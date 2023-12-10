Nemec Brothers Pizzeria 317 W State St
Greens
Za
- MIKES HOT PEPPERONI PIE$30.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, CUP N' CHAR EZZO PEPPERONI, MIKES HOT HONEY, SHAVED PARMESAN, RICOTTA, BASIL CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- WHITE PIE$28.00
OLIVE OIL, GARLIC, MOZZERELLA, WHIPPED RICOTTA, SHAVED PARMESAN, SESAME SEED CRUST, HERBS, LEMON CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- TRUFFLE MUSHROOM PIE$30.00
OLIVE OIL, GARLIC, MOZZARELLA, ROASTED MUSHROOMS, ROSEMARY, GOAT CHEESE, TRUFFLE OIL, HERBS CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- VODKA PIE$27.00
VODKA SAUCE, MOZZARELLA, BASIL, PARMIGIANO CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- PEPPERONI PIE$29.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, CUP N' CHAR EZZO PEPPERONI CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- GOLD MEDAL$27.00
RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, PARTANNA OLIVE OIL, SHAVED PARMESAN, BASIL. CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- SIGNATURE CHEESE$26.00
RED SAUCE, GRANDE MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA, GARLIC, PARMIGIANO CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- PESTO AND SAUSAGE PIE$28.00
PESTO, CRUMBLE FENNEL SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, CHARRED ONIONS, BURRATTA, MIKES HOT HONEY CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- CARUSO SPECIAL$28.00
RED SAUCE, WHOLE MILK MOZZARELLA, FENNEL SAUSAGE, CARUSO GIARDINIERA, CHARRED ONIONS CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- NY CLASSIC CHEESE$23.00