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mensa
SALAD
Primo (gf)
ROMAINE, ICEBERG, MOZZARELLA CURD, ROASTED BLACK EYED PEAS, SALAMI, HOUSE ROASTED RED PEPPERS (HOMEMADE VINAIGRETTE DRESSING)
AppleNuts Inc. (gf)
ARUGULA, RADICCHIO, ENDIVE, GRILLED SWEET APPLES, GOLDEN RAISINS, PINE NUTS (GARLIC HONEY MUSTARD DRESSING)
Wedgie (gf)
ICEBERG, BACON CRUMBLES, GRAPE TOMATOES, PICKLED ONIONS, SCALLIONS (BUTTERMILK BLU CHEESE DRESSING)
Sunshine (gf/v)
SPINACH, RED ONION, MANDARIN, SHREDDED CARROTS, ROASTED PECANS (BERRY BALSAMIC GLAZE DRESSING)
Hey Ma (gf/v option avail)
ARUGULA, ROASTED CAULIFLOWER, CHICKPEAS & WALNUTS, CRAISINS and PECORINO ROMANO (GARLIC INFUSED EVOO DRESSING)
TACOS
The Trifecta (gf)
Choose three of the four tacos
The Virgin Hippie (gf/v)
3 TACOS - ROASTED CAULIFLOWER & BRUSSELS SPROUTS, RAW SHREDDED CARROTS, CASHEW CHEESE, CHIMICHURRI
The Hippie (gf)
3 TACOS - ROASTED CAULIFLOWER & BRUSSELS SPROUTS, RAW SHREDDED CARROTS, CHIMICHURRI
The Piggie (gf)
3 TACOS - BRAISED PORK, RED CABBAGE, HOT HONEY
The Cowie (gf)
3 TACOS - BRAISED SHORT RIB, PICKLED VEGGIES, TOMATO CREMA, QUESO FRESCO
The Birdie (gf)
3 TACOS - BRAISED CHICKEN, BRUSSELS SPROUT HASH, CHIPOTLE DIP
BOWLS
SANDWICH
Philarabe
BRAISED PORK, BROCCOLI RABE, SWISS, APPLE
The Chi-Go
BRAISED SHORT RIB, GIARDINIERA, PROVOLONE
With or Without - Beef
PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS,SAUTEED MUSHROOMS, AMERICAN CHEESE
With or Without - Chicken
PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS,SAUTEED MUSHROOMS, AMERICAN CHEESE
B-L-Tein
GLUTEN FREE HAWAIIAN BREAD, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAPLE BACON GLAZE, HERB MAYO
Hot Dip
BRAISED SHORT RIB, MOZZARELLA CURD, GLAZED ONIONS, AU JUS
SIDES
Tots
twice cooked crunchy potato goodness
Charred Brussels
charred brussels with lemon and pepper
Roasted Cauli
roasted cauliflower
Broccoli Slaw
broccoli, chedder cheese, bacon, sunflower seeds, cranberries, red onion and bama white sauce
Red Cabbage Pineapple Slaw
cabbage medoly, red onion, pinapple, white sauce