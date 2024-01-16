Pala 148 148 Cumberland St
MENU
PIZZA SLICE RED
- MARGHERITA SLICE
FIOR DI LATTE, ORGANIC TOMATO SAUCE, FRESH BASIL, PARMIGIANO REGGIANO$7.50
- BRUSCHETTA SLICE
FRESH DICED TOMATO IN OLIVE OIL, OREGANO AND BASIL TOPPED WITH STRACCIATELLA CHEESE$9.50
- SOPPRESSATA SLICE
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, ORGANIC TOMATO SAUCE, SPICY ITALIAN CURED MEAT, HOT HONEY$10.90
- VODKA SAUCE AND GUANCIALE SLICE
FIOR DI LATTE, ORGANIC TOMATO SAUCE, FRIED EGGPLANT, WHIPPED RICOTTA$11.90
- CARNIVORO$12.50
- PROSCIUTTO CRUDO E BURRATA$15.90
- AMATRICIANA SLICE
ORGANIC TOMATO SAUCE, ONIONS, GUANCIALE, PEPERONCINO PICCANTE (CHILI FLAKES), PECORINO$10.90
PIZZA SLICE WHITE
- MORTADELLA SLICE
FIOR DI LATTE, PESTO MASCARPONE CREAM, FRESH MORTADELLA, PISTACHIO DUST, PARMIGIANO REGGIANO$12.90
- VERDURE GRIGLIATE (INTEGRALE) SLICE
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, GRILLED VEGGIE, WHIPPED RICOTTA, PESTO$10.90
- FUNGHI AL TARTUFO SLICE
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, FIOR DI LATTE, SAUTEED MUSHROOM, CHANTERELLE, TRUFFLE OIL$10.90
- PATATE BIANCA SLICE
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, ROASTED POTATOES, ROSEMARY, OLIVE OIL$9.50
- PATATE AND STUFFED PORCHETTA SLICE$13.50
- CROSTINO$11.90
PIZZA WHOLE RED
- PIZZA ROSSA
ORGANIC TOMATO SAUCE,OREGANO AND OLIVE OIL$60.00
- MARGHERITA
FIOR DI LATTE, ORGANIC TOMATO SAUCE, FRESH BASIL, PARMIGIANO REGGIANO$55.00
- BRUSCHETTA
FRESH DICED TOMATO IN OLIVE OIL, OREGANO AND BASIL TOPPED WITH STRACCIATELLA CHEESE$65.00
- SOPPRESSATA
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, ORGANIC TOMATO SAUCE, SPICY ITALIAN CURED MEAT, HOT HONEY$75.00
- ALLA NORMA
FIOR DI LATTE, ORGANIC TOMATO SAUCE, FRIED EGGPLANT, WHIPPED RICOTTA$75.00
- AMATRICIANA
ORGANIC TOMATO SAUCE, ONIONS, GUANCIALE, PEPERONCINO PICCANTE (CHILI FLAKES), PECORINO$75.00
- CARNIVORO$85.00
- VODKA SAUCE AND GUANCIALE WHOLE$83.00
PIZZA WHOLE WHITE
- MORTADELLA
FIOR DI LATTE, PESTO MASCARPONE CREAM, FRESH MORTADELLA, PISTACHIO DUST, PARMIGIANO REGGIANO$90.00
- ZUCCHINI E SPECK
FIOR DI LATTE, ZUCCHINI CREAM, FRIED ZUCCHINI, SPECK$95.00
- VERDURE GRIGLIATE (INTEGRALE)
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, GRILLED VEGGIE, WHIPPED RICOTTA, PESTO$75.00
- FUNGHI AL TARTUFO
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, FIOR DI LATTE, SAUTEED MUSHROOM, CHANTERELLE, TRUFFLE OIL$75.00
- CACIO E PEPE
GRASS- FED SHREDDED CHEESE, MASCARPONE PECORINO CREAM, BLACK PEPPER, PECORINO$95.00
- PATATE E GORGONZOLA
MASCARPONE GORGONZOLA CREAM, GRASS-FED SHREDDED CHEESE, ROASTED POTATOES, ROSEMARY, ITALIAN SAUSAGE$100.00
- NDUJA
NDUJA, SCAMORZA, TRUFFLE RICOTTA, HOT HONEY$87.20
- PATATE BIANCA
GRASS-FED SHREDDED CHEESE, ROASTED POTATOES, ROSEMARY, OLIVE OIL$65.00
- BACIATA PORCHETTA E PATATE (STUFFED)
POTATO CREAM BASE, PORCHETTA, GRASS-FED SHREDDED CHEESE, ROSEMARY CREAM, SUNDRIED TOMATOES$105.00
- PARMIGIANA DI PATATE E BESCIAMELLA
POTATO PARMIGIANA, BESCIAMEL, PROSCIUTTO COTTO (ITALIAN COOKED HAM), FIOR DI LATTE$105.00
- BACIATA MORTADELLA
GRASS-FED SHREDDED CHESSE, MORTADELLA, HOMEMADE PESTO$100.00
- FARCITA COTTO E FORMAGGIO
STUFFED, PROSCIUTTO COTTO, GRASS-FED SHREDDED CHEESE$85.00
- CROSTINO COTTO E FUNGHI
PROSCIUTTO COTTO (ITALIAN COOKED HAM), MUSHROOM, GRASS-FED SHREDDED CHEESE$85.00
DESSERT
FOCACCIA
- FOCACCIA
OLIVE OIL, MALDON SALT, ROSEMARY$7.00
- FOCACCIA POMODORO
ORGANIC TOMATO SAUCE, OREGANO$7.50
- FOCACCIA POMODORO E FORMAGGIO
ORGANIC TOMATO SAUCE, FIOR DI LATTE, OREGANO$8.00
- FOCACCIA OLIVE
OLIVE OIL,GREEN AND BLACK OLIVES, MALDON SALT$8.00
- FARINATA (CHICKPEAS FOCACCIA)
OLIVE OIL, MALDON SALT, ROSEMARY$6.00
SALADS
APPETIZERS
DRINKS
- ACQUA PANNA 25 cl$2.75
- SUCCO PERA SANTAL$3.75
- SUCCO ALBICOCCA SANTAL$3.75
- SUCCO PESCA E MANGO SANTAL$3.75
- SUCCO ARANCIA ROSSA SANTAL$3.75
- TÈ PESCA SANTAL$3.75
- TÈ LIMONE SANTAL$3.75
- CHINOTTO BRIO 355 ml$3.20
- ARANCIATA SODA BRIO 355 ml$3.20
- GASSOSA SODA BRIO 355 ml$3.20
- CRODINO 10cl$3.20
- IOLI NATURAL WATER 330 ml$2.75
- IOLI CARBONATED NATURAL WATER 330 ml$2.75
- CIPRIANI WATER 200 ml$3.50
- SAN BERNARDO WATER$2.75
- BIBI APERITIVO$3.50
SNACKS
SAN CARLO CHIPS
- SAN CARLO CLASSIC POTATO CHIPS$4.00
- SAN CARLO WAVY POTATO CHIPS$4.00
- TARALLI PIZZA FLAVOUR$5.00
- TARALLI CLASSIC OLIVE OIL$5.00
- TARALLINI GARLIC OIL AND HOT CHILI PEPPER$5.00
- TARALLINI FENNEL SEED$5.00
- TARALLINI CLASSIC OLIVE OIL$5.00
- GRISSINI CLASSIC PASTORE$6.50
- CRISBÍ LEMON CREAM$5.75
- CRISBÍ HAZELNUT CREAM$5.75
- BISCOTTI CON FARINA RISO SUGAR FREE CRINCH$5.50
- BISCOTTI GLUTEN FREE$9.50