Los Molcajetes 410 U.S. 82
Margaritas
12oz & 14oz Margaritas
32oz Margaritas
Pitcher Margaritas
Food ONLINE
APPETIZERS
BEAN DIP LARGE
$6.99
BEAN DIP SMALL
$4.99
CHEESE DIP LARGE
$6.99
CHEESE DIP SMALL
$4.99
CHEESE STICKS (6)
$5.99
CHORIZO DIP LARGE
$7.99
CHORIZO DIP SMALL
$5.99
FRIED MUSHROOMS
$5.99
GROUND BEEF DIP SMALL
$4.99
GROUND BEEF LARGE
$6.99
GUACAMOLE MEXICANO
$9.99
PREPARED FRESH
HOT TAMALES (3)
$5.99
HOT WINGS 4
$7.99
20 minute cook time
HOT WINGS 8
$11.99
20 minute cook time
NACHOS & FAJITA NACHOS
CHEESWE NACHOS
$7.99
BEANS NACHOS
$7.99
GROUND BEEF NACHOS
$8.99
SHREDDED CHICKEN NACHOS
$8.99
NACHOS SUPREME
$9.99
LETTUCE SOUR CREAM TAMATOES
GRILLE SHRIMP NACHOS
$13.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
MIX TRIO NACHOS
$13.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
GRILLE CHICKEN & STEAK NACHOS
$11.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
GRILLE CHICKEN NACHOS
$10.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
GRILL STEAK NACHOS
$10.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
SALADS
TACO SALAD
VEGETERIAN
CHILDRENS MENU
QUESADILLAS
QUESADILLA FAJITA
$10.50
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
QUESADILLA TEXANA
$13.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
QUESADILLA DE CAMARON
$13.99
ONIONS,PEPPERS,TOMATOES
QUESADILLA DE LUXE
$9.99
QUESADILLA HAWAIANA (HAWAIIAN)
$9.99
CHEESE QUESADILLA
$4.99
GROUND BEEF QUESADILLA
$4.99
SREDDED CHICKEN QUESADILLA
$4.99
GRILLED STEAK QUESADILLA
$7.99
GRILLED CHICKEN QUESADILLA
$7.99
GRILLED MIX STEAK AND CHICKEN QUESADILLA
$8.99
GRILLED STEAK AND SHRIMP QUESADILLA
$9.99
GRILLED CHICKEN AND SHRIMP QUESADILLA
$9.99
GRILLED MIX TRIO QUESADILLA
$10.99
GRILLED SHRIMP QUESADILLA
$10.99
BURRITOS
ENCHILADAS
CHIMICHANGAS
CHIMICHANGA ( 1 )
$8.99
CHIMICHANGA SP (2)
$10.99
CHIMICHANGA FAJITA (1)
$11.99
CHIMICHANGA FAJITA SP ( 2 )
$12.99
CHIMI FAJITA MIX (1) STEAK AND CHIKEN
$11.99
CHIMI FAJITA SP (2) STEAK AND CHICKEN
$13.99
CHIMI FAJITA (1) MIX TRIO
$13.99
CHIMI FAJITA SP (2) TRIO
$16.99
SHRIMP CHIMI
$13.99
SHRIMP CHIMI SP (2)
$16.99
GROUND BEEF CHIMI
$5.99
SHREDDED CHICKEN CHIMI
$5.99
GRILLED CHICKEN CHIMI
$7.99
GRILLED STEAK CHIMMI
$7.99
GRILEED STEAK AND CHICKEN CHIMI
$8.99
GRILLED SHRIMP CHIMI
$9.99
GRILLED MIX TRIO CHIMI
$10.99
PLATOS DE POLLO
P-1 POLLO FUNDIDO
$12.99
P-2 ENCHILADAS DE POLLO
$10.25
P-3 BURRITO DE POLLO
$10.25
P-4 POLLO ASADO
$11.99
P5 CHICKEN
$11.99
P-5 STEAK
$11.99
P-5 MIX STEAK AND CHICKEN
$12.99
P-5 CHICKEN AND SHRIMP
$13.99
P-5 STEAK AND SHRIMP
$13.99
P-5 MIX TRIO
$13.99
P-5 VEGGIE
$11.99
P-6 ARROZ FRITO
$13.99
P-7 POLLO RANCHERO
$11.99
P-8 POLLO MOLCA
$12.99
P-9 POLLO A LA CREMA
$12.99
P-10 CHORI POLLO
$12.99
P-11 POLLO TOCINO
$13.99
P-12 POLLO CON CAMARON
$15.99
P-13 POLLO HAWAIANO
$14.99
P-14 MILANESA DE POLLO
$13.99
P-15 CHICKEN
$11.99
P-15 STEAK
$11.99
P-15 STEAK AND CHICKEN
$12.99
P-15 MIX TRIO
$13.99
P-15 CHICKEN AND SHRIMP
$13.99
P-15 STEAK AND SHRIMP
$13.99
P-15 CHORIZO
$12.99
TACOS
TACOS AL CARBON STEAK
$10.99
TACOS AL CARBON CHICKEN
$10.99
TACOS AL CARBON STEAK AND CHICKEN
$11.99
TACOS AL CARBON SHRIMP
$13.99
TACOS AL CARBON FISH
$13.99
FLAUTAS
$9.99
TACOS MEX STYLE ASADA
$2.99
TACOS MEX STYLE CHICKEN
$2.99
TACOS MEX STYLE PASTOR
$2.99
TACOS MEX STYLE CARNITAS
$2.99
TACOS MEX STYLE CHORIZO
$2.99
TACOS MEX STYLE LENGUA
$3.99
TACOS MEX STYLE BARBACOA
$3.99
GROUND BEEF HARD SHELL TACO
$2.75
SHREDDED CHICKEN HARD SHELL TACO
$2.75
GROUND BEEF SOFT SHELL TACO
$2.75
SHREDDED CHICKEN SOFT SHELL TACO
$2.75
GRILLED SHRIMP TACO HARD SHELL
$4.99
GRILLED SHRIMP SOFT SHELL TACO
$4.99
GRILLED STEAK HARD SHELL TACO
$3.99
GRILLED STEAK SOFT SHELL TACO
$3.99
GRILLED CHICKEN HARD SHELL TACO
$3.99
GRILLED CHICKEN SOFT SHELL TACO
$3.99
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