OFF THE HOOK SUSHI Mobile food trailer
POKE DISHES
- AHI or SALMON JAPANESE STYLE POKE$17.00
AHI TUNA or SALMON, SEAWEED SALAD, SPIRALIZED CUCUMBER , AVOCADO W/ ORGANIC MEYER LEMON PONZU AND SWEET SOY DRIZZLE
- AHI Hawaiian poke$17.00
AHI TUNA, CUCUMBER, SWEET YELLOW ONION, SESAME OIL, SOYU ( SOY SAUCE) GREEN ONION, RED CHILI SERVED ON RICE
- TOFU VEGGIE POKE$15.00
MEYER LEMON PONZU TOFU, SEAWEED SALAD, SPIRALIZED CUCUMBER, AVOCADO ON TOP OF SUSHI RICE
- Poke nachos$17.00Out of stock
MEYER LEMON PONZU MARINATED AHI TUNA, SWEET SOY GLAZE, PICKLED JALAPEÑOS , PICKLED RED ONION, AVOCADO, CILANTRO, SPICY MAYO ON TOP OF WON TON CHIPS
SUSHI WITH FISH
- CALIFORNIA ROLL$10.00
IMITATION CRAB, CUCUMBER, AVOCADO, SEAWEED (NORI), RICE, SESAME SEEDS
- SALMON & AVOCADO ROLL$11.00
SALMON, AVOCADO, SEAWEED (NORI), RICE, SESAME SEEDS
- SHRIMP TEMPURA ROLL$13.00
TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER, AVOCADO, SEAWEED (NORI), RICE, SESAME SEEDS, SWEET SOY REDUCTION
- TUNA TURNER ROLL$17.00Out of stock
INSIDE: CUCUMBER, AVOCADO, TUNA, PESTO ON TOP: TUNA, SPICY MAYO
- RED DRAGON ROLL$18.00
INSIDE: SHRIMP TEMPURA, CUCUMBER, AVOCADO ON TOP: SPICY TUNA, PANKO, SWEET SOY REDUCTION & SPICY MAYO
- CALIFORNIA SUN ROLL$17.00
INSIDE: IMITATION CRAB, CUCUMBER, AVOCADO ON TOP: SALMON, LEMON, SPICY MAYO *LIGHTLY TORCHED ON TOP*
- PHILLY ROLL$12.00
SALMON, AVOCADO, CREAM CHEESE, SEAWEED (NORI), SUSHI RICE
- HOOK, LINE AND SINKER (6pc)$14.00
TUNA, SALMON, CUCUMBER, AVOCADO, LEMON, JALAPEÑO AND PONZU
VEGETARIAN AND VEGAN SUSHI
- CUCUMBER AND AVOCADO ROLL (VEGAN)$8.00
CUCUMBER, AVOCADO, SEAWEED (NORI), RICE
- BONSAI ROLL (Vegan)$12.00
INSIDE: BROCCOLI, MACADAMIA / ALMOND NUT BLEND, AVOCADO, SUSHI RICE, SEAWEED (NORI) TOPPED WITH SWEET SOY REDUCTION
- SEA MONSTER (Vegan)$15.00
INSIDE: CUCUMBER, MACADAMIA / ALMOND NUT BLEND, AVOCADO, PESTO, LEMON, JALAPENO, SEAWEED (NORI), RICE ON TOP: SEAWEED SALAD
- VEGGIE GARDEN SUSHI BURRITO (VEGAN)$18.00
TOFU, SEAWEED SALAD, CUCUMBER, AVOCADO, ALMOND/MACADAMIA NUT BLEND, SUSHI RICE SEAWEED (NORI)
FRIED POT STICKERS
SUSHI BURRITOS
- GOURMET VEGGIE SUSHI BURRITO$20.00
TOFU, SEAWEED SALAD, CUCUMBER, AVOCADO, MARINATED CHANTERELLE MUSHROOMS ALMOND/MACADAMIA NUT BLEND, SUSHI RICE SEAWEED (NORI)
- HAWAIIAN STYLE POKE BURRITO$20.00
AHI TUNA, SWEET YELLOW ONION, SESAME OIL, SOYU ( SOY SAUCE), CUCUMBER, GREEN ONION, RED CHILI, SEAWEED (NORI), SUSHI RICE
- GODZILLA SUSHI BURRITO$22.00
IMITATION CRAB, SPICY TUNA, CUCUMBER, AVOCADO, CREAM CHEESE, TEMPURA SHRIMP, SUSHI RICE, SEAWEED (NORI), SWEET SOY REDUCTION AND SPICY MAYO