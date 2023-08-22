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Moxie Java Chinden
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MOCHA
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MILKEE WAY BLENDED
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ITALIAN SODA
RED BULL & YERBA TEA CAN/BOTTLE
TEA
APPLE JUICE, 10OZ
TO EAT
COOKIE/ TREAT
NANAPOP
BUTTER BOMB POP
$3.00
CARAMEL BUTTER POP
$3.00
CHOCOLATE CELEBRATION POP
$3.00
CINNAMON ROLL POP
$3.00
COOKIE DOUGH POP
$3.00
COOKIES AND CREAM POP
$3.00
ESPRESSO POP
$3.00
HOT COCOA POP
$3.00
HUCKLEBERRY POP
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LATTE POP
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LEMON POP
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LIME POP
$3.00
ORANGE POP
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SEASONAL POP
$3.00
STRAWBERRY DELIGHT POP
$3.00
VANILLA ANIMAL POP
$3.00
VANILLA POP
$3.00
WHITE CHOCOLATE POP
$3.00
CHOCOLATE COVERED ESPRESSO BEANS
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COLUMBIA SUPREME
DECAF ESPRESSO
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ESPRESSO SUPREME
FRENCH CARAMEL CREME
FRENGELICA
HUCKLEBERRY
ISLAND ESCAPER
RASPBERRY TRUFFLE
SMOKE JUMPER
BREW GEAR
SMALL SYRUP
$2.50
MONIN COLLECTION
$10.99
12OZ MIIR
$25.99
ST ANTHONY'S POUR OVER
$34.00
MOXIE JAVA POTTERY MUG
$24.99
BEAN SCOOP
$9.99
2QT COLD BREW MAKER
$29.95
RATIO SCALE
$104.99
PERFECT FILERS
$12.00
BENCH SCALE
$39.99
MASON JAR
$8.50
AIRSCAPE
$29.00
TEA
$12.99
PLASTIC CUP/STRAW
$7.99
SMALL SYRUP
$1.00
BIALETTI COLD BREW MAKER
$32.99
AIRSCAPE LONG
$22.99
JUG
$9.99
16OZ MIIR
CHAI BOTTLE
SYRUP BOTTLE
Moxie Java Chinden Location and Ordering Hours
(208) 246-8528
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