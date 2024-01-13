Liquid Planet Grille Brooks (New Location) 2922 Brooks Street
BEVERAGE
TOGO HOUSE COFFEE, TEAS, AND SUCH
- ORGANIC DRIP$3.50
- TSUNAMI$3.00
- BULLET COFFEE$5.00
- ORGANIC DOUBLE ESPRESSO$2.25
- ORGANIC TRIPLE ESPRESSO$2.75
- AMERICANO DOUBLE$3.00
- AMERICANO TRIPLE$3.50
- CHOCOLANO DOUBLE$3.25
- CHOCOLANO TRIPLE$3.75
- CAPPUCCINO$3.50
- LATTE$3.75
- MOCHA$4.25
- ROCA MOCHA$4.50
- CARMELLO$4.50
- WHITE ANGEL$4.50
- LAVENDER LATTE$4.50
- ORGANIC HOT TEA$2.50
- LONDON FOG$3.00
- ICED TEA DU$2.50
- AFRICAN LATTE$3.50
- MATE LATTE$3.50
- MATCHA LATTE$4.25
- SIGNATURE COCOA$3.50
- CHRISTMAS IN JAPAN$4.00
- SALTED CARAMEL$3.75
- MUMBAI CHAI$4.00
- TIPUS CHAI$4.00
- ITALIAN SODA$3.00
- COCOA-MOCHA NUT FRAPPE$8.00
- SCOOBY SNACK FRAPPE$8.00
- GLACIER MOCHA FRAPPE$8.00
- CARAMEL BLISS FRAPPE$8.00
- COCOA PUFFS FRAPPE$8.00
- PEANUTOPIA SMOOTHIE
- FRUITOSPHERE SMOOTHIE
- SMOOTHIE SUPREMO SMOOTHIE
- LIQUID ASPHALT SHAKE
- LOTUS ENERGY$6.00
- KIDS SODA$3.00
- KIDS MILK$3.00
- KIDS APPLE JUICE$3.00
- KIDS ORANGE JUICE$3.00
- KIDS SMOOTHIE$4.00
- KIDS SHAKE$4.00
- KIDS COCOA$3.00
- SODA$4.00
BOTTLED WINE
- MONTELLIANA PROSECCO$27.00
EXTRA DRY, VENETO, ITALY
- FERRARI CARANO PINOT GRIGIO$30.00
RUSSIAN RIVER VALLEY, SONOMA COUNTY, CA
- KIM CRAWFORD SAUVIGNON BLANC$33.00
MARLBOROUG, NEW ZEALAND
- WILLIAMETTE VALLEY RIESLING$30.00
WILLAMETTE VALLEY, OR
- EOS CHARDONNAY$21.00
CALIFORNIA
- J. BOOKWALTER READERS CHARDONNAY$33.00
COLUMBIA VALLEY, WA
- JUSTIN ROSE$36.00
CENTRAL COAST, CA
- SEA SUN PINOT NOIR$30.00
CALIFORNIA
- PERAZZETA ROSSO$27.00
TUSCANY, ITALY
- RENACER PUNTO FINAL MALBEC$30.00
MENDOZA, ARGENTINA
- KULETO NATIVE SON RED BLEND$30.00
NAPPA VALLEY, CA
- EOS CABERNET SAUVIGNON$27.00
CALIFORNIA
- BOOMTOWN CABERNET$30.00
BOTTLE/CAN
- BUD LIGHT$5.00
- MICHELOB$5.00
- COORS LIGHT$5.00
- COORS ORIGINAL$5.00
- PABST BLUE RIBBON 16OZ$5.00
- MODELO$7.00
- RANCH HAND$6.00
WESTERN CIDER
- BLACK CHERRY WHITE CLAW$6.00
- PEACH WHITE CLAW$6.00
- RASPBERRY WHITE CLAW$6.00
- TANGERINE SQUEEZE RADLER$7.00
HIGHLANDER BREWERY
- BAYERN SEASONAL$7.00
- KETTLEHOUSE SEASONAL 16OZ$8.00
- BLOOD ORANGE GHOOSE$7.00
DRAUGHT WORKS BREWERY
- MOOSE DROOL$7.00
BIG SKY BREWERY
- MANGO SHAKE-A-DAY IPA$7.00
BIG SKY BREWERY
- NA GOLD RUSH$7.00
NON-ALCOHOLIC SAM ADAMS
N/A PACKAGED
BREAK FAST
BREAK FAST
- BISCUIT BASKET$6.00
WHIPPED BUTTER, HUCKLEBERRY PRESERVES
- OVER NIGHT OAT$14.00
FLAX SEED, CHIA SEED, POPPY SEED, BLUEBERRIES, STRAWBERRIES, COCONUT WHIPPED CREAM, DATE SYRUP, ALMONDS
- HANGOVER POTATOES$16.00
RED BLISS POTATO, QUESO BLANCO, CHORIZO, 2 SUNNY SIDE EGGS, GUAJILLO. SAUCE, SALSA, SOUR CREAM, CILANTRO
- PRO SCRAMBLE$15.00
CHOICE OF SCRAMBLED EGGS OR EGG WHITES, SAUTEED ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, CHOICE OF BACON, ELK SAUSAGE, CHORIZO WITH CHEDDAR, MONTEREY JACK, CRISPY POTATOES, SERVED WITH TOAST AND FRESH FRUIT
- BIG SKY BURRITO$17.00
SCRAMBLED EGGS, SAUTEED ONIONS, BELL PEPPERS, CHOICE OF BACON, ELK SAUSAGE, OR CHORIZO WITH MONTEREY JACK CHEESE, WHEAT TORTILLA, SALSA, SOUR CREAM
- BFAST TACOS$15.00
3 FLOUR TORTILLAS, CHOICE OF CHORIZO, ELK SAUSAGE, SCRAMBLED EGGS, CHIPOTLE AIOLI, WITH. ROASTED SALSA, CHIHUAHUA CHEESE, CILANTRO, WITH CRISPY POTATOES & FRUIT
- MORNING GLORY$15.00
CHOICE OF BACON, HAM, TURKEY, OR ELK SAUSAGE WITH SCRAMBLED EGGS, CHEDDAR, MUNSTER CHEESE, GARLIC AIOLI, BRIOCHE, WITH CRISPY HERB POTATOES & FRUIT
- BISCUIT & GRAVY$16.00
2 BUTTERMILK BISCUITS, 2 EGGS ANY WAY, ELK SAUSAGE GRAVY, BACON, CRISPY POTATOES & FRUIT
- COUNTRY FRIED STEAK$18.00
LIGHTLY BREADED SIRLOIN, ELK. SAUSAGE GRAVY, 2 EGGS ANY WAY,CRISPY POTATOES & FRUIT
- MT JUMBO OMELETE$18.00
4 EGG OMELET CHOICE OF WHOLE EGG OR EGG WHITE, CHOICE OF BACON, TURKEY BACON, CANADIAN BACON, ELK SAUSAGE, VEGAN SAUSAGE, OR SAUTE VEGGIES, CHOICE OF CHEDDAR, GOAT CHEESE, MONTEREY JACK, SAUTEED ONIONS, BELL PEPPER, WITH CRISPY POTATOES & FRUIT
- EGGS BENEDICT$16.00
ENGLISH MUFFIN, POACHED EGGS, CANADIAN BACON, HOLLANDAISE, CRISPY POTATOES & FRUIT
- STEAK & EGGS$19.00Out of stock
2 EGGS ANY WAY, 10OZ RIBEYE, HOLLANDAISE, CRISPY POTATOES & FRUIT
- THE CLASSIC AMERICAN$17.00
2 EGGS ANY WAY, CHOICE OF BACON, CANADIAN BACON, TURKEY BACON, ELK SAUSAGE, CHICKEN SAUSAGE, VEGAN SAUSAGE, CRISPY POTATOES, CHOICE OF TOAST, ENGLISH MUFFINS, BUTTERMILK BISCUIT OR SINGLE PANCAKE WITH FRUIT
A LA CARTE & ADD-ONS
- TWO EGGS$4.00
- BACON$5.00
- TURKEY BACON$6.00
- ELK SAUSAGE PATTY$5.00
- Link chicken & sage sausage$5.00Out of stock
- Vegan breakfast sausage$6.00
- SINGLE PANCAKE$5.00
- Belgium waffle$5.00
- Cheese grits$6.00
- Elk sausage gravy$6.00
- Crispy BREAKFAST potatoes$6.00
- Fruit bowl$4.00
- Toast$2.00
- Avocado$5.00
- GLUTEN FREE BREADS$4.00
GRIDDLE
FROM THE GRIDDLE
- DOUBLE STACK PANCAKES$12.00
BUTTERMILK BATTER, MAPLE SYRUP, WHIPPED BUTTER
- TRIPLE STACK PANCAKES$14.00
BUTTERMILK BATTER, MAPLE SYRUP, WHIPPED BUTTER
- CARROT CAKE PANCAKES$16.00
3 SPICED CARROT CAKE PANCAKES WITH WHIPPED CINNAMON CREAM CHEESE, CANDIED PECANS
- FRENCH TOAST$15.00
BRIOCHE BATTERED FRENCH TOAST, WHIPPED CREAM, MAPLE SYRUP, STRAWBERRIES
- FRIED CHICKEN & WAFFLES$18.00
BELGIUM STYLE WAFFLE, FRIED CHICKEN TENDERS, MAPLE SYRUP, STRAWBERRY BELL PEPPER JAM
- GLUTEN FREE DOUBLE STACK PANCAKE$14.00
- GLUTEN FREE TRIPLE STACK PANCAKE$16.00
LUNCH/DINNER
SOUPS & SALADS
- CUP LENTIL SOUP$6.00
cup
- BOWL LENTIL SOUP$10.00
bowl
- CUP TOMAT0 BASIL$6.00
Cup
- BOWL CREAMY TOMATO$10.00
bowl
- CUP SOUP OF THE DAY$6.00
cup
- BOWL SOUP OF THE DAY$10.00
bowl
- SNOW BOWL SALAD$12.00
herb dill ranch, mixed greens, cucumber, tomato, shredded cheddar, croutons, bacon bits
- BERRY POPPY SEED SALAD$14.00
mixed greens, blueberries, strawberries, pecans, goat cheese, poppy seed dressing
- CRANBERRY BRUSSELS & KALE$14.00Out of stock
shaved Brussels sprouts, chopped kale, bacon, dried cranberries, toasted almonds, parmesan cheese, maple tahini dressing
- SESAME CHICKEN SALAD$17.00
mixed greens, grilled chicken, watermelon radish, bean sprouts, cucumbers, carrots, cilantro purple cabbage, sesame cilantro vinaigrette
- FARM STAND COBB$17.00
mixed greens, grilled chicken, chopped bacon, boiled egg,tomato, cucumber, picked peppers, blue cheese, Parmesan red wine vinaigrette
SANDWICHES, MELTS, & SUCH
- ROASTED VEG WRAP$15.00
sweet potato hummus, roasted vegetables, goat cheese, balsamic, spinach tortilla
- GROWN UP GRL CHZ$15.00
Oven roasted tomatoes, basil, rosemary honey, mozzarella, Munster, multigrain served with tomato basil soup
- FIG ARUGULA$15.00
goat cheese, Swiss, mascarpone, munster, fig preserves, multigrain
- THE DUDE ABIDES$17.00
smoked turkey, munster, bacon, avocado, tomato, & ranch dressing, multigrain
- BROOKS STREET CLUB$18.00
ham, smoked turkey, bacon, avocado, tomato, dijonaise, Swiss, cheddar, lettuce, multigrain, honey mustard
- DIRTY BIRD SLIDERS$16.00
fried chicken sliders, chili-infused honey, shredded lettuce, Muenster, with chipotle aioli, pretzel buns, hand-cut fries
- DBL BACON CHZBURGER$21.00
two oxbow patties, served with shredded lettuce, tomato, onion, pickle, American cheese, crispy bacon, ravigote, brioche, and served with hand cut fries
- PASTRAMI GRILL CHZ$18.00
8oz house made pastrami, cabbage relish, ravigote sauce, Swiss, munster, marble rye, hand cut fries
- PRIME RIB SANDWICH$18.00
shaved angus ribeye, caramelized onion, Swiss, munster, horseradish cream sauce, brioche, au jus, hand cut fries
MAINS
- BLACKENED CHICKEN$22.00
Blackened chicken breast, set on mashed potatoes, vegetable medley, topped with Tasso mushroom cream sauce and smoked mozzarella
- RATTLESNAKE CHICKEN TENDERS$22.00
fresh battered and fried chicken tenders, served with hand cut fries, honey mustard, bbq sauce
- COUNTRY FRIED STEAK$18.00
lightly breaded sirloin, elk sausage gravy, mashed potatoes, vegetable medley
- RIBEYE & FRIES$32.00
hand cut ribeye served with hand cut fries, steak butter
LUNCH/DINNER SIDES
KIDS
KIDS MENU
- Kids pancakes$8.00
maple syrup, whipped cream, chocolate chips, sprinkles
- Kids French toast$8.00
maple syrup, powder sugar
- Kids eggs, and bacon$8.00
cheddar cheese
- Kids chicken tenders$8.00
hand cut fries
- Kids cheeseburger$8.00
hand cut fries
- Kids turkey roll up$8.00
mayo, cheddar cheese, hand cut fries
- Kids Grilled Cheese$8.00
DELI CASE
- PLAIN RICE KRISPIES$2.50
- CHOCOLATE KRISPIES$2.75
- ELDERBERRY CROISSANT$4.50
- PLAIN CROISSANT$4.00
- PAIN AU CHOCOLATE$4.50
- CARROT CAKE CUPCAKES$3.75
- OLIVE OIL CAKE$2.50
- HUCKLEBERRY WHITE CHO SCONE$4.25
- BLUEBERRY ALMOND SCONE$4.25
- CHOC CHIP COOKIE$3.75
- SUGAR COOKIE$3.75
- OATMEAL W/ CHOC CHIP COOKIE$3.75
- COCONUT CREAM PIE$8.00
- BERRY PIE$8.00
- APPLE PIE$8.00
- QUEENIE$5.00
- MACAROON$1.25
- GF brownie$5.00
EXTRAS
SAUCE/DRESSING
- SD RANCH$1.00
- SD SALSA$1.50
- SD SOUR CREAM$1.00
- SD BBQ$1.00
- SD ELK GRAVY$1.50
- SD BUTTER$0.50
- SD HUCK JAM$1.50
- SD POPPY SEED$1.00
- SD MAPLE TAHINI$1.00
- SD SESAME CILANTRO$1.00
- SD RED WINE VIN$1.00
- SD MAPLE SYRUP$1.50
- SD RAVIGOTE$1.50
- SD HORSEY CREAM$1.00
- SD AU JUS$1.00
- SD HONEY MUSTARD$1.50
- SD FIG PRESERVES$1.50
- SD HOLLANDAISE$1.50
- SD GUAJILO SAUCE$1.50
- SD WHIP CREAM$1.00
- SD BALSAMIC$1.00
- SD GARLIC AIOLI$1.50
- SD CHIPOTLE AIOLI$1.50
- SD DATE SYRUP$2.00