Moo 12737 Southwest 42nd Street
FOOD MENU
APPETIZERS / ENTRADAS
BRESAOLA
BRESAOLA / VINAGRETA / QUESO MANCHEGO / ALCAPARRAS
EMPANADA DE CARNE CORTADA A CUCHIILO
EMPANADA DE CARNE CORTADA A CUCHIILO / SALSA YASGUA
FIAMBRES CRIOLLOS / PARA COMPARTIR
FIAMBRES CRIOLLOS / VARIEDAD DE QUESOS Y JAMONES / PAN CASERO
MATRIMONIO CLASICO / CHORI Y MORCI
MATRIMONIO CLASICO / CHORI Y MORCI / SALSA CRIOLLA / PAN CASERO
MOLLEJAS ASADAS
MOLLEJAS ASADAS / PAPINES / LIMONETA VERDE
PROVOLETA AHUMADA MOO!
QUESO PROVOLETA AHUMADA / MERMELADA DE TOMATES / TOMATES A LA CHAPA / CHIMI CHURRI DE RUCULA
SALCHICHA PARRILLERA C/RACLET
SALCHICHA PARRILLERA / QUESO RACLET
SOPA CREMA DE CALABAZA
SOPA CREMA DE CALABAZA / QUESO BRIE / HUEVO / TRUFA
TORTILLA DE PAPA
TORTILLA DE PAPA / ALL I LOLI / JAMON CRUDO
ENTREE / PLATOS PRINCIPALES / ACOMPANADOS 1 GUARNICIONES
POLLO BRASEADO
1/4 DE POLLO BRASEADO / MARINADA DE POLLO / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
ASADO BANDERITA / SHORT RIBS
ASADO DE VACUNO PRIME CORTADO BANDERITA / 4 HUESOS / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
BIFE DE CHORIZO / NEW YORK
BIFE DE CHORIZO / CLASICO CORTE ARGENTINO / NEW YORK STEAK / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
ENTRANA A LA PARRILLA
CLASICO CHURRAZCO AL GRILL / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
MEDALLON DE LOMO ARGENTINO / FILET MIGNON
MEDALLON DE LOMO / CLASICO FILET MIGNON / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
MILANESA DE BIFE DE CHORIZO
MILANESA DE BIFE DE CHORIZO / INGLESA PARA MILANESA / PARKO
OJO DE BIFE C/HUESO / RIBEYE BONE-IN / CHULETON
OJO DE BIFE CON HUESO / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
PARRILLA MOO! PARA COMPARTIR
PARRI MOO! / ASADO BANDERITA / CHORIZO / MORCILLA / ENTRAÑA / MOLLEJA O POLLO / CHIMI CHURRI DE RUCULA / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
PULPO A LA PARRILLA
PULPO A LA PARRILLA / CHIMI CHURRI CITRICO / SAL CITRICA DE WASABI
SALMON GRILLADO
SALMON GRILLADO / SAL CITRICA DE WASABI / LIMONETA VERDE
SEITAN A LA PARRILLA / VEGANO
SEITAN / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
TOMAHAWK
TOMAHAWK / CORTE VACUNO ESTILO AMERICANO / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
RACK FRANCES DE CORDERO ASADO
CARRE DE CORDERO ASADO / 3 HUESOS / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
REBEYE WAYU
BIFE DE CHORIZO WAYU / CORTE NEW YORK ESPECIAL WAYU / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC
DESSERTS
CREMA HORNEADA
FLAN DE LECHE CONDENSADA / INGLESA DE COCO /PRALINE DE ALMENDRAS
FLAN DE LECHE CONDENSADA / INGLESA DE COCO /PRALINE DE ALMENDRAS
FRUTILLAS / MASCARPONE /HELADO / MERENGUE
FRUTILLAS / MASCARPONE /HELADO / MERENGUE
PANQUEQUE RELLENO DE DULCE DE LECHE / BANANA / HELADO CASERO
PANQUEQUE RELLENO DE DULCE DE LECHE / BANANA / HELADO CASERO
QUESOS Y DULCES / FRUTOS SECOS / ARROPE
QUESOS Y DULCES / FRUTOS SECOS / ARROPE
ENTREE / KIDS
SANGUCHERIA CRIOLLA
CHORIZO CLASICO
CHORIZO CLASICO / PAN
CHORIZO GOURMET
CHORIZO CLASICO / PAN / SALSA GOURMET
HAMBURGUES A ENTRE COSTILLA / DOBLE QUESO / PANCETA CRISPY / MAYO CHIMI
HAMBURGUES A ENTRE COSTILLA / DOBLE QUESO / PANCETA CRISPY / CEBOLLAS Y MORRONES ASADOS / MAYO CHIMI
SANGUCHITO CUBANO DE BONDIOLA BRASEADA
SANGUCHITO CUBANO DE BONDIOLA BRASEADA / PAN DE CIABATTA
GUARNICIONES / SIDES
ARROZ / ALUBIAS / SALSA DE MAIZ / QUESO CREMOSO
ARROZ / ALUBIAS / SALSA DE MAIZ / QUESO CREMOSO
ARROZ BLANCO CUBANO
ARROZ CUBANO
BATATAS / MIEL SERRANA ESPECIADA / ALMENDRAS TOSTADAS
BATATAS / MIEL SERRANA ESPECIADA / ALMENDRAS TOSTADAS / ACEITE OLIVA / SAL ESPECIADA / PIMIENTA NEGRA / MIEL / MANI
COLIFLOR BRASEADO / SALSA DE PIMIENTOS DULCES ASADOS / GRANOLA SALADA
COLIFLOR BRASEADO /SALSA DE PIMIENTOS DULCES ASADOS / AJI AMARILLO / GRANOLA SALADA / SAL ESPECIADA / ACEITE OLIVA
ENSALADA DE ESTACION
ENSALADA DE ESTACION / HOJAS VERDES / TOMATES CHERRI / AGUACATE / CEBOLLAS ENCURTIDAS / PIMIENTA NEGRA / ACEITE DE OLIVA
HONGOS A LA PARRILLA / QUESO AZUL / ALMENDRAS / CEBOLLIN / ENELDO
HONGOS A LA PARRILLA / QUESO AZUL / ALMENDRAS / CEBOLLIN / ENELDO
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS / SAL
PAPAS FRITAS / HUEVO / HONGOS TOSTADOS / ACEITE DE TRUFA / AJI DE CACHI
PAPAS FRITAS / HUEVO / HONGOS TOSTADOS / ACEITE DE TRUFA / AJI DE CACHI
PARRILLADA DE VEGETALES / PLATO VEGETARIANO
PARRILLADA DE VEGERTALES / TOMATES / ZUCHINI / HONGOS / CEBOLLA MORADA / BATATA / COLIFLOR / MANTECA / HIERBAS / SAL ESPECIADA / AJO
PIMIENTOS ASADOS RELLENOS / CEBOLLA CARAMELIZADA / QUESO CREMOSO / HUEVO / SALSA HOLANDESA
PIMIENTOS ASADOS RELLENOS / CEBOLLA CARAMELIZADA / QUESO CREMOSO / HUEVO / SALSA HOLANDESA / ACEITE PICANTON
PURE DE PAPAS ASADAS
PURE DE PAPAS ASADAS
ZANAHORIAS ASADAS / SALSA DE YOGURT / PANCETA CRISPY / SEMILLAS TOSTADAS
CREMOSO DE CALABAZA DULCE
CREMOSO DE CALABAZA DULCE / CEBOLLAS ASADAS / QUESO CREMOSO / SEMILLAS TOSTADAS
NO SIDES
PAPAS HORNEADAS AL ROMERO
ENSALADAS
CAESAR ASADA /PAN FRITO / GRANA PADANO / ADEREZO CAESAR
CAESAR ASADA /PAN FRITO / GRANA PADANO / ADEREZO CAESAR
ENSALDA DE PAPAS /ALUBIAS / CHAUCHAS / ARVEJAS / HUEVOS 6 MIN / TOMATE CHERRY /TAPENADE DE OLIVAS
ENSALDA DE PAPAS /ALUBIAS / CHAUCHAS / ARVEJAS / HUEVOS 6 MIN / TOMATE CHERRY /TAPENADE DE OLIVAS
PASTAS
CANELONES DE OSOBUCO BRASEADO / CREMA DE MAIZ / GRANOLA SALADA
CANELONES DE OSOBUCO BRASEADO / CREMA DE MAIZ / GRANOLA SALADA / TAMAGO / ACEITE OLIVA
RISOTTO DE CALABAZA CRIOLLA / QUESO RACLET / PRALINE
RISOTTO DE CALABAZA CRIOLLA / QUESO RACLET / PRALINE DE ALMENDRAS / PIMIENTA NEGRA / ALBAHACA
SORRENTINO DE HUMITA / SALSA DE TOMATES ASADOS / ALBAHACA / ACEITE PICANTON
BEBIDAS
AGUA SARATOGA BOTELLA ( 355 ml )
JUGOS DE FRUTAS
LICUADOS DE FRUTAS / AGUA
LICUADOS FRUTAS / LECHE
LIMONADA / NATURAL
JUGO NARANJA / NATURAL
PRIME / KIDS
AGUA SARATOGA BOTELLA ( 828 ml )
AGUA CARBONATADA SARATOGA BOTELLA ( 828 ml )
COCA COLA
AGUA CARBONATADA SARATOGA BOTELLA ( 355 ML )
DIET COKE
LIMON
COCA COLA CERO
RED WINE
ERRANTE , MALBEC / ARGENTINA
ERRANTE , CABERNET SAUVIGNON / ARGENTINA
ABISMAL , MALBEC , VALLE DE UCO / ARGENTINA
ABISMAL , PETIT VERDOT , VALLE DE UCO / ARGENTINA
NATIVO , GRAN CABERNET FRANC / ARGENTINA
NATIVO , MALBEC / ARGENTINA
RUCA MALEN CAPITULO 2 , MALBEC / ARGENTINA
RUCA MALEN CAPITULO 3 , MALBEC / ARGENTINA
LAMADRID , GRAN RESERVA MALBEC / ARGENTINA
LAMADRID , GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON / ARGENTINA
LAMADRID , MATILDE , SINGLE VINEYARD , MALBEC / ARGENTINA
JULIA JAMES , PINOT NOIR / CALIFORNIA / USA
AUSPICION , CABERNET SAUVIGNON / CALIFORNIA / USA
THE CRITIC , CABERNET SAUVIGNON , NAPA VALLEY / CALIFORNIA / USA
METTLER , CABERNET SAUVIGNON , LODI / CALIFORNIA / USA
THE PRISONER , RED BLEND / CALIFORNIA / USA
CAYMUS , CABERNET SAUVIGNON / NAPA VALLEY CALIFORNIA / USA
FUENTESPINA 3 , TEMPRANILLO / RIBERA DEL DUERO / ESPANA
EL COTO , CRIANZA TEMPRANILLO / RIOJA / ESPANA
EL COTO DE IMAZ , GRAN RESERVA / RIOJA / ESPANA
CABRIZ , TOURIGA NACIONAL / PORTUGAL
QUINTA DE CABRIZ , RESERVA / PORTUGAL
AVELINO VEGA , 100 ANIVERSARIO / RIBERA DEL DUERO / ESPANA
AUSTIN HOPE , CABERNET SAUVIGNON / PASO ROBLE / CALIFORNIA /
SEQUOIA GROVE , CABERNET SAUVIGNON / NAPA VALLEY / CALIFORNIA
E CLASS , GRAN RESERVA MALBEC / MENDOZA / ARGENTINA
WHITE WINE
ALBERDI , PINOT GRIGIO / ITALIA
JULIA JAMES , CHARDONAY / CALIFORNIA / USA
TOTORA , SAUVIGNON BLANC / NEW ZELAND
VILLA ROSA , MOSCATO D' ASTI / ITALIA
MURALHAS , VINO VERDE / PORTUGAL
PETER ZEMMER , PINO GRIGIO , ALTO ADIGE / ITALIA
SENTIDINO , ALBARINO / RIAS BAIXAS / ESPANA
SPARKLING WINE
BEER
COCKTAILS
SANGRIA ERRANTE
VINO ERRANTE MALBEC / MIX SANGRIA ROJA / JUGO DE TORONJA / JUGO DE LIMON
NATIVO TROPICAL
VINO NATIVO CABERNET FRANC / NATIVO MALBEC / MIX HURRICANE / MIX DE PURE SILVESTRE / JUGO DE LIMON / AGAVE DE VINO RHUMBERO
PONCHE ABISMAL
VINO ABISMAL PETIT VERDOT / MIX DE ARANDANO SALVAJE / JUGO DE LIMON / MIX DE JUGO DE NARANJA Y CANELA
TU CHELADA
CERVEZA CORONA / MIXER MICHELADA
ALABAO
CERVEZA CORONA / PURE DE MARACUYA / JUGO DE LIMON / SALSA TABASCO / AGAVE DE VINO EL JINETE BLANCO
BUD RHUMBERA BLUE
CERVEZA BUD LIGHT / SYRUP CURAZAO AZUL / JUGO DE LIMON / AGAVE WINE RHUMBERO SPICE
SOMOS LATINOS
VINO BLANCO JULIA JAMES CHARDONAY CALIFORNIA / JUGO DE MANZANA / JUGO LIMON / MIX DE SANGRIA BLANCA / AGAVE MARTIN AND COLLINS
MOJITITO
AGAVE PREMIO DE VINO RHUMBERO SUPERIOR / JUGO DE LIMON / RYRUP SIMPLE / MENTA RAMITA / AGUA SODA SPLSH
MIAMI SOUTH
AGAVE DE VINO CANADIAN WICKET / JUGO DE LIMON / SYRUP SIMPLE / CLARA DE HUEVO / ABISMAL PETIT VERDOT ( FLOTAR )
SUPER TONIC
AGAVE DE VINO MARTIN AND COLLINS / AGUA TONICA
MARGARITEE
AGAVE ESPECIAL PREMIUN EL JINETE BLANCO / FINEST CALL MARGARITA / BATIDO Y COLADO / LIMON DESHIDRATADO / FLOR COMESTIBLE / SAL COPA
RON CON COCA COLA
HOUSE WINE BY THE GLASS
ALVERDI , PINO GRIGIO / ITALIA
AUSPICION , CABERNET SAUVIGNON / CALIFORNIA / USA
CABRIZ , TOURIGA NACIONAL / PORTUGAL
ERRANTE , MALBEC / MENDOZA / ARGENTINA
ERRANTE , CABERNET SAUVIGNON / MENDOZA ARGENTINA
JULIA JAMES , PINOT NOIR / CALIFORNIA / USA
JULIA JAMES , CHARDONNAY / CALIFORNIA / USA
TOTORA , SAUVIGNON BLANC / NEW ZELAND
EL COTO , CRIANZA / RIOJA / ESPANA
LUNCH SPECIALS
SANGRIA RED AND WHITE
TIENDA / MARKET
REFRIGERADOS / ENVASADOS AL VACIO
CONGELADOS
ASADO TIRA / SHORT RIBS
CAMARONES
CHORIZOS ARGENTINOS ( 1 LBS )
COCHINILLO ENTERO ( 10 A 11 LBS )
CORDERO / LAMB
CROQUETAS VARIADAS
EMPANADAS ARGENTINAS 1 DOCENA
EMPANADAS ARGENTINAS 1/2 DOCENA
HAMBURQUESAS CARNE
LANGOSTA COLA
MILANESAS DE CARNE
MILANESAS DE CERDO
MILANESAS DE POLLO
MOLLEJAS
MORCILLAS ARGENTINAS ( 1 LBS ) 5 UNIDADES
OSOBUCO
PAPAS INTERFRIES
PASTAS ARGENTINAS VARIAS
POLLO / CHICKEN
PROVOLETA DE QUESO PARA PARRILLA
PULPO ENTERO
REBEYE BON-IN
SALCHICHAS PARRILLERA ( 1 LBS ) / 2 UNIDADES
SALMON ROSADO
VENTAS POR UNIDAD ALMACEN
DULCE DE LECHE EN POTE
ACEITE OLIVA BOTELLA
VINO ERRANTE MALBEC
VINO ERRANTE CABERENET SAUVIGNON
VINO ABISMAL MALBEC
VINO ABISMAL PETIT VERDOT
VINO NATIVO MALBEC
VINO NATIVO GRAN CABERNET FRANC
SALES DE CAMPO VARIAS
SANGUCHERIAS VARIAS
CHIMICHURRI EN POTE
MOSTAZAS VARIOS SABORES POTE CHICOS
BOLSA CARBON
CHIPS DE MANZANA ( VERDE Y ROJA ) CROCANTES Y HORNEADOS / PRODUCTO ARGENTINO
VENTAS POR CAJAS CERRADAS
BOX DE ASADOS MOO!
AMERICAN BOX / 4 PERSONAS
2 VINOS TINTO / 1 SAL DE CAMPO / 2 CORTES DE CARNES / 1 TOMAHAWK / 1 NEW YORK / 1 BOLSA CARBON / 1 POTE CHIMICHURRI ARGENTINO/ I CHIPS MANZANA / 4 EMPANADAS ARGENTINAS
PAMPA BOX / 2 PERSONAS
1 VINO TINTO / 1 SAL DE CAMPO / 1 CORTE DE CARNES PARA PARRILLA / 1 PICANA / 1 BOLSA CARBON / 1 POTE CHIMICHURRI ARGENTINO / 1 CHIPS DE MANZANA / 2 EMPANADAS ARGENTINAS
PREMIUM BOX / 6 O MAS PERSONAS
2 VINOS TINTO / 1 SAL DE CAMPO / 3 CORTES DE CARNES / 1 ASADO DE TIRA / 1 NEW YORK / 1 PICANA / 2 BOLSAS CARBON / 1 POTE CHICO CHIMICHURRI ARGENTINO / 2 CHIPS DE MANZANA / 6 EMPANADAS AEGENTINAS