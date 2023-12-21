Mesa llc 9472 HARDING AVE
EIGHT MIAMI, FOOD
APPETIZER
COMFORT PLATES
ENTREES
GRILL
BURGERS
SIDES
DESSERT
EIGHT MIAMI, BEVERAGES
SIGNATURE COCKTAILS
BOTTLED BEER
- BLUE POINT TOASTED LAGER$6.00
- BOULEVARD BOURBON BARREL QUAD$13.00
- BAULEVARD DARK TRUTH$10.00
- BOULEVARD TANK 7$9.00
- BOULEVARD THE CALLING$9.00
- BOULEVARD UNFILTERED WHEAT$6.00
- BOULEVARD WHISKEY STOUT$12.00
- BUDWEISER$6.00
- CHARRO$7.00
- DELERIUM TREMORS$12.00
- DUVEL$11.00
- DUVEL 666$10.00
- FOUNDERS PORTER$8.00
- GOOSE ISLAND 312$6.00
- HOEGAARDEN$7.00
- KONA BIG WAVE$6.00
- KONA LONGBOARD$6.00
- KROM PILS$9.00
- KROM WEIZEN$9.00
- LA CHOUFFE$11.00
- LORD HOBO BOOM SAUCE$10.00
- LORD HOBO GLORIOUS GALAXY PALE ALE$10.00
- LORD HOBO VIRTUOSO$10.00
- MICHELOB ULTRA$5.00
- MONO IPA$9.00
- MONO LAGER$7.00
- MONO NEGRA$7.00
- NORTH COAST OLD RASPUTIN$11.00
- NORTH COAST PRANQSTER$9.00
- NORTH COAST SCRIMSHAW$9.00
- OMEGANG NEON GIANTS (16 OZ)$12.00
- OMGANG NEON GIANTS (16 OZ)$6.00
- STONE DELICIOUS IPA$9.00
- STONE HAZY IPA$6.00
- STONE IPA$6.00
- STELLA ARTOIS$9.00
HOT DRINKS
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Mesa llc 9472 HARDING AVE Location and Ordering Hours
(786) 338-9000
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