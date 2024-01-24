Mexican Taqueria - Shilo Inn 3701 S. W.S Young Dr
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DRINKS
- SM TEA$2.89
- NATURAL ORANGE JUICE$5.99
- LG ORANGE JUICE$3.75
- SM ORANGE JUICE$3.25
- LG APPLE JUICE$3.75
- SM APPLE JUICE$3.25
- LG STRAWBERRY LEMONADE$3.50
- SM STRAWBERRY LEMONADE$2.99
- LG WATERMELON$3.50
- SM WATERMELON$2.99
- LG TAMARINDO$3.50
- SM TAMARINDO$2.99
- LG PINA$3.50
- SM PINA$2.99
- LG MELON$3.50
- SM MELON$2.99
- LG HORCHATA$3.50
- SM HORCHATA$2.99
- LG JAMAICA$3.50
- SM JAMAICA$2.99
- LG LEMONADE$3.50
- SM LEMONADE$2.99
- HOT TEA$2.49
- COFFEE$2.49
- MEXICAN BOTTLE COKE$3.50
- JARRITOS$3.50
- UNWEET TEA$3.25
- SWEET TEA$3.25
- LG FOUNTAIN DRINK$3.25
- SM FOUNTAIN DRINK$2.89
- MICHELADA MINERAL$4.50
- SM MILK$2.50
- LG MILK$3.50
BREAKFAST
- BUILD YOUR OWN OMELET$9.99
- CHILAQUILES$9.99
- STEAK AND EGGS$9.99
- PORK CHOPS AND EGGS$9.99
- AMERICAN BREAKFAST$9.99
- 2 PANCAKE AND EGGS PLATE$9.99
- HUEVOS DIVORCIADOS$9.99
- HUEVOS A LA MEXICANA$6.99
- MIGAS RANCHERAS$6.99
- CHORIZO AND EGGS$6.99
- HAM AND EGGS$6.99
- CHICHARRON AND EGGS$6.99
- CACTUS AND EGGS$6.99
- BREAKFAST TACO COMBO$8.50
- BREAKFAST TACO$2.15
- BURRITO$6.30
- HUEVOS RANCHEROS$9.99
- SINGLE PANCAKE$2.75
- 2 PANCAKES$3.75
- 3 PANCAKES$4.75
- SINGLE EGG$1.50
- 2 EGGS$2.75
- BURRO LOKO$6.30
- 2 TACO SPECIAL$6.99
- 1 PANCAKE AND EGG PLATE$7.25
APPETIZERS
- NACHOS$8.99
- 1/2 NACHOS WITH MEAT ORDER$7.99
- FULL ORDER NACHOS WITH MEAT ORDER$9.99
- 8 OZ CHILE CON QUESO$5.75
- 16 OZ CHILE CON QUESO$9.75
- 32 OZ CHILE CON QUESO$18.25
- QUESO FUNDIDO$7.50
- BACON WRAPPED SHRIMP$9.99
- 1/2 QUESADILLAS ORDER$6.75
- QUESADILLAS FULL ORDER$8.25
- 1/2 MEAT QUESADILLA$9.50
- MEAT QUESADILLA FULL ORDER$11.50
- 1/2 SHRIMP QUESADILLA$10.50
- SHRIMP QUESADILLA$12.49
- THREE QUESADILLAS PLATE$14.99
- BURRITO$6.99
- GRINGO BURRITO$10.00
- CALIFORNIA BURRITO$7.50
- GUACAMOLE LIVE$9.50
- TOSTADAS ONE MEAT$5.50
- GORDITA ONE MEAT$5.50
- 1 LB BARBACOA$14.99
- 1/2 LB BARBACOA$7.99
- 1 LB ASADA$14.99
- 1/2 LB ASADA$7.99
- 1 LB CHICKEN FAJITA$14.99
- 1/2 LB CHICKEN FAJITA$7.99
- 1 LB LENGUA$16.99
- 1/2 LB LENGUA$8.99
- CHIPS & SALSA 8oz$3.50
- CHIPS & SALSA 16oz$6.25
- CHIPS & SALSA 32oz$9.99
- CALIFORNIA NACHOS$10.99
- 6 PC HOT WINGS$12.99
- 8 PC HOT WINGS$13.99
- 10 PC HOT WINGS$15.99
- 12 PC HOT WINGS$17.99
- 1/2 CALIFORNIA NACHOS$8.99
- CCQ SUPER COMPUESTO$8.49
- SAMPLE APPETIZER 1$6.99
- 1/2 NACHOS$6.99
TACOS
- MINI TACOS PLATE$9.99
- BEEF FAJITA TACO$3.15
- CHICKEN FAJITA TACO$3.15
- SHEERED CHICKEN TACO$3.15
- BARBACOA TACO$3.15
- AL PASTOR TACO$3.15
- PORK LEG TACO$3.15
- STEW BEEF/ CARNE GUISADA TACO$3.15
- LENGUA TACO$3.15
- TRIPA TACO$3.15
- BIRRIA TACO$4.25
- MINI TACO$2.99
- BEEF CARBON STEAK TACO$3.50
- SHRIMP TACO$3.50
- GROUND BEEF TACO$3.15
- TAQUISA$65.99
TORTA
SOUPS AND SALAD
- SM CALDO DE RES$9.50
- LG CALDO DE RES$10.99
- SM CALDO DE POLLO$9.50
- LG CALDO DE POLLO$10.99
- SM CALDO DE MARISCOS$10.75
- LG CALDO DE MARISCOS$12.50
- SM MENUDO$9.50
- LG MENUDO$10.99
- SM TORTILLA SOUP$7.25
- LG TORTILLA SOUP$9.25
- MEXICAN SALAD$9.99
- TACO SALAD$10.25
- CLASSIC SALAD$11.99
- SHIRMP CLASSIC SALAD$14.00
- LG POZOLE$10.99
- SM POZOLE$9.50
- LG CALDO DE CAMARON$12.50
- SM CALDO DE CAMARON$10.25
BIRRIA
SEAFOOD
- OYSTER 1/2 DOZEN$13.99
- OYSTER DOZEN$27.99
- A LA BAHIA 1/2 DOZEN$16.99
- A LA BAHIA DOZEN$32.99
- CULICHI STYLE 1/2 DOZEN$15.99
- CULICHI STYLE DOZEN$30.99
- AGUACHILE VERDE CAMARON$18.00
- AGUACHILE ROJO CAMARON$18.00
- AGUACHILE CON PULPO$22.00
- CAMARONES A LA PLANCHA$16.99
- TILAPIA FILET$12.99
- ORDEN CEVICHE CULIACAN$14.99
- TOSTADA CEVICHE CULIACAN$8.00
- MAZATLECO$14.99
- SM COCKTEL DE CAMARON$10.99
- LG COCKTEL DE CAMARON$16.00
- CAMARONES EMPANIZADOS$14.99
- CAMARONES A LA DIABLA$16.99
- SALMON & SHRIMP$21.99
- SALMON FILET$15.99
- MOJARRA FRITA$15.99
- CATFISH & FRIES$14.99
- SM COCKTAIL CAMARON Y PULPO$12.99
- LG COCKTAIL CAMRON Y PULPO$18.00
SPECIALTIES
- 1 BEEF FAJITA PLATE$14.99
- 2 CHICKEN FAJITA PLATE$14.99
- 3 BISTECK RANCHERO$14.99
- 4 TAMPIQUENA PLATE$15.99
- 5 CARNE ASADA PLATE$14.99
- 6 CARNE GUISADA PLATE$11.99
- 7 CHICKEN BREAST PLATE$12.99
- 8 CHICKEN FLAUTAS$12.25
- 9 MEXICAN BURRITO$10.99
- 10 CRISPY TACO PLATE$11.99
- 11 TEJANO PLATE$12.50
- 12 TAMALE PLATE$10.99
- 13 TEX MEX PLATE$10.99
- 14 SOFT TACO PLATE$12.99
- 15 T-BONE PLATE$16.99
- 16 CHIMICHANGA PLATE$13.99
- 19 CHILE RELLENO$12.99
- 20 BEEF ENCHILADAS$10.99
- 21 CHICKEN ENCHILADAS$10.99
- 22 CHEESE ENCHILADAS$10.99
- 23 SOUR CREAM ENCHILADAS$11.50
- 24 ENCHILADAS AL CARBON$11.99
- POLLO LOCO$10.99
- TUESDAY 10 CRISPY TACO PLATE$6.99
- MUSHROOM ENCHILADAS$10.99
- SPINACH ENCHILADAS$10.99
PARRILLADAS
- F1 BEEF CARBON PARRILLADA$15.99
- F2 BEEF CARBON PARRILLADA$28.99
- F1 CHICKEN FAJITA PARRILLADA$15.99
- F2 CHICKEN FAJITA PARRILLADA$28.99
- F1 SHRIMP PARRILLADA$17.99
- F2 SHRIMP PARRILLADA$32.99
- F1 TWO MEATS PARRRILLADA$17.99
- F2 TWO MEATS PARRILLADA$32.99
- F1 THREE MEATS PARRILLADA$18.99
- F2 THREE MEATS PARRILLADA$33.99
- F1 MOLCAJETE CIELO MAR Y TIERRA$17.99
- F2 MOLCAJETE CIELO MAR Y TIERRA$32.99
- COMBINATION PLATE$12.99
- PARRILLADA VEGETARIANA$11.99
KIDS
SIDE ORDERS
- RICE AND BEANS$7.25
- 8 OZ RICE$2.99
- 16 OZ RICE$4.99
- 32 OZ RICE$9.99
- 8 OZ BEANS$2.99
- 16 OZ BEANS$4.99
- 32 OZ BEANS$9.99
- SM BEANS TRAY$29.99
- LG BEANS TRAY$59.99
- GUACAMOLE$5.75
- 16 OZ GUACAMOLE$7.99
- 32 OZ GUACAMOLE$11.50
- AVOCADO SLICES$3.99
- PICO DE GALLO$2.50
- MIX CHEESE$2.50
- SOUR CREAM$2.50
- CACTUS$4.25
- FRENCH FRIES$3.75
- CONSOME DE BIRRIA$2.99
- CHILES TOREADOS$1.25
- BREAD OR TOAST$1.99
- BREAKFAST POTATOES$2.75
- HASHBROWNS$2.75
- SIDE OF BEEF CARBON STEAK$5.99
- SIDE OF CHICKEN FAJITA$4.99
- SIDE OF SHRIMP$8.50
- SINGLE TAMAL$1.99
- TAMAL WITH GRAVY$3.75
- SINGLE ENCHILADA$2.50
- SIDE OF BACON$3.50
- SIDE OF OWEN PATTIES$3.50
- SINGLE CHILE RELLENO$6.75
- SINGLE MOJARRA FRITA$8.99
- SINGLE CHIMICHANGA$8.99
- SINGLE FLAUTA$1.99
- SALSA 8oz$2.00
- SALSA 16oz$4.25
- SALSA 32oz$8.75
- SM CHIPS$1.00
- MD CHIPS$2.25
- LG CHIPS$4.25
- ORDER FLOUR TORTILLAS$1.50
- ORDER CORN TORTILLAS$1.50
- DOZEN CORN TORTILLAS$5.50
- DOZEN FLOUR TORTILLAS$5.50
- ORDER OF SHRIMP$8.50
- DOZEN TAMALES$12.99
- 1/2 DOZEN TAMALES$7.99
- SIDE JALAPENOS$0.99
Mexican Taqueria - Shilo Inn 3701 S. W.S Young Dr Location and Ordering Hours
(432) 853-9127
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