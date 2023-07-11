mensa


SALAD

Primo (gf)

$10.00

ROMAINE, ICEBERG, MOZZARELLA CURD, ROASTED BLACK EYED PEAS, SALAMI, HOUSE ROASTED RED PEPPERS (HOMEMADE VINAIGRETTE DRESSING)

AppleNuts Inc. (gf)

$11.00

ARUGULA, RADICCHIO, ENDIVE, GRILLED SWEET APPLES, GOLDEN RAISINS, PINE NUTS (GARLIC HONEY MUSTARD DRESSING)

Wedgie (gf)

$10.00

ICEBERG, BACON CRUMBLES, GRAPE TOMATOES, PICKLED ONIONS, SCALLIONS (BUTTERMILK BLU CHEESE DRESSING)

Sunshine (gf/v)

$10.00

SPINACH, RED ONION, MANDARIN, SHREDDED CARROTS, ROASTED PECANS (BERRY BALSAMIC GLAZE DRESSING)

Hey Ma (gf/v option avail)

$11.00

ARUGULA, ROASTED CAULIFLOWER, CHICKPEAS & WALNUTS, CRAISINS and PECORINO ROMANO (GARLIC INFUSED EVOO DRESSING)

TACOS

The Trifecta (gf)

$12.00

Choose three of the four tacos

The Virgin Hippie (gf/v)

$13.00

3 TACOS - ROASTED CAULIFLOWER & BRUSSELS SPROUTS, RAW SHREDDED CARROTS, CASHEW CHEESE, CHIMICHURRI

The Hippie (gf)

$12.00

3 TACOS - ROASTED CAULIFLOWER & BRUSSELS SPROUTS, RAW SHREDDED CARROTS, CHIMICHURRI

The Piggie (gf)

$12.00

3 TACOS - BRAISED PORK, RED CABBAGE, HOT HONEY

The Cowie (gf)

$15.00

3 TACOS - BRAISED SHORT RIB, PICKLED VEGGIES, TOMATO CREMA, QUESO FRESCO

The Birdie (gf)

$12.00

3 TACOS - BRAISED CHICKEN, BRUSSELS SPROUT HASH, CHIPOTLE DIP

BOWLS

Roasted Veggie Bowl (gf/v)

$12.00

we mix it how you want it

Braised Pork Bowl (gf)

$11.00

we mix it how you want it

Braised Short Rib Bowl (gf)

$15.00

we mix it how you want it

Braised Chicken Bowl (gf)

$11.00

we mix it how you want it

SANDWICH

Philarabe

$11.00

BRAISED PORK, BROCCOLI RABE, SWISS, APPLE

The Chi-Go

$15.00

BRAISED SHORT RIB, GIARDINIERA, PROVOLONE

With or Without - Beef

$15.00

PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS,SAUTEED MUSHROOMS, AMERICAN CHEESE

With or Without - Chicken

$11.00

PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS,SAUTEED MUSHROOMS, AMERICAN CHEESE

B-L-Tein

$9.00

GLUTEN FREE HAWAIIAN BREAD, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAPLE BACON GLAZE, HERB MAYO

Hot Dip

$15.00

BRAISED SHORT RIB, MOZZARELLA CURD, GLAZED ONIONS, AU JUS

SIDES

Tots

$5.00

twice cooked crunchy potato goodness

Charred Brussels

$4.00

charred brussels with lemon and pepper

Roasted Cauli

$4.00

roasted cauliflower

Broccoli Slaw

$4.00

broccoli, chedder cheese, bacon, sunflower seeds, cranberries, red onion and bama white sauce

Red Cabbage Pineapple Slaw

$4.00

cabbage medoly, red onion, pinapple, white sauce

DESSERT

Chilled Brownie

$5.00

chocolate chunk icebergs crushing hunger cravings!!!!

DRINKS

20oz Fountain

$2.00

20oz Bottle

$2.00