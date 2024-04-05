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MAD TO ME BBQ SHACK
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MAD TO ME BBQ SHACK
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MEAT LBS
BOX COMBO
SANDWICH COMBO
SPECIALTY
SIDES
KIDS
MEAT LBS
BRISKET 1LB
$15.99
PULLED PORK 1LB
$10.99
SAUSAGE 1LB
$13.99
BOUDIN 1LB
$14.99
RIBS
$19.99
Brisket 1/2 lb
$6.00
Pulled Pork 1/2 lb
$6.00
Sausage 1/2 lb
$6.00
BOX COMBO
1 MEAT
$15.99
2 MEAT
$17.99
3 MEAT
$20.99
SANDWICH COMBO
BRISKET SANDWICH
$13.99
PULLED PORK SANDWICH
$11.99
SAUSAGE SANDWICH
$10.99
SPECIALTY
QUESADILLA
$15.99
LOADED MAC
$15.99
LOADED FRIES
$15.99
CHICKEN STRIPS
$12.99
SIDES
COLESLAW
$2.69
BAKEBEANS
$2.69
MAC & CHEESE
$2.69
CORN
$2.69
CHIPS
$1.00
KIDS
HOT DOG
$9.99
SLIDERS
$9.99
CHICKEN BASKET
$9.99
MAD TO ME BBQ SHACK Location and Ordering Hours
(936) 366-3099
El Dorado, El Dorado, AR 71730
Closed
• Opens Friday at 9AM
All hours
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