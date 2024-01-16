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Pablo's Bowls 611 8816 Stephen Decatur Highway
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Pablo's Bowls 611 8816 Stephen Decatur Highway
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8816 Stephen Decatur Highway, Berlin, MD 21811
SMOOTHIES
SMOOTHIE BOWLS
COFFEE
HOT FOOD
SNACKS
NON-TAX
SMOOTHIES
ENDLESS SUMMER ES
$9.95
STRAWBERRY BANANA
$7.95
MAUI WOWIE MW
$7.95
COCOA BEACH CB
$9.95
STOKED
$9.95
PEACH
$7.95
BONE YARD BY
$7.95
BB BOMBER
$9.95
BLUEBERRY BANANA
$7.95
SUNSHINE HOUSE SH
$9.95
WOODIE
$9.95
CLOUDBREAK CLB
$7.95
EPIC
$9.95
NORTH SHORE NS
$7.95
SMOOTHIE BOWLS
ENDLESS SUMMER ES
$11.95
STRAWBERRY BANANA
$11.95
MAUIE WOWIE MW
$11.95
COCOA BEACH CB
$11.95
STOKED
$11.95
PEACH
$11.95
BONE YARD BY
$11.95
BB BOMBER
$11.95
BLUEBERRY BANANA
$11.95
SUNSHINE HOUSE SH
$11.95
WOODIE
$11.95
CLOUDBREAK CLB
$11.95
EPIC
$11.95
NORTH SHORE NS
$11.95
COFFEE
HOT COFFEE 16-OZ
$3.95
HOT COFFEE W/ FLAVOR
$4.70
COLD BREW 16-OZ
$5.25
COLD BREW COLD FOAM
$6.25
COLD BREW W/ FLAVOR
$6.00
COLD BREW W/ FLAVOR & FOAM
$7.00
MOCHA SMOOTHIE
$9.95
BUTTERSCOTCH SMOOTHIE
$9.95
VANILLA SMOOTHIE
$9.95
SALTED CARAMEL
$9.95
HOT FOOD
HOT DOG
$6.00
JALAPENO CHEESE DOG
$7.00
PULLED PORK SANDWICH
$11.00
SOFT PRETZEL
$5.00
SOFT PRETZEL W/ CHEESE
$6.25
NACHO CHIPS W/ CHEESE
$6.00
BAGEL
$3.00
BAGEL W/ CREAMCHEESE
$4.50
SNACKS
POPCORN
$3.00
CHIPS
$2.00
SODA
$2.00
WATER
$2.00
MARSHMALLOW TREAT
$4.00
BROWNIE
$5.50
BANANA
$1.00
JUICE BOX
$2.00
NON-TAX
GOAT FOOD
$2.00
DOG TREATS
$3.00
Pablo's Bowls 611 8816 Stephen Decatur Highway Location and Ordering Hours
(410) 973-2711
8816 Stephen Decatur Highway, Berlin, MD 21811
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