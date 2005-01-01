Los Enrollados - Anaheim
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TAQUITOS
BEBIDAS
POSTRES
EXTRAS / SIDES
TACOS DE BIRRIA
SNACKS
WEEKLY DEALS
TAQUITOS
FOUR TAQUITOS
$8.95
SIX TAQUITOS
$12.95
TEN TAQUITOS
$19.95
BIRRIA ROLLED TAQUITOS x4
$8.95
BIRRIA ROLLED TAQUITOS x6
$12.95
BIRRIA ROLLED TQUITOS X10
$19.95
25 FAMILY PACK
$45.00
BEBIDAS
AGUA HORCHATA
$4.50
AGUA TAMARINDO
$4.50
AGUA MANGO
$4.50
BOTTLE MEXICAN
$3.50
BOTTLE WATER
$2.00
FOUNTAIN / DE MAQUINA
$3.25
POSTRES
FLAN COCO
$3.95
FLAN CARAMELO
$3.95
PASTEL TRES LECHES
$4.50
EXTRAS / SIDES
EXTRA CREMA
$1.00
EXTRA CUERITOS
$1.50
EXTRA JALAPENOS
$1.00
EXTRA QUESO
$1.00
EXTRA REPOLLO
$1.00
EXTRA SALSA AGUACATE
$1.00
EXTRA SALSA PICOSA
$1.00
EXTRA SALSA TOMATE
$1.00
TACOS DE BIRRIA
TACO DE BIRRIA
$3.50
TACO BIRRIA CON QUESO
$4.00
3 TACO BIRRIA COMBO
$10.00
3 TACO BIRRIA CON QUESO COMBO
$11.00
SNACKS
CHICHARON PREPARADO
$4.50
ESQUITE LARGE
$6.95
ESQUITE MEDIANO
$4.95
VASITO MIX (secret menu)
$6.00
WEEKLY DEALS
TAQUITO MONDAY
$1.50
TACO TUESDAY 4 BIRRIA COMBO
$10.00
10 TAQUITOS DE PAPA TUESDAY
$10.00
FREE COMBO (4)
FREE COMBO (6)
FREE COMBO (10)
FREE FOUNTAIN DRINK FRIDAY
2x1 ESQUITE FRIDAY (school)
$4.95
50 TAQUITOS FAMILY DEAL
$60.00
25 Birria TACOS Sunday
$60.00
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