The most unique beef and delicious dishes
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Miga's Steakhouse
FOOD
GRILL
- MEAT SKEWER$32.00
- BUTTERFLY TENDERLOIN$32.00
- FILET MIGNON & MUSHROOM SAUCE$39.00
- NY STEAK$35.00
- FLANK STEAK 6oz$22.00
- FLANK STEAK 12oz$35.00
- SKIRT STEAK 6oz$25.00
- SKIRT STEAK 12oz$39.00
- COULOTTE PICANHA$25.00
- MEAT MILANESA$18.00
- NAPOLITAN BREADED STEAK$24.00
- NAPOLITAN BREADED CHICKEN$24.00
- CHICKEN BREAST$15.00
- SHORT RIBS 12oz$32.00
- CHICKEN MILANESA$18.00
- SHORT RIBS 2lb$58.00
- PORK CHOP & MUSHROOM SAUCE$27.00
- MIGAS FOUR MEAT SAMPLER$109.00
- LOIN CARTOCCIO$46.00
- SALMON CARTOCCIO$46.00
- RIB EYE STEAK 12oz$39.00
- RIB EYE STEAK 24oz$69.00
- T-BONE & CREAMY RICE$46.00
- MIGAS MEDITERRANEAN SAMPLER$229.00
- MIX 1 SAMPLER FOR 1$37.00
- MIX 2 SAMPLER FOR 2$59.00
- SAUSAGE OR BLODSAUSAGE$10.00
- SPECIAL MENU$15.00
SANDWICHES
- ARGENTINIAN SAUSAGE sandwich$18.00
- CHICKEN BLT sandwich$19.00
- BREADED MEAT sandwich$19.00
- BREADED CHICKEN sandwich$19.00
- FLANK STEAK sandwich$26.00
- OUTSIDE SKIRT sandwich$26.00
- SERRANO & MANCHEGO sandwich$22.00
- HAM & CHEESE sandwich$15.00
- MIGAS ham & ch SANDWICH$4.00
- MIGAS serrano & manchego SANDWICH$5.00
- ARGENTINIAN CHICKEN SADWICH$21.00
BURGER
APPETIZER
FISH & PASTA
SIDES
EXTRA GRILL/MEAT
EMPANADA
BAKERY
- FLAN PORTION$7.00
- CRÈME BRULE / CHEESE CAKE$7.00
- FRUIT TARTALET SMALL$5.00
- PROFITEROL / ECLARE$6.00
- PAVLOVA 8"$50.00
- PUFF PASTRY CARAMEL (slice)$9.00
- TIRAMISU (slice)$9.00
- PUFF PASTRY SUGAR (slice)$9.00
- PUFF PASTRY CHOCO-CARAMEL (slice)$9.00
- FLAN TARTALET & CARAMEL$9.00
- PAVLOVA CARAMEL (slice)$9.00
- MARQUISE ALMOND CAKE SLICE$9.00
- ASSORTED COOKIES$0.75
- ALFAJORES SMALL$1.25
EXTRA
DRINKS
COFFEE
JUICE
Miga's Steakhouse Location and Ordering Hours
(954) 438-4242
Open now • Closes at 9:30PM