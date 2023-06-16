Osteria Vivo

Food

ANTIPASTI

BLUEFIN TUNA

$21.00

BRAISED RABBIT RAVIOLO

$18.00

WAGYU RAVOLO

$23.00

FRIED CALAMARI

$17.00

BREAD

$5.00

OYSTERS

$3.25Out of stock

YELLOWFIN TUNA CRUDO

$15.00

CHARRED SALMON CAPONATA

$16.00

CREAMY BURRATA

$14.00

PROSCIUTTO SAN DANIELLE

$15.00

JONAH CRAB STUFFED SQUASH BLOSSOM

$19.00

WAGYU BEEF CARPACCIO

$15.00

RABBIT ARANCINI

$17.00

FRIED SWEET PEPPERS

$13.00

BOQUERONES

$11.00

MAMA BURKE'S MEATBALLS

$14.00

STEAMED DUXBURY MUSSELS

$15.00

ROASTED BONE MARROW BRUSCHETTA

$17.00

ROMAN ONION SOUP

$14.00Out of stock

LOBSTER PIE

$34.00

INSALATA

INSALATA CAPRESE

$14.00

INSALATA CESARE

$12.00

INSALATA DI GIARDINO

$14.00

ROASTED WHITE SUGAR BEETS

$14.00Out of stock

WATERMELOM SALAD

$15.00Out of stock

PRIMI

LOBSTER ARRABBIATA

$40.00

SPAGHETTI CARBONARA

$27.00

TUBETTI LUNGO

$28.00

TAGLIATELLE BOLOGNESE

$28.00

CAMPANELLE AL PESTO DI SICILY

$26.00

SPAGHETTI POMADORO

$22.00

BUCATINI AMATRICIANA PRIMAVERA

$28.00

CACIO E PEPE

$26.00

DAYBOAT SCALLOP AND LINGUINI

$32.00

LOBSTER AND OXTAIL BOLOGNESE

$42.00

WHITE BOLOGNESE OF RABBIT AND KING CRAB

$50.00

SPAGHETTI AND MEATBALLS

$21.00

LARGE PASTA MARINARA

$14.00

LARGE PASTA EVOO GARLIC

$14.00

LARGE PASTA BUTTER

$14.00

SECONDO

HADDOCK SALMORIGLIO

$32.00

BROILED ORGANIC NORWEGIAN SALMON

$29.00Out of stock

CHICKEN AL MATTONE

$29.00

ROAST ROHAN DUCK

$34.00

VEAL MILANESE

$28.00

GRILLED PIEDMONTESE SIRLOIN STEAK

$42.00

CHICKEN PARMESAN

$29.00

VEAL PARMESAN

$29.00

CHICKEN MILANESE

$28.00

CONTORNO

GRILLED ASPARAGUS

$9.00

BROCCOLI RABE

$10.00

RICOTTA GNOCCHI

$8.00

GLAZED MUSHROOMS

$12.00

POLENTA ALIGOT

$8.00

SIDE PASTA BUTTER

$7.00

SIDE PASTA MARINARA

$7.00

SIDE PASTA PLAIN

$7.00

SIDE PASTA EVOO GARLIC

$7.00

KIDS

KID PASTA MARINARA

$9.00

KID PASTA BUTTER

$9.00

KID SPAGHETTI MEATBALL

$14.00

CHICKEN CUTLET

$14.00

DOLCE

STRAWBERRY TIRAMISU

$12.00

RICOTTA CHEESECAKE

$10.00

CHOCOLATE BREAD PUDDDING

$10.00

ESPRESSO CANNOLI

$10.00

CANNOLI TRIO

$14.00

PASSION FRUIT CANNOLI

$10.00

PISTACHIO CANNOLI

$10.00

RICOTTA CANNOLI

$10.00

GELATO

$9.00

SORBETTO

$9.00

AFFOGATO

$6.50

CAKE CUTTING FEE

$2.50

BISCOTTI

$6.00

6 CANNOLI TO GO

$22.00

12 CANNOLI TO GO

$40.00

MISC.

Wine Dinner

$125.00

N/A Bev

San Pellegrino

$7.50

Panna

$7.50

Pepsi

$3.50

Diet Pepsi

$3.50

Soda Water

$3.00

Tonic Water

$3.50

Sprite

$3.50

Ginger Ale

$3.50

Ginger Beer

$4.00

Shirley Temple

$4.00

Lemonade

$4.00

Blackberry Spritzer

$4.50

IceTea

$3.50

OJ

$4.00

Cranberry Juice

$4.00

Grapefruit Juice

$4.00

Pineapple Juice

$4.00

Mocktail

$7.00

Milk

$3.00

Chocolate Milk

$4.00

Espresso

$3.50

Decaf espresso

$3.50

Double espresso

$4.40

Double Decaf espresso

$4.50

Cappuccino

$4.50

Decaf Cappucino

$4.50

Latte

$4.50

Coffee

$3.00

Tea

$3.00

Wine

Rose

GL Rosé de Provence

$13.00

Rosé de Provence BTL

$48.00