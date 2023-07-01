LUNCH

APPETIZERS

Buffalo Wings

$11.95

Calamari

$13.95

Crab Fingers

$19.95

Eggplant Sticks

$9.95

Onion Rings App

$9.95

Ravioli

$8.95

Spinach Dip

$13.95

W/ FRIED BOW TIE PASTA

W/ FRIED BOW TIE PASTA

SOUPS

Gumbo

$6.95+

Turtle

$6.95+

LUNCH SALADS

L. Salmon Salad

$18.95

(FRESH SALMON GRILLED WITH BALSAMIC GLAZE SERVED OVER SPRING MIX WITH BALSAMIC VINAIGRETTE

(FRESH SALMON GRILLED WITH BALSAMIC GLAZE SERVED OVER SPRING MIX WITH BALSAMIC VINAIGRETTE

L. Shrimp Salad

$11.95Out of stock

OVER SHREDDED LETTUCE AND TOMATO WEDGES

OVER SHREDDED LETTUCE AND TOMATO WEDGES

L. Tuna Salad

$18.95

(SESAME ENCRUSTED TUNA STEAK SERVED OVER SPRING MIX WITH SESAME CILANTRO DRESSING

(SESAME ENCRUSTED TUNA STEAK SERVED OVER SPRING MIX WITH SESAME CILANTRO DRESSING

CHICKEN

L. Chicken Marsala

$11.95

L. Chicken Parmesan

$12.95

L. Chicken Piccata

$11.95

SEAFOOD

L. Fried Catfish Platter

$11.95

L. Fried Catfish Meuniere

$11.95

SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE

SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE

L. Fried Shrimp Platter

$11.95

L. Grilled Catfish (2 sides)

$11.95

WITH CHOICE OF TWO (2) SIDES

WITH CHOICE OF TWO (2) SIDES

L. Mini Seafood Platter

$17.95

L. Shrimp Creole

$12.95

SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE

SERVED WITH CHOICE OF ONE (1) SIDE

L. Gr Shrimp

$11.95

SIDE ITEMS

Boiled Potatoes

$3.00

French Fries

$3.00

Mixed Vegetables

$3.00

Side Onion Rings

$3.00

Side Pasta Bordelaise

$5.95

Side Pasta w/Red Gravy

$3.00

Side Red Beans & Rice

$4.00

String Beans

$3.00

Sweet Potato Fries

$3.00

ITALIAN SPECIALS

L. Chicken Alfredo

$11.95

L. Chicken Parmesan

$11.95

L. Eggplant Parmesan

$11.95

L. Lasagna

$10.95

WITH SALAD

WITH SALAD

L. Mini Seafood Platter

$17.95

L. Shrimp Alfredo

$11.95

L. Spaghetti w/Meatball

$10.95

L. Spaghetti w/Sausage

$12.95

L. Veal

$13.95

L. Veal Parmesan

$13.95

NEW ORLEANS SPECIAL

L. Red Beans & Rice

$11.95

SERVED WITH A LINK OF SAUSAGE

SERVED WITH A LINK OF SAUSAGE

POBOYS (6")

L. 6" Po-boy

$13.95

CHILD'S PLATE

K. Fried Chicken Fingers

$8.95

K. Fried Shrimp

$8.95

K. Grilled Cheese

$8.95

K. Hamburger

$8.95

K. Meatball & Spaghetti

$8.95

K. Red Beans & Rice

$8.95

K. Fried Catfish

$8.50

buttery noodle

$3.00

SIDE ITEMS

Boiled Potatoes

$3.00

French Fries

$3.00

Sweet Potato Fries

$3.00

Side Pasta Bordelaise

$5.95

Side Red Beans & Rice

$4.00

String Beans

$3.00

Mixed Vegetables

$3.00

Side Pasta w/Red Gravy

$3.00

Side Onion Rings

$3.00

Side Salad

$3.00

DESSERTS

Bread Pudding

$7.50

W/ WHITE CHOCOLATE CINNAMON SAUCE

W/ WHITE CHOCOLATE CINNAMON SAUCE

Brownie

$7.50

TOPPED WITH VANILLA ICE CREAM AND WHITE CHOCOLATE CARAMEL SAUCE

TOPPED WITH VANILLA ICE CREAM AND WHITE CHOCOLATE CARAMEL SAUCE

Cheesecake

$7.50

Milky Way Pie

$7.50

DRINKS

Coke

$3.95

Diet Coke

$3.95

Sprite

$3.95

Lemonade

$3.95

Powerade

$3.95

Dr. Pepper

$3.95

Barq's Root Beer

$3.95

Coke Zero

$3.95

Sweet Tea

$3.95

Unsweet Tea

$3.95

Coffee

$3.50

San Pellegrino

$5.00

OJ

$3.95

Ginger Beer

$3.95

Red Bull

$5.00

Cranberry

$3.95

Water

Soda Water

$3.95

Tonic Water

$3.95

DINNER

APPETIZERS

Buffalo Wings

$11.95

Calamari

$13.95

Crab Fingers

$19.95

Eggplant Sticks

$9.95

Onion Rings App

$9.95

Ravioli

$8.95

Spinach Dip

$13.95

W/ FRIED BOW TIE PASTA

W/ FRIED BOW TIE PASTA

SOUPS

Gumbo

$6.95+

Turtle

$6.95+

SALADS

Caesar Salad

$7.95

Fried Oyster Salad

$20.95

House Salad

$5.00

Italian Salad

$11.95

Shrimp Cocktail

$12.95

Shrimp Remoulade

$12.95

STEAKS

Filet Mignon

$28.95

Hamburger Steak

$16.95

Ribeye

$26.95

Salisbury Steak

$17.95

CHOPS

Breaded Pork Chop

$18.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

Grilled Pork Chop

$18.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

CHICKEN

Chicken Finger Platter

$15.95

W/ FRIES & HOUSEMADE HONEY MUSTARD

W/ FRIES & HOUSEMADE HONEY MUSTARD

Fried Chicken Breast

$16.95

WITH POTATOES AND VEGETABLES

WITH POTATOES AND VEGETABLES

Grilled Chicken Breast

$15.95

WITH POTATOES AND STRING BEANS

WITH POTATOES AND STRING BEANS

SEAFOOD

Catfish

$18.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

Combo Platter

$19.95

Fried Oysters

$25.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

Fried Softshell Crab

$22.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES (In Season Only)

WITH FRENCH FRIED POTATOES (In Season Only)

Grilled Salmon

$20.95

Shrimp

$19.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

Thin Fried Catfish

$19.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

Trout

$21.95

WITH FRENCH FRIED POTATOES

WITH FRENCH FRIED POTATOES

Tuna Steak

$20.95

SIDE ITEMS

Boiled Potatoes

$3.00

French Fries

$3.00

Mixed Vegetables

$3.00

Side Onion Rings

$3.00

Side Pasta Bordelaise

$5.95

Side Pasta w/Red Gravy

$3.00

Side Red Beans & Rice

$4.00

Side Salad

$3.00

String Beans

$3.00

Sweet Potato Fries

$3.00

Side Pasta w/ butter

$3.00

Meatball

$3.00

HOUSE SPECIALS

Catfish Almandine

$19.95

Catfish Meuniere

$19.95

Lasagna

$18.95

Lg. Seafood Platter

$28.95

Softshell Crab Almandine

$25.95

Softshell Crab Meuniere

$25.95

Trout Almandine

$24.95

Trout Meuniere

$24.95

ITALIAN SPECIALS

Chicken Alfredo

$19.95

Chicken Marsala

$19.95

Chicken Parmesan

$19.95

Chicken Piccata

$19.95

Eggplant Parmesan

$18.95

Shrimp Alfredo

$19.95

Shrimp Bordelaise

$19.95

Spaghetti w/Meatballs

$16.95

Spaghetti w/Sausage

$16.95

Veal Marsala

$22.95

Veal Parmesan

$22.95

Veal Piccata

$22.95

NEW ORLEANS SPECIAL

Catfish Creole

$24.95

(2 CATFISH FILETS) GRILLED & TOPPED WITH SHRIMP CREOLE, SERVED WITH POTATOES & STRING BEANS

(2 CATFISH FILETS) GRILLED & TOPPED WITH SHRIMP CREOLE, SERVED WITH POTATOES & STRING BEANS

Red Beans & Rice Dinner

$14.95

Red Beans & Rice w/Pork Chop

$18.95

Red Beans & Rice w/Veal

$18.95

Shrimp Creole

$16.95

OVER RICE W/ VEGETABLES

OVER RICE W/ VEGETABLES

Trout Creole

$26.95

POBOYS (12")

1/2 & 1/2 Poboy

$17.95

Fr. Catfish Poboy

$15.95

Fr. Oyster Poboy

$23.95

Fr. Shrimp Poboy

$16.95

Fr. Trout Poboy

$19.95

Gr. Shrimp Poboy

$15.95

SANDWICHES

HAM & CHEESE ON FRENCH

$12.95

CHICKEN PARMESAN POBOY

$16.95

OPEN FACE ROAST BEEF ON TOAST

$15.95

HOT ROAST BEEF ON FRENCH

$15.95

GRILLED CHICKEN ON BUN

$13.95

BBQ BACON, CHICKEN SANDWICH ON BUN

$15.95

BUFFALO CHICKEN SANDWICH ON BUN

$15.95

MUFFALETTA ON FRENCH

$15.95

ITALIAN SAUSAGE ON FRENCH

$14.95

MEATBALLS ON FRENCH

$14.95

MUSHROOM / SWISS BURGER

$16.95

BLEU CHEESE BURGER

$15.95

HAMBURGER ON FRENCH

$15.95

HAMBURGER ON BUN (10oz. Ground Chuck)

$14.95

CHILD'S PLATE

K. Meatball & Spaghetti

$8.95

K. Fried Chicken Fingers

$8.95

K. Hamburger

$8.95

K. Grilled Cheese

$8.95

K. Fried Shrimp

$8.95

K. Red Beans & Rice

$8.95

K. Fried Catfish

$8.50

DESSERTS

CUP CUSTARD

$7.50

Cheesecake

$7.50

Milky Way Pie

$7.50

Bread Pudding

$7.50

W/ WHITE CHOCOLATE CINNAMON SAUCE

W/ WHITE CHOCOLATE CINNAMON SAUCE

Brownie

$7.50

TOPPED WITH VANILLA ICE CREAM AND WHITE CHOCOLATE CARAMEL SAUCE

TOPPED WITH VANILLA ICE CREAM AND WHITE CHOCOLATE CARAMEL SAUCE

DRINKS

Coke

$3.95

Diet Coke

$3.95

Sprite

$3.95

Lemonade

$3.95

Powerade

$3.95

Dr. Pepper

$3.95

Barq's Root Beer

$3.95

Coke Zero

$3.95

Sweet Tea

$3.95

Unsweet Tea

$3.95

Coffee

$3.50

San Pellegrino

$5.00

OJ

$3.95

Ginger Beer

$3.95

Red Bull

$5.00

Cranberry

$3.95

Water

Tonic Water

$3.95

Soda Water

$3.95

SUNDAY BRUNCH

BBQ Shrimp & Grits

$14.95

Mandinas Brunch Platter

$10.95

Eggs Benedict

$14.95

Steak Benedict Marchand Du Vin

$17.95

Eggs Florentine

$14.95

Brunch Potato

$3.00

BAR

Cocktails

Cosmo

$12.00

Dark & Stormy

$10.00

French 75

$14.00

Lemon Drop Martini

$10.00

Mandinas Margarita

$12.00

Mandinas Mule

$10.00

Old Fashion

$10.00

Pimms Cup

$12.00

Long Island Tea

$15.00

Beer

Blue Moon

$6.00

Bud Light

$5.00

Coors Light

$5.00

Corona

$5.00

Fairhope Blue Steel

$5.00

Fairhope Causeway

$6.00

Goat Island Blood Orange

$6.00

Michelob Ultra

$5.00

Miller Lite

$5.00

Yuengling

$6.00

Peroni

$5.00

Sparkling Wine/Prosecco

Chandon Brute

$60.00

La Marca Prosecco

$12.00

Sweet Wines

LUCCIO MOSCATO

$8.00+

CHATEAU STE. MICHELLE RI.ESLING

$8.00+

Rose

STEMMARI

$8.00+

Italian White

SIMONE CAPECCI CIPREA PECORINO

$13.00+

TORRESELLA PINOT GRIGIO

$10.00+

Pino Gris

J. VINEYARD

$10.00+Out of stock

Sauvignon Blanc

EMMOLO

$15.00+

KIM CRAWFORD

$10.00+

Chardonnay

LA CREMA

$12.00+

KENDALL JACKSON

$10.00+

Italian Red

ROCA DELLE MACIE CHIANTI CLASSICO

$12.00+

RUFFINO IL DUCALE

$12.00+

Pinot Noir

MEIOMI

$12.00+

LA CREMA PN

$12.00+

Malbec

TERRAZAS

$8.00+

Red Blends

MURPHY- GOODE

$10.00+

ORIN SWIFT MACHETE RED

$85.00

PRISONER

$75.00

CONUNDRUM

$60.00

Cabernet Sauvignon

QUILT

$25.00+

AUSTIN HOPE

$20.00+

ALTER DIMENSION

$12.00+

JORDAN

$95.00

SILVER OAK

$95.00

JUSTIN

$50.00

House Wine

SYCAMORE LANE

$6.00

Vodka

Tito

$9.00

Grey Goose

$8.55

Ketel One

$8.10

Smirnoff Vanilla

$6.50

Absolut

$7.00

Well Vodka

$6.00

Non Alcoholic Drinks

Coke

$3.95

Diet Coke

$3.95

Sprite

$3.95

Lemonade

$3.95

Powerade

$3.95

Dr. Pepper

$3.95

Barq's Root Beer

$3.95

Coke Zero

$3.95

Sweet Tea

$3.95

Unsweet Tea

$3.95

Coffee

$3.50

San Pellegrino

$5.00

OJ

$3.95

Ginger Beer

$3.95

Red Bull

$5.00

Cranberry

$3.95

Bourbon

Well Bourbon Kentucky Gentleman

$6.00

Jim Beam

$7.00

Wild Turkey

$7.70

Maker's Mark

$9.00

Old Forester

$7.00

Evan Williams

$7.50

Elijah Craig

$10.00

Woodford Reserve

$9.00

Bulleit

$11.00

Rye Whiskey

Bulleit 95 Rye

$10.00

Slow & Low

$9.00

Boondocks

$9.00

Templeton

$7.00

Whiskey\Scotch

Jameson

$9.00

Southern Comfort

$6.00

Crown Royal Apple

$9.50

Crown Royal

$9.00

Jack Daniels

$8.00

Canadian Club

$6.00

Chivas

$13.00

Monkey Shoulder

$11.00

Johnny Walker Black

$12.00

benchmark

$6.00

Dewars white

$11.00

Tequila

Jose Cuervo

$10.00

Patrón Silver

$18.00

1800 Resposado

$15.00

1800 Anejo

$13.00

1800 Blonco

$10.00

Lunazul

$7.00

Well Tequila Montezuma

$6.00

Rum

Mount Gay Eclipse

$9.00

Captain Morgan Spice

$7.00

Captain Morgan White

$7.00

Cruzan Dark Rum

$7.00

Well Dark Rum Coruba

$6.00

Bacardi

$7.00

Malibu

$7.00

Well Clear Rum Barton

$6.00

Liqueurs

Frangelico

$9.00

Drambuie

$12.00

Di Amore

$6.00

B&B

$6.00

Chambord

$12.00

Aperol

$9.00

Montenegro

$12.00

Averna

$11.00

Genepy

$8.00

Creme de Violette

$7.00

Luxardo

$13.00

St. Germain

$12.00

Lucid Absinthe

$18.00

Screwball

$9.00

Grand Marnier

$12.00

Gin

Beefeater

$7.00

Bombay Sapphire

$8.00

Tanqueray

$7.00

Empress 1908

$8.00

Well Gin Barton

$6.00

Brunch Sp.

Mimosa Sp.

$2.50

Bloody Mary

$10.00

DAILY SPECIALS

Monday

Jambalaya Pasta

$17.95

Tuesday

Beef Stew

$13.95

Filet

$19.95

Filet Medallions

$16.95

Fire Cracker Shrimp

$13.95

New York Strip

$15.95

Ribeye

$19.95

Wednesday

Breaded Pork Chop

$16.95

Stuffed Bell Pepper

$15.95

Thursday

Calf Liver

$13.95

Friday

Shrimp Mandina

$18.95