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chips

group2 (Copy)

2134
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Pizza

Pizza

Cheese Pizza
Cheese Pizza
$10.00+Out of stock
Pepperoni Pizza
Pepperoni Pizza
$18.50
Vegetarian Pizza
Vegetarian Pizza
$15.00
Caesar Salad
Caesar Salad
$10.00
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese
$16.00Out of stock
Cake Update
Cake Update
$9.00

Appetizers

Grilled Chicken Wings
Grilled Chicken Wings
$8.00
French Fries
French Fries
$5.00
Onion Rings
Onion Rings
$6.00
Cheese Sticks
Cheese Sticks
$8.00
Cheese Fries
Cheese Fries
$8.00

Salads

Caesar Salad
Caesar Salad
$8.00
Fruit Salad
Fruit Salad
$8.00
Garden Salad
Garden Salad
$6.00
Seafood Salad
Seafood Salad
$12.00

Pasta

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese
$12.00
Mushroom Pasta
Mushroom Pasta
$10.00

Beverages

Coca Cola
Coca Cola
$1.00
Sprite
Sprite
$1.00

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group3

123
$1.00+

zhytest

zhyttest

Red Wine 1
$1.00Out of stock

helen's private

🍑时令鲜果

初恋瓜瓜甘露
$19.00
多肉桃李（首创）
$15.00
一大桶黄金桃
$21.00
超大桶多肉桃李（首创）
$19.00

💡灵感上新

最多选3份加料
$10.00
加料必选
$20.00

Gao's Private

MultiSelect

菜1
$1.00
菜2
$2.00
cai3

啊111
$11.00

Lemon Tea

爆汁瓜瓜冰柠茶

芭乐爆汁瓜瓜乐
芭乐爆汁瓜瓜乐
$19.00

脆生香甜，清爽滋味 温柔芭乐轻轻甜，缠绕舌尖，一口瓜香冰冰凉，香甜沁口。夏日香气小炸弹，满口馥郁鲜果香，心动整个夏日。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～

爆汁瓜瓜柠檬茶
爆汁瓜瓜柠檬茶
$18.00

桃香弥漫，瓜肉清甜 口感层次分明，白桃乌龙茶的清香先入为主，西瓜的脆爽立刻接上，果香入茶香，口口饱满，仿佛和盛夏谈了一场恋爱。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～

多肉荔枝瓜瓜乐
多肉荔枝瓜瓜乐
$19.00

果肉爆汁，口口超满足 荔枝肉和西瓜肉的双重满足，混搭口感，咀嚼乐趣up up，夏日仪式感满满，畅饮一杯夏日盛宴。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～

西瓜冰冰酪
西瓜冰冰酪
$21.00

奶味轻盈，瓜香四溢 西瓜特有的鲜甜加上燕麦奶的轻盈口感，瓜香奶香交融密不可分，仿佛和下一朵西瓜味的云朵，尽享夏日悠悠时光。*饮品内含燕麦，易致敏喆慎饮；另有果肉颗粒，注意小心吸食～

today test
$14.00
123456
$12.00

major

burger

Spicy leg burger
$6.50

combo

any choose 7
$35.00

Pizza (C1py)

Appetizers

Grilled Chicken Wings
Grilled Chicken Wings
$8.00
French Fries
French Fries
$5.00
Onion Rings
Onion Rings
$6.00
Cheese Sticks
Cheese Sticks
$8.00
Cheese Fries
Cheese Fries
$8.00
爆汁瓜瓜柠檬茶
爆汁瓜瓜柠檬茶
$18.00

桃香弥漫，瓜肉清甜 口感层次分明，白桃乌龙茶的清香先入为主，西瓜的脆爽立刻接上，果香入茶香，口口饱满，仿佛和盛夏谈了一场恋爱。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～

Salads

Caesar Salad
Caesar Salad
$8.00
Fruit Salad
Fruit Salad
$8.00
Garden Salad
Garden Salad
$6.00
Seafood Salad
Seafood Salad
$12.00

Pasta

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese
$12.00
Mushroom Pasta
Mushroom Pasta
$10.00

Beverages

Coca Cola
Coca Cola
$1.00
Sprite
Sprite
$1.00

Desserts

Chocolate Cake
Chocolate Cake
$6.00
Ice Cream
Ice Cream
$6.00
Fruit Platter
Fruit Platter
$8.00

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爆汁瓜瓜冰柠茶

芭乐爆汁瓜瓜乐
芭乐爆汁瓜瓜乐
$19.00

脆生香甜，清爽滋味 温柔芭乐轻轻甜，缠绕舌尖，一口瓜香冰冰凉，香甜沁口。夏日香气小炸弹，满口馥郁鲜果香，心动整个夏日。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～

爆汁瓜瓜柠檬茶
爆汁瓜瓜柠檬茶
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多肉荔枝瓜瓜乐
多肉荔枝瓜瓜乐
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果肉爆汁，口口超满足 荔枝肉和西瓜肉的双重满足，混搭口感，咀嚼乐趣up up，夏日仪式感满满，畅饮一杯夏日盛宴。*内有果肉颗粒，注意小心吸食～

西瓜冰冰酪
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奶味轻盈，瓜香四溢 西瓜特有的鲜甜加上燕麦奶的轻盈口感，瓜香奶香交融密不可分，仿佛和下一朵西瓜味的云朵，尽享夏日悠悠时光。*饮品内含燕麦，易致敏喆慎饮；另有果肉颗粒，注意小心吸食～