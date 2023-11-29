Noto Americano
Food
APPETIZERS
- ARANCINI$12.00
RISOTTO, HOUSE PULLED MOZZARELLA, POMODORO, BASIL
- OLIVES AL FORNO$15.00
CASTELVETRANO, CERIGNOLA, SPICY SOPPRESATTA, HERBS, GARLIC, EVOO, PANE
- POLPO FRITTI$17.00
OCTOPUS, ROASTED POTATO, ONION, POMODORACCIO, LEMON, SALSA VERDE, RED PEPPER PUREE, OREGANO
- OYSTERS SICILIANA$19.00
OYSTERS, PANGRATTATO, HERBS, BUTTER, LEMON, GARLIC, PARMESAN
- PROSCIUTTO BRUSCHETTA$16.00
PROSCIUTTO DE PARMA, FIG JAM, STRACCHINO, ASPARAGUS, EVOO
- CALAMARI FRITTI$17.00
FRIED CALAMARI, REDWINE REDUCTION, GRANA PADANO, POMODORO. CHERRY PEPPERS
- MUSSELS BLU$18.00
MUSSELS, ROASTED FENNEL, SHALLOT, CREAM, BLUE CHEESE, HERBS, WHITE WINE, EVOO, PANE
- GRILLED PANE$14.00
GRILLED HOUSE BREAD, HOUSE MADE BURRATA, SEARED TOMATO, BASIL, EVOO
- ROMAN FLAT BREAD$15.00
EVOO, ROASTED SHERRY MUSHROOMS, PANCETTA, FRIED EGG, PARMESAN, RICOTTA SALATA
- POLPETTI$15.00
HOUSE MADE MEATBALLS (2), PANE, RICOTTA SALATA, BASIL, PARMESAN, EVOO
- SFINCIONE$11.00
SICILIAN THICK CRUST PIZZA CUT SHAREABLE, POMODORO, GARLIC, HERBS, PARMESAN, EVOO
ENTREES
- SALMON$27.00
PAN SEARED SALMON, BROCCOLINI, BLOOD ORANGE GASTRIQUE, CALABRIAN CHILIES, SHALLOTS, HERB ROASTED POTATO
- SWORDFISH$29.00
GRILLED SWORDFISH, CAPONATA, HERB ROASTED POTATO, SALMORIGLIO SAUCE
- FILET$42.00
PORCINI RUBBED 8OZ FILET, GRILLED ASPARAGUS, BLACK GARLIC CREAM, PARMESAN MASHED POTATO
- PORKCHOP$29.00
GRILLED DOUBLE BONE DUROC CHOP, CIDER HONEY GARLIC GLAZE, BACON BRUSSELS, ROASTED POTATO
- SCALLOPS RISOTTO$35.00
PAN SEARED SEA SCALLOPS, SPINACH, GARLIC, TOMATO, SOFRITO, PARMESAN, RISOTTO, CRISPY PROSCIUTTO
- CHICKEN CORDON BLEU$27.00
EGG BATTERED CHICKEN BREAST, PROSCIUTTO COTTO, FONTINA, BROCCOLINI, CRISPY POTATO, PANCETTA DIJON CREAM, OREGANO
- CHICKEN PARMESAN$25.00
CAMPANELLE PASTA, HOUSE PULLED MOZZARELLA, POMODORO, BASIL, PARMESAN
- EGGPLANT PARMESAN$23.00
CAMPANELLE PASTA, HOUSE PULLED MOZZARELLA, POMODORO, BASIL, PARMESAN
- PORK CHOP PARMESAN$27.00
CAMPANELLE PASTA, HOUSE PULLED MOZZARELLA, POMODORO, BASIL, PARMESAN
PASTA
- BOLOGNESE$25.00
CASARECCE PASTA, HERBS, HOUSE MADE BURRATA/EVOO
- CACIO E PEPE$18.00
SPAGHETTI, PARMESAN, BUTTER, BLACK PEPPER
- SALSICCIA E PEPE$26.00
TACCUNA PASTA, SAUSAGE, PEPPER, TOMATO, GARLIC, ONION, EVOO, PANE
- AGLIO E OLIO$17.00
SPAGHETTI, ROASTED GARLIC, CHILIES, EVOO, GRANA PADANO
- GAMBARETTI DEI DIAVALO$28.00
CAMPANELLE PASTA, SHRIMP, POMODORO, CALABRIAN CHILIES, BASIL, EVOO, GRANA PADANO, PANE
- AGNOLOTTI DEL PLIN$27.00
FOUR CHEESE & ROASTED EGGPLANT AGNOLOTTI PASTA, SAGE, BROWN BUTTER CREAM, PARMESAN, BUTTERNUT SQUASH, TOASTED PINENUTS, SPINACH, EVOO
- FRUTTI DI MARE$32.00
GNOCCULI DE NERO PASTA, CALAMARI, SHRIMP, MUSSELS, SCALLOPS, POMODORO, HERBS, EVOO, PANE
- PASTA ALLA NORMA$24.00
RIGATONI PASTA, ROASTED EGGPLANT, TOMATO, BASIL, RICOTTA SALATA, EVOO
- CARBONARA$24.00
BUCATINI PASTA, PARMESAN, PANCETTA, PEAS, EGG YOLK
- CHICKEN SESAME$28.00
BUCATINI PASTA, SESAME & PANGRATATTO CRUSTED CHICKEN BREAST, SESAME OIL, TOASTED SESAME SEEDS, PARMESAN, LEMON, BLACK PEPPER, BASIL, SEARED TOMATO
- KIDS PASTA$7.00
GRINDERS
- MEATBALL PARM GRINDER$18.00
MEATBALLS, MOZZARELLA, BASIL, POMODORO, PARMESAN
- CHICKEN PARM GRINDER$19.00
BREADED CHICKEN, MOZZARELLA, POMODORO, PARMESAN
- ITALIAN GRINDER$19.00
PROSCIUTTO, SPICY SOPPRESATTA, MORTADELLA, HOUSE MADE BURRATA, LETTUCE, TOMATO, CALABRIAN AIOLI, BALSAMIC VINAIGRETTE, OREGANO, CHERRY PEPPERS, EVOO
- SALSICCIA E PEPE GRINDER$17.00
SAUSAGE, PEPPERS, ONIONS, MOZZARELLA, PARMESAN, BASIL, EVOO
- ITALIAN BLT$17.00
PROSCIUTTO, CALABRIAN AIOLI, LETTUCE, TOMATO, PANCETTA, EVOO, BALSAMIC GLAZE, PARMESAN
- EGGPLANT PARM GRINDER$16.00
BREADED EGGPLANT, POMODORO, MOZZARELLA, PARMESAN
Pizza
PIZZA SMALL
- SM FLORENTINE$18.00
EVOO, SPINACH,CRUSHED SAN MARZANO, RICOTTA, GARLIC, MOZZARELLA, PARMESAN
- SM FUNGHI$18.00
EVOO, MUSHROOMS, MOZZARELLA, FONTINA, PARMESAN, ARUGULA, TRUFFLE OIL
- SM SALSICCIA E BROCCOLINI$18.00
EVOO, MOZZARELLA, CALABRIAN CHILIES, SAUSAGE, BROCCOLINI, GARLIC, FONTINA, CARAMELIZED ONIONS, PARMESAN, SLICED TOMATO, BALSAMIC GLAZE
- SM MARGHERITA$16.00
EVOO, CRUSHED SAN MARZANO, MOZZARELLA, PARMESAN, BASIL
- SM MORTADELLA$18.00
EVOO, MORTADELLA, PISTACHIO PESTO, HOUSE MADE BURATTA, PARMESAN, PISTACHIO
- SM POLLO FATTO$18.00
EVOO, SAGE BROWN BUTTER CREAM, SPINACH, PARMESAN, ROASTED EGGPLANT, ROSEMARY, MOZZARELLA, ROASTED CHICKEN, PINE NUTS
- SM CLASSIC CHEESE$14.00
SAUCE, MOZZARELLA, PARMESAN
- SM PROSCIUTTO$18.00
SAUCE, MOZZARELLA, PARMESAN, EVOO, PROSCIUTTO, ARUGULA
- SM DIAVOLO$18.00
SAUCE, SPICY SOPPRESATTA, MOZZARELLA, PARMESAN, BASIL, LOCAL HONEY
- SM PORCO E FUNGHI$18.00
SAUCE, MOZZARELLA, SAUSAGE, MUSHROOMS, PARMESAN, BASIL
- SM RONI$16.00
SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, OREGANO, PARMESAN
- SM VERDURA$18.00
SAUCE, MOZZAREALL, FONTINA, SPINACH, CARAMELIZED ONIONS, BROCCOLINI, GARLIC, MUSHROOMS, PARMESAN
- SM SICILIAN$15.00
SAUCE, EVOO, GARLIC, HERBS, PARMESAN
PIZZA LARGE
- LG FLORENTINE$24.00
EVOO, SPINACH,CRUSHED SAN MARZANO, RICOTTA, GARLIC, MOZZARELLA, PARMESAN
- LG FUNGHI$24.00
EVOO, MUSHROOMS, MOZZARELLA, FONTINA, PARMESAN, ARUGULA, TRUFFLE OIL
- LG SALSICCIA E BROCCOLINI$24.00
EVOO, MOZZARELLA, CALABRIAN CHILIES, SAUSAGE, BROCCOLINI, GARLIC, FONTINA, CARAMELIZED ONIONS, PARMESAN, SLICED TOMATO, BALSAMIC GLAZE
- LG MARGHERITA$22.00
EVOO, CRUSHED SAN MARZANO, MOZZARELLA, PARMESAN, BASIL
- LG MORTADELLA$24.00
EVOO, MORTADELLA, PISTACHIO PESTO, HOUSE MADE BURATTA, PARMESAN, PISTACHIO
- LG POLLO FATTO$24.00
EVOO, SAGE BROWN BUTTER CREAM, SPINACH, PARMESAN, ROASTED EGGPLANT, ROSEMARY, MOZZARELLA, ROASTED CHICKEN, PINE NUTS
- LG CLASSIC CHEESE$18.00
SAUCE, MOZZARELLA, PARMESAN
- LG PROSCIUTTO$24.00
SAUCE, MOZZARELLA, PARMESAN, EVOO, PROSCIUTTO, ARUGULA
- LG DIAVOLO$24.00
SAUCE, SPICY SOPPRESATTA, MOZZARELLA, PARMESAN, BASIL, LOCAL HONEY
- LG PORCO E FUNGHI$24.00
SAUCE, MOZZARELLA, SAUSAGE, MUSHROOMS, PARMESAN, BASIL
- LG RONI$20.00
SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, OREGANO, PARMESAN
- LG VERDURA$24.00
SAUCE, MOZZAREALL, FONTINA, SPINACH, CARAMELIZED ONIONS, BROCCOLINI, GARLIC, MUSHROOMS, PARMESAN
- LG SICILIAN$24.00
SAUCE, EVOO, GARLIC, HERBS, PARMESAN
Salad
SALAD SIDE
- SIDE HOUSE$7.00
ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, SLICED RED ONION, CASTLEVASTRANO, DRIED OREGANO, BALSAMIC HERB VINAIGRETTE
- SIDE CAESAR$7.00
ROMAINE, PARMESAN, HOUSE MADE CAESAR DRESSING, CROUTONS
- SIDE MARKET$8.00
SPINACH, ARUGULA, SHAVED BRUSSELS, BUTTERNUT SQUASH, TOASTED PINE NUTS, TOMATO, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, RICOTTA SALATA, ROASTED SHALLOT HERB VINAIGRETTE
SALAD LARGE
- LG HOUSE$11.00
ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, SLICED RED ONION, CASTLEVASTRANO, DRIED OREGANO, BALSAMIC HERB VINAIGRETTE
- LG CAESAR$11.00
ROMAINE, PARMESAN, HOUSE MADE CAESAR DRESSING, CROUTONS
- LG MARKET$13.00
SPINACH, ARUGULA, SHAVED BRUSSELS, BUTTERNUT SQUASH, TOASTED PINE NUTS, TOMATO, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, RICOTTA SALATA, ROASTED SHALLOT HERB VINAIGRETTE