Bad Boy Taqueria & Tequila
BAR MENU
Cocktails
- El Burro$16.00
Tequila, lime juice, ginger beer
- Mezcal Old Fashioned$16.00
Mezcal, agave, bitters
- Paloma$16.00
Tequila, grapefruit, club soda
- Margarita$16.00
Tequila, housemade sour mix
- Frozen Margarita$16.00
- Juan Collins$16.00
Tequila, lime juice, orange juice, agave, club soda
- Sotol Negroni$16.00
Sotol, Antica Carpano Vermouth, Campari
- The Sunset$16.00
Mezcal, hibiscus syrup, lime juice, orange juice
- Mexican Martini$16.00
Mezcal, Ancho Reyes, espresso, whipped cream
- Downtown Rooftop$16.00
Mezcal, fresh strawberries, tajin rim (frozen)
- Oasis$16.00
Frozen Coconut Mojito
- Daquiri$16.00
Frozen Daquiri (choose your flavor)
- Mango Twist$16.00
Frozen Mango Coconut Mojito
- Pina Colada$16.00
Aged Rum, pina colada mix (frozen)
- Old Cuban$16.00
Aged Rum, lime juice, mint, bitters, sparkling wine
- BB Cooler$16.00
Tito's, fresh watermelon juice, mint, housemade sour
- Stock Island Iced Tea$16.00
Vodka, Gin, Rum, Tequila, Triple Sec, housemade sour mix, coke
- Hemmingway Daquiri$16.00
Light Rum, lime juice, grapefruit juice
- Alabama Slammer$12.00
- Aperol Spritz$14.00
- Appletini$12.00
- Bay Breeze$12.00
- Bloody Maria$14.00
- Bloody Mary$14.00
- Champagne Cocktail$12.00
- Cosmopolitan$14.00
- Dark 'N Stormy$12.00
- Gimlet$12.00
- Greyhound$12.00
- Hot Toddy$12.00
- Hurricane$14.00
- Lemon Drop$12.00
- Madras$12.00
- Mai Tai$12.00
- Manhattan$14.00
- Martini$16.00
- Michelada$14.00Out of stock
- Mimosa$12.00
- Mint Julep$12.00
- Mojito$12.00
- Moscow Mule$12.00
- Mudslide$14.00
- Old Fashioned$14.00
- Rob Roy$12.00
- Sazerac$12.00
- Screwdriver$12.00
- Sea Breeze$12.00
- Sidecar$12.00
- Tequila Sunrise$12.00
- Tom Collins$12.00
- Whiskey Smash$12.00
- Whiskey Sour$12.00
- White Russian$12.00
Spirits
- VODKA CHOICESOut of stock
- BELVEDERE$14.00
- DEEP EDDY$11.00
- DEEP EDDY LEMON$11.00
- DEEP EDDY LIME$11.00
- DEEP EDDY ORANGE$11.00
- DEEP EDDY RUBY RED$11.00
- E11EVEN$12.00
- GREY GOOSE$14.00
- KETEL ONE$12.00
- STOLI (WELL)$10.00
- STOLI BLUEBERRY$10.00
- STOLI RAZBERI$10.00
- TITO'S$11.00
- GIN CHOICESOut of stock
- BOMBAY SAPPHIRE$11.00
- THE BOTANIST$12.00
- HENDRICK'S$12.00
- NEW AMSTERDAM (WELL)$10.00
- TANQUERAY$11.00
- RUM CHOICESOut of stock
- BACARDI SILVER$11.00Out of stock
- BACARDI GOLD RESERVE 8YR$12.00
- CAPTAIN MORGAN$11.00
- DIPLOMATICO$14.00
- FLOR DE CANA 4YR (WELL)$10.00
- FLOR DE CANA GRAN RESERVA 7YR$12.00
- GOSLING'S BLACK SEAL 80$11.00
- GOSLING'S BLACK SEAL 151$12.00
- MALIBU$11.00
- MT GAY$11.00
- MYER'S$11.00
- PILAR BLONDE$11.00
- PILAR DARK 86$12.00
- PILAR DARK SPANISH SHERRY$14.00
- PUSSER'S$16.00
- RON ZACAPA 23YR$16.00
- TEQUILA CHOICESOut of stock
- 1800 BLANCO$12.00
- ASOMBROSO REPOSADO$14.00
- AVION EXTRA ANEJO$36.00
- AVION RESERVE CRISTALINO$34.00
- CASA NOBLE ANEJO MARQUES$38.00
- CASAMIGOS BLANCO$14.00
- CASAMIGOS REPOSADO$16.00
- CASAMIGOS ANEJO$18.00
- CINCORO REPOSADO$18.00
- CINCORO ANEJO$24.00
- CLASE AZUL$48.00
- CODIGO 1530 ANEJO$20.00
- CODIGO 1530 BLANCO ROSA$14.00
- DON JULIO 1942$48.00
- DON JULIO BLANCO$12.00
- DON JULIO REPOSADO$14.00
- DULCE VIDA PINEAPPLE JALAPENO$12.00
- FLECHA AZUL BLANCO$12.00
- FLECHA AZUL CRISTALINO$18.00
- FLECHA AZUL REPOSADO$14.00
- FLECHA AZUL ANEJO$16.00
- FELCHA AZUL EXTRA ANEJO$58.00
- EL JIMADOR (WELL)$10.00
- ESPOLON REPOSADO$14.00
- GRAN CENTENARIO ANEJO$14.00
- HERRADURA REPOSADO$12.00
- HERRADURRA ULTRA ANEJO$18.00
- HUSSONG'S REPOSADO$12.00
- JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA$48.00
- JOSE CUERVO TRADICIONAL REPOSADO$12.00
- KOMOS REPOSADO ROSA$24.00
- KOMOS ANEJO CRISTALINO$32.00
- LALO BLANCO$12.00
- MAESTRO DOBEL DIAMANTE$14.00
- MAESTRO DOBEL EXTRA ANEJO$48.00
- MILAGRO BLANCO$12.00
- MILAGRO REPOSADO$14.00
- MILAGRO ANEJO$16.00
- PATRON SILVER$12.00
- PATRON EL ALTO$48.00
- PATRON SILVER EL CIELO$32.00
- RIAZUL ANEJO$16.00
- ROCK N ROLL PLATA GUITAR$11.00
- TANTEO BLANCO$11.00
- SOTOL, QUECHOL WHEELERI$14.00
- MEZCAL CHOICES
- CASAMIGOS MEZCAL$14.00
- CODIGO MEZCAL ARTESANAL$16.00
- LOS VECINOS (WELL)$10.00
- SE BUSCA JOVEN$12.00
- SE BUSCA REPOSADO$14.00
- SE BUSCA ANEJO$16.00
- SIETE MISTERIOS DOBA YEJ$12.00
- BOURBON/WHISKEY CHOICESOut of stock
- ANGELS ENVY$16.00
- BLANTON'S$22.00
- BUFFALO TRACE$18.00
- BULLEIT$14.00
- CROWN$12.00
- FIREBALL$10.00
- JACK DANIELS$11.00
- JIM BEAM$11.00
- KNOB CREEK RYE$12.00
- JAMESON$11.00
- JAMESON ORANGE$11.00
- MAKERS MARK$14.00
- 'OL FORRESTER (WELL)$10.00
- SUNTORY TOKI$18.00
- WOODFORD RESERVE$18.00
- SCOTCH CHOICESOut of stock
- DEWARS$12.00
- JOHNNIE WALKER BLACK$14.00
- MACALLAN 12YR$22.00
- COGNAC CHOICESOut of stock
- HENNESSY VS$12.00
- HENNESSY VSOP$18.00
- REMY VSOP$12.00
- CORDIALS CHOICES
- AMARETTO DISARRONO$10.00
- APEROL$10.00
- APPLE PUCKER$8.00
- AVERNA AMARO$10.00
- BAILEY'S$10.00
- BANANA LIQUEUR$8.00
- BLACKBERRY BRANDY$8.00
- BLUE CURACAO$8.00
- CAMPARI$10.00
- COINTREAU$10.00
- CHAMBORD$10.00
- DORDA CHOCOLATE$10.00
- FRANGELICO$10.00
- GRAND MARNIER$12.00
- KAHLUA$10.00
- LIMONCELLO$10.00
- MARASCHINO LIQUEUR$10.00
- MIDORI$12.00
- PEACH SCHNAPPS$10.00
- RAMAZZOTTI SAMBUCA$10.00
- TRIPLE SEC$8.00
- VERMOUTH, DRY$8.00
- VERMOUTH, SWEET$8.00
Beer
- DRAFT BEER CHOICES
- BLUE MOON$7.00
- MODELO ESPECIAL$8.00
- STELLA$8.00
- CRAZY LADY HONEY BLONDE ALE$8.00
- ELYSIAN SPACE DUST IPA$8.00
- JAI ALAI IPA$8.00
- BOTTLE BEER CHOICES
- BUDWEISER$5.00
- BUD LIGHT$5.00
- COORS LIGHT$5.00
- CORONA$6.00
- MICHELOB ULTRA$5.00
- MILLER LITE$5.00
- PACIFICO$6.00
- WATERFRONT BREWERY- LAZY WAY IPA (LOCAL)$5.00Out of stock
- YUENGLING$5.00
- SELTZER CHOICES
- HIGH NOON$8.00
- WHITE CLAW BLACK CHERRY$8.00
Wine
- RED WINE GLASS CHOICES
- GL CABERNET, CANYON ROAD$10.00
- GL MERLOT, CANYON ROAD$10.00
- GL PINOT NOIR, CANYON ROAD$10.00
- WHITE WINE GLASS CHOICES
- GL CHARD, CANYON ROAD$10.00
- GL PINOT GRIGIO, CANYON ROAD$10.00
- GL SAUVIGNON BLANC, CANYON ROAD$10.00
- ROSE WINE GLASS CHOICES
- GL ROSE, FLEUR DE MER$12.00
- RED WINE BOTTLE CHOICES
- BTL CABERNET, BLACK STALLION HERITAGE$85.00
- BTL CABERNET, CANYON ROAD$38.00
- BTL CABERNET, STAGS LEAP$120.00
- BTL PINOT NOIR, CANYON ROAD$38.00
- BTL PINOT NOIR, LYRIC$48.00
- BTL PINOT NOIR, SOKOL BLOSSER DUNDEE$105.00
- BTL MALBEC, ACHAVAL FERRER$85.00
- BTL 8 YEARS IN THE DESSERT$105.00
- BTL TAPESTRY$85.00
- WHITE WINE BOTTLE CHOICES
- BTL CHARDONNAY, AUSTIN PASO ROBLES$48.00
- BTL CHARDONNAY, CANYON ROAD$38.00
- BTL CHARDONNAY, STAGS LEAP$110.00
- BTL PINOT GRIGIO, CANYON ROAD$38.00
- BTL PINOT GRIGIO, MASO CANALI$46.00
- BTL RIESLING, DR KONSTANTIN$64.00
- BTL SAUVIGNON BLANC, CANYON ROAD$38.00
- BTL SAUVIGNON BLANC, NOBILO$48.00
- BTL SAUVIGNON BLANC, ST SUPERY$62.00
- ROSE WINE BOTTLE CHOICES
- BTL ROSE, FLEUR DE MER$52.00
- CHAMPAGNE GLASS CHOICES
- GL PROSECCO, BISOL JEIO$12.00
- CHAMPAGNE BOTTLE CHOICES
- BTL PROSECCO, BISOL JEIO$42.00
- BTL TELMONT, RESERVE BRUT$120.00
Bad Boy Taqueria & Tequila Location and Ordering Hours
(305) 509-4166
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