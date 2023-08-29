Ollie and Hobbes Craft Kitchen - Omaha
FOOD
APPETIZERS
BAKED MEATBALLS
CHEDDAR & MOZZARELLA, PARSLEY, MARINARA SAUCE, GARLIC BREAD
BRUSCHETTA
TOMATO, RED ONION, GARLIC, BASIL, BALSAMIC REDUCTION, ROSEMARY FOCACCIA
CRISPY BRUSSELS SPROUTS
DRIED CRANBERRIES, CRUMBLED FETA, LEMON POPPYSEED SAUCE
FIRECRACKER SHRIMP
FRIED SHRIMP, SWEET CHILI AIOLI, MIXED GREENS, GREEN ONION, TOASTED SESAME SEED
PANKO CRUSTED ONION RINGS
FRENCH ONION AIOLI
PARMESAN TRUFFLE FRIES
TRUFFLE OIL, PARMESAN, ROASTED GARLIC AIOLI
ENTREES
CHICKEN FRIED CHICKEN
ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, GLAZED PEAS & CARROTS, BLACK PEPPER GRAVY
GROWN UP MAC & CHEESE
CHEDDAR, PARMESAN, BLEU CHEESE & MOZZARELLA CREAM SAUCE, PEAS, BACON, BREAD CRUMBS, GREEN ONION
PAN SEARED SALMON
GARLIC MASHED POTATOES, PARMESAN BRUSSELS SPROUTS, DILL CREME FRAICHE
PASTA ALFREDO
MUSHROOM, TOMATO, SPINACH, PARMESAN, PARSLEY, GRILLED GARLIC BREAD
PASTA ROSA
TOMATO CREAM SAUCE, ROASTED GARLIC, SPINACH, GRATED PARMESAN
PETITE NY STRIP
ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SAUTEED ONIONS AND MUSHROOMS, HORSERADISH SAUCE
PORK SCHNITZEL
PANKO CRUSTED PORK LOIN, PAN FRIED POTATOES, ONION, SPINACH, LEMON VINAIGRETTE
PULLED CHICKEN RISOTTO
BACON, TOMATO, RANCH, SPINACH, GREEN ONION, HERBED CREME FRAICHE
SALMON RISOTTO
PARMESAN RISOTTO, CRISPY BRUSSELS SPROUTS, TOMATO BRUSCHETTA, BALSAMIC REDUCTION
STEAK POMMES FRITES
SEARED PETITE NY STRIP, PARMESAN TRUFFLE FRIES, ROASTED GARLIC AIOLI, HOUSE STEAK SAUCE
BURGERS & SANDWICHES
HOBBES BURGER
AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, ROASTED GARLIC AIOLI, PICKLE, TOASTED BRIOCHE BUN
BBQ BURGER
AMERICAN CHEESE, BACON, BBQ SAUCE, ONION STRAWS, COLESLAW, TOASTED BRIOCHE BUN
SWISS MUSHROOM BURGER
SAUTEED MUSHROOMS, SWISS, LETTUCE, FRENCH ONION AIOLI, TOASTED BRIOCHE BUN
SHRIMP PO'BOY
FRIED SHRIMP, COLESLAW, SWEET CHILE AIOLI, HOAGIE BUN, GREEN ONION
PHILLY
SHAVED BEEF, GREEN BELL PEPPER, ONION, SWISS, HORSERADISH AIOLI, HOAGIE BUN
FRENCH DIP
SHAVED BEEF, SWISS CHEESE, GARLIC AIOLI, AU JUS ON TOASTED ROSEMARY FOCACCIA BREAD
BBQ PULLED CHICKEN
ONION STRAWS, BACON, AMERICAN CHEESE, COLESLAW, TOASTED BRIOCHE BUN
SPICY CHICKEN
FRIED CHICKEN BREAST, JALAPENO, LETTUCE, PICKLED RED ONION, BUFFALO RANCH SPREAD, TOASTED BRIOCHE BUN
SOUTHERN FRIED CHICKEN
FRIED CHICKEN BREAST, PICKLE, GARLIC AIOLI ON A TOASTED BRIOCHE BUN
ADULT GRILLED CHEESE
AMERICAN CHEESE, SWISS, MOZZERELLA, TOMATO, BACON ON ROSEMARY FOCACCIA BREAD
SALADS & SOUPS
HOUSE SALAD
MIXED GREENS, RED ONION, CUCUMBER, TOMATO, HOUSE CROUTONS
SIDE CAESAR
CHOPPED ROMAINE, CAESAR DRESSING, SHAVED PARMESAN, HOUSE CROUTONS
CAESAR SALAD
CHOPPED ROMAINE, CAESAR DRESSING, PARMESAN, CROUTONS
WEDGE
ICEBURG LETTUCE WEDGE, CRUMBLED BACON, CHERRY TOMATO, BLEU CHEESE DRESSING
CHICKEN BLT SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, MIXED GREENS TOMATO, BACON, CROUTONS, PICKLED RED ONION, RANCH DRESSING
FETA & BERRY SALAD
MIXED GREENS, DRIED CRANBERRIES, STRAWBERRIES, CRUMBLED FETA, CANDIED WALNUTS, LEMON POPPYSEED DRESSING
SEARED SALMON SALAD
MIXED GREENS, STRAWBERRIES, RED ONION, CHERRY TOMATO, CANDIED WALNUTS, BALSAMIC VINAIGRETTE