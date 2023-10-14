The Ritz MV and The Loud Kitchen Experience
BAD B!$H WINGS & THINGS!
4-WINGS!
4 Classic (Non-Breaded), Our Famous Hand-Breaded Or Gluten-Free Breaded Chicken Wings Tossed In Your Favorite Sauce Or Dry Rub! Served With Celery and Your Choice Of House-Made Ranch Or Blue Cheese!
8-WINGS!
8 Classic (Non-Breaded), Our Famous Hand-Breaded Or Gluten-Free Breaded Chicken Wings Tossed In Your Favorite Sauce Or Dry Rub! Served With Celery and Your Choice Of House-Made Ranch Or Blue Cheese!
12-WINGS!
12 Classic (Non-Breaded), Our Famous Hand-Breaded Or Gluten-Free Breaded Chicken Wings Tossed In Your Favorite Sauce Or Dry Rub! Served With Celery and Your Choice Of House-Made Ranch Or Blue Cheese!
COCONUT SHRIMP! (GF)
CRISPY, CRUNCHY FRIED COCONUT SHRIMP SERVED WITH A SWEET CHILI SAUCE AND A GARNISHING OF SAVAGE PURPLE SLAW!
CAULIFLOWER & BROCCOLI!
4 ROASTED (NON-BREADED) OR HAND BREADED CAULIFLOWER & BROCCOLI TOSSED IN YOUR FAVORITE SAUCE OR DRY RUB! SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE-MADE RANCH OR BLUE CHEESE AND LOUD GARDEN SALAD!
SIDE CELERY WITH HOUSE-MADE RANCH! (VG)
CELERY STICKS SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE RANCH DRESSING!
LOUD AND LOADED!
SPECIALLY LOUD!
JERK CHICKEN SKEWERS! (GF)
SKEWERED GRILLED JERK CHICKEN AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!
LOUD BEEF OR VEG HOT DOG!
BEEF OR VEGGIE HOT DOG TOPPED WITH SWEET BBQ JERK SAUCE AND SAVAGE PURPLE SLAW ON A TOASTED BUN!
LOUD VEGGIE SLIDERS!
2 HOUSE-MADE MOON DUST SEASONED VEGGIE PATTIES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION ON A TOASTED BRIOCHE BUN! SERVED WITH YOUR CHOICE OF LIT FRIES OR SAVAGE PURPLE SLAW!
LOUD BEEF SLIDERS!
2 HOUSE-MADE MOON DUST SEASONED BEEF PATTIES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION ON A TOASTED BRIOCHE BUN! SERVED WITH YOUR CHOICE OF LIT FRIES OR SAVAGE PURPLE SLAW!
LOUD IMPOSSIBLE SLIDERS! (VG)
2 HOUSE-MADE MOON DUST SEASONED IMPOSSIBLE PATTIES WITH WHITE CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION ON A TOASTED BRIOCHE BUN! SERVED WITH YOUR CHOICE OF LIT FRIES OR SAVAGE PURPLE SLAW!
JUMBO SHRIMP SKEWERS!
3 PIECES OF SKEWERED FRIED OR GRILLED JUMBO SHRIMP AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!
CLAP BACK APPS!
LIT FRIES! (V)
FRENCH FRIES TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
LOUD MOVIE POPCORN! (V)
FRESHLY POPPED CORN SEASONED WITH HOUSE-MADE HERBS!
JERK CHICKEN SKEWERS! (GF)
SKEWERED GRILLED JERK CHICKEN AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!
JUMBO SHRIMP SKEWERS!
3 PIECES OF SKEWERED FRIED OR GRILLED JUMBO SHRIMP AND PICKLED ONIONS SITTING ON A BED OF LOUD SALAD AND GARNISHED WITH PURPLE SLAW!
CAJUN STREET CORN! (GF/VG)
CREAMY SOUTHERN-STYLE CORN ON THE COB TOPPED WITH CAJUN AIOLI, FETA CRUMBLE, AND CAJUN SEASONING GARNISHED WITH SAVAGE PURPLE SLAW!
WALKING BEEF OR VEG NACHOS!
GROUND BEEF OR IMPOSSIBLE MEAT SEASONED IN HOUSE-MADE MOON DUST TOPPED WITH MELTED CHEESE, CORN SALSA, AND SOUR CREAM SERVED ON A BED OF TORTILLA CHIPS!
SIDE CELERY WITH HOUSE-MADE RANCH! (VG)
CELERY STICKS SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE RANCH DRESSING!
SAVAGE PURPLE SLAW! (GF/VG)
PURPLE/GREEN CABBAGE AND SHREDDED CARROTS TOSSED IN HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
ONION RINGS! (VG)
BREAD CRUMB COATED ONION RINGS TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
CAJUN ZUCCHINI FRIES! (GF/VG)
GLUTEN FREE BREADED ZUCCHINI SLICES FRIED AND TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
COCONUT SHRIMP! (GF)
CRISPY, CRUNCHY FRIED COCONUT SHRIMP SERVED WITH A SWEET CHILI SAUCE AND A GARNISHING OF SAVAGE PURPLE SLAW!
SWEET $H!T!
WHAT THE VEG!
CAJUN STREET CORN! (GF/VG)
CREAMY SOUTHERN-STYLE CORN ON THE COB TOPPED WITH CAJUN AIOLI, FETA CRUMBLE, AND CAJUN SEASONING GARNISHED WITH SAVAGE PURPLE SLAW!
SAVAGE PURPLE SLAW! (GF/VG)
PURPLE/GREEN CABBAGE AND SHREDDED CARROTS TOSSED IN HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
ONION RINGS! (VG)
BREAD CRUMB COATED ONION RINGS TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
CAJUN ZUCCHINI FRIES! (GF/VG)
GLUTEN FREE BREADED ZUCCHINI SLICES FRIED AND TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!
LOUD GARDEN SALAD! (V)
FRESH VINEYARD CHOP SALAD COMPLETE WITH ARTISAN SPRING MIX, PURPLE CABBAGE, CARROTS, TOMATO, AND PURPLE ONION TOPPED WITH A DRIZZLE OF HOUSE-MADE HONEY MUSTARD VINAIGRETTE!
LIT FRIES! (V)
FRENCH FRIES TOSSED IN HOUSE-MADE MOON DUST SEASONING AND SERVED WITH A SIDE OF HOUSE-MADE CAJUN AIOLI SAUCE!