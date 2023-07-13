Midway Grill and Brews Midway
MAIN
APPETIZERS
GRILLED CRAB CAKES
JUMBO LUMP CRAB W/ RED PEPPERS AND ONION, GRILLED TO PERFECTION AND TOPPED WITH A LEMON BUTTER CAPER SAUCE
SHRIMP CEVICHE
MARINATED SHRIMP MIXED W/ TOMATOES, CILANTRO, AVOCADOS, AND RED ONION. SERVED WITH FRESH TORTILLA STRIPS
COCONUT SHRIMP
WHITE GIRL NACHOS
HOUSE-CUT FRIES
OUR HOUSE-MADE FRIES DUSTED IN ROSEMARY SALT AND FRIED TO PERFECTION
BANG SHRIMP
SHRIMP BATTERED IN CORNSTARCH AND FRIED, TOSSED WITH OUR SWEET AND SLIGHTLY SPICED SAUCE
BANG CHICKEN
PIECES OF CHICKEN BATTERED IN CORNSTARCH AND FRIED, TOSSED IIN OUR SWEET AND SLIGHTLY SPICED SAUCE
CHIPS & SALSA
FRIED CORN TORTILLA STRIPS AND FRESH SALSA
CHIP REFILL
PICO
SALSA
QUESO
GUACAMOLE
THE SKINNY
HOUSE
MIXED GREENS, TOMATOES, ONION, BACON, CUCUMBER, CHEDDAR CHEESE, AND YOUR CHOICE OF DRESSING
CAESAR
MIXED GREENS TOSSED WITH HOUSE-MADE CAESAR DRESSING, PARMESAN AND CROUTONS
BURRATA
MIXED GREENS, BURRATA CHEESE, GRAPEFRUIT, CRUSHED PISTACHIOS, AND SHAVED MANCHEGO CHEESE WITH AN APPLE CIDER GASTRIQUE
LET'S BE FLANK
MIXED GREENS, FLANK STEAK, BLEU CHEESE CRUMBLES, CARMELIZED ONIONS, RADISH, HARD BOILED EGG, CROUTONS, AND A BALSAMIC REDUCTION
ALBUQUERQUE
MIXED GREENS, PICO, BLACK BEANS, TORTILLA STRIPS, AVOCADO, PICKLED RED ONIONS, QUESO FRESCO, AND A POBLANO LIME RANCH
CAPRESE
FRESH MOZARELLA, HEIRLOOM TOMATOES, FRESH GREENS, AND A SWEET BALSAMIC REDUCTION