Metro Corner Cafe 433 West Saint Paul Avenue
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- Coffee$3.69+
- Donuts$2.79+
- Bottle Soda$2.99+
- Dasani 16.9$1.99
- Cold Subs/Bagels/Croissant$4.99+
- Celery w/PeanutButter$3.99
- Hot Sandwich$11.99
- Collectivo Muffin Troubadour$4.79
- Croissant$3.99
- Almond\Chocolate Croissant$4.79
- Fresh Baked Cookie$4.79
- Subway Sub$8.99
- Salad$7.99
- Salad w/Chicken$8.99
- Egg Cheese Bagel/Muffin$4.99
- Turkey Egg and Cheese Bagel$5.99
- Fiji Sport Cap$3.99
- ICE Mountain Sport Cap$3.99
- Dasani 16oz$2.99
- CORE Sport Cap$3.99
- CORE 16oz$2.99
- CORE LARGE Bottle$4.99
- BEACH PLUM LA CROIX$1.99
- LEMON LA CROIX$1.99
- pamplemousse LA CROIX$1.99
- LIMONCELLO LA CROIX$1.99
- Sanpellegrino Orange$2.99
- Sanpellegrino Lemon$2.99
- Aquafina 16oz$1.99
- Essentia LARGE$4.99
- Smart Water LARGE$4.99
- FIJI Large$4.99
- FIJI Small$2.99
- ICE Mountain 16oz$1.99
- ALKALINE Water 16oz$1.99
- LIME La Croix$1.99
- BLACKRAZZBERRY LA CROIX$1.99
- S.PELLEGRINO BOTTLE$2.99
- PRIME BLUE$3.99
- PRIME LIME$3.99
- PRIME PINK$3.99
- PRIME RED$3.99
- VITAMIN WATER LEMONADE$3.99
- VITAMIN WATER DRAGONFRUIT$3.99
- VITAMIN WATER ACAI$3.99
- VITAMIN WATER ORANGE$3.99
- VITAMIN WATER RASPBERRY$3.99
- GATORADE ORANGE$3.99
- GATORADE GLACIER CHERRY$3.99
- GATORADE Lime$3.99
- GATORADE GLACIER FREEZE$3.99
- GATORADE ARCTIC BLITZE$3.99
- GATORADE FRUIT PUNCH$3.99
- GATORADE GRAPE$3.99
- PROPEL WATERMELON$2.99
- PROPEL KIWI STRAWBERRY$2.99
- PROPEL GRAPE$2.99
- PROPEL PEACH$2.99
- PROPEL BLACK CHERRY$2.99
- CHOBANI MIX BERRY 20G$4.79
- CHOBANI STRAWBERRY 20G$4.79
- CHOBANI mixed berr 10G$3.79
- CHOBANI STRA/BAN 10G$3.79
- NESQUIK CHOCLATE$3.99
- NESQUIK VANILLA$3.99
- NESQUIK STRAWBERRY$3.99
- NESQUIK BANANA STRAWBERRY$3.99
- POWERADE LIME$3.99
- POWERADE MOUNTAIN BERRY BLAST$3.99
- POWERADE FRUIT PUNCH$3.99
- POWERADE GRAPE$3.99
- OWYN 0G CHOCLATE$3.99
- SMOOTHIE RED$4.99
- SMOOTHIE YELLOW$4.99
- CRUSH ORANGE$2.99
- PEPSI$2.99
- PEPSI DIET$2.99
- COCA COLA$2.99
- COCA COLA ZERO$2.99
- COCA COLA CHERRY$2.99
- COKE DIET CAFFEINE FREE$2.99
- COKE DIET PLAIN$2.99
- IBC ROOT BEER$2.99
- IBC CREAM SODA$2.99
- JOLLY GOOD ORANGE$2.99
- JOLLY GOOD CREAM SODA$2.99
- JOLLY GOOD CHERRY$2.99
- A&W ZERO$2.99
- BODYARMOR STRAW/BANANA$2.99
- BODYARMOR STRAW/GRAPE$2.99
- MTN DEW DIET 24OZ$3.99
- PEPSI 24OZ$3.99
- PEPSI DIET 24OZ$3.99
- 7UP$2.99
- 7UP ZERO$2.99
- MELLO YELLO CITRUS$2.99
- MUG ROOT BEER$2.99
- FRESCA ORIGINAL$2.99
- SQUIRT$2.99
- MINUTE MAID LEMONADE$2.99
- MINUTE MIND FRUIT PUNCH$2.99
- DR PEPPER$2.99
- DR PEPPER ZERO$2.99
- DR PEPPER DIET$2.99
- SUNKIST ORANGE$2.99
- SUNKIST ORANGE ZERO$2.99
- MTN DEW$2.99
- MTN DEW DIET$2.99
- MTN DEW CODE RED$2.99
- MTN DEW MAJOR MELON$2.99
- MTN DEW SPARK$2.99
- MTN DEW BAJA BLAST$2.99
- SPARKLING ICE ZERO GRAPE RASPBERRY$2.99
- SPARKLING ICE ZERO KIWI STRAWBERRY$2.99
- SPARKLING ICE ZERO PEACH NECTARINE$2.99
- SPARKLING ICE ZERO ORANGE MANGO$2.99
- SPARKLING ICE ZERO STRAW/WATERMELON$2.99
- BAI KUPANG STRAWBERRY KIWI$3.99
- BAI PUNA COCONUT PINEAPPLE$3.99
- BAI COSTA RICA CLEMENTINE$3.99
- BAI PILAVO PINE/MANGO$3.99
- BAI ZAMBIA BING CHERRY$3.99
- BAI BLUEBERRY$3.99
- BAI POMEGRANATE$3.99
- BAI MOLOKAI COCONUT$3.99
- PURE LEAF SWEET TEA$3.99
- EVERFRESH CRANBERRY$3.99
- EVERFRESH TROPICAL FRUIT PUNCH$3.99
- EVERFRESH ORANGE JUICE$3.99
- EVERFRESH APPLE JUICE$3.99
- EVERFRESH PINEAPPLE$3.99
- EVERFRESH LEMONADE$3.99
- SNAPPLE FRUIT PUNCH$2.99
- SNAPPLE MANGO MADNESS$2.99
- SNAPPLE PEACH TEA$2.99
- SNAPPLE SNAPPLE APPLE$2.99
- SNAPPLE KIWI STRAWBERRY$2.99
- MONSTER ULTRA RED$3.99
- MONSTER ZERO ULTRA$3.99
- MONSTER ULTRA SUNRISE$3.99
- MONSTER ULTRA BLUE$3.99
- MONSTER ULTRA PARADISE$3.99
- CELSIUS LEMON LIME$3.99
- CELSUIS WILD BERRY$3.99
- CELSUIS PEACH VIBE$3.99
- CELSUIS ORANGE$3.99
- CELSUIS TROPICAL VIBE$3.99
- CELSUIS ARCTIC VIBE$3.99
- BRCC ESPRESSO MOCHA$3.99
- BRCC ESPRESSO WITH CREAM$3.99
- REDBULL THE AMBER$3.99
- REDBULL THE YELLOW$3.99
- REDBULL THE RED$3.99
- VICTOR ALLENS MOCHA$3.99
- VICTOR ALLENS CARAMEL$3.99
- VICTOR ALLENS VANILLA$3.99
- COLECTIVO COLD BREW$4.99
- PEETS VANILLA CREME$3.99
- PEETS COFFEE&CREAM$3.99
- PEETS CHOCOLATE TRUFFLE$3.99
- STARBUCKS FRAPPUCCINO VANILLA$3.99
- STARBUCKS FRAPPUCCINO MOCHA$3.99
- REDBULL 12OZ$4.99
- REDBULL SUGARFREE 12OZ$4.99
- STARBUCKS DOUBLESHOT VANILLA$4.99
- STARBUCKS DOUBLESHOT MOCHA$4.99
- STARBUCKS COLD&CRAFTED$4.99
- MONSTER ULTRA VIOLET$3.99
- MONSTER ULTRA FIESTA MANGO$3.99
- MONSTER ULTRA ROSE$3.99
- C4 SKITTLES$3.99
- C4 STARBURST STRAWBERRY$3.99
- C4 STARBURST CHERRY$3.99
- GHOST REDBERRY$3.99
- GHOST BLUERASPBERRY$3.99
- GHOST SRAWBANGO MARAGARITA$3.99
- ALANI DREAM FLOAT$3.99
- ALANI PEACH$3.99
- ALANI KIWI GUAVA$3.99
- NEPTUNE VEGGIE TRAY$5.99
- NEPTUNE JUST GRAPES$3.99
- NEPTUNE PROTEIN BOX$7.49
- HOT PICKLE$2.99
- DILL PICKLE$2.99
- YOPLAIT RED RASPBERRY$2.99
- YOPLAIT HARVEST PEACH$2.99
- YOPLAIT MIXED BERRY$2.99
- YOPLAIT STRAWBERRY$2.99
- YOGURT$2.99
- NEPTUNE STRAWBERRY PARAFAIT GRANOLA$4.99
- SARGENTO BALANCED BREAKS$3.49
- SMALL PARFAIT$3.99
- P3$3.99
- BUFFALO CHICKEN SALAD$7.49
- SANTE FE SALAD$7.49
- DELUXE GARDEN SALAD$7.49
- CHIPS$1.99
- MAMBA$3.99
- HOT SPICY PEANUTS$5.29
- CAJUN STYLE SNACK MIX$5.29
- PROTEIN POWER SNACK MIX$5.29
- CHILI &LIME PEANUTS$5.29
- YOGURT TRAIL MIX$5.29
- SALTED PISTACHIOS$5.29
- FANCY TRAIL MIX$5.29
- PRETZEL GARLIC PARMESAN SMALL$3.99
- PRETZEL GARLIC PARMESAN LARGE$5.99
- PRETZEL EVERYTHING SMALL$3.99
- PRETZEL EVERYTHING LARGE$5.99
- PRETZEL BUFFALO WING LARGE$5.99
- PRETZEL ORIGINAL LARGE$5.99
- PRETZEL MILK CHOC&CARAMEL LARGE$5.99
- M&M's PEANUT$4.29
- M&M's PEANUTBUTTER$4.29
- CHEXMIX TRADITIONAL$2.00
- CHEXMIX CHEDDAR$2.00
- M&M's MINIS WITH MILK&CHOC$3.99
- SOFT BAKED COOKIES CHOC CHIP$3.99
- COMBOS CHEDDAR CHEESE$3.99
- PLANTERS HOT CHIPOTLE PEANUTS$4.49
- PLANTERS HONEY ROASTED CASHEWS$4.49
- PLANTERS HONEY ROASTED PEANUTS$4.49
- PLANTERS SALTED PEANUTS$4.49
- PLANTERS SPICY NUTS&CAJUN STICKS TRAIL MIX$4.49
- PLANTERS NUTS,SEEDS,CRANBERRIES$4.49
- PLANTERS TROPICAL FRUIT&NUT$4.49
- FLIPZ DARK CHOCLATE$5.99
- BEEF JERKY ORIGINAL SMALL$5.99
- BEEF JERKY PEPPERED SMALL$5.99
- BEEF JERKY TERIYAKI SMALL$5.99
- BEEF JERKY SWEET&HOT SMALL$5.99
- CORN NUTS CON LIMON$3.99
- CORN NUTS BBQ$3.99
- CORN NUTS ORIGINAL$3.99
- CORN NUTS MEXICAN STREET CORN$3.99
- SNICKERS MINIS$4.99
- OREO MINI$4.99
- ROLO CARAMELS$4.99
- KISSES MILK CHOCOLATE$4.99
- REESES CUPS$4.99
- SUGAR RAT RAINBOW BITES$4.99
- MINI CHIPS AHOY$4.99
- MINI CHIPS AHOY CHEWY$4.99
- BEEF JERKY ORIGINAL LARGE$9.49
- BEEF JERKY JALAPENO LARGE$9.49
- BEEF JERKY SWEET&HOT LARGE$9.49
- BEEF JERKY PEPPERED LARGE$9.49
- BEEF JERKY TERIYAKI LARGE$9.49
- GARDETTO'S$1.99
- SOFT CROISSANT WITH CHOC CREAM FILLING$3.99
- MET-RX COOKIE CRUNCH$5.49
- MET-RX PEANUT BUTTER$5.49
- NATURE VALLEY CHEW BAR$2.99
- SUNBELT CHOCOLATE CHIP$2.99
- SUNBELT FUDGE DIPPED$2.99
- SUNBELT PEANUT SWEET&SALTY$2.99
- COMBOS STUFFED SNACKS$2.99
- CLIF BAR CHOCOLATE CHIP$2.99
- PEANUT BUTTER CHOCOLATE BAR$2.99
- Tuna & Cheese Croissant$5.99
- Chicken Torta$6.49
- Italian style sub$8.99
- Smoked white turkey & cheddar sub$8.99
- Turkey & cheese Croissant$5.99
- Turkey Club Wrap$8.99
- Italian Style Wrap$8.99
- Chicken Caesar Wrap$8.99
- Gourmet Turkey Multi Grain$7.49
- large ceasar salad$7.99
- ROAST BEEF MULTI GRAIN$7.49
- MILK DP$3.29
- MILK 2% DP$3.29
- LUNCHABLE$4.29
- HILLSHARE FARM TURKEY$5.29
- CRACKER BARREL BITES$3.99
- P3 turkey colby$3.99
- p3 turkey clusters$3.99
- p3 chicken$3.99
- sun chips$1.99
- ROAST BEEF HOAGIE$4.99
- TURKEY HOAGIE$4.99
- pure life water$1.99
- POPPI STRAW/LEMON$3.79
- POPPI CHERRY LIMEADE$3.79
- POPPI ORANGE$3.79
- ARIZONA FRUIT PUNCH LARGE$2.99
- ARIZONA WATERMELON L$2.99
- ARIZONA GREEN TEA L$2.99
- ARIZONA SWEET TEA$2.99
- ARIZONA MANGO L$2.99
- YOPLAIT STRAW$2.99
- YOPLAIT PEACH$2.99
- YOPLAIT VANILLA$2.99
- smart water$4.99
- alkaline water$4.99
- EVERFRESH GRAPE$3.99
- SNAPPLE PEACH TEA LARGE$3.99
- SNAPPLE RASPBERRY TEA$3.99
- SNAPPLE LEMON TEA$3.99
- FIBER ONE OATS$1.99
- SNAPPLE BLACK CHERRY LEMON L$3.99
- SNAPPLE WATERMELON L$3.99
- SNAPPLE STRAW/PINE L$3.99
- prairie farms Choco milk$3.99
- Prairie farms Strawberry milk$3.99
- Prairie farms whole milk$3.99
- Prairie farms 2% reruced fat milk$3.99
Metro Corner Cafe 433 West Saint Paul Avenue Location and Ordering Hours
(414) 380-4205
Closed