Misfit Society Coffee Club
Coffee
- Latte$4.25
ESPRESSO + MILK + CHOICE OF SYRUP *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Mocha$5.50
COCOA + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Vanilla$5.25
VANILLA + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Lavender$5.25
LAVENDER + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- PBJ$5.50
PEANUT BUTTER GANACHE + STRAWBERRY + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Nilla Rose$5.50
FRESH ROSEMARY + VANILLA + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Powder Puff$5.25
ORANGE + CINNAMON-CAYENNE + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Sugar Daddy$5.25
BROWN SUGAR + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Mayan Mocha$5.50
CINNAMON-CAYENNE + COCOA + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Bananas Foster$5.50
BANANA-CINNAMON + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.
- Coco Razz$5.50
COCONUT + RASPBERRY + ESPRESSO + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Matcha$5.50
VANILLA + MATCHA + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Groot$5.50
LAVENDER + TARO ROOT + MATCHA + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Chai$5.00
- Cafe Miel$4.75
- Drip$3.00+
DARK ROAST // 12oz. OR 16oz. *LOCAL MISFIT SOCIETY COFFEE CLUB BLEND, ROASTED BY OUR PARTNERS FERRIS COFFEE CO. OVER IN GRAND RAPIDS, MI.
- Pour-Over
ROTATING OFFERING WITH LOCAL FEATURED BADASS PARTNERS. ASK FOR SELECTION. *SHOOT AN EMAIL TO INFO@MISFITSOCIETYCOFFEE.COM IF YOU'D LIKE TO SEE A LOCAL ROAST FEATURED.
- Espresso$3.50
DOUBLE SHOT OF ESPRESSO *LOCAL MISFIT SOCIETY COFFEE CLUB BLEND, ROASTED BY OUR PARTNERS FERRIS COFFEE CO. OVER IN GRAND RAPIDS, MI.
- Cappuccino$4.25
DOUBLE SHOT + STEAMED MILK
- Macchiato$3.75
DOUBLE SHOT + SHOT OF FOAM
- Cortado$4.00
DOUBLE SHOT + DOUBLE SHOT MILK
- Americano$3.75
Hot drink! Espresso, and water.
- Flat White$4.25
- Caffeine Box$30.00
96oz hot drip coffee box. Serves 10-15 people. Come with 15 8oz cups, with the fixings. Cream, sugar.
- Cold Brew$4.50
DRAFT
- Nitro Cold Brew$5.75
DRAFT NITROGEN-INFUSED
- Mermaid Juice$6.50
CARAMEL + VANILLA + ESPRESSO + COLD FOAM *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Hot Chocolate$4.00
VANILLA + COCOA + MILK *OUR SYRUPS ARE HOUSEMADE...NO B.S.
- Tea$3.50
HOT OR ICED // ROTATING SELECTION
- Affogato$5.50
A HELLA FANCY COFFEE! ICE CREAM + ESPRESSO
- The Shakes$7.00
ICE CREAM + ESPRESSO + MILK
- Chocolate Covered Strawberry Mocha$5.50
PURPOSEFULLY CRAFTED WITH LOVE BY ONE OF OUR BARISTAS.
Food
- Almond Croissant$4.50Out of stock
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Butter Croissant$4.50Out of stock
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Chocolate Croissant$4.50Out of stock
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Blueberry Crumble Muffin$4.00
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Cream Cheese Danish$4.00
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Chocolate Donut$4.00Out of stock
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- PBJ Donut$4.00
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Energy Bar$4.00
ALL-NATURAL PEANUT BUTTER + ROLLED OATS + DRIED CRANBERRIES, HONEY + MADAGASCAR VANILLA *LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Cinnamon Roll$3.50
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Oatmeal Raisin Cookie$3.50
- Chocolate Chip Cookie$3.50
*LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Ginger Molasses Cookie$3.50Out of stock
- Chorizo Burrito$8.00
House-made fresh daily: chorizo, eggs, bell peppers, cheddar cheese, and our own secret blend of spices, wrapped in a tortilla.
- Vegetarian Burrito$8.00
House-made fresh daily: Morning star veggie sausage, bell pepper, cheese, and eggs.
- Rosemary Potato Burrito$8.00Out of stock
House-made fresh daily: potato, rosemary, eggs, bell peppers, and cheese.
- Turkey Pesto$9.00Out of stock
TOASTED: TURKEY + MOZZARELLA + PESTO, + ARUGULA + SOURDOUGH *LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED SOURDOUGH BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Ham + Provolone$9.00Out of stock
TOASTED: HAM + SMOKED PROVOLONE + WHOLE GRAIN MUSTARD + ARUGULA + SOURDOUGH *LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED SOURDOUGH BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Caprese$7.00Out of stock
TOASTED: TOMATO + MOZZARELLA + PESTO + ARUGULA + SOURDOUGH *LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED SOURDOUGH BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
- Ham + Cheese Croissant$8.00Out of stock
BAVARIAN HAM + SMOKED PROVOLONE + WARM CROISSANT *LOCALLY HANDCRAFTED AND BAKED CROISSANT BY OUR PARTNERS, CRUST - A BAKING CO., OUT OF FENTON, MI.
Pre-Packaged
- HOP WTR$3.75
HOP-WTR is a non alcoholic sparkling hop water adaptogens and nootropics. Bold hops and mood boosting ingredients provide guilt free, hop filled relaxation without the calories, carbs or sugar.
- Sparkling Water$2.50
SAN PELLEGRINO SPARKLING BOTTLED WATER
- Boxed Water$2.25
EVERYBODY BRAND BOXED WATER
- Kombucha$4.50
Cultured kombucha bottle: choose from lavender bliss + namaste nectar + genuine ginger *CERTIFIED ORGANIC KOMBUCHA, LOCALLY PRODUCED IN TRAVERSE CITY, MI.
Merchandise
- Bucket Hat$30.00
Custom made MISFIT graffiti bucket hats from our RAD AS HELL partners, BFresh! *BFresh Gear is a clothing brand out of Denver, Colorado. CHECK 'EM OUT: @bfreshgear
- Dad Hat$30.00
Custom made MISFIT dad hats from our RAD AS HELL partners, BFresh! *BFresh Gear is a clothing brand out of Denver, Colorado. CHECK 'EM OUT: @bfreshgear
- Fanny Pack$30.00
Custom made MISFIT graffiti bucket hats from our RAD AS HELL partners, BFresh! *BFresh Gear is a clothing brand out of Denver, Colorado. CHECK 'EM OUT: @bfreshgear
- PICKMEUP Candle$30.00
CHOOSE FROM TWO SCENTS: - EMBRACE THE BRIGHT SIDE (GRAPEFRUIT, MINT, ROSE, VANILLA) - LET IT ALL OUT (AMBER, JASMINE, PLUM, DARK MUSK) *PICKMEUPGOODS PUTS 5% OF ALL PURCHASES TOWARDS MENTAL HEALTH. LOCALLY PRODUCED OUT OF HOWELL, MI.
- Sticker$1.00
CHOICE OF PINK OR GOLD
- T-Shirt Black$25.00
Custom made MISFIT TEES from our RAD AS HELL partners, BFresh! *BFresh Gear is a clothing brand out of Denver, Colorado. CHECK 'EM OUT: @bfreshgear
- T-Shirt White$25.00
Custom made MISFIT TEES from our RAD AS HELL partners, BFresh! *BFresh Gear is a clothing brand out of Denver, Colorado.