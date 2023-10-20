西瓜冰冰酪

$21.00

奶味轻盈，瓜香四溢 西瓜特有的鲜甜加上燕麦奶的轻盈口感，瓜香奶香交融密不可分，仿佛和下一朵西瓜味的云朵，尽享夏日悠悠时光。*饮品内含燕麦，易致敏喆慎饮；另有果肉颗粒，注意小心吸食～