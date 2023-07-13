FOOD

Appetizers

CALAMARI

$17.95

CEVICHE LOBSTER SHRIMP

$24.95

CRAB CAKE APP

$24.95

DE JONGHE

$17.95

FRIED OYSTERS

$18.95

OCTOPUS SALAD

$18.95

ROCKEFELLER

$19.95

STUFFED MUSHROOMS

$14.95

SHRIMP CKTL

$22.95

STEAK TARTARE

$23.95

TUNA TARTARE

$17.95

Mer Bleue - 1/2

$22.95

Mer Bleue - DZ

$45.90

Mer Bleue -EA

$3.83

Kusshi -1/2

$22.95

Kusshi - DZ

$45.90

Kusshi -EA

$3.83

WHALE LARGE

$149.95

WHALE SMALL

$89.95

LOBSTER COCKTAIL

$25.95

1 pc Jumbo Shrimp Cktl

$5.75

BREAD

Soups/Salads

1/2 COLE SLAW

$4.95

BISQUE BWL

$11.95

BISQUE CUP

$6.95

BLT WEDGE

$16.95

CAESAR SALAD

$13.95

CHOWDER BWL

$9.95

CHOWDER CUP

$5.95

COLE SLAW

$8.95

CRAB LOUIS

$38.95

GREENS

$9.95

JOES CHOPPED

$14.95

ROMAINE ONLY

$12.95

SEAFOOD CHOPPED

$39.95

SEARED AHI TUNA

$21.95

SLICED TOMATOES

$4.95

STEAK SALAD

$22.95

TOMATO ONION SALAD

$14.95

VEGETABLE CHOP

$12.95

WATERMELON SALAD

$14.95

WEDGE

$5.95

Sandwiches

BEEF DIP

$24.95

CAPRESE SANDWICH

$19.95

CHEESEBURGER

$18.95

HAMBURGER

$18.95

KING CRAB ROLL

$36.95

STEAK SANDWICH

$21.95

TACOS

$19.95

TURKEY SAND

$16.95

Chicken

FRIED CHICKEN

$24.95

HERB CHICKEN

$24.95

Steaks

FILET 6 oz

$30.95

FILET 8 oz

$48.95

FILET 12 oz

$69.95

FILET OSCAR

$74.95

FILET & TAIL

$78.95

BONE IN FILET 16 oz

$76.95

NEW YORK 12 OZ

$49.95

NEW YORK 16 OZ

$68.95

RIB EYE 16 OZ

$64.95

BONE IN RIBEYE

$78.95

DRY AGE BI RIBEYE

$94.94

CHOPPED STEAK

$26.95

LAMB CHOPS

$72.95

PORTERHOUSE

$94.95

STK CLASSIC

$39.95

Stone Crab

MED STONE CRAB

$69.95

ONE MEDIUM CLAW

$9.99

SEL STONE CRAB

$89.95

ONE SELECT CLAW

$14.99

LRG STONE CRAB

$99.95

ONE LARGE CLAW

$19.99

ONE JR JUMBO

$30.00Out of stock

ONE JUMBO CLAW

$45.00Out of stock

ONE PC COLOSSAL

$65.00Out of stock

Fresh Fish

AHI TUNA

$46.95

AU POIVRE

$36.95

BRANZINO

$36.95

CHILEAN

$48.95

DOVER

$64.95

FISH & CHIPS

$26.95

HALIBUT

$42.95

KING SALMON

$46.95

Shellfish

10oz LOBSTER TAIL

$54.95

CRAB CAKE ENTREE

$48.95

FRIED SHRIMP

$28.95

KING CRAB LEGS

$199.95

JUMBO TAIL

$149.95Out of stock

MAD SHRIMP

$21.95

SEAFOOD PASTA

$54.95

SEAFOOD PLATTER

$58.95

SEARED SCALLOPS

$42.95

STUFFED SHRIMP

$32.95

Sides

1/2 COLE SLAW

$4.95

ASPARAGUS

$12.95

BAKED POTATO

$8.95

BAKED SWEET

$8.95

BIG DADDY TATERS

$12.95

BROCCOLINI

$10.95

COLE SLAW

$8.95

CREAMED SPINACH

$9.95

FRENCH FRIES

$9.95

FRIED ASPARAGUS

$12.95

FRIED GRN TOMS

$10.95

FRIED SWEETS

$9.95

GREEN BEANS

$10.95

GRILLED TOMATOES

$9.95

HASHED BROWN

$11.95

JALAPENO SIDE

$4.95

JENNIE'S POTATO

$11.95

LOBSTER MAC

$29.95

LYONNAISE POTATO

$11.95

MAC & CHEESE

$10.95

ONION STRINGS

$9.95

SAUTEED MUSHROOM

$8.95

SAUTEED ONION

$3.95

SAUTEED SPINACH

$9.95

SNAP PEAS

$12.95

SWEET CORN

$12.95

BREAD $

$5.00

Dessert

ALA MODE

$2.00

APPLE PIE

$12.95

SM APPLE PIE

$6.50

BANANA PIE

$12.95

SM BANANA PIE

$6.50

BOSTON PIE

$12.95

SM BOSTON PIE

$6.50

BROWNIE SUNDAE

$8.95

BIRTHDAY!

COCONUT PIE

$12.95

SM COCONUT PIE

$6.50

FUDGE PIE

$12.95

SM FUDGE PIE

$6.50

GOLDBRICK

$8.95

SM GOLDBRICK

$4.95

HAVANA DREAM PIE

$12.95

SM HAVANA PIE

$6.50

KEY LIME PIE

$12.95

SM KEY LIME PIE

$6.50

LOCAL BANANA

LOCAL HAVANA

LOCAL KEY LIME

MIXED BERRIES

$10.95

PB PIE

$12.95

SM PB PIE

$6.50

RASPBERRY PIE

$12.95

RASPBERRY PIE SMALL

$6.50

PEPPERMINT

$8.95

SM PEPPERMINT

$4.95

STRAWBERRIES

$6.95

SCOOP ICE CREAM

$3.50

CLASSIC KEY LIME

WHOLE APPLE PIE

$49.95

WHOLE BANANA PIE

$49.95

WHOLE BOSTON PIE

$49.95

WHOLE COCONUT PIE

$49.95

WHOLE FUDGE PIE

$49.95

WHOLE HAVANA PIE

$49.95

WHOLE KEY LIME PIE

$49.95

WHOLE PEANUT PIE

$49.95

WHOLE CAKE

$49.95

WHOLE RASPBERRY PIE

$49.95

Kids

KIDS CHEESEBURGER

$12.95

KID CRAB CAKE

$19.95

KID FILET

$19.95

KID GRILL CHEESE

$12.95

KID MAC/CHS

$12.95

KID PASTA

$8.95

KID SHRIMP

$12.95

KID TENDERS

$12.95

KID SUNDAE

KID STRAW SUN

KID APPLE

KID CHOC MILK

KID CRANBERRY

KID GRAPEFRUIT

KID MILK

KID OJ

KID PINEAPPLE

KID POM

KID SODA

KID SPRITE

Vegetarian Menu

CAULIFLOWER STK

$18.95

VEGETABLE PASTA

$19.95

VEGGIE TACOS

$17.95

DRINKS

NA Bevs

COKE

$3.95

DIET COKE

$3.95

SPRITE

$3.95

FIJI 1L

$10.00

PELLEGRINO

$10.00

ICED TEA

$3.95

LEMONADE

$3.95

ARN PALMER

$3.95

BTL CLUB SODA

$3.95

TONIC

$3.95

GINGER LIMEADE

$12.00

ITALIAN COAST

$12.00

SHIRLEY TEMP

$3.95

VIRGIN MARY

$9.00

VIRGIN MOJITO

$9.00

APPLE

$3.95

CLAMATO

$3.95

CRANBERRY

$3.95

GRAPEFRUIT JUICE

$3.95

OJ

$3.95

PINEAPPLE JUICE

$3.95

GINGER BEER

$4.95

GINGER ALE

$3.95

ROY RODGERS

$3.95

RED BULL

$4.95

RED B SF

$4.95

EMP CLD BREW

$2.68

EMP FIJI

$5.00

EMP PELL

$5.00

EMP MONSTER

$2.77

EMP SF MONSTER

$2.77

EMP BULL

$2.77

EMP SF BULL

$2.77

Barista

COFFEE

$3.95

DECAF COFFEE

$3.95

ESPRESSO

$4.25

DBL ESPRES

$6.50

DECAF ESPRESSO

$4.25

DBL DECAF ESPRES

$6.50

AMERICANO

$3.95

CAFÉ LATTE

$4.95

CAFÉ MOCHA

$4.95

CAPPUCCINO

$4.95

COLD BREW

$4.95

D MOCHA CAP

$4.95

D MOCHA LATTE

$4.95

DBL CAPP

$7.95

DBL DECAF CAPP

$7.95

DBL MACCHIATO

$7.95

DECAF CAPPUCCINO

$4.95

DECAF LATTE

$4.95

DECAF MACCHI

$4.95

HOT CHOCOLATE

$3.95

MACCHIATO

$4.95

MILK

$3.95

MOCHA CAPPUC

$4.95

MOCHA LATTE

$4.95

HOT WATER

HT BLD OR GRN

$5.95

HT CHAMOMILE

$5.95

HT DARJEELING

$5.95

HT EARL GREY

$5.95

HT JAS BLOSM

$5.95

HT LEMON BERRY

$5.95

HT LIPTON

$4.95

HT MINT

$5.95

HT VINT PU-ERH

$5.95

Classic Cocktails

BOURBON SMASH

$17.00

EL DIABLO

$17.00

ESPR MARTINI

$17.00

HEMINGWAY

$17.00

JOE'S G&T

$17.00

MOSCOW MULE

$17.00

OLD FASHION

$17.00

SANGRIA

$17.00

Cocktails A-Z

APEROL SPRITZ

$17.00

BLOODY CSR

$17.00

CAIPRINI

$17.00

CARAJILLO

$18.00

CHAMP COCKTAIL

$17.00

CHOCOLATE MARTINI

$17.00

CUCUMBER

$17.00

FRENCH 75

$17.00

FRENCH TINI

$17.00

GRAPEFRUIT MARG

$17.00

IRISH COFFEE

$17.00

JOE'S BLOODY MR

$17.00

KEOKE COFFEE

$17.00

KIR ROYALE

$17.00

LAST WORD

$17.00

LEMON DROP TINI

$17.00

LONG ISLAND

$17.00

MAI TAI

$17.00

MEXICAN COFFEE

$17.00

MIMOSA

$17.00

POMEGRANATE MART

$17.00

RAZZ LEMTINI

$17.00

SOUR APPLE MARTINI

$17.00

SOUTH BEACH PEAC

$17.00

Beer

DRFT KILT LIFTER

$9.00

DRFT NAC NAC

$9.00

DRFT FOUNDERS

$9.00

DRFT KONA

$9.00

ASTRONOMY BLONDE

$9.00

BUD LIGHT

$6.00

BUDWEISER

$6.00

COORS LIGHT

$6.00

CORONA

$7.00

DISCO NINJA

$9.00

GUINNESS

$7.00

HEINEKEN

$7.00

LAGUNITAS IPA

$7.00

MICH ULTRA

$7.00

MODELO

$7.00

N/A HEINEKEN 0.0

$6.00

PFRIEM PILS

$7.00

SHAGGY ASSASSIN

$9.00

SHOCK TOP

$7.00

STELLS ARTOIS

$7.00

LIQUOR

Vodka

ABSOLUT

$12.00

BASIC VODKA

$12.00

BELVEDERE

$17.00

CHOPIN

$14.00

GREY GOOSE

$16.00

HANGAR ONE

$16.00

KETEL ONE

$14.00

KETEL ONE CITROEN

$14.00

KETEL ONE ORANGE

$14.00

STOLICHNAYA

$12.00

STOLI CUCUMBER

$12.00

STOLI ELIT

$20.00

STOLI PEACH

$12.00

STOLI RAZBERI

$12.00

STOLI VANIL

$12.00

TITOS

$12.00

WHEATLEY

$12.00

Gin

BLUE COAT

$12.00

BOMBAY

$12.00

GREY WHALE

$17.00

HENDRICK'S

$18.00

BOMBAY SAPPHIRE

$16.00

SPRING 44

$12.00

TANQUERAY

$13.00

TANQUERAY TEN

$16.00

Rum

BACARDI

$12.00

CPT MORGAN

$12.00

DIPLOMATICO

$40.00

DON Q

$18.00

EL DORADO 15

$15.00

GOSLINGS

$10.00

GOSLINGS 151

$10.00

MALIBU

$12.00

MYERS

$12.00

PANAMA PACIF 23

$24.00

REAL MCCOY 12

$20.00

Tequila

AVION 44

$33.00

BASICO BLANCO

$12.00

BOZAL MEZCAL

$22.00

CASAMIGOS ANEJO

$20.00

CASAMIGOS BLANCO

$17.00

CASAMIGOS REPO

$18.00

CLASE AZUL

$50.00

DIAMANTE

$12.00

DOBEL ANEJO

$16.00

DOBEL REPO

$18.00

DOBEL 50

$30.00

DON JULIO 1942

$57.00

DON JULIO ANEJO

$20.00

PATRON

$16.00

PATRON CAFÉ

$14.00

SIEMPRE ANEJO

$22.00

SIEMPRE VIVO

$27.00

Whiskey

4 ROSES YELLOW

$12.00

ANGELS ENVY

$20.00

BAKERS

$20.00

BASIL HAYDENS

$18.00

BLANTONS

$45.00

BOOKERS NOE

$26.00Out of stock

BOWMANS

$12.00

BUFFALO TRACE

$14.00Out of stock

BULLEIT RYE

$16.00

BUSHMILLS 16 YR

$30.00

CC

$12.00

CROWN RESERVE

$18.00

CROWN ROYAL

$16.00

FREY RANCH

$18.00

GARRISON BROS

$35.00

GENTLE JACK

$16.00

GHAELACH 6

$60.00

HANDY SAZERAC

$50.00

HIGH WEST

$16.00

HUDSON BRIGHT

$16.00

JACK DANIEL

$12.00

JAMESON

$12.00

JEFFERSONS

$26.00

JFM EVAN

$14.00

JIM BEAM

$12.00

KENTUCKY OWL

$50.00

KNOB CREEK

$16.00

MAKERS 46

$14.00Out of stock

MAKERS MARK

$14.00

MIDLETON

$40.00Out of stock

NELSON BROS RES

$20.00

NIKKA BARREL

$25.00

NIKKA COFFEY

$24.00

NOAHS MILL

$22.00

OLD RIP 10

$75.00

PAPPY 15

$225.00

PENDLETON

$14.00

PENDLETON RYE

$17.00

POWERS 12

$25.00

REDBREAST 12

$24.00

SAGAMORE RYE

$12.00

SAZERAC RYE

$16.00Out of stock

SEAGRAMS 7

$12.00

SHIBUI 10 YR

$31.00

SHIBUI SHERRY

$45.00

SMOKE WAGON

$18.00

THREE FINGERS

$14.00

W PIG 12

$45.00

WELLER

$25.00

WILLETT RYE

$22.00

WILLETT POT STILL

$18.00

WOODFORD RESERVE

$16.00

YAMAZAKI 12 YR

$44.00

YAME GODDESSES

$16.00

YELLOW SPOT

$29.00

Scotch

BALVENIE 14

$23.00

BALVENIE 21

$44.00

CHIVAS 12

$17.00

COMPASS BOX

$22.00

DALMORE 15 YR

$25.00

DALMORE KING ALX

$55.00

DEANSTON

$17.00

DEWARS

$12.00

GLENFIDICH 12

$17.00

GLEN SCO 10

$22.00

GLENLIVET 12

$17.00

GLENMO 10

$18.00

GLENMO SIGNET

$50.00

JURA 18

$26.00

JW BLACK

$18.00

JW BLUE

$84.00

KILKERRAN 16

$30.00

LAGAVULIN 16

$25.00

LAPHRAOIG

$22.00

LINKWOOD 21

$55.00

LONGROW 18

$40.00

MACALLAN 12

$20.00

MACALLAN 18

$120.00

MORTLACH 20

$60.00

OBAN 14

$24.00

SHACKLETON

$17.00

SPRINGBANK 10

$26.00

TALISKER 10

$22.00

Brandy/Cognac

ARMAGNAC

$16.00

BRANDY

$13.00

CALVADOS

$16.00

COURV VSOP

$22.00

COURV XO

$38.00

HARDY LEGEND

$22.00

HARDY SUBLIME

$75.00

HENNESSEY VS

$19.00

HENNESSEY XO

$50.00

LOUIS III .5OZ

$100.00

LOUIS III 1OZ

$200.00

LOUIS III 2OZ

$400.00

PEAR BRANDY

$18.00

REMY XO

$75.00

Sherry/Port Grappa

ALVEAR SHERRY

$16.00

FONSECA 10

$16.00

FONSECA BIN 27

$13.00

FONSECA LBV

$14.00

GRAHAMS 40

$60.00

GRAPPA

$16.00

TAYLOR 20

$20.00

GRAMHAMS 1994

$30.00

Cordials

ABSINTHE

$24.00

AMARETTO DI SARO

$17.00

APPLE PUCKER

$9.00

B&B

$16.00

BAILEYS

$17.00

CACHACA

$16.00

CAMPARI

$16.00

CARDAMARO

$14.00

CARPANO VERMOUTH

$16.00

CASSIS

$9.00

CHAMBORD

$14.00

COINTREAU

$17.00

DRAMBUIE

$18.00

FERNET-BRANCA

$18.00

FRANGELICO

$17.00

GALLIANO

$17.00

GRAND MARNIER

$17.00

GREEN CHARTREUSE

$20.00

JAGERMEISTER

$14.00

KAHLUA

$13.00

LICOR 43

$16.00

LIMONCELLO

$12.00

LUCANO AMARO

$17.00

MENTHE WHITE

$9.00

MIDORI

$14.00

PEACH SCHNAPPS

$9.00

SAMBUCA

$14.00

SAMBUCA BLACK

$14.00

SOUTHERN COMFORT

$13.00

ST GERMAIN

$14.00

TIA MARIA

$16.00

TUACA

$14.00

WINE

BY THE GLASS

CREMANT ROSE, DOPFF & IRION

$15.00

BRUT, LAURENT PERRIER, LA CUVEE

$27.00

PROSECCO, GIULIANA

$12.00

PROSECCO, ANNIVERSARY

$12.00

MOSCATO, FELICE

$10.00

ROSE, GARZON

$12.00

ALBARINO, LA CANA

$14.00

ARNEIS, CERETTO

$13.00

CHABLIS, WILLIAM FEVRE

$22.00

RIESLING, DR. PAULY BERGWEILER

$9.00

CHARDONNAY, FAR NIENTE

$25.00

CHARDONNAY, MATTHEW FRITZ

$11.00

PINOT GRIGIO, ALOIS LAGEDER

$14.00

SANCERRE, DOMAINE CHATELEINE

$21.00

SAUVIGNON BLANC, VILLA MARIA

$12.00

PINOT NOIR, ARTESA

$15.00

BARBARESCO, LUCA BOSIO

$18.00

CABERNET, BONANNO

$19.00

PINOT NOIR, KEN WRIGHT

$18.00

COTES DU RHONE, FAMILLE PERRIN

$12.00

MARGAUX, MARGAUX DE BRANE

$28.00

MERLOT, ALEXANDER VALLEY VINEYARDS

$14.00

CABERNET, MILBRANDT

$11.00

RIOJA, MARQUES DE CACERES

$15.00

CABERNET, SINEGAL

$35.00

MALBEC, ZUCCARDI

$11.00

BTG BTB

CREMANT ROSE, DOPFF & IRION

$68.00

BRUT, LAURENT PERRIER, LA CUVEE

$108.00

PROSECCO, GIULIANA

$56.00

MOSCATO, FELICE

$40.00

ROSE, GARZON

$48.00

ALBARINO, LA CANA

$56.00

ARNEIS, CERETTO

$52.00

CHABLIS, WILLIAM FEVRE

$88.00

RIESLING, DR. PAULY BERGWEILER

$36.00

CHARDONNAY, FAR NIENTE

$100.00

CHARDONNAY, MATTHEW FRITZ

$44.00

PINOT GRIGIO, ALOIS LAGEDER

$56.00

SANCERRE, DOMAINE CHATELEINE

$84.00

SAUVIGNON BLANC, VILLA MARIA

$48.00

PINOT NOIR, ARTESA

$60.00

BARBARESCO, LUCA BOSIO

$72.00

CABERNET, BONANNO

$76.00

PINOT NOIR, KEN WRIGHT

$72.00

MARGAUX, MARGAUX DE BRANE

$112.00

MERLOT, ALEXANDER VALLEY VINEYARDS

$56.00

CABERNET, MILBRANDT

$44.00

COTES DU RHONE, FAMILLE PERRIN

$48.00

RIOJA, MARQUES DE CACERES

$60.00

CABERNET, SINEGAL

$140.00

MALBEC, ZUCCARDI

$44.00

Sparkling

BRUT, ARGYLE

$70.00

CUVEE PRESTIGE, CA'DEL BOSCO

$100.00

BRUT ROSE, DOMAINE CARNEROS

$100.00

BLANC DE BLANC, FRANK FAMILY

$150.00

BLANC DE BLANC, GRUET

$60.00

WEDDING CUVEE, IRON HORSE

$105.00

BRUT ROSE, LUCIEN ALBRECHT

$75.00

CAVA, NAVERAN

$55.00

BRUT ROSE, SCHRAMSBERG

$125.00

BRUT, ARMAND DE BRIGNAC, ACE OF SPADES

$650.00

BRUT MAJEUR, AYALA

$120.00

BRUT ROSE, PERRIER JOUET BELLE EPOQUE

$800.00

BRUT, CHARTOGNE-TAILLET

$150.00

BRUT, DOM PERIGNON

$675.00

BRUT ROSE, DOM PERIGNON

$975.00

BRUT, GASTON CHIQUET, SPECIAL CLUB

$250.00

NV BLANC DE BLANCS, GIMMONET

$160.00

BRUT, KRUG, GRAND CUVEE

$600.00

BLANC DE BLANCS, LAURENT-PERRIER

$220.00

BRUT ROSE, RUINART

$200.00

BRUT ROSE, VEUVE CLICQUOT

$225.00

BRUT, VEUVE CLICQUOT

$180.00

BLANC DE BLANCS, BESSERAT DE BELLEFON

$80.00

CHABLIS, J. MOREAU & FILS

$65.00

GRAND CUVEE, KRUG

$275.00

GRAND BRUT, PERRIER JOUET

$85.00

BLANC DE BLANCS, SCHRAMSBERG

$75.00

BRUT ROSE, BILLECART-SALMON

$450.00

GRAND BRUT, PERRIER-JOUET

$300.00

CAVA, SEGURA VIUDAS

$175.00

White

SEMILLON, BROKENWOOD

$60.00

CONUNDRUM

$48.00

VIURA, CVNE, MONOPOLE

$55.00

GRUNER VELTLINER, SCHLOSS GOBELSBURG

$65.00

MUSCADET, LOUIS METAIREAU

$60.00

GAVI, LA MESMA

$60.00

VINHO VERDE, NIEPOORT

$43.00

ALBARINO, PAZO SENORANS

$75.00

FURMINT, ROYAL TOKAJI, THE ODDITY

$55.00

GETARIAKO TXAKOLINA, ULACIA

$58.00

VERDICCHIO, UMANI RONCHI

$50.00

FRIULANO, VENICA

$95.00

PINOT GRIS, ALEXANA

$70.00

PINOT GRIS, KING ESTATE

$55.00

PINOT GRIS, LEON BEYER

$65.00

PINOT GRIGIO, SCARPETTA

$65.00

PINOT GRIGIO, LIVIO FELLUGA

$75.00

CHATEAUNEUF-DU-PAPE, CHATEAU DE BEAUCASTEL

$325.00

CONDRIEU, E. GUIGAL

$150.00

CROZES-HERMITAGE, ALAIN GRAILLOT

$100.00Out of stock

VIOGNIER, MINER

$75.00

VIOGNIER, PERNNER-ASH

$80.00

VIOGNIER, YALUMBA

$62.00

RIESLING, DONNHOFF

$100.00

RIESLING, EROICA

$60.00

RIESLING, HILLICK & HOBBS

$80.00

GEWURZTRAMINER, HUGEL

$80.00

RIESLING, JOH. JOS. PRUM

$120.00

RIESLING, ST. URBANS-HOF

$65.00

RIESLING, TRIMBACH

$70.00

GEWURZTRAMINER, ZIND HUMBRECHT

$75.00

SAUVIGNON BLANC, BERNARDUS

$55.00

TOURAINE, DOMAINE PAUL BUISSE

$50.00

SAUVIGNON BLANC, CAPTURE

$90.00

SAUVIGNON BLANC, CLIFF LEDE

$73.00

SAUVIGNON BLANC, COUP DE FOUDRE

$130.00

SAUVIGNON BLANC, CYMBAL

$88.00

SAUVIGNON BLANC, DAOU

$65.00

SAUVIGNON BLANC, DECOY

$50.00

SAUVIGNON BLANC, DESPERADA

$85.00

SAUVIGNON BLANC, DOUBLE EAGLE

$110.00

SAUVIGNON BLANC, FERRARI-CARANO

$45.00

SANCERRE, DOMAINE FOUASSIER

$135.00

SAUVIGNON BLANC, GAJA

$250.00

SANCERRE, HENRI BOURGEOIS

$100.00

SAUVIGNON BLANC, HONIG

$65.00

SANCERRE, PASCAL JOLIVET

$115.00

SAUVIGNON BLANC, JUSTIN

$42.00

SAUVIGNON BLANC, KRUTZ

$125.00

POUILLY FUME, LADOUCETTE

$125.00

SAUVIGNON BLANC, MAURITSON

$75.00

SAUVIGNON BLANC, MERRY EDWARDS

$125.00

POUILLY FUME, MICHEL REDDE

$95.00

SAUVIGNON BLANC, VIÑA CASABLANCA

$45.00

SAUVIGNON BLANC, CHATEAU PARENCHERE

$55.00

SAUVIGNON BLANC, THE PARING

$60.00

SAUVIGNON BLANC, PAUL LATO

$90.00

SAUVIGNON BLANC, PETER MICHAEL

$175.00

SAUVIGNON BLANC, RANGA RANGA

$55.00

SAUVIGNON BLANC, SINEGAL

$115.00

SAUVIGNON BLANC, THREE BROOMS

$65.00

SAUVIGNON BLANC, VENICA

$75.00

POUILLY FUME, J. DE VILLEBOIS

$80.00

SAUVIGNON BLANC, CRAGGY RANGE

$75.00

CHARDONNAY, ALPHA OMEGA

$225.00

CHARDONNAY, AU BON CLIMAT

$75.00

CHARDONNAY, AUBERT

$250.00

BOURGOGNE ALBERT BICHOT

$85.00

CHASSAGNE-MONTRACHET, BACHELET-MONNOT

$240.00

CHARDONNAY, BETHEL HIEGHTS

$70.00

CHASSAGNE-MONTRACHET, BOUCHARD PERE & FILS

$250.00

MEURSAULT, BOUCHARD PERE & FILS

$195.00

CHARDONNAY, CATENA ALTA

$70.00

CHARDONNAY, CHALK HILL

$75.00

CORTON-CHARLEMAGNE, LOUIS LATOUR

$500.00

CHABLIS, CAVES JEAN ET SEBASTIAN DAUVISSAT

$140.00

CHARDONNAY, DE WETSHOF

$65.00

SAINT-VERAN, JOSEPH DROUHIN

$65.00

CHARDONNAY, DUCKHORN

$90.00

CHARDONNAY, DUMOL

$160.00

CHARDONNAY, ERNEST VINEYARDS

$79.00

CHARDONNAY, FAILLA

$85.00

CHARDONNAY, FAR MOUNTAIN

$125.00

CHABLIS, DOMAINE WILLIAM FEVRE

$300.00

CHARDONNAY, FLOWERS

$80.00

CHARDONNAY, FRANK FAMILY VINEYARDS

$100.00

CHARDONNAY, FREEMAN

$115.00

CHARDONNAY, GAJA

$250.00

POUILLY-FUISSE, GILLES NOBLET

$75.00

CHARDONNAY, GRAN MORAINE

$75.00

PULIGNY-MONTRACHET, LOUIS JADOT

$225.00

CHARDONNAY, JERMANN

$175.00

CHARDONNAY, JORDAN

$86.00

CHARDONNAY, KISTLER

$165.00

CHARDONNAY, LEEUWIN ESTATE

$195.00

CHARDONNAY, LINGUA FRANCA

$125.00

CHARDONNAY, LIOCO

$82.00

CHARDONNAY, MARTIN RAY

$60.00

CHARDONNAY, MATTHIASSON

$89.00

CHARDONNAY, MIGRATION

$100.00

CHARDONNAY, MINER

$105.00

CHARDONNAY, CHATEAU MONTELENA

$140.00

CHARDONNAY, MORGAN

$65.00

CHARDONNAY, NEWTON

$145.00

CHARDONNAY, PEAY

$100.00

CHARDONNAY, PELLEGRINI

$105.00

CHARDONNAY, RAMEY

$185.00

PULIGNY-MONTRACHET, REMOISSENET PERE & FILS

$290.00

CHARDONNAY, REYNOLDS FAMILY WINERY

$94.00

CHARDONNAY, ROBERT FOLEY VINEYARDS

$82.00

CHARDONNAY, ROMBAUER

$95.00

CHARDONNAY, SANDHI

$70.00

CHARDONNAY, SHAFER

$128.00

CHARDONNAY, SONOMA CUTRER

$65.00

CHARDONNAY, STAGLIN FAMILY VINEYARD

$250.00

CHARDONNAY, STAG'S LEAP WINE CELLARS

$100.00

CHARDONNAY, THE CALLING

$70.00

CHARDONNAY, ZUCCARDI

$130.00

CHARDONNAY, STONY HILL

$240.00

CHENIN BLANC, BADENHORST

$60.00

SAVENNIERES, DOMAINE DES BAUMARD

$85.00

MONTLOUIS-SUR-LOIRE, DOMAINE DE LA TAILLE AUX LOUPS

$70.00

PINOT BLANC, KOEHLER-RUPRECHT

$50.00

VOUVRAY, MARC BREDIF

$75.00

PINOT BLANC, ROLLY GASSMAN

$55.00

CHARDONNAY, DOMAINE, DROUHIN, ARTHUR

$50.00

SAUVIGNON BLANC, KENZO

$100.00

RIESLING, POET'S LEAP

$45.00

BOURGOGNE BLANC, REMI JOBARD

$75.00

PINOT BLANC, ROBERT SINSKEY

$60.00

CHARDONNAY, CAKEBREAD CELLARS

$250.00

Rosé

ROSE, ADELSHEIM

$75.00

ROSE, CLOS CIBONNE

$75.00

ROSE, GEORGE

$85.00

ROSE, GOBELSBURG

$65.00

ROSE, MUGA

$55.00

ROSE, SAINT K

$69.00

ROSE, WHISPERING ANGEL

$125.00

ROSE, TRIENNES

$50.00

Red

ZINFANDEL, EIGHT YEARS IN THE DESERT

$125.00

ZINFANDEL, BACA

$90.00

BRACHETTO D'ACQUI, BANFI

$50.00

MALBEC, CATENA ZAPATA

$180.00

CAHORS, CHATEAU DU CEDRE

$55.00

CUVEE, COUP DE FOUDRE

$225.00

CHINON, DOMAINE DOZON

$75.00

CABERNET FRANC, EL ENEMIGO

$70.00

CLARET, ROBERT FOLEY

$200.00

BALASTO, GARZON

$140.00

ZINFANDEL, GHOST BLOCK

$85.00

KEYNETON EUPHONIUM, HENSCHKE

$96.00

ISOSCELES, JUSTIN

$125.00

CABERNET FRANC, LANG & REED

$72.00

MALBEC, LUCA

$85.00

ZINFANDEL, MICHAEL DAVID, LUST

$115.00

FLEURIE, DOMAINE DES MARRANS

$75.00

CHATEAU MUSAR

$85.00

PIRATE TREASURED, LA SIRENA

$150.00

CARMENERE, PURPLE ANGEL

$175.00

ZINFANDEL, RIDGE

$115.00

CARMENERE, SANTA CAROLINA

$55.00

PETITE SIRAH, STAGS' LEAP WINERY

$92.00

MORGON, DOMAINE DE THULON

$65.00

ZINFANDEL, TOBIN JAMES

$65.00

ZINFANDEL, TURLEY

$95.00

MALBEC, ZAHA

$90.00

MALBEC, ZOLO

$70.00

PETITE SIRAH, HERMAN STORY

$125.00

SAINT-JOSEPH, J.L. CHAVE SELECTIONS

$85.00

COTES-DU-RHONE, M. CHAPOUTIER

$75.00Out of stock

VIN DE PAYS DU VAUCLUSE, CHENE BLEU

$215.00

SHIRAZ, ELDERTON

$220.00

SYRAH, FAILLA

$120.00

GIGONDAS, DOMAINE RASPAIL-AY

$110.00

GRENACHE, HERMAN STORY

$95.00

SYRAH, JONATA

$200.00

SYRAH, K VINTNERS

$82.00

CHATEAUNEUF-DU-PAPE, CHATEAU LA NERTHE

$165.00

SYRAH, LILLIAN

$155.00

RISING TIDES, LINNE CALODO

$155.00

SHIRAZ, MOLLYDOOKER

$85.00

GSM, PAUL LATO

$98.00

OPTIMIST, SANGUIS

$80.00

COTE-ROTIE, STEPHANE OGIER

$295.00

PATELIN DE TABLAS, TABLAS CREEK

$75.00

GRENACHE, THISTLEDOWN

$90.00

CHATEAUNEUF-DU-PAPE, PIERRE USSEGLIO & FILS

$150.00

TORO, ALMIREZ

$75.00

PRIORAT, ARDEVOL

$70.00

RIOJA, BERONIA

$105.00

CARINENA, BODEGAS CARE

$70.00

MONTSANT, CLOS MOGADOR

$125.00

RIBERA DEL DUERO, DOMINIO DE PINGUS, PSI

$100.00

RIBERA, EMILIO MORO

$80.00

RIOJA, IZADI

$60.00

JUMILLA, JUAN GIL

$85.00

RIOJA, VINA ARDANZA

$120.00

RIOJA, R. LOPEZ DE HEREDIA, VINA BOSCONIA

$125.00

TORO, BODEGA NUMANTHIA

$145.00

RIBERA DEL DUERO, TINTO PESQUERA

$85.00

RIBERA DEL DUERO, PINEA

$135.00

BIERZO, RAUL PEREZ

$80.00

TOSCANA, ARCANUM

$180.00Out of stock

AMARONE, BERTANI

$300.00

BRUNELLO DI MONTALCINO, CAPANNA

$170.00

ROSSO DI MONTALCINO, CAPARZO

$70.00

BAROLO, CASTELLO DI PERNO

$165.00

NEBBIOLO, DANIELE CONTERNO

$75.00

VALPOLICELLA, DAL FORNO ROMANO

$325.00

CHIANTI CLASSICO, FELSINA

$80.00

SANGIOVESE, JONATA

$100.00

BRUNELLO DI MONTALCINO, GERLA

$150.00

NERO D'AVOLA, TENUTA RAPITALA

$65.00

BARBARESCO, SORI PAITIN

$150.00

SAGRANTINO DI MONTEFALCO, PAOLO BEA

$245.00

BAROLO, PIO CESARE

$200.00

ETNA ROSSO, PLANETA

$90.00

AMARONE, RECCHIA

$150.00

CHIANTI CLASSICO, RUFFINO

$85.00

BARBERA DEL MONFERRATO, SCARPETTA

$65.00

PINOT NOIR, ADELSHEIM

$110.00

PINOT NOIR, ALEXANA

$100.00

PINOT NOIR, ARCHERY SUMMIT

$145.00

PINOT NOIR, A.A.BADENHORST

$125.00

PINOT NOIR, BELLE GLOS

$125.00

PINOT NOIR, BERGSTROM

$120.00

VOLNAY, BITOUZET-PRIEUR

$285.00

CHAMBOLLE-MUSIGNY, BOUCHARD PERE FILS

$240.00

PINOT NOIR, BURN COTTAGE

$140.00

CLOS DE VOUGEOT, GROS FRERE & SOEURS

$500.00

PINOT NOIR, CRISTOM

$175.00

GEVREY-CHAMBERTIN, JOSEPH DROUHIN

$175.00

PINOT NOIR, DUMOL

$165.00

PINOT NOIR, EMERITUS

$110.00

PINOT NOIR, EN ROUTE

$125.00

PINOT NOIR, FAILLA

$90.00

PINOT NOIR, GEORGE

$155.00

PINOT NOIR, GIANT STEPS

$115.00

PINOT NOIR, HITCHING POST

$92.00

PINOT NOIR, KISTLER

$175.00

PINOT NOIR, LITTORAI

$170.00

PINOT NOIR, LONG MEADOW RANCH

$100.00

BEAUNE, MONGEARD-MUGNERET

$200.00

PINOT NOIR, MORLET

$250.00

PINOT NOIR, NORTH VALLEY VINEYARDS

$105.00

PINOT NOIR, PAUL LATO

$150.00

PINOT NOIR, RICHARD G. PETERSON

$175.00

PINOT NOIR, ROBERT SINSKEY VINEYARDS

$120.00

PINOT NOIR, DOMAINE SERENE

$210.00

PINOT NOIR, WILLIAMS SELYEM

$325.00

MERLOT, DUCKHORN

$135.00

MERLOT, FERRARI-CARANO

$65.00

MERLOT, FREEMARK ABBEY

$110.00

MERLOT, FROG'S LEAP

$100.00

MERLOT, HOURGLASS

$180.00

MERLOT, L'ECOLE NO. 41

$85.00

MERLOT, LEONETTI CELLARS

$195.00

MERLOT, MARK RYAN WINERY

$125.00

MERLOT, PRIDE

$150.00

MERLOT, ROBERT FOLEY

$105.00

MERLOT, ROBERT SISNKEY VINEYARDS

$120.00

MERLOT, ROMBAUER

$125.00

MERLOT, SAN FELICE

$80.00

MERLOT, STAGS' LEAP WINERY

$90.00

CABERNET, INSIGNIA

$575.00

CABERNET, ANAKOTA

$185.00

CABERNET, ARROWOOD

$120.00

CABERNET, AUSTIN HOPE

$110.00

CABERNET, BARRETT & BARRETT

$500.00

CABERNET, BELLA UNION

$160.00

CABERNET, CAYMUS

$230.00

CABERNET, CHIMNEY ROCK

$240.00

CABERNET, COL SOLARE

$225.00

CABERNET, COLLATERAL

$185.00

CABERNET, DEBEIKES

$115.00

CABERNET, DOUBLE CANYON

$75.00

CABERNET, DRY CREEK VINEYARD

$78.00

CABERNET, FEATHER

$195.00

CABERNET, FOLEY JOHNSON

$105.00

CABERNET, FORMAN

$290.00

CABERNET, FRANK FAMILY VINEYARDS

$160.00

CABERNET, GHOST BLOCK

$175.00

CABERNET, GHOST HORSE

$300.00

CABERNET, HALL

$135.00

CABERNET, JAYSON

$205.00

CABERNET, JORDAN

$150.00

CABERNET, JUSTIN

$80.00

CABERNET, KEENAN

$145.00

CABERNET, LEGIT

$100.00

CABERNET, LEONETTI CELLAR

$350.00

CABERNET, MATTHIASON

$130.00

CABERNET, MOLLYDOOKER

$85.00Out of stock

CABERNET, OPUS ONE

$650.00

CABERNET, PAUL HOBBS

$250.00

CABERNET, PURSUED BY BEAR

$145.00

CABERNET, REYNOLDS FAMILY WINERY

$155.00

CABERNET, ROBERT CRAIG

$215.00

CABERNET, SEVEN HILLS

$90.00

CABERNET, SILVER OAK ALEXANDER VALLEY

$225.00

CABERNET, SILVER OAK NAPA

$350.00

CABERNET, STAG'S LEAP WINE CELLARS

$195.00

CABERNET, STAGLIN

$295.00

CABERNET, STONESTREET

$125.00

CABERNET, TEIRRA ROJA

$285.00

CABERNET, TERRANOBLE

$65.00

CABERNET, ZAHA

$90.00

HAUT-MEDOC, CHATEAU MAURAC

$75.00

MARGAUX, SEGLA

$160.00

MEDOC, CHATEAU GREYSAC

$85.00

SAINT-EMILLION, CROIX CANON

$135.00

SAINT-ESTEPHE, CHATEAU CALON-SEGUR

$650.00

SAINT-ESTEPHE, CHATEAU DE PEZ

$145.00

SAINT-ESTEPHE, LES PAGODES DE COS

$250.00

SAINT-JULIEN, CHATEAU BRANAIRE-DUCRU

$550.00Out of stock

CABERNET, FREEMARK ABBEY, 1986

$300.00

CABERNET, ZD, ABACUS

$1,300.00

MADRONA RANCH, ABREU

$1,100.00

MERLOT/CABERTNET, AMUSE BOUCHE

$475.00

SHIRAZ, MOLLYDOOKER, CARNIVAL OF LOVE

$200.00

MARGAUX, CHATEAU MARGAUX

$1,500.00

PRIORAT, CLOS ERASMUS

$400.00

MAYA, DALLA VALLE

$900.00

BAROLO, DAMILANO

$650.00

CABERNET, DANA, ONDA

$500.00

ECHEZEAUX, DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI

$9,995.00

RIBERA DEL DUERO, EMILIO MORO

$345.00

CABERNET, FREEMARK ABBEY, 2002

$650.00

CABERNET, GRACE FAMILY VINEYARDS

$1,100.00

PINOT NOIR, DOMAINE SERENE, GRACE VINEYARD

$400.00

GRANGE, PENSFOLDS

$925.00

GUADO AL TASSO

$600.00

COTE-ROTIE, E. GUIGAL, LA LANDONNE

$975.00

CABERNET, HARLAN ESTATE

$2,800.00

PESSAC-LEOGNAN, CHATEAU HAUT-BRION

$1,300.00

CABERNET, JARVIS

$350.00

SHIRAZ, JIM BARRY, THE ARMAGH

$450.00

PAUILLAC, CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD

$2,100.00

PAUILLAC, CHATEAU LATOUR

$1,800.00

SAINT-JULIEN, CHATEAU LEOVILLE POYFERRE

$625.00

LES PAVOTS, PETER MICHAEL

$450.00

CLOS DE VOUGEOT, DOMAINE MONGEARD-MUGNERET

$600.00

CABERNET, RIDGE, MONTE BELLO

$795.00

PAUILLAC, CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD

$2,000.00

BAROLO, ODDERO

$300.00

CABERNET, PAUL HOBBS

$800.00

POMEROL, CHATEAU PETRUS

$9,000.00

RICHEBOURG, DOMAINE GROS FRERE ET SOEUR

$800.00

CABERNET, SCREAMING EAGLE

$7,000.00

CABERNET, SHAFER, HILLSIDE SELECT

$800.00

CABERNET, SIGNORELLO

$400.00

SYRAH, SINE QUA NON, DISTENTA

$450.00

RIBERA DEL DUERO, VEGA-SICILIA

$900.00

SYRAH, SINE QUA NON, ZIEHHARMONIKA

$400.00

MALBEC CATENA

$50.00

PUISSEGUIN SAINT-EMILION, CHATEAU CLARISSE

$85.00

CABERNET, CROSSBARN

$80.00

PINOT NOIR, GOLDENEYE

$80.00

CABERNET, KENZO, RINDO

$125.00

ZINFANDEL, SEGHESIO

$45.00

CABERNET, SHAFER, ONE POINT FIVE

$135.00

PINOT NOIR, TORII MOR

$55.00

AMARONE, ZENATO

$90.00

CABERNET, STAG'S LEAP WINE CELLARS

$390.00

CABERNET, BAND OF VINTNERS

$275.00

PINOT NOIR, BELLE GLOS

$250.00

BEAUNE CLOS DE LA MOUSSE, BOUCHARD PERE & FILS

$350.00

CABERNET, CAIN FIVE

$495.00

CABERNET, CAKEBREAD CELLARS

$385.00

CABERNET, CORISON

$400.00

CABERNET, DAKOTA SHY

$850.00

CABERNET, DAOU (3L)

$650.00

CABERNET,DUCKHORN (6L)

$1,295.00

MERLOT, DUCKHORN

$270.00

CABERNET, FAR NIENTE

$600.00

CABERNET, FAUST

$375.00

PINOT NOIR, GEROGE

$225.00

PINOT NOIR, GOLDENEYE

$300.00

CABERNET, GROTH

$350.00

CABERNET, HEITZ CELLAR

$675.00

MERLOT, PEDESTAL

$300.00

CABERNET, JOSEPH PHELPS

$450.00

CABERNET, QUILT

$300.00

CABERNET, QUINTESSA

$2,095.00

CABERNET, ROBERT FOLEY (3L)

$800.00

CABERNET, ROMBAUER, DIAMOND SERIES

$650.00

CABERNET, SILVER OAK, NAPA

$700.00

CABERNET, SILVER OAK, ALEX (3L)

$875.00

Dessert Wine

DOLCE

$30.00

DOLCE

$120.00

ICEWINE, INNISKILLIN, VIDAL

$28.00

ICEWINE, INNISKILLIN, VIDAL

$168.00

UROULAT, CHARLES HOURS, JURANÇON

$12.00

UROULAT, CHARLES HOURS, JURANÇON

$48.00

SAUTERNES, ROUMIEU-LACOSTE

$18.00

SAUTERNES, ROUMIEU-LACOSTE

$72.00

Corkage

Corkage $35

$35.00

Magnum Corkage $70

$70.00

SOMM CONSULT

Somm Consult

JFM

JFM

EXTRA SIDE

$5.00

LRG TRAY PASS

$40.00

SEAFOOD TRIO

$20.00

TRAY PASS

$18.00

JFM COFFEE

$3.95

JFM APPLE

JFM BANANA

JFM MIXED BERRIES

JFM COCO PIE

JFM FUDGE

JFM GOLDBR

JFM HAVANA

JFM KEY LIME

JFM PB

JFM PEPPERM

MINI PIE

$1.50

SAUT MUSHROOMS

$5.99

STEAMED ASPARAG

$2.00

JFM Signature

JFM SIGNATURE

$94.95

JFM PETITE

JFM AHI TUNA

JFM CRAB CAKE

JFM HERB CHX

JFM VEGGIE PASTA

JFM CAUL STK

JFM SEABASS

JFM STK&MAD SHRIMP

$25.00

JUMBO TAIL

$107.00

BI RIB 24oz

$31.00

FILET 12oz

$28.00

JFM BI FILET

$35.00

JFM DRY AGE

$55.00

JFM KING CRAB

$160.00

JFM LAMB

$35.00

JFM LRG STONE

$57.00

JFM MED STONE

$17.00

JFM NEW YORK

$25.00

JFM OSCAR

$30.00

JFM RIB 16oz

$25.00

JFM SELECT

$27.00

JFM STK&TAIL

$35.00

PORTERHOUSE

$55.00

SALMON