Margaritas

12oz & 14oz Margaritas

12oz Lime Margarita

$5.99

12oz One Flavor Margarita

$6.99

14oz Rainbow Margarita

$8.99

12oz Texas Lime Margarita

$7.99

14oz Texas Rainbow Margarita

$10.99

12 OZ MARGARONA

$7.99

TOP SHELF MARGARITA

$12.00

TOP SHELF LONG ISLAND TEA

$12.00

VIRGIN DAIQUIRI

$5.99

32oz Margaritas

32oz Lime Margarita

$14.99

32oz One Flavor Margarita

$14.99

32oz Rainbow Margarita

$16.99

32oz Texas Lime Margarita

$15.99

32oz Texas Rainbow Margarita

$17.99

32 OZ MARGARONA

$16.99

Pitcher Margaritas

Pitcher Lime Margarita

$22.99

Pitcher One Flavor Margarita

$24.99

Pitcher Rainbow Margarita

$26.99

Pitcher Texas Lime Margarita

$25.99

Pitcher Texas Rainbow Margarita

$29.99

NA Beverages

Coke

$2.25

Diet Coke

$2.25

Dr Pepper

$2.25

Sprite

$2.25

Pink Lemonade

$2.25

Fruit Punch

$2.25

Fanta

$2.25

ICE TEA

$2.25

JARRITO

$2.75

SANGRIA

$2.75

SIDRAL

$2.75

WATER

coca cola bottle

$2.99

ARNOLD PALMER

$2.75

Food ONLINE

APPETIZERS

BEAN DIP LARGE

$6.99

BEAN DIP SMALL

$4.99

CHEESE DIP LARGE

$6.99

CHEESE DIP SMALL

$4.99

CHEESE STICKS (6)

$5.99

CHORIZO DIP LARGE

$7.99

CHORIZO DIP SMALL

$5.99

FRIED MUSHROOMS

$5.99

GROUND BEEF DIP SMALL

$4.99

GROUND BEEF LARGE

$6.99

GUACAMOLE MEXICANO

$9.99

PREPARED FRESH

HOT TAMALES (3)

$5.99

HOT WINGS 4

$7.99

20 minute cook time

HOT WINGS 8

$11.99

20 minute cook time

SOUPS

BAJA SOUP

$7.99

CHICKEN SOUP

$7.99

NACHOS & FAJITA NACHOS

CHEESWE NACHOS

$7.99

BEANS NACHOS

$7.99

GROUND BEEF NACHOS

$8.99

SHREDDED CHICKEN NACHOS

$8.99

NACHOS SUPREME

$9.99

LETTUCE SOUR CREAM TAMATOES

GRILLE SHRIMP NACHOS

$13.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

MIX TRIO NACHOS

$13.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

GRILLE CHICKEN & STEAK NACHOS

$11.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

GRILLE CHICKEN NACHOS

$10.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

GRILL STEAK NACHOS

$10.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

SALADS

TOSSED SALAD

$5.99

GUACAMOLE SALAD

$6.99

GRILLED CHICKEN SALAD

$10.99

GRILLED STEAK SALAD

$10.99

GRILLED STEAK AND CHICKEN SALAD

$11.99

MIX TRIO GRILLED SALAD

$12.99

TACO SALAD

BEEF TACO SALAD

$8.99

LETTUCE,SOUR CREAM,TOMATOES

SHREDDED CHICKEN TACO SALAD

$8.99

LETTUCE,SOUR CREAM,TOMATOES

GRILLED CHICKEN TACO SALAD

$9.99

GRILLED STEAK TACO SALAD

$9.99

GRILLED STEAK AND CHICKEN TACO SALAD

$10.99

GRILLED SHRIMP TACO SALAD

$13.99

MIX TRIO TACO SALAD

$13.99

VEGETERIAN

VEGGIE A

$9.99

VEGGIE B

$9.99

VEGGIE C

$10.99

VEGGIE D

$8.99

LETTUCE,ONIONS,TOMATOES

VEGGIE C

$8.99

VEGGIE E

$8.99

VEGGIE F

$11.99

CHILDRENS MENU

N-1 KIDS TACO

$5.99

N-2 KIDS BURRITO

$5.99

BURRITO RICE AND BEANS

N-3 KIDS ENCHILADA

$5.99

ENCHILADA RICE AND BEANS

N-4 KIDS QUESADILLA

$5.99

CHEESE QUESADILLA

N-5 KIDS CHEESE BURGER

$5.99

CHEESE BURGER

N-6 KIDS NUGGETS

$5.99

CHICKEN NUGGETS

N-7 KIDS HOT DOG

$5.99

HOT DOG

N-8 KIDS NACHOS

$5.99

NACHOS

QUESADILLAS

QUESADILLA FAJITA

$10.50

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

QUESADILLA TEXANA

$13.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

QUESADILLA DE CAMARON

$13.99

ONIONS,PEPPERS,TOMATOES

QUESADILLA DE LUXE

$9.99

QUESADILLA HAWAIANA (HAWAIIAN)

$9.99

CHEESE QUESADILLA

$4.99

GROUND BEEF QUESADILLA

$4.99

SREDDED CHICKEN QUESADILLA

$4.99

GRILLED STEAK QUESADILLA

$7.99

GRILLED CHICKEN QUESADILLA

$7.99

GRILLED MIX STEAK AND CHICKEN QUESADILLA

$8.99

GRILLED STEAK AND SHRIMP QUESADILLA

$9.99

GRILLED CHICKEN AND SHRIMP QUESADILLA

$9.99

GRILLED MIX TRIO QUESADILLA

$10.99

GRILLED SHRIMP QUESADILLA

$10.99

BURRITOS

BURRITOS MEXICANOS

$11.99

BURRITOS DE LUXE

$9.99

BURRITO LOCO

$11.99

BURRITO TEXANO

$13.99

BURRITO SOLO

$4.99

BURRITO ASADA

$7.99

ENCHILADAS

ENCHILADAS TAPATIAS

$11.99

ENCHILADAS SUPREME

$9.99

ENCHILADAS RANCHERAS

$9.99

ENCHILADAS VERDES

$9.99

ENCHILADAS DE CAMARON

$11.99

ENCILADA SOLA

$2.75

CHIMICHANGAS

CHIMICHANGA ( 1 )

$8.99

CHIMICHANGA SP (2)

$10.99

CHIMICHANGA FAJITA (1)

$11.99

CHIMICHANGA FAJITA SP ( 2 )

$12.99

CHIMI FAJITA MIX (1) STEAK AND CHIKEN

$11.99

CHIMI FAJITA SP (2) STEAK AND CHICKEN

$13.99

CHIMI FAJITA (1) MIX TRIO

$13.99

CHIMI FAJITA SP (2) TRIO

$16.99

SHRIMP CHIMI

$13.99

SHRIMP CHIMI SP (2)

$16.99

GROUND BEEF CHIMI

$5.99

SHREDDED CHICKEN CHIMI

$5.99

GRILLED CHICKEN CHIMI

$7.99

GRILLED STEAK CHIMMI

$7.99

GRILEED STEAK AND CHICKEN CHIMI

$8.99

GRILLED SHRIMP CHIMI

$9.99

GRILLED MIX TRIO CHIMI

$10.99

PLATOS DE POLLO

P-1 POLLO FUNDIDO

$12.99

P-2 ENCHILADAS DE POLLO

$10.25

P-3 BURRITO DE POLLO

$10.25

P-4 POLLO ASADO

$11.99

P5 CHICKEN

$11.99

P-5 STEAK

$11.99

P-5 MIX STEAK AND CHICKEN

$12.99

P-5 CHICKEN AND SHRIMP

$13.99

P-5 STEAK AND SHRIMP

$13.99

P-5 MIX TRIO

$13.99

P-5 VEGGIE

$11.99

P-6 ARROZ FRITO

$13.99

P-7 POLLO RANCHERO

$11.99

P-8 POLLO MOLCA

$12.99

P-9 POLLO A LA CREMA

$12.99

P-10 CHORI POLLO

$12.99

P-11 POLLO TOCINO

$13.99

P-12 POLLO CON CAMARON

$15.99

P-13 POLLO HAWAIANO

$14.99

P-14 MILANESA DE POLLO

$13.99

P-15 CHICKEN

$11.99

P-15 STEAK

$11.99

P-15 STEAK AND CHICKEN

$12.99

P-15 MIX TRIO

$13.99

P-15 CHICKEN AND SHRIMP

$13.99

P-15 STEAK AND SHRIMP

$13.99

P-15 CHORIZO

$12.99

TACOS

TACOS AL CARBON STEAK

$10.99

TACOS AL CARBON CHICKEN

$10.99

TACOS AL CARBON STEAK AND CHICKEN

$11.99

TACOS AL CARBON SHRIMP

$13.99

TACOS AL CARBON FISH

$13.99

FLAUTAS

$9.99

TACOS MEX STYLE ASADA

$2.99

TACOS MEX STYLE CHICKEN

$2.99

TACOS MEX STYLE PASTOR

$2.99

TACOS MEX STYLE CARNITAS

$2.99

TACOS MEX STYLE CHORIZO

$2.99

TACOS MEX STYLE LENGUA

$3.99

TACOS MEX STYLE BARBACOA

$3.99

GROUND BEEF HARD SHELL TACO

$2.75

SHREDDED CHICKEN HARD SHELL TACO

$2.75

GROUND BEEF SOFT SHELL TACO

$2.75

SHREDDED CHICKEN SOFT SHELL TACO

$2.75

GRILLED SHRIMP TACO HARD SHELL

$4.99

GRILLED SHRIMP SOFT SHELL TACO

$4.99

GRILLED STEAK HARD SHELL TACO

$3.99

GRILLED STEAK SOFT SHELL TACO

$3.99

GRILLED CHICKEN HARD SHELL TACO

$3.99

GRILLED CHICKEN SOFT SHELL TACO

$3.99

CAMARONES

CAMARONES A LA DIABLA

$13.99

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$13.99

CAMARONES ASADOS

$13.99

CAMARONES MOLCA

$13.99

COCKTEL DE CAMARON

$13.99

COCKTEL CAMPECHANO

$15.99

CALDO DE MARISCOS

$16.99

SIDE GRILLED SHRIMP

$9.99

PESCADOS

FILETE RELLENO

$15.99

FILETE CON CAMARON

$14.99

FILETE A LA PLANCHA

$14.99

FILETE MOLCA

$15.99

MOJARRA FRITA

$14.99

STEAKS

RIBEYE STEAK CON PAPAS

$18.99

STEAK MEXICANO

$18.99

STEAK RANCHERO

$18.99

STEAK MOLCA

$19.99

STEAK TOCINO

$19.99

CHEESE STEAK

$12.99

STEAK AND SHRIMP

$21.99

MOLCAJETES

MOLCAJETE SPECIAL

$16.99

MOLCAJETE DE CAMARON

$14.99

MOLCAJETE TEXANO

$15.99

MOLCAJETE MIX STEAK AND CHICKEN

$13.99

MOLCAJETE STEAK

$11.99

MOLCAJETE CHICKEN

$11.99

FAJITAS

FAJITAS STEAK

$13.99

FAJITAS CHICKEN

$12.99

FAJITAS MIX STK & CHICKEN

$13.99

FAJITAS SHRIMP

$15.99

FAJITAS TEXANAS

$16.99

PARRILLADA MEXICANA

$17.99

CARNE ASADA

$16.99

CARNITAS

$13.99

CHILE COLORADO

$12.99

CARNE PICADA

$17.99

PAPA FAJITA

$13.99

PIñA FAJITA

$14.99

POSTRES

FRIED ICE CREAM

$4.99

CHURROS

$3.99

MEXICAN FLAN

$4.99

SOPAPILLA

$2.99

SOPAPILLA WITH ICE CREAM

$4.99

Dinner Special ONLINE

MOLCAJETES DINNER SPECIAL

CHOOSE ONE

$7.99

CHOOSE TWO

$8.99

CHOOSE THREE

$9.99