Lisa’s Fifth Street Diner
BREAKFAST
Omelets
3 egg & cheese omelet
3 egg ham & cheese omelet
3 egg bacon & cheese omelet
3 egg sausage & cheese omelet
3 egg everything omelet & cheese
3 egg country ham & cheese omelet
3 egg veggie & cheese omelet
6 egg everything omelet
Breakfast Sandwich
fresh sausage, sauteed onions and swiss cheese
sausage, folded egg, american cheese on bun
country ham on toast
2 EGGS AND CHEESE ON TOAST
FRIED BOLONY ON TOAST
BREAKFAST BISCUITS
BACON BISCUITY
SAUSAGE BISCUIT
CITY HAM BISCUIT
COUNTRY HAM BISCUIT
PORK LOIN BISCUIT
FRESH SAUSAGE BISCUIT
EGG AND CHEESE BISCUIT
COUNTRY FRIED STEAK BISCUIT
BREAKFAST PLATTERS
HS, EGGS, SIDES AND BREAD
1 PANCAKE CHOICE OF PROTEIN
2 PANCAKES CHOICE OF PROTEIN
FRENCH TOAST PLUS PROTEIN
PORK LOIN, EGGS, SIDES AND BREAD
ch, EGG, SIDE AND BREAD
1/2 CH, EGGS, SIDE AND BREAD
A LA CARTE
4 OZ COUNTRY FRIED STEAK
11 OZ COUNTRY FRIED STEAK
CENTER CUT COUNTRY HAM
HAMBURGER STEAK
TENDER LOIN
K & P SAUSAGE
BACON
SAUSAGE PATTIES
B & G
CHICKEN LINKS
3 SLICES OF TOMATOES
HOMEMADE SALSA
1 BISCUIT
SIDE OF GRAVY
2 PC TOAST
GRITS
HOME FRIES
HASH BROWNS
PANCAKE
OATMEAL
1/2 COUNTRY HAM
DAILY BREAKFAST BISCUITS
LISA'S FAVORITES
Lunch
SALAD
LUNCH SANDWICH
DALTON AND POTATOES
TENDERLOIN AND POTATOES
CFS AND POTATOES
GRILLED HAM AND CHEESE
BLT AND POTATOES
GRILLED CHEESE AND POTATOES
CHICKEN SANDWICH
SPICY CHICKEN SANDWICH
HAMBURGER WITH FRIES
PATTY WITH FRIES
A LA CARTE
4 OZ COUNTRY FRIED STEAK
11 OZ COUNTRY FRIED STEAK
CENTER CUT COUNTRY HAM
HAMBURGER STEAK
TENDER LOIN
K & P SAUSAGE
BACON
SAUSAGE PATTIES
B & G
CHICKEN LINKS
3 SLICES OF TOMATOES
HOMEMADE SALSA
1 BISCUIT
SIDE OF GRAVY
2 PC TOAST
GRITS
HOME FRIES
HASH BROWNS
PANCAKE
OATMEAL
1/2 COUNTRY HAM