
$45.00
SANCERRE, DOMAINE FOUASSIER
$135.00
SAUVIGNON BLANC, GAJA
$250.00
SANCERRE, HENRI BOURGEOIS
$100.00
SAUVIGNON BLANC, HONIG
$65.00
SANCERRE, PASCAL JOLIVET
$115.00
SAUVIGNON BLANC, JUSTIN
$42.00
SAUVIGNON BLANC, KRUTZ
$125.00
POUILLY FUME, LADOUCETTE
$125.00
SAUVIGNON BLANC, MAURITSON
$75.00
SAUVIGNON BLANC, MERRY EDWARDS
$125.00
POUILLY FUME, MICHEL REDDE
$95.00
SAUVIGNON BLANC, VIÑA CASABLANCA
$45.00
SAUVIGNON BLANC, CHATEAU PARENCHERE
$55.00
SAUVIGNON BLANC, THE PARING
$60.00
SAUVIGNON BLANC, PAUL LATO
$90.00
SAUVIGNON BLANC, PETER MICHAEL
$175.00
SAUVIGNON BLANC, RANGA RANGA
$55.00
SAUVIGNON BLANC, SINEGAL
$115.00
SAUVIGNON BLANC, THREE BROOMS
$65.00
SAUVIGNON BLANC, VENICA
$75.00
POUILLY FUME, J. DE VILLEBOIS
$80.00
SAUVIGNON BLANC, CRAGGY RANGE
$75.00
CHARDONNAY, ALPHA OMEGA
$225.00
CHARDONNAY, AU BON CLIMAT
$75.00
CHARDONNAY, AUBERT
$250.00
BOURGOGNE ALBERT BICHOT
$85.00
CHASSAGNE-MONTRACHET, BACHELET-MONNOT
$240.00
CHARDONNAY, BETHEL HIEGHTS
$70.00
CHASSAGNE-MONTRACHET, BOUCHARD PERE & FILS
$250.00
MEURSAULT, BOUCHARD PERE & FILS
$195.00
CHARDONNAY, CATENA ALTA
$70.00
CHARDONNAY, CHALK HILL
$75.00
CORTON-CHARLEMAGNE, LOUIS LATOUR
$500.00
CHABLIS, CAVES JEAN ET SEBASTIAN DAUVISSAT
$140.00
CHARDONNAY, DE WETSHOF
$65.00
SAINT-VERAN, JOSEPH DROUHIN
$65.00
CHARDONNAY, DUCKHORN
$90.00
CHARDONNAY, DUMOL
$160.00
CHARDONNAY, ERNEST VINEYARDS
$79.00
CHARDONNAY, FAILLA
$85.00
CHARDONNAY, FAR MOUNTAIN
$125.00
CHABLIS, DOMAINE WILLIAM FEVRE
$300.00
CHARDONNAY, FLOWERS
$80.00
CHARDONNAY, FRANK FAMILY VINEYARDS
$100.00
CHARDONNAY, FREEMAN
$115.00
CHARDONNAY, GAJA
$250.00
POUILLY-FUISSE, GILLES NOBLET
$75.00
CHARDONNAY, GRAN MORAINE
$75.00
PULIGNY-MONTRACHET, LOUIS JADOT
$225.00
CHARDONNAY, JERMANN
$175.00
CHARDONNAY, JORDAN
$86.00
CHARDONNAY, KISTLER
$165.00
CHARDONNAY, LEEUWIN ESTATE
$195.00
CHARDONNAY, LINGUA FRANCA
$125.00
CHARDONNAY, LIOCO
$82.00
CHARDONNAY, MARTIN RAY
$60.00
CHARDONNAY, MATTHIASSON
$89.00
CHARDONNAY, MIGRATION
$100.00
CHARDONNAY, MINER
$105.00
CHARDONNAY, CHATEAU MONTELENA
$140.00
CHARDONNAY, MORGAN
$65.00
CHARDONNAY, NEWTON
$145.00
CHARDONNAY, PEAY
$100.00
CHARDONNAY, PELLEGRINI
$105.00
CHARDONNAY, RAMEY
$185.00
PULIGNY-MONTRACHET, REMOISSENET PERE & FILS
$290.00
CHARDONNAY, REYNOLDS FAMILY WINERY
$94.00
CHARDONNAY, ROBERT FOLEY VINEYARDS
$82.00
CHARDONNAY, ROMBAUER
$95.00
CHARDONNAY, SANDHI
$70.00
CHARDONNAY, SHAFER
$128.00
CHARDONNAY, SONOMA CUTRER
$65.00
CHARDONNAY, STAGLIN FAMILY VINEYARD
$250.00
CHARDONNAY, STAG'S LEAP WINE CELLARS
$100.00
CHARDONNAY, THE CALLING
$70.00
CHARDONNAY, ZUCCARDI
$130.00
CHARDONNAY, STONY HILL
$240.00
CHENIN BLANC, BADENHORST
$60.00
SAVENNIERES, DOMAINE DES BAUMARD
$85.00
MONTLOUIS-SUR-LOIRE, DOMAINE DE LA TAILLE AUX LOUPS
$70.00
PINOT BLANC, KOEHLER-RUPRECHT
$50.00
VOUVRAY, MARC BREDIF
$75.00
PINOT BLANC, ROLLY GASSMAN
$55.00
CHARDONNAY, DOMAINE, DROUHIN, ARTHUR
$50.00
SAUVIGNON BLANC, KENZO
$100.00
RIESLING, POET'S LEAP
$45.00
BOURGOGNE BLANC, REMI JOBARD
$75.00
PINOT BLANC, ROBERT SINSKEY
$60.00
CHARDONNAY, CAKEBREAD CELLARS
$250.00
Rosé
Red
ZINFANDEL, EIGHT YEARS IN THE DESERT
$125.00
ZINFANDEL, BACA
$90.00
BRACHETTO D'ACQUI, BANFI
$50.00
MALBEC, CATENA ZAPATA
$180.00
CAHORS, CHATEAU DU CEDRE
$55.00
CUVEE, COUP DE FOUDRE
$225.00
CHINON, DOMAINE DOZON
$75.00
CABERNET FRANC, EL ENEMIGO
$70.00
CLARET, ROBERT FOLEY
$200.00
BALASTO, GARZON
$140.00
ZINFANDEL, GHOST BLOCK
$85.00
KEYNETON EUPHONIUM, HENSCHKE
$96.00
ISOSCELES, JUSTIN
$125.00
CABERNET FRANC, LANG & REED
$72.00
MALBEC, LUCA
$85.00
ZINFANDEL, MICHAEL DAVID, LUST
$115.00
FLEURIE, DOMAINE DES MARRANS
$75.00
CHATEAU MUSAR
$85.00
PIRATE TREASURED, LA SIRENA
$150.00
CARMENERE, PURPLE ANGEL
$175.00
ZINFANDEL, RIDGE
$115.00
CARMENERE, SANTA CAROLINA
$55.00
PETITE SIRAH, STAGS' LEAP WINERY
$92.00
MORGON, DOMAINE DE THULON
$65.00
ZINFANDEL, TOBIN JAMES
$65.00
ZINFANDEL, TURLEY
$95.00
MALBEC, ZAHA
$90.00
MALBEC, ZOLO
$70.00
PETITE SIRAH, HERMAN STORY
$125.00
SAINT-JOSEPH, J.L. CHAVE SELECTIONS
$85.00
COTES-DU-RHONE, M. CHAPOUTIER
$75.00Out of stock
VIN DE PAYS DU VAUCLUSE, CHENE BLEU
$215.00
SHIRAZ, ELDERTON
$220.00
SYRAH, FAILLA
$120.00
GIGONDAS, DOMAINE RASPAIL-AY
$110.00
GRENACHE, HERMAN STORY
$95.00
SYRAH, JONATA
$200.00
SYRAH, K VINTNERS
$82.00
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, CHATEAU LA NERTHE
$165.00
SYRAH, LILLIAN
$155.00
RISING TIDES, LINNE CALODO
$155.00
SHIRAZ, MOLLYDOOKER
$85.00
GSM, PAUL LATO
$98.00
OPTIMIST, SANGUIS
$80.00
COTE-ROTIE, STEPHANE OGIER
$295.00
PATELIN DE TABLAS, TABLAS CREEK
$75.00
GRENACHE, THISTLEDOWN
$90.00
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, PIERRE USSEGLIO & FILS
$150.00
TORO, ALMIREZ
$75.00
PRIORAT, ARDEVOL
$70.00
RIOJA, BERONIA
$105.00
CARINENA, BODEGAS CARE
$70.00
MONTSANT, CLOS MOGADOR
$125.00
RIBERA DEL DUERO, DOMINIO DE PINGUS, PSI
$100.00
RIBERA, EMILIO MORO
$80.00
RIOJA, IZADI
$60.00
JUMILLA, JUAN GIL
$85.00
RIOJA, VINA ARDANZA
$120.00
RIOJA, R. LOPEZ DE HEREDIA, VINA BOSCONIA
$125.00
TORO, BODEGA NUMANTHIA
$145.00
RIBERA DEL DUERO, TINTO PESQUERA
$85.00
RIBERA DEL DUERO, PINEA
$135.00
BIERZO, RAUL PEREZ
$80.00
TOSCANA, ARCANUM
$180.00Out of stock
AMARONE, BERTANI
$300.00
BRUNELLO DI MONTALCINO, CAPANNA
$170.00
ROSSO DI MONTALCINO, CAPARZO
$70.00
BAROLO, CASTELLO DI PERNO
$165.00
NEBBIOLO, DANIELE CONTERNO
$75.00
VALPOLICELLA, DAL FORNO ROMANO
$325.00
CHIANTI CLASSICO, FELSINA
$80.00
SANGIOVESE, JONATA
$100.00
BRUNELLO DI MONTALCINO, GERLA
$150.00
NERO D'AVOLA, TENUTA RAPITALA
$65.00
BARBARESCO, SORI PAITIN
$150.00
SAGRANTINO DI MONTEFALCO, PAOLO BEA
$245.00
BAROLO, PIO CESARE
$200.00
ETNA ROSSO, PLANETA
$90.00
AMARONE, RECCHIA
$150.00
CHIANTI CLASSICO, RUFFINO
$85.00
BARBERA DEL MONFERRATO, SCARPETTA
$65.00
PINOT NOIR, ADELSHEIM
$110.00
PINOT NOIR, ALEXANA
$100.00
PINOT NOIR, ARCHERY SUMMIT
$145.00
PINOT NOIR, A.A.BADENHORST
$125.00
PINOT NOIR, BELLE GLOS
$125.00
PINOT NOIR, BERGSTROM
$120.00
VOLNAY, BITOUZET-PRIEUR
$285.00
CHAMBOLLE-MUSIGNY, BOUCHARD PERE FILS
$240.00
PINOT NOIR, BURN COTTAGE
$140.00
CLOS DE VOUGEOT, GROS FRERE & SOEURS
$500.00
PINOT NOIR, CRISTOM
$175.00
GEVREY-CHAMBERTIN, JOSEPH DROUHIN
$175.00
PINOT NOIR, DUMOL
$165.00
PINOT NOIR, EMERITUS
$110.00
PINOT NOIR, EN ROUTE
$125.00
PINOT NOIR, FAILLA
$90.00
PINOT NOIR, GEORGE
$155.00
PINOT NOIR, GIANT STEPS
$115.00
PINOT NOIR, HITCHING POST
$92.00
PINOT NOIR, KISTLER
$175.00
PINOT NOIR, LITTORAI
$170.00
PINOT NOIR, LONG MEADOW RANCH
$100.00
BEAUNE, MONGEARD-MUGNERET
$200.00
PINOT NOIR, MORLET
$250.00
PINOT NOIR, NORTH VALLEY VINEYARDS
$105.00
PINOT NOIR, PAUL LATO
$150.00
PINOT NOIR, RICHARD G. PETERSON
$175.00
PINOT NOIR, ROBERT SINSKEY VINEYARDS
$120.00
PINOT NOIR, DOMAINE SERENE
$210.00
PINOT NOIR, WILLIAMS SELYEM
$325.00
MERLOT, DUCKHORN
$135.00
MERLOT, FERRARI-CARANO
$65.00
MERLOT, FREEMARK ABBEY
$110.00
MERLOT, FROG'S LEAP
$100.00
MERLOT, HOURGLASS
$180.00
MERLOT, L'ECOLE NO. 41
$85.00
MERLOT, LEONETTI CELLARS
$195.00
MERLOT, MARK RYAN WINERY
$125.00
MERLOT, PRIDE
$150.00
MERLOT, ROBERT FOLEY
$105.00
MERLOT, ROBERT SISNKEY VINEYARDS
$120.00
MERLOT, ROMBAUER
$125.00
MERLOT, SAN FELICE
$80.00
MERLOT, STAGS' LEAP WINERY
$90.00
CABERNET, INSIGNIA
$575.00
CABERNET, ANAKOTA
$185.00
CABERNET, ARROWOOD
$120.00
CABERNET, AUSTIN HOPE
$110.00
CABERNET, BARRETT & BARRETT
$500.00
CABERNET, BELLA UNION
$160.00
CABERNET, CAYMUS
$230.00
CABERNET, CHIMNEY ROCK
$240.00
CABERNET, COL SOLARE
$225.00
CABERNET, COLLATERAL
$185.00
CABERNET, DEBEIKES
$115.00
CABERNET, DOUBLE CANYON
$75.00
CABERNET, DRY CREEK VINEYARD
$78.00
CABERNET, FEATHER
$195.00
CABERNET, FOLEY JOHNSON
$105.00
CABERNET, FORMAN
$290.00
CABERNET, FRANK FAMILY VINEYARDS
$160.00
CABERNET, GHOST BLOCK
$175.00
CABERNET, GHOST HORSE
$300.00
CABERNET, HALL
$135.00
CABERNET, JAYSON
$205.00
CABERNET, JORDAN
$150.00
CABERNET, JUSTIN
$80.00
CABERNET, KEENAN
$145.00
CABERNET, LEGIT
$100.00
CABERNET, LEONETTI CELLAR
$350.00
CABERNET, MATTHIASON
$130.00
CABERNET, MOLLYDOOKER
$85.00Out of stock
CABERNET, OPUS ONE
$650.00
CABERNET, PAUL HOBBS
$250.00
CABERNET, PURSUED BY BEAR
$145.00
CABERNET, REYNOLDS FAMILY WINERY
$155.00
CABERNET, ROBERT CRAIG
$215.00
CABERNET, SEVEN HILLS
$90.00
CABERNET, SILVER OAK ALEXANDER VALLEY
$225.00
CABERNET, SILVER OAK NAPA
$350.00
CABERNET, STAG'S LEAP WINE CELLARS
$195.00
CABERNET, STAGLIN
$295.00
CABERNET, STONESTREET
$125.00
CABERNET, TEIRRA ROJA
$285.00
CABERNET, TERRANOBLE
$65.00
CABERNET, ZAHA
$90.00
HAUT-MEDOC, CHATEAU MAURAC
$75.00
MARGAUX, SEGLA
$160.00
MEDOC, CHATEAU GREYSAC
$85.00
SAINT-EMILLION, CROIX CANON
$135.00
SAINT-ESTEPHE, CHATEAU CALON-SEGUR
$650.00
SAINT-ESTEPHE, CHATEAU DE PEZ
$145.00
SAINT-ESTEPHE, LES PAGODES DE COS
$250.00
SAINT-JULIEN, CHATEAU BRANAIRE-DUCRU
$550.00Out of stock
CABERNET, FREEMARK ABBEY, 1986
$300.00
CABERNET, ZD, ABACUS
$1,300.00
MADRONA RANCH, ABREU
$1,100.00
MERLOT/CABERTNET, AMUSE BOUCHE
$475.00
SHIRAZ, MOLLYDOOKER, CARNIVAL OF LOVE
$200.00
MARGAUX, CHATEAU MARGAUX
$1,500.00
PRIORAT, CLOS ERASMUS
$400.00
MAYA, DALLA VALLE
$900.00
BAROLO, DAMILANO
$650.00
CABERNET, DANA, ONDA
$500.00
ECHEZEAUX, DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI
$9,995.00
RIBERA DEL DUERO, EMILIO MORO
$345.00
CABERNET, FREEMARK ABBEY, 2002
$650.00
CABERNET, GRACE FAMILY VINEYARDS
$1,100.00
PINOT NOIR, DOMAINE SERENE, GRACE VINEYARD
$400.00
GRANGE, PENSFOLDS
$925.00
GUADO AL TASSO
$600.00
COTE-ROTIE, E. GUIGAL, LA LANDONNE
$975.00
CABERNET, HARLAN ESTATE
$2,800.00
PESSAC-LEOGNAN, CHATEAU HAUT-BRION
$1,300.00
CABERNET, JARVIS
$350.00
SHIRAZ, JIM BARRY, THE ARMAGH
$450.00
PAUILLAC, CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD
$2,100.00
PAUILLAC, CHATEAU LATOUR
$1,800.00
SAINT-JULIEN, CHATEAU LEOVILLE POYFERRE
$625.00
LES PAVOTS, PETER MICHAEL
$450.00
CLOS DE VOUGEOT, DOMAINE MONGEARD-MUGNERET
$600.00
CABERNET, RIDGE, MONTE BELLO
$795.00
PAUILLAC, CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD
$2,000.00
BAROLO, ODDERO
$300.00
CABERNET, PAUL HOBBS
$800.00
POMEROL, CHATEAU PETRUS
$9,000.00
RICHEBOURG, DOMAINE GROS FRERE ET SOEUR
$800.00
CABERNET, SCREAMING EAGLE
$7,000.00
CABERNET, SHAFER, HILLSIDE SELECT
$800.00
CABERNET, SIGNORELLO
$400.00
SYRAH, SINE QUA NON, DISTENTA
$450.00
RIBERA DEL DUERO, VEGA-SICILIA
$900.00
SYRAH, SINE QUA NON, ZIEHHARMONIKA
$400.00
MALBEC CATENA
$50.00
PUISSEGUIN SAINT-EMILION, CHATEAU CLARISSE
$85.00
CABERNET, CROSSBARN
$80.00
PINOT NOIR, GOLDENEYE
$80.00
CABERNET, KENZO, RINDO
$125.00
ZINFANDEL, SEGHESIO
$45.00
CABERNET, SHAFER, ONE POINT FIVE
$135.00
PINOT NOIR, TORII MOR
$55.00
AMARONE, ZENATO
$90.00
CABERNET, STAG'S LEAP WINE CELLARS
$390.00
CABERNET, BAND OF VINTNERS
$275.00
PINOT NOIR, BELLE GLOS
$250.00
BEAUNE CLOS DE LA MOUSSE, BOUCHARD PERE & FILS
$350.00
CABERNET, CAIN FIVE
$495.00
CABERNET, CAKEBREAD CELLARS
$385.00
CABERNET, CORISON
$400.00
CABERNET, DAKOTA SHY
$850.00
CABERNET, DAOU (3L)
$650.00
CABERNET,DUCKHORN (6L)
$1,295.00
MERLOT, DUCKHORN
$270.00
CABERNET, FAR NIENTE
$600.00
CABERNET, FAUST
$375.00
PINOT NOIR, GEROGE
$225.00
PINOT NOIR, GOLDENEYE
$300.00
CABERNET, GROTH
$350.00
CABERNET, HEITZ CELLAR
$675.00
MERLOT, PEDESTAL
$300.00
CABERNET, JOSEPH PHELPS
$450.00
CABERNET, QUILT
$300.00
CABERNET, QUINTESSA
$2,095.00
CABERNET, ROBERT FOLEY (3L)
$800.00
CABERNET, ROMBAUER, DIAMOND SERIES
$650.00
CABERNET, SILVER OAK, NAPA
$700.00
CABERNET, SILVER OAK, ALEX (3L)
$875.00
Dessert Wine
SOMM CONSULT
JFM
JFM
JFM Signature
JFM SIGNATURE
$94.95
JFM PETITE
JFM AHI TUNA
JFM CRAB CAKE
JFM HERB CHX
JFM VEGGIE PASTA
JFM CAUL STK
JFM SEABASS
JFM STK&MAD SHRIMP
$25.00
JUMBO TAIL
$107.00
BI RIB 24oz
$31.00
FILET 12oz
$28.00
JFM BI FILET
$35.00
JFM DRY AGE
$55.00
JFM KING CRAB
$160.00
JFM LAMB
$35.00
JFM LRG STONE
$57.00
JFM MED STONE
$17.00
JFM NEW YORK
$25.00
JFM OSCAR
$30.00
JFM RIB 16oz
$25.00
JFM SELECT
$27.00
JFM STK&TAIL
$35.00
PORTERHOUSE
$55.00
SALMON
Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab Joe's Las Vegas Location and Ordering Hours
(702) 792-9222
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