North Pelham Bar & Grill 156 Fifth Avenue
Food
BAR BITES & DISHES
- FRITTO MISTO CHIPS$13.00
- GRILLED ASPARAGUS$14.00
- VEGETABLE SPRING ROLLS$15.00
- PORTOBELLO & GOAT CHEESE TARTLET$14.00
- ROASTED GARLIC & ARTICHOKE GRATIN$13.00
- KALE SALAD$16.00
- WOODEN BOWL CHOPPED GORGONZOLA SALAD$16.00
- KANI BABY GREENS SALAD$17.00
- POLPO AL FORNO$19.00
- TUNA & AVOCADO TARTAR$18.00
- FIFTH AVE BURGER$21.00
- WINGS$15.00
- CHICHARRON DE POLLO$15.00
- CASHEW CRUSTED CALAMARI$16.00
- ESCARGOT MEUNIER$17.00
- BUTTER NUT SQUASH RAVIOLI$23.00
- LAMB OSSO BUCO$25.00
- RISOTTO MILANESE$25.00
- CEDAR PLANK ROASTED SALMON$24.00
- STEAK FRITES AU POIVRE$26.00
- SHRIMP&CHORIZO CAZZUELA$16.00
Drinks
VODKA
- ABSOLUT$11.00+
- GREY GOOSE$12.00+
- RAVO$10.00+
- KETEL ONE$12.00+
- TITOS$11.00+
- ABSOLUT CITRON$13.00+
- BELVEDERE$12.00+
- STOLI$12.00+
- ABSOLUT VODKA CITRON 80$12.00+
- CROP HARVEST LEMON VODKA$11.00+
- STOLI RASPBERRY$11.00+
- STOLI ORANGE$11.00+
- STOLI ELIT$14.00+
- STOLI BLUEBERI$11.00+
- GREY GOOSE ORANGE$11.00+
- GREY GOOSE LA POIRE$11.00+
COCKTAILS
WHISKEYS
- BULLEIT BBN$12.00+
- BULLEIT 95 RYE 90 BBN$12.00+
- JIM BEAN BBN$11.00+
- BULLEIT 10YR BBN$17.00+
- HUDSON STRAIGHT METS BBN$12.00+
- HUDSON STRAIGHT RYE$12.00+
- BUFFALO TRACE BBN$11.00+
- WOODFORD RES BBN$13.00+
- OLD FORESTER RYE$11.00+
- TIN CUP WHISKEY$11.00+
- WOODFORD RES RYE 90$13.00+
- MITCHERS STR RYE$12.00+
- JAMESON$12.00+
- ANGELS ENVY BBN$14.00+
- ANGELS ENVY RYE W$20.00+
- BAILEY'S IRISH CREAM$11.00+
- BASIL HAYDEN'S BBN$13.00+
- BOOKERS BBN MIGHTY 6YR$20.00+
- CANADIAN CLUB 1858$11.00+
- DEWARS WHITE LABEL 80$10.00+
- SEAGRAMS 7 CROWN 80$11.00+
- CROWN ROYAL CANADIAN 80 YR$12.00+
- FIREBALL$11.00
- MAKERS MARK BBN 90$11.00+
- RITTENHOUSE RYE$11.00+
- YAMAZAKI$33.00+
- OLD FORESTER RYE 100$11.00+
- SOUTHERN COMFORT$10.00+
- TULLAMORE DEW$12.00+
- JACK DANIEL HONEY$11.00+
- CUTTY SARK$11.00+
- GENTLEMAN JACK$13.00+
- BUSHMILLS$11.00+
- BUSHMILLS MALT 10YR$13.00+
SCOTCHES
GIN
COGNAC & BRANDY
CORDIALS
- APEROL APERITIVO 22$14.00
- MR BLACK COFFEE$14.00
- ST GERMAIN$13.00
- AVERNA AMARO 58$13.00
- CAMPARI APERITIVO 48$13.00
- GRAND MARNIER 80$13.00
- KAHLUA 40$13.00
- JAGERMEISTER$14.00
- MARTINI&ROSSI VERMOUTH$13.00
- CIVIDINA GRAPPA$13.00
- MONTENEGRO AMARO$13.00
- COMBIER CREME DE CASSIS$13.00
- FLADGATE 10YR$15.00
- CARPANO ANTICA$13.00
- CHAMBORD ROYALE$13.00
- AMARETTO DISARONNO$13.00
- ROMANA SAMBUCA$13.00
- ROMANA BLACK SAMBUCA$13.00
- LIMONCELLO$13.00
RUM
TEQUILA
- CASAMIGOS TEQUILA ANEJO 80$14.00+
- CASAMIGOS TEQUILA BLANCO 80$13.00+
- CLASE AZUL REPOSADO$45.00+
- DOS HOMBRES MEZCAL$14.00+
- DON JULIO TEQUILA 1942$50.00+
- CASAMIGOS MEZCAL JOVEN 80$14.00+
- PATRON TEQUILA SILVER 80$12.00+
- DON JULIO TEQUILA REPOSADO 80$13.00+
- DON JULIO TEQUILA BLANCO 80$12.00+
- DON JULIO TEQUILA ANEJO 80$14.00+
- CAZADORES TEQUILA BLANCO 80$10.00+
- CASAMIGOS TEQUILA REPOSADO 80$14.00+
RED WINE
North Pelham Bar & Grill 156 Fifth Avenue Location and Ordering Hours
(914) 740-3611
Closed • Opens Saturday at 4PM