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Osteria Vivo
Food
ANTIPASTI
BLUEFIN TUNA
$21.00
BRAISED RABBIT RAVIOLO
$18.00
WAGYU RAVOLO
$23.00
FRIED CALAMARI
$17.00
BREAD
$5.00
OYSTERS
$3.25Out of stock
YELLOWFIN TUNA CRUDO
$15.00
CHARRED SALMON CAPONATA
$16.00
CREAMY BURRATA
$14.00
PROSCIUTTO SAN DANIELLE
$15.00
JONAH CRAB STUFFED SQUASH BLOSSOM
$19.00
WAGYU BEEF CARPACCIO
$15.00
RABBIT ARANCINI
$17.00
FRIED SWEET PEPPERS
$13.00
BOQUERONES
$11.00
MAMA BURKE'S MEATBALLS
$14.00
STEAMED DUXBURY MUSSELS
$15.00
ROASTED BONE MARROW BRUSCHETTA
$17.00
ROMAN ONION SOUP
$14.00Out of stock
LOBSTER PIE
$34.00
INSALATA
PRIMI
LOBSTER ARRABBIATA
$40.00
SPAGHETTI CARBONARA
$27.00
TUBETTI LUNGO
$28.00
TAGLIATELLE BOLOGNESE
$28.00
CAMPANELLE AL PESTO DI SICILY
$26.00
SPAGHETTI POMADORO
$22.00
BUCATINI AMATRICIANA PRIMAVERA
$28.00
CACIO E PEPE
$26.00
DAYBOAT SCALLOP AND LINGUINI
$32.00
LOBSTER AND OXTAIL BOLOGNESE
$42.00
WHITE BOLOGNESE OF RABBIT AND KING CRAB
$50.00
SPAGHETTI AND MEATBALLS
$21.00
LARGE PASTA MARINARA
$14.00
LARGE PASTA EVOO GARLIC
$14.00
LARGE PASTA BUTTER
$14.00
SECONDO
CONTORNO
DOLCE
STRAWBERRY TIRAMISU
$12.00
RICOTTA CHEESECAKE
$10.00
CHOCOLATE BREAD PUDDDING
$10.00
ESPRESSO CANNOLI
$10.00
CANNOLI TRIO
$14.00
PASSION FRUIT CANNOLI
$10.00
PISTACHIO CANNOLI
$10.00
RICOTTA CANNOLI
$10.00
GELATO
$9.00
SORBETTO
$9.00
AFFOGATO
$6.50
CAKE CUTTING FEE
$2.50
BISCOTTI
$6.00
6 CANNOLI TO GO
$22.00
12 CANNOLI TO GO
$40.00
MISC.
N/A Bev
San Pellegrino
$7.50
Panna
$7.50
Pepsi
$3.50
Diet Pepsi
$3.50
Soda Water
$3.00
Tonic Water
$3.50
Sprite
$3.50
Ginger Ale
$3.50
Ginger Beer
$4.00
Shirley Temple
$4.00
Lemonade
$4.00
Blackberry Spritzer
$4.50
IceTea
$3.50
OJ
$4.00
Cranberry Juice
$4.00
Grapefruit Juice
$4.00
Pineapple Juice
$4.00
Mocktail
$7.00
Milk
$3.00
Chocolate Milk
$4.00
Espresso
$3.50
Decaf espresso
$3.50
Double espresso
$4.40
Double Decaf espresso
$4.50
Cappuccino
$4.50
Decaf Cappucino
$4.50
Latte
$4.50
Coffee
$3.00
Tea
$3.00
Osteria Vivo Location and Ordering Hours
(781) 924-1317
254 Church Street, Pembroke, MA 02359
Closed • Opens Friday at 4PM