Outcast Doughnuts 104 West Main Street Suite 103

DOUGHNUTS

OUTCAST SPECIALTY DOUGHNUTS

SATURDAY MORNING

$4.25

SWEETENED CONDENSED MILK DRIZZLE, FRUITY PEBBLES, AND LUCKY CHARM MARSHMALLOWS

DROP - KICK

$4.25

INFUSED IRISH CREAM TOPPED WITH ESPRESSO POWDER AND CHOCOLATE COVERED ESPRESSO BEANS

HOW YOU LIKE THEM APPLES?

$4.25

APPLE CHUNKS IN AN APPLE CINNAMON REDUCTION TOPPED WITH A CARAMEL DRIZZLE

HAPPY CAMPER

$4.25

GRAHAM CRACKER CRUMBLES, HERSHEY PIECES, TORCHED MARSHMALLOW, AND CHOCOLATE DRIZZLE

PEANUT BUTTER JELLY TIME!

$4.00

CREAMY PEANUT BUTTER PEPPER JELLY DRIZZLE

THE CHEEKY MONKEY

$4.25

FILLED WITH NUTELLA CREAM TOPPED WITH POWDERED SUGAR, SLICED BANANAS, AND CHOCOLATE DRIZZLE

THE NAFTA

$4.25

MAPLE GLAZE, JALAPENO BACON CRUMBLES, BOURBON MAPLE DRIZZLE

THE MAPLE, EH?

$3.25

GLAZED WITH A BOURBON MAPLE CREAM FILLING

MANGO UNCHAINED

$4.00

DRIZZLED WITH MANGO SAUCE FILLED WITH MASCARPONE CREAM

STRAWBERRY SHORTCAKE

$4.25

SWEETENED CONDENSED MILK DRIZZLE TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES

BIRTHDAY CAKE

$3.25

GLAZED WITH SPRINKLES

THE OG

$3.00

PLAIN GLAZED DOUGHNUT

BOXES OF DOUGHNUTS

GLAZED DOZEN

$28.00

GLAZED EIGHT

$20.00

OUTCAST DOZEN

$38.00

OUTCAST EIGHT

$28.00

BREAKFAST

BREAKFAST SANDWICHES

THE IRISHMAN

$8.50

CORNED BEEF, CRISPY HASH BROWNS, BACON SCRAMBLED EGGS, WITH HOLLANDAISE SAUCE

THE STANDARD

$8.50

EGG, CHOICE OF BACON STRIPS OR SAUSAGE PATTY, HASH BROWN PATTY & MELTED CHEDDAR CHEESE

LOX

$8.50

SERVED OPEN FACE WITH CREAM CHEESE, SALMON, CAPERS, ONION AND DILL

GIMME THAT GRAVY

$8.50

BACON SCRAMBLED EGGS, IN HOUSE SAUSAGE GRAVY, CHEDDAR CHEESE, AND BACON STRIPS

THE MILE HIGH

$8.50

BACON SCRAMBLED EGGS, THIN SLICED GRIDDLED HAM, PEPPERS, CHEDDAR CHEESE, ONIONS, AND CRSIPY HASH BROWNS

THE BANDITO

$8.50

CHORIZO CRUMBLES, BACON SCRAMBLED EGGS, CREMA, ROASTED GREEN CHILIES, SLICED MANCHEGO CHEESE, AND CRISPY HASH BROWNS

LUNCH & DINNER

SANDWICHES

THE RUEBEN

$9.50

CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND THOUSAND ISLANDS SAUCE

THE MERICA

$8.50

ALL BEEF BURGER PATTY, TOMATO, LETTUCE, MELTED CHEDDAR CHEESE, PICKLES, AND KETCHUP

THE BEAST

$8.50

SMOKEY PIT BEEF, PROVOLONE CHEESE, PEPPERONCINIS, HORSERADISH SAUCE

THE LOBSTAH ROLL

$9.50

SUCCULENT LOBSTER / SEAFOOD MEAT IN A THIN LAYER OF MAYO WITH LETTUCE

THE CUBANO

$8.50

ROASTED PORK, PICKLE, HAM, SWISS CHEESE, AND MUSTARD

CHICKEN SALAD

$7.50

CHICKEN SALAD AND LETTUCE

BEVERAGES

SOFT BEVERAGES

WATER

FOUNTAIN DRINK

$2.50+

COFFEE BEVERAGES

NITRO COLD BREW

$6.50+

DIRTY CHAI

$5.25+

CHAI LATTEE WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO

COLD BREW

$6.00+

HOT CHOCOLATE

$3.50

CHAI LATTE

$4.00+

AMERICANO

$3.25+

MOCHA

$4.50+

CAPPUCINO

$4.00

DOUBLE ESPRESSO

$3.00

LATTE

$4.00+

STEAMER

$3.50

DRIP COFFEE

$2.50

MILK

$3.00

BAR MENU

SPECIALTY COCKTAILS

MIMOSA

$7.00

ESPRESSO MARTINI

$12.00

OUTCAST SPRITZ

$8.00

LIKE AN APEROL SPRITZ BUT A LITTLE DIFFERENT BECAUSE SO ARE WE !

BLOODY MARY

$6.00

IRISH COFFEE

$8.00

REDBULL VODKA

$10.00

DRAFT

SONORAN WHITE CHOCOLATE ALE

$7.00

SAN TAN JUICY JACK IPA

$6.50

HUSS KOFFEE KOLSCH

$7.00

COLLEGE STREET BIG BLUE VAN

$6.50

BOTTLES & CANS

COLLEGE STREET BEAUREGARDE SOUR

$7.00

COORS LIGHT

$5.00

JUNE SHINE HARD KOMBUCHA

$7.00

PAPAGO ORANGE BLOSSOM

$7.00

DOS EQUIS

$6.00

BOTTLE

HIGH NOONS

$7.00

VODKA SODAS

FLIGHTS

BEER & DOUGHNUT FLIGHT

$20.00

OUR FOUR DRAFT BEERS PAIRED WITH SPECIALTY OUTCAST DOUGHNUTS

SHOTS

NEW AM VODKA

$5.00

KETEL ONE VODKA

$8.50

SCREWBALL WHISKY

$9.00

BULLEIT BOURBON

$9.50

CASA MIGOS TEQUILA

$13.00