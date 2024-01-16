Munchiiez 5566 Monterey Street
JUICES
ORANGE JUICE
Orange only
ORANGE AND CARROT
Orange and Carrot
GINGER SHOT
TURMERIC SHOT
CARROT GINGER
ORANGE GINGER
D2
BEETS, GINGER, LEMON APPLE, CARROT
D3
pineapple, parsley, cucumber
BUILD YOUR OWN
SMOOTHIES
THE PEACHES
PINEAPPLE, PEACHES, ORANGE JUICE, GREEK YOGURT, CUCUMBER, AVOCADO COCONUT ICE CREAM AND COLLAGEN
MANGO COCONUT DREAM
CHOCOMIL/ESKIMOS
PINA-COLADA
JUICE SMOOTHIE
PEANUT BUTTER OVERLOAD
REFRESHERS
Zesty ORANGE COFFEE
TROPICAL PINEAPPLE Coffee
HONEY LEMON COFFEE
MAZAPAN LATTE
DULCE DE LECHE
CUCUMBER LEMONADE WITH CHIA
AGUA DE FRUTA
MATCHA-HORCHATA
MINT LEMONADE
RASBERRY LEMONADE
WATER
DESSERTS
Fresas Con Crema
Banana con Crema
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Banana Strawberry Crepe
Fruit Crepe with Ice cream
Nutella Fruit Crepe
Mangonada/Fresada
Chip LoKos
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Elote con Crema
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CARLOTTAS
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ENSALADA DE MANZANA
VASO FRUTA
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Single Scoop
Double Scoop
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2 scoop Sundae
3 Scoop Sundae
Concha Sandwich
Banana Split
Cucumber Split
Paletas
BITES
PB SANWHICH
PEANUT BUTTER/ALMOND BUTTER, BANANA, STRAWBERRY AND JELLY
TORTA
HAM/MAYO/QUESO FRESCO/LETTUCE/TOMATO/ONION/JALAPENO/AVO
FRUIT BOWL YOGURT
Choice of Fruit with greek yogurt
TAMAL DE ELOTE
Corn tamal, Sour Cream, Cheese, Salsa
BOILED EGGS
TORTA COMBO
BOWLS
ACAI BOWL $11.95
NUTELLA BOWL $11.95
NUTTY BOWL $12.95
LOADED OATMEAL $7.95
CHIA PUDDING$7 .95
BANANA BERRY BOWL $7.95
PASTELITOS
ZANAHORIA
BROWNIE
FLAN
CHOCOFLAN
3 LECHES
ELOTE
CHEESECAKE
EMPANADAS
Munchiiez Location and Hours
(408) 219-2502
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