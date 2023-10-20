Me and Crepe
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Pizza
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Lemon Tea
爆汁瓜瓜冰柠茶
芭乐爆汁瓜瓜乐
$19.00
脆生香甜，清爽滋味 温柔芭乐轻轻甜，缠绕舌尖，一口瓜香冰冰凉，香甜沁口。夏日香气小炸弹，满口馥郁鲜果香，心动整个夏日。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～
爆汁瓜瓜柠檬茶
$18.00
桃香弥漫，瓜肉清甜 口感层次分明，白桃乌龙茶的清香先入为主，西瓜的脆爽立刻接上，果香入茶香，口口饱满，仿佛和盛夏谈了一场恋爱。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～
多肉荔枝瓜瓜乐
$19.00
果肉爆汁，口口超满足 荔枝肉和西瓜肉的双重满足，混搭口感，咀嚼乐趣up up，夏日仪式感满满，畅饮一杯夏日盛宴。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～
西瓜冰冰酪
$21.00
奶味轻盈，瓜香四溢 西瓜特有的鲜甜加上燕麦奶的轻盈口感，瓜香奶香交融密不可分，仿佛和下一朵西瓜味的云朵，尽享夏日悠悠时光。*饮品内含燕麦，易致敏喆慎饮；另有果肉颗粒，注意小心吸食～
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脆生香甜，清爽滋味 温柔芭乐轻轻甜，缠绕舌尖，一口瓜香冰冰凉，香甜沁口。夏日香气小炸弹，满口馥郁鲜果香，心动整个夏日。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～
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奶味轻盈，瓜香四溢 西瓜特有的鲜甜加上燕麦奶的轻盈口感，瓜香奶香交融密不可分，仿佛和下一朵西瓜味的云朵，尽享夏日悠悠时光。*饮品内含燕麦，易致敏喆慎饮；另有果肉颗粒，注意小心吸食～
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(818) 964-5688
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