Lucky Clover 1048 N Doctor M.L.K. Jr Dr
Speed Screen
- Well Vodka$4.00
- Well Gin$4.00
- Well Rum$4.00
- Well Tequila$4.00
- Well Whiskey$4.00
- Titos$5.00
- Captain Morgan$5.00
- Bacardi$5.00
- Malibu$5.00
- Jameson$6.00
- Jack$7.00
- Jack Honey$7.00
- Jim Beam$7.00
- Crown$7.00
- Crown Apple$7.00
- Rumple$6.00
- Casamigos Repo$7.00
- Casamigos Blanco$7.00
- Tullemore Dew$6.00
- 44 North$7.00
- Dr Cherry Bomb$6.00
- Jager Bomb$6.00
- Vegas Bomb$6.00
- Clover Bomb$5.00
- Green Tea$6.00
- Miller Light$5.00
- High Life$5.00
- Coors Light$5.00
- Corona$6.00
- Guiness$7.00
- Long Island Iced Tea
- Bloody Mary$9.00
- Moscow Mule$6.00
- Irish Mule$6.00
Food Menu
APPETIZERS
- LOADED POTATO TOTS
SOUR CREAM, CHEDDAR AND CHIVE STUFFED POTATO TOTS TOPPED WITH MELTED CHEESE AND SOUR CREAM$11.00
- LUCKY'S REUBEN ROLLS
SIX BAKED WONTON WRAPPED ROLLS OF CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SHREDDED SWISS CHEESE WITH THOUSAND ISLAND DIP$12.00
- PIMENTO CHEESE SPREAD
LIGHT AND CREAMY CHEESE SPREAD SERVED WITH CRACKER AND PRETZEL MIX$10.00
- HUMMUS TRIO FLIGHT
DOLLORS OF BLACK BEAN, RED PEPPER, AND CLASSIC HUMMUS WITH ASSORTED VEGGIES, CRACKERS AND PRETZELS$12.00
- BUFFALO CHICKEN DIP
CREAMY BUFFALO CHEESE DIP TOPPED WITH MIXED CHEDDAR AND SERVED WITH CORN TORTIALLA CHIPS$13.00
- AMERICAN NACHOS
TORTILLA CHIPS TOPPEDW WITH SEASONED GROUND BEEF, NACHO CHEESE, BLACK OLIVES, PICO DE GALLO, JALEPENO AND SOUR CREAM$14.00
- THREE CHEESE GARLIC STICKS
IRRESISTABLE MOZZERELLA BREADSTICKS PLATTER SERVED WITH TWO DIPPING SAUCES$13.00
- JUMBO MILWAUKEE PRETZEL
THE PUB CLASSIC PRETZEL, JUMBO SIZED FOR SHARING, SERVED WITH NACHO CHEESE DIP, SPICY BROWN MUSTARD AND BUFFALO CHEESE DIP$17.00
SANDWICHES AND MORE
- LUCKY'S REUBEN SANDWICH
A GENEROUS PORTION OF CORNED BEER, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, THOUSAND ISLAND DRESSING SERVED ON GARLIC BUTTER TOASTED MARBLE RYE$16.00
- CUBAN SANDWICH
PORK CARNITAS, SLICED SMOKED HAM AND PICKLE CHIPS WITH SWISS CHEESE AND BROWN MUSTARD ON A WARM TELERA ROLL$15.00
- GRILLED CHEESE & TOMATO SOUP
THIS MELTED MASTERPIECE FEATURES IRISH CHEDDAR, GRUYERE AND AMERICAN CHEESE. PAIRED WITH CREAMY TOMATO SOUP$14.00
- THE CLASSIC CLUB
A TOASTED SOURDOUGH WITH SLICED TURKEY BREAST, SMOKED HAM AND BACON TOPPED WITH CHIPOTLE MAYO, LETTUCE AND TOMATO$15.00
- CHICKEN CAESER WRAP
CHOPPED ROMAINE LETTUCE AND PARMESAN CHEESE WITH GRILLED CHICKEN AND CAESAR DRESSING IN FLOUR TORTILLA$14.00
- CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, CAESAR DRESSING AND PARMESAN CHEESE$10.00
- CHICKEN WINGS
A POUND OF SAVORY WINGS BAKED AND FINISHED WITH CHOICE OF SAUCE. PLAIN, SWEET BBQ, TANGY VAROLINA BBQ,BUFFALO,HOT HONEY,GARLIC PARMESAN,THAI CHILI$14.00
- POPCORN CHICKEN TENDERS
LIGHTLY BREADED WHITE MEAT CHICKEN TENDERS OFFERED PLAIN OR TOSSED IN SAUCE. PLAIN, SWEET BBQ, CAROLINA TANGY BBQ, BUFFALO, HOT HONEY, GARLIC PARMESAN, THAI CHILI$12.00OUT OF STOCK
SIDES
PUB CLASSIC PIZZA
- CREAM CHEESE PIZZA
A MELT IN YOUR MOUTH MOZZERELLA CHEEESE PIZZA WITH PEPPERS AND DOLLOPS OF SAVORY CREAM CHEESE$13.00
- SUPREME PIZZA
MARINARA SAUCE TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, PEPPERS, BLACK OLIVES AND ONIONS$15.00
- BUFFALO CHICKEN PIZZA
A SPICY BUFFALO SAUCE WITH MOZZERELLA AND CHICKEN DRIZZLED WITH CREAMY RANCH DRESSING$15.00
- PHILLY CHICKEN CHEESESTEAK PIZZA
CHICKEN, ONION, MUSHROOMS, PEPPERS, MOZZERELLA AND NACHO CHEESE$16.00
- BUILD YOUR OWN PIZZA$12.00