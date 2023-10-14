BAD B!$H WINGS & THINGS!

4-WINGS!

$12.00

4 Classic (Non-Breaded), Our Famous Hand-Breaded Or Gluten-Free Breaded Chicken Wings Tossed In Your Favorite Sauce Or Dry Rub! Served With Celery and Your Choice Of House-Made Ranch Or Blue Cheese!

8-WINGS!

$18.00

8 Classic (Non-Breaded), Our Famous Hand-Breaded Or Gluten-Free Breaded Chicken Wings Tossed In Your Favorite Sauce Or Dry Rub! Served With Celery and Your Choice Of House-Made Ranch Or Blue Cheese!

12-WINGS!

$25.00

12 Classic (Non-Breaded), Our Famous Hand-Breaded Or Gluten-Free Breaded Chicken Wings Tossed In Your Favorite Sauce Or Dry Rub! Served With Celery and Your Choice Of House-Made Ranch Or Blue Cheese!

COCONUT SHRIMP! (GF)

$12.00

CRISPY, CRUNCHY FRIED COCONUT SHRIMP SERVED WITH A SWEET CHILI SAUCE AND A GARNISHING OF SAVAGE PURPLE SLAW!

CAULIFLOWER & BROCCOLI!

$12.00

4 ROASTED (NON-BREADED) OR HAND BREADED CAULIFLOWER & BROCCOLI TOSSED IN YOUR FAVORITE SAUCE OR DRY RUB! SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE-MADE RANCH OR BLUE CHEESE AND LOUD GARDEN SALAD!

SIDE CELERY WITH HOUSE-MADE RANCH! (VG)

$2.50

CELERY STICKS SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE RANCH DRESSING!

LOUD AND LOADED!

HERBED CRUSTED MAC -N- CHEESE!

$8.00+

CREAMY SOUTHERN STYLE BAKED MACARONI AND CHEESE WITH YOUR CHOICE OF SWEET BBQ JERK CHICKEN, SHRIMP & CRAB, OR JACKFRUIT & PEPPERS TOPPED WITH AN HERB BREADING!

SPECIALLY LOUD!

JERK CHICKEN SKEWERS! (GF)

$16.00

SKEWERED GRILLED JERK CHICKEN AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!

LOUD BEEF OR VEG HOT DOG!

$8.00+

BEEF OR VEGGIE HOT DOG TOPPED WITH SWEET BBQ JERK SAUCE AND SAVAGE PURPLE SLAW ON A TOASTED BUN!

LOUD VEGGIE SLIDERS!

$13.00

2 HOUSE-MADE MOON DUST SEASONED VEGGIE PATTIES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION ON A TOASTED BRIOCHE BUN! SERVED WITH YOUR CHOICE OF LIT FRIES OR SAVAGE PURPLE SLAW!

LOUD BEEF SLIDERS!

$16.00

2 HOUSE-MADE MOON DUST SEASONED BEEF PATTIES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION ON A TOASTED BRIOCHE BUN! SERVED WITH YOUR CHOICE OF LIT FRIES OR SAVAGE PURPLE SLAW!

LOUD IMPOSSIBLE SLIDERS! (VG)

$16.00

2 HOUSE-MADE MOON DUST SEASONED IMPOSSIBLE PATTIES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION ON A TOASTED BRIOCHE BUN! SERVED WITH YOUR CHOICE OF LIT FRIES OR SAVAGE PURPLE SLAW!

JUMBO SHRIMP SKEWERS!

$18.00

3 PIECES OF SKEWERED FRIED OR GRILLED JUMBO SHRIMP AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!

CLAP BACK APPS!

LIT FRIES! (V)

$6.00

FRENCH FRIES TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

LOUD MOVIE POPCORN! (V)

$4.00

FRESHLY POPPED CORN SEASONED WITH HOUSE-MADE HERBS!

JERK CHICKEN SKEWERS! (GF)

$16.00

SKEWERED GRILLED JERK CHICKEN AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!

JUMBO SHRIMP SKEWERS!

$18.00

3 PIECES OF SKEWERED FRIED OR GRILLED JUMBO SHRIMP AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!

CAJUN STREET CORN! (GF/VG)

$8.00

CREAMY SOUTHERN-STYLE CORN ON THE COB TOPPED WITH CAJUN AIOLI, FETA CRUMBLE, AND CAJUN SEASONING GARNISHED WITH SAVAGE PURPLE SLAW!

WALKING BEEF OR VEG NACHOS!

$16.00

GROUND BEEF OR IMPOSSIBLE MEAT SEASONED IN HOUSE-MADE MOON DUST TOPPED WITH MELTED CHEESE, CORN SALSA, AND SOUR CREAM SERVED ON A BED OF TORTILLA CHIPS!

SIDE CELERY WITH HOUSE-MADE RANCH! (VG)

$2.50

CELERY STICKS SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE RANCH DRESSING!

SAVAGE PURPLE SLAW! (GF/VG)

$6.00

PURPLE/GREEN CABBAGE AND SHREDDED CARROTS TOSSED IN HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

ONION RINGS! (VG)

$12.00

BREAD CRUMB COATED ONION RINGS TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

CAJUN ZUCCHINI FRIES! (GF/VG)

$12.00

GLUTEN FREE BREADED ZUCCHINI SLICES FRIED AND TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

COCONUT SHRIMP! (GF)

$12.00

CRISPY, CRUNCHY FRIED COCONUT SHRIMP SERVED WITH A SWEET CHILI SAUCE AND A GARNISHING OF SAVAGE PURPLE SLAW!

SWEET $H!T!

BOMB A$$ BEIGNET BITES! (VG)

$8.00

DICED FRUIT IN WARM FLUFFY SWEET BREAD TOPPED WITH A PEACH/MAGO GLAZE AND POWDERED SUGAR!

WHAT THE VEG!

CAJUN STREET CORN! (GF/VG)

$8.00

CREAMY SOUTHERN-STYLE CORN ON THE COB TOPPED WITH CAJUN AIOLI, FETA CRUMBLE, AND CAJUN SEASONING GARNISHED WITH SAVAGE PURPLE SLAW!

SAVAGE PURPLE SLAW! (GF/VG)

$6.00

PURPLE/GREEN CABBAGE AND SHREDDED CARROTS TOSSED IN HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

ONION RINGS! (VG)

$12.00

BREAD CRUMB COATED ONION RINGS TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

CAJUN ZUCCHINI FRIES! (GF/VG)

$12.00

GLUTEN FREE BREADED ZUCCHINI SLICES FRIED AND TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

LOUD GARDEN SALAD! (V)

$12.00

FRESH VINEYARD CHOP SALAD COMPLETE WITH ARTISAN SPRING MIX, PURPLE CABBAGE, CARROTS, TOMATO, AND PURPLE ONION TOPPED WITH A DRIZZLE OF HOUSE-MADE HONEY MUSTARD VINAIGRETTE!

LIT FRIES! (V)

$6.00

FRENCH FRIES TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!

DRINKS!

CREAMSICLE!

$5.00

HOUSE-MADE VANILLA BEAN LEMONADE!

LOUD PUNCH!

$5.00

HOUSE-MADE HIBISCUS TEA!