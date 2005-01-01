Los Enrollados - Anaheim


TAQUITOS

FOUR TAQUITOS

$8.95

SIX TAQUITOS

$12.95

TEN TAQUITOS

$19.95

BIRRIA ROLLED TAQUITOS x4

$8.95

BIRRIA ROLLED TAQUITOS x6

$12.95

BIRRIA ROLLED TQUITOS X10

$19.95

25 FAMILY PACK

$45.00

BEBIDAS

AGUA HORCHATA

$4.50

AGUA TAMARINDO

$4.50

AGUA MANGO

$4.50

BOTTLE MEXICAN

$3.50

BOTTLE WATER

$2.00

FOUNTAIN / DE MAQUINA

$3.25

POSTRES

FLAN COCO

$3.95

FLAN CARAMELO

$3.95

PASTEL TRES LECHES

$4.50

EXTRAS / SIDES

EXTRA CREMA

$1.00

EXTRA CUERITOS

$1.50

EXTRA JALAPENOS

$1.00

EXTRA QUESO

$1.00

EXTRA REPOLLO

$1.00

EXTRA SALSA AGUACATE

$1.00

EXTRA SALSA PICOSA

$1.00

EXTRA SALSA TOMATE

$1.00

TACOS DE BIRRIA

TACO DE BIRRIA

$3.50

TACO BIRRIA CON QUESO

$4.00

3 TACO BIRRIA COMBO

$10.00

3 TACO BIRRIA CON QUESO COMBO

$11.00

SNACKS

CHICHARON PREPARADO

$4.50

ESQUITE LARGE

$6.95

ESQUITE MEDIANO

$4.95

VASITO MIX (secret menu)

$6.00

WEEKLY DEALS

TAQUITO MONDAY

$1.50

TACO TUESDAY 4 BIRRIA COMBO

$10.00

10 TAQUITOS DE PAPA TUESDAY

$10.00

FREE COMBO (4)

FREE COMBO (6)

FREE COMBO (10)

FREE FOUNTAIN DRINK FRIDAY

2x1 ESQUITE FRIDAY (school)

$4.95

50 TAQUITOS FAMILY DEAL

$60.00

25 Birria TACOS Sunday

$60.00