Outcast Doughnuts 104 West Main Street Suite 103
DOUGHNUTS
OUTCAST SPECIALTY DOUGHNUTS
SATURDAY MORNING
SWEETENED CONDENSED MILK DRIZZLE, FRUITY PEBBLES, AND LUCKY CHARM MARSHMALLOWS
DROP - KICK
INFUSED IRISH CREAM TOPPED WITH ESPRESSO POWDER AND CHOCOLATE COVERED ESPRESSO BEANS
HOW YOU LIKE THEM APPLES?
APPLE CHUNKS IN AN APPLE CINNAMON REDUCTION TOPPED WITH A CARAMEL DRIZZLE
HAPPY CAMPER
GRAHAM CRACKER CRUMBLES, HERSHEY PIECES, TORCHED MARSHMALLOW, AND CHOCOLATE DRIZZLE
PEANUT BUTTER JELLY TIME!
CREAMY PEANUT BUTTER PEPPER JELLY DRIZZLE
THE CHEEKY MONKEY
FILLED WITH NUTELLA CREAM TOPPED WITH POWDERED SUGAR, SLICED BANANAS, AND CHOCOLATE DRIZZLE
THE NAFTA
MAPLE GLAZE, JALAPENO BACON CRUMBLES, BOURBON MAPLE DRIZZLE
THE MAPLE, EH?
GLAZED WITH A BOURBON MAPLE CREAM FILLING
MANGO UNCHAINED
DRIZZLED WITH MANGO SAUCE FILLED WITH MASCARPONE CREAM
STRAWBERRY SHORTCAKE
SWEETENED CONDENSED MILK DRIZZLE TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES
BIRTHDAY CAKE
GLAZED WITH SPRINKLES
THE OG
PLAIN GLAZED DOUGHNUT
BREAKFAST
BREAKFAST SANDWICHES
THE IRISHMAN
CORNED BEEF, CRISPY HASH BROWNS, BACON SCRAMBLED EGGS, WITH HOLLANDAISE SAUCE
THE STANDARD
EGG, CHOICE OF BACON STRIPS OR SAUSAGE PATTY, HASH BROWN PATTY & MELTED CHEDDAR CHEESE
LOX
SERVED OPEN FACE WITH CREAM CHEESE, SALMON, CAPERS, ONION AND DILL
GIMME THAT GRAVY
BACON SCRAMBLED EGGS, IN HOUSE SAUSAGE GRAVY, CHEDDAR CHEESE, AND BACON STRIPS
THE MILE HIGH
BACON SCRAMBLED EGGS, THIN SLICED GRIDDLED HAM, PEPPERS, CHEDDAR CHEESE, ONIONS, AND CRSIPY HASH BROWNS
THE BANDITO
CHORIZO CRUMBLES, BACON SCRAMBLED EGGS, CREMA, ROASTED GREEN CHILIES, SLICED MANCHEGO CHEESE, AND CRISPY HASH BROWNS
LUNCH & DINNER
SANDWICHES
THE RUEBEN
CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND THOUSAND ISLANDS SAUCE
THE MERICA
ALL BEEF BURGER PATTY, TOMATO, LETTUCE, MELTED CHEDDAR CHEESE, PICKLES, AND KETCHUP
THE BEAST
SMOKEY PIT BEEF, PROVOLONE CHEESE, PEPPERONCINIS, HORSERADISH SAUCE
THE LOBSTAH ROLL
SUCCULENT LOBSTER / SEAFOOD MEAT IN A THIN LAYER OF MAYO WITH LETTUCE
THE CUBANO
ROASTED PORK, PICKLE, HAM, SWISS CHEESE, AND MUSTARD
CHICKEN SALAD
CHICKEN SALAD AND LETTUCE