Mandina's - Spanish Fort 25000 Bass Pro Dr
LUNCH
APPETIZERS
LUNCH SALADS
L. Salmon Salad
(FRESH SALMON GRILLED WITH BALSAMIC GLAZE SERVED OVER SPRING MIX WITH BALSAMIC VINAIGRETTE
(FRESH SALMON GRILLED WITH BALSAMIC GLAZE SERVED OVER SPRING MIX WITH BALSAMIC VINAIGRETTE
L. Shrimp Salad
OVER SHREDDED LETTUCE AND TOMATO WEDGES
OVER SHREDDED LETTUCE AND TOMATO WEDGES
L. Tuna Salad
(SESAME ENCRUSTED TUNA STEAK SERVED OVER SPRING MIX WITH SESAME CILANTRO DRESSING
(SESAME ENCRUSTED TUNA STEAK SERVED OVER SPRING MIX WITH SESAME CILANTRO DRESSING
SEAFOOD
L. Fried Catfish Platter
L. Fried Catfish Meuniere
SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE
SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE
L. Fried Shrimp Platter
L. Grilled Catfish (2 sides)
WITH CHOICE OF TWO (2) SIDES
WITH CHOICE OF TWO (2) SIDES
L. Mini Seafood Platter
L. Shrimp Creole
SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE
SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE
L. Gr Shrimp
SIDE ITEMS
ITALIAN SPECIALS
NEW ORLEANS SPECIAL
POBOYS (6")
CHILD'S PLATE
SIDE ITEMS
DESSERTS
DRINKS
DINNER
APPETIZERS
SALADS
CHOPS
CHICKEN
SEAFOOD
Catfish
WITH FRENCH FRIED POTATOES
WITH FRENCH FRIED POTATOES
Combo Platter
Fried Oysters
WITH FRENCH FRIED POTATOES
WITH FRENCH FRIED POTATOES
Fried Softshell Crab
WITH FRENCH FRIED POTATOES (In Season Only)
WITH FRENCH FRIED POTATOES (In Season Only)
Grilled Salmon
Shrimp
WITH FRENCH FRIED POTATOES
WITH FRENCH FRIED POTATOES
Thin Fried Catfish
WITH FRENCH FRIED POTATOES
WITH FRENCH FRIED POTATOES
Trout
WITH FRENCH FRIED POTATOES
WITH FRENCH FRIED POTATOES
Tuna Steak
SIDE ITEMS
HOUSE SPECIALS
ITALIAN SPECIALS
NEW ORLEANS SPECIAL
Catfish Creole
(2 CATFISH FILETS) GRILLED & TOPPED WITH SHRIMP CREOLE, SERVED WITH POTATOES & STRING BEANS
(2 CATFISH FILETS) GRILLED & TOPPED WITH SHRIMP CREOLE, SERVED WITH POTATOES & STRING BEANS
Red Beans & Rice Dinner
Red Beans & Rice w/Pork Chop
Red Beans & Rice w/Veal
Shrimp Creole
OVER RICE W/ VEGETABLES
OVER RICE W/ VEGETABLES