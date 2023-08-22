LOCAL FAVORITES

COLD BREW

12oz COLD BREW

$4.56

COLD BREW

16oz COLD BREW

$5.16

COLD BREW

24oz COLD BREW

$5.79

COLD BREW

HAVANA COLD BREW

12oz HAVANA COLD BREW

$4.94

COLD BREW + CREAM + BROWN SUGAR

16oz HAVANA COLD BREW

$5.49

COLD BREW + CREAM + BROWN SUGAR

24oz HAVANA COLD BREW

$6.04

COLD BREW + CREAM + BROWN SUGAR

MEXICAN MOCHA

12oz MEXICAN MOCHA

$5.38

COCONUT + CINNAMON + NUTMEG + ESPRESSO

16oz MEXICAN MOCHA

$5.93

COCONUT + CINNAMON + NUTMEG + ESPRESSO

20/24oz MEXICAN MOCHA

$6.48

COCONUT + CINNAMON + NUTMEG + ESPRESSO

MILKEE WAY

12oz MILKEE WAY

$5.38

CHOCOLATE + CARAMEL + ESPRESSO

16oz MILKEE WAY

$5.93

CHOCOLATE + CARAMEL + ESPRESSO

20/24oz MILKEE WAY

$6.48

CHOCOLATE + CARAMEL + ESPRESSO

MOCHA

12oz MOCHA

$4.72

CHOCOLATE + ESPRESSO

16oz MOCHA

$5.27

CHOCOLATE + ESPRESSO

20/24oz MOCHA

$5.87

CHOCOLATE + ESPRESSO

NITRO COLD BREW

12oz NITRO COLD BREW

$4.56

COLD BREW + NITRO

16oz NITRO COLD BREW

$5.16

COLD BREW + NITRO

24oz NITRO COLD BREW

$5.76

COLD BREW + NITRO

RED BULL INFUSED

RED BULL - SINGLE

$5.99

INFUSED YOUR WAY

RED BULL - DOUBLE

$7.99

INFUSED YOUR WAY

WHITE CHOCOLATE MOCHA

12oz WHITE CHOCOLATE MOCHA

$5.38

WHITE CHOCOLATE + ESPRESSO

16oz WHITE CHOCOLATE MOCHA

$5.93

WHITE CHOCOLATE + ESPRESSO

20/24oz WHITE CHOCOLATE MOCHA

$6.48

WHITE CHOCOLATE + ESPRESSO

ESPRESSO SHOT

SINGLE SHOT

$1.09

DOUBLE

$2.18

TRIPLE

$3.27

QUADRUPLE

$4.36

CHAI CHARGER

12OZ CHAI CHARGER

$5.18

16OZ CHAI CHARGER

$5.78

20/24OZ CHAI CHARGER

$6.38

COFFEE & ESPRESSO

AMERICANO

12oz AMERICANO

$3.43

ESPRESSO + WATER

16oz AMERICANO

$3.73

ESPRESSO + WATER

20/24oz AMERICANO

$4.03

ESPRESSO + WATER

FRESH ROAST BREWED

12oz FRESH ROAST BREWED

$2.76

16oz FRESH ROAST BREWED

$2.96

20oz FRESH ROAST BREWED

$3.16
BARISTA BOX - BOX TO GO

BARISTA BOX - BOX TO GO

$22.99

96 OZ COFFEE 8 CUPS STIR STICKS SUGAR PACKETS CREAMER

LATTE

12oz LATTE

$4.39

ESPRESSO + MILK

16oz LATTE

$4.79

ESPRESSO + MILK

20/24oz LATTE

$5.19

ESPRESSO + MILK

MONDO

12oz MONDO

$3.69

ESPRESSO + COFFEE

16oz MONDO

$3.95

ESPRESSO + COFFEE

20/24oz MONDO

$4.25

ESPRESSO + COFFEE

CAPPUCCINO

12oz CAPPUCCINO

$4.39

16oz CAPPUCCINO

$4.79

20/24oz CAPPUCCINO

$5.19

BORGIA

12oz BORGIA

$4.39

16oz BORGIA

$4.79

20/24oz BORGIA

$5.19

STEAMER

12oz STEAMER

$3.70

16oz STEAMER

$4.50

20/24oz STEAMER

$4.80

MACCIATO

12oz MACCIATO

$4.39

16oz MACCIATO

$4.68

20/24oz MACCIATO

$5.19

CAFE AU LAIT

12OZ CAFE AU LAIT

$3.85

16OZ CAFE AU LAIT

$4.05

20/24OZ CAFE AU LAIT

$4.25

BLENDED

MILKEE WAY BLENDED

12oz MILKEE WAY BLENDED

$6.05

CARAMEL + CHOCOLATE + ESPRESSO

16oz MILKEE WAY BLENDED

$6.65

CARAMEL + CHOCOLATE + ESPRESSO

24oz MILKEE WAY BLENDED

$6.99

CARAMEL + CHOCOLATE + ESPRESSO

MOCHA MOXACCINO BLENDED

12oz MOCHA MOXACCINO BLENDED

$4.99

CHOCOLATE + ESPRESSO

16oz MOCHA MOXACCINO BLENDED

$5.55

CHOCOLATE + ESPRESSO

24oz MOCHA MOXACCINO BLENDED

$6.15

CHOCOLATE + ESPRESSO

CARA MOCHA BLENDED

12oz CARA MOCHA BLENDED

$4.99

CARAMEL + CHOCOLATE + COFFEE

16oz CARA MOCHA BLENDED

$5.55

CARAMEL + CHOCOLATE + COFFEE

24oz CARA MOCHA BLENDED

$6.15

CARAMEL + CHOCOLATE + COFFEE

CARAMELLO BLENDED

12oz CARAMELLO BLENDED

$5.99

CARAMEL CREME + ESPRESSO

16oz CARAMELLO BLENDED

$6.59

CARAMEL CREME + ESPRESSO

24oz CARAMELLO BLENDED

$6.99

CARAMEL CREME + ESPRESSO

CAFE VELVET BLENDED

12oz CAFE VELVET BLENDED

$5.99

VANILLA CREME + ESPRESSO

16oz CAFE VELVET BLENDED

$6.59

VANILLA CREME + ESPRESSO

24oz CAFE VELVET BLENDED

$6.99

VANILLA CREME + ESPRESSO

WHITE CHOCOLATE MOCHA BLENDED

12oz WHITE CHOCOLATE MOCHA BLENDED

$5.99

WHITE CHOCOLATE + ESPRESSO

16oz WHITE CHOCOLATE MOCHA BLENDED

$6.59

WHITE CHOCOLATE + ESPRESSO

24oz WHITE CHOCOLATE MOCHA BLENDED

$6.99

WHITE CHOCOLATE + ESPRESSO

SMOOTHIE

12oz SMOOTHIE

$5.38

REAL FRUIT SMOOTHIE

16oz SMOOTHIE

$5.82

REAL FRUIT SMOOTHIE

24oz SMOOTHIE

$6.27

REAL FRUIT SMOOTHIE

RED BULL-INFUSED-BLENDED

SINGLE RED BULL-INFUSED-BLENDED

$6.99

WHITE CHOCOLATE + FLAVOR

DOUBLE RED BULL-INFUSED-BLENDED

$8.99

WHITE CHOCOLATE + FLAVOR

HUCKLEBERRY LEMONADE

12oz HUCKLEBERRY LEMONADE

$4.39

HUCKLEBERRY + LEMONADE

16oz HUCKLEBERRY LEMONADE

$4.99

HUCKLEBERRY + LEMONADE

24oz HUCKLEBERRY LEMONADE

$5.49

HUCKLEBERRY + LEMONADE

OTHER FAVORITES

CHAI

12oz CHAI

$4.53

CHAI + MILK

16oz CHAI

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CHAI + MILK

20/24oz CHAI

$5.13

CHAI + MILK

CIDER

12oz CIDER

$4.53

SPICED CIDER + WATER

16oz CIDER

$4.83

SPICED CIDER + WATER

20/24oz CIDER

$5.13

SPICED CIDER + WATER

HOT CHOCOLATE

12oz HOT CHOCOLATE

$3.62

STEAMED CHOCOLATE MILK

16oz HOT CHOCOLATE

$3.95

STEAMED CHOCOLATE MILK

20/24oz HOT CHOCOLATE

$4.38

STEAMED CHOCOLATE MILK

ITALIAN SODA

12oz ITALIAN SODA

$3.20

CLUB SODA + FLAVOR

16oz ITALIAN SODA

$3.40

CLUB SODA + FLAVOR

24 oz ITALIAN SODA

$3.60

CLUB SODA + FLAVOR

12oz w/ CREAM ITALIAN SODA

$4.29

CLUB SODA + FLAVOR

16oz w/ CREAM ITALIAN SODA

$4.49

CLUB SODA + FLAVOR

24oz w/ CREAM ITALIAN SODA

$4.69

CLUB SODA + FLAVOR

LEMONADE

12oz LEMONADE

$3.32

LEMONADE

16oz LEMONADE

$3.62

LEMONADE

24oz LEMONADE

$3.92

LEMONADE

POP/COLA

COKE

$1.50

7UP/SPRITE

$1.50

DIET COKE

$1.50

CUP OF ICE

$0.35

RED BULL & YERBA TEA CAN/BOTTLE

CUP OF ICE

$0.35

YERBA TEA

$3.52

YERBA TEA BOTTLE

DIET RED BULL

$4.95

8 OZ CAN OF RED BULL DIET

RED BULL

$4.95

8 OZ CAN OF RED BULL

TEA

12oz HOT TEA

$3.09

REPUBLIC TEA

16oz HOT TEA

$3.29

REPUBLIC TEA

20/24oz HOT TEA

$3.49

REPUBLIC TEA

12oz COLD TEA

$3.07

REPUBLIC TEA

16oz COLD TEA

$3.29

REPUBLIC TEA

20/24oz COLD TEA

$3.40

REPUBLIC TEA

WATER

WATER (BOTTLE)

$1.50

BOTTLE OF WATER

CUP OF ICE

$0.35

CUP OF WATER

$0.35

WATER AND ICE IN MJ CUP

APPLE JUICE, 10OZ

APPLE JUICE

$2.85

CUP OF ICE

$0.35

TO EAT

BAGEL

ASIAGO BAGEL

$2.85

EVERYTHING BAGEL

$2.52

PLAIN BAGEL

$2.52

BISCOTTI

ALMOND ANISE BISCOTTI

$2.78

CHOCOLATE HAZELNUT BISCOTTI

$2.78

VANILLA BISCOTTI

$2.78

BREAD

BANANA BREAD

$2.85

LEMON BREAD

$2.85

SEASONAL BREAD

$2.85

ZUCCHINI BREAD

$2.85

BURRITO & BOWL

BURRITO

$5.38

EGG, BACON, CHORIZO

BOWL

$6.15

EGG, BACON, CHORIZO

COOKIE/ TREAT

CHOCOLATE CHIP COOKIE

$2.50

SNICKERDOODLE COOKIE

$2.50

OATMEAL COOKIE

$2.50

CHOCOLATE CHIP COOKIE

$2.50

SUGAR FROSTED COOKIE

$3.00

SALTED CARAMEL KRISPY TREAT

$3.50

BROWNIE

$3.50

CHOCOLATE CROISSANT

$3.89

DONUT GURU

CHOCOLATE DONUT

$2.85

HIPSTERBERRY DONUT

$2.85

OLD FASHION DONUT

$2.85

MUFFIN

BLUEBERRY MUFFIN

$3.84

LEMON POPPY SEED MUFFIN

$3.84

SEASONAL MUFFIN

$3.84

NANAPOP

BUTTER BOMB POP

$3.00

CARAMEL BUTTER POP

$3.00

CHOCOLATE CELEBRATION POP

$3.00

CINNAMON ROLL POP

$3.00

COOKIE DOUGH POP

$3.00

COOKIES AND CREAM POP

$3.00

ESPRESSO POP

$3.00

HOT COCOA POP

$3.00

HUCKLEBERRY POP

$3.00

LATTE POP

$3.00

LEMON POP

$3.00

LIME POP

$3.00

ORANGE POP

$3.00

SEASONAL POP

$3.00

STRAWBERRY DELIGHT POP

$3.00

VANILLA ANIMAL POP

$3.00

VANILLA POP

$3.00

WHITE CHOCOLATE POP

$3.00

OATMEAL

APPLE CINNAMON OATMEAL

$3.25

MAPLE BROWN SUGAR OATMEAL

$3.25

ORIGINAL OATMEAL

$3.25

SCONE

BLUEBERRY SCONE

$2.85

SEASONAL SCONE

$2.85

WHITE CHOCOLATE RASPBERRY SCONE

$2.85

CHOCOLATE COVERED ESPRESSO BEANS

BAG OF BEANS

$3.95

CHIPS

CHIPS

$1.50

CHOCOLATE CROISSANT

CHOCOLATE CROISSANT

PEANUTS

PEANUTS

$0.69

CORN NUTS

CORN NUTS

$1.50

SUMMER DRINKS

ALOHA MOCHA

12oz ALOHA MOCHA

$6.14

16oz ALOHA MOCHA

$6.69

20/24oz ALOHA MOCHA

$7.24

HAVANA

12oz HAVANA

$4.94

16oz HAVANA

$5.49

20/24oz HAVANA

$6.04

HAVANA KETO

12oz HAVANA KETO

$4.94

16oz HAVANA KETO

$5.49

20/24oz HAVANA KETO

$6.04

RETAIL

BREAKFAST

12oz WHOLE BEAN BREAKFAST

$12.99

2# WHOLE BEAN BREAKFAST

$24.99

5# WHOLE BEAN BREAKFAST

$59.99

BRONCO

12oz WHOLE BEAN BRONCO

$13.99

2# WHOLE BEAN BRONCO

$25.99

5# WHOLE BEAN BRONCO

$60.99

BUCKAROO

12oz WHOLE BEAN BUCKAROO

$12.99

2# WHOLE BEAN BUCKAROO

$24.99

5# WHOLE BEAN BUCKAROO

$59.99

CFRENCH

12oz WHOLE BEAN CFRENCH

$12.99

2# WHOLE BEAN CFRENCH

$24.99

5# WHOLE BEAN CFRENCH

$59.99

COCONUT

12oz WHOLE BEAN COCONUT

$12.99

2# WHOLE BEAN COCONUT

$24.99

5# WHOLE BEAN COCONUT

$59.99

COLUMBIA SUPREME

12oz WHOLE BEAN COLUMBIA SUPREME

$12.99

2# WHOLE BEAN COLUMBIA SUPREME

$24.99

5# WHOLE BEAN COLUMBIA SUPREME

$59.99

COWBOY

12oz WHOLE BEAN COWBOY

$12.99

2# WHOLE BEAN COWBOY

$24.99

5# WHOLE BEAN COWBOY

$59.99

DECAF ESPRESSO

12oz WHOLE BEAN DECAF ESPRESSO

$12.99

2# WHOLE BEAN DECAF ESPRESSO

$24.99

5# WHOLE BEAN DECAF ESPRESSO

$59.99

DECAF FRENCH

12oz WHOLE BEAN DECAF FRENCH

$12.99

2# WHOLE BEAN DECAF FRENCH

$24.99

5# WHOLE BEAN DECAF FRENCH

$59.99

ESPRESSO SUPREME

12oz WHOLE BEAN ESPRESSO SUPREME

$12.99

2# WHOLE BEAN ESPRESSO SUPREME

$24.99

5# WHOLE BEAN ESPRESSO SUPREME

$59.99

FRENCH CARAMEL CREME

12oz WHOLE BEAN FRENCH CARAMEL CREME

$12.99

2# WHOLE BEAN FRENCH CARAMEL CREME

$24.99

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$59.99

FRENGELICA

12oz WHOLE BEAN FRENGELICA

$12.99

2# WHOLE BEAN FRENGELICA

$24.99

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$59.99

GUATAMALA

12oz WHOLE BEAN GUATAMALA

$12.99

2# WHOLE BEAN GUATAMALA

$24.99

5# WHOLE BEAN GUATAMALA

$59.99

HUCKLEBERRY

12oz WHOLE BEAN HUCKLEBERRY

$12.99

2# WHOLE BEAN HUCKLEBERRY

$24.99

5# WHOLE BEAN HUCKLEBERRY

$59.99

ISLAND ESCAPER

12oz WHOLE BEAN ISLAND ESCAPER

$12.99

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$24.99

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$59.99

MARKET

12oz WHOLE BEAN MARKET

$12.99

2# WHOLE BEAN MARKET

$24.99

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$59.99

OTHER

12oz WHOLE BEAN OTHER

$12.99

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$24.99

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$59.99

RASPBERRY TRUFFLE

12oz WHOLE BEAN RASPBERRY TRUFFLE

$12.99

2# WHOLE BEAN RASPBERRY TRUFFLE

$24.99

5# WHOLE BEAN RASPBERRY TRUFFLE

$59.99

SMOKE JUMPER

12oz WHOLE BEAN SMOKE JUMPER

$12.99

2# WHOLE BEAN SMOKE JUMPER

$24.99

5# WHOLE BEAN SMOKE JUMPER

$59.99

T-SHIRTS

MOXIE JAVA T-SHIRT

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MONIN COLLECTION

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$34.00

MOXIE JAVA POTTERY MUG

$24.99

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$9.99

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$104.99

PERFECT FILERS

$12.00

BENCH SCALE

$39.99

MASON JAR

$8.50

AIRSCAPE

$29.00

TEA

$12.99

PLASTIC CUP/STRAW

$7.99

SMALL SYRUP

$1.00

BIALETTI COLD BREW MAKER

$32.99

AIRSCAPE LONG

$22.99

JUG

$9.99

16OZ MIIR

CHAI BOTTLE

FULL BOTTLE OF CHAI CONCENTRATE

$34.99

SYRUP BOTTLE

BOTTLE

$8.25