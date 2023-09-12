Palmy's at Night by Hello Hibachi 976 Felspar St
PALMYS MERCH
PALMYS OLIVE TEE
$25.00
PALMYS BLUE TEE
$25.00
PALMYS WHITE TEE
$25.00
HERB BAG
$20.00
PALMYS CANCER AWARENESS TEE
$20.00
PALMYS NAVY CREW NECK
$40.00
PALMYS LOGO HAT BLUE
$25.00
PALMYS LOGO HAT BROWN
$25.00
CANDLE-BEYOND THE SEA
$44.00
CANDLE-CAROLINA DAYDREAM
$44.00
CANDLE-DISCO AT THE DOCKS
$44.00
CANDLE-HAMMOCK DAZE
$44.00
CANDLE-PACIFIC COAST HIGHWAY
$44.00
CANDLE-SAN SEAFEAMOS
$44.00
PALMYS WHITE CRUISE IN
$25.00
MARKET VENDORS
AMIGO COFFEE
$15.50
AMIGO COLD BREW
$17.00
AMIGO MERCH
ARAWAYUU MAT STRAP
$40.00
ARAWAYUU YOGA MAT/TOWEL STRAP
$45.99
CINNAMON ROLL MARSHMALLOWS
$10.95
COTTON CANDY MARSHMALLOWS
$10.95
FLEX WATCH
$45.00
FOLK PROJECT MASK
$13.00
FUNFETTI MARSHMALLOWS
$10.95
GAMS JAM
$12.00
GIMME S'MORE OOEY MARSHMALLOW GOODNESS
$10.95
HONEY MAMA'S BIRTHDAY CAKE BLONDE TRUFFLE BAR
$5.99
HONEY MAMA'S CHOCOLATE CAKE COCOA TRUFFLE BAR
$5.99
HONEY MAMA'S COCONUT COCOA TRUFFLE BAR
$5.99
HONEY MAMA'S GINGER CARDAMOM COCOA - NECTAR BAR
$5.99
HONEY MAMA'S LAVENDER ROSE COCOA TRUFFLE BAR
$5.99
HONEY MAMA'S OREGON MINT COCOA TRUFFLE BAR
$5.99
HONEY MAMA'S PERUVIAN RAW COCOA TRUFFLE BAR
$5.99
INTENT BACKPACK
$58.00
INTENT MEDIUM BULK BAG
$8.00
INTENT MEDIUM PRODUCE BAG
$10.00
INTENT MESH TOTE
$30.00
LARGE MERAKI AND OAK CANDLE
$50.00
MERAKI AND OAK GLASS SPRAY
$20.00
MERAKI AND OAK PLASTIC SPRAY
$15.00
MERAKI AND OAK TALL SPRAY
$20.00
PALO SANTO SURF WAX
$6.00
Lucas PAPAW OINTMENT
$11.00
PARTY ANIMAL OOEY MARSHMALLOW GOODNESS
$10.95
SEA SALT
$20.00
SHOWPIECE MERAKI AND OAK CANDLE
$70.00
SMALL MERAKI AND OAK CANDLE
$18.00
STANS JAMS
$7.50
TANNING CLUB
$36.00
THE MEXICAN KETO COOKBOOK
$36.99
TIM TAM COOKIES - CARAMEL
$11.25
TIM TAM COOKIES - DARK CLASSIC
$11.25
TIM TAM COOKIES - ORIGINAL
$11.25
TRU BASELAYER
$24.99
IMMUNE DEFENSE AND WELLNESS BLEND-60 CAPSULES
TRU KOMBUCHA
$34.99
KOMBUCHA-TRIOLOGY- PROBIOTICS AND PREBIOTICS POWDER- 233 GRAMS
TRU TURMERIC
$27.99
TURMERIC CURCUMIN DRINK MIX POWDER - 120 GRAMS
TRUWILD HYDRATE
$30.99
VEGEMITE
$12.00
VIOLET CRUMBLE - MILK CHOCOLATE (BIG) (1.75 OZ/50G)
$5.99
VIOLET CRUMBLE - DARK CHOCOLATE (BIG) (1.75OZ/50G)
$5.99
KATE'S REAL FOOD DARK CHOCOLATE CHERRY & ALMOND SNACK BITES
$8.99
KATE'S REAL FOOD PEANUT BUTTER DARK CHOCOLATE SNACK BITES
$8.99
KATE'S REAL FOOD OATMEAL CRANBERRY & ALMOND BARS
$3.50
KATE'S REAL FOOD DARK CHOCOLATE MINT BARS
$3.50
KATE'S REAL FOOD PEANUT BUTTER MILK CHOCOLATE BARS
$3.50
KATE'S REAL FOOD PEANUT BUTTER DARK CHOCOLATE BARS
$3.50
CAPPUCINO CUPS 8OZ
$24.99
KATE'S REAL FOOD MANGO COCONUT
$3.50
KATE'S REAL FOOD WHITE CHOCOLATE MACADAMIA
$3.50
Occassion Cards
$6.00
GRAB'N'GO FOOD
GRAB'N'GO BEVERAGE
Mountain Valley Water 1L Still
$5.50
Mountain Valley Water 1L Sparkling
$5.50
Vitality Shots
$3.50
Better Booch
$4.69
Bambucha
$4.00
Tepache
$5.00
Oli Pop
$3.00
Feel Free
$7.99
Alka-Mizu
$3.00
Living Tea Kombucha
$4.25
Daily Botanic
$3.49
Topo Chico
$4.00
Mountain Valley Water 1L Sparkling Blackberry Pomegranate
$5.50
Mountain Valley Water 1L Sparkling White Peach
$5.50
Topo Chico Grapefruit
$4.00
Topo Chico Lime
$4.00
Mountain Valley Water 11.3 oz Still
$3.00
Brew Dr. Island Mango
$4.45
Boylan's Cane Soda
$3.00
Boylan's Creme Vanilla
$3.00
Jarritos Water
$4.00
Brew Dr. Island Mango
$4.45
Watermelon Water
$4.50
Watermelon + Pineapple Water
$4.50
Cali Water Watermelon
$3.50
Cali Water Pear
$3.50
Harmless Harvest Coconut Water
$5.25
JUICE SERVED HERE
SURFBOARDS
DOG TREATS AND ACCESSORIES
SASSY WOOF DOG LEASH
$34.99
SASSY WOOF DOG LEASH
$45.00
SASSY WOOF 'TO THE STARS' DOG COLLAR
$15.99
SASSY WOOF 'TO THE STARS' DOG LEASH
$19.99
WILD ONE CHICKEN TENDER S TREAT
$18.00
WILD ONE MULTI ALL-IN-ONE SUPPLEMENT
$24.00
WILD ONE BAKED TREATS FRUIT SALAD
$8.00
WILD ONE BAKED TREATS PB & J
$8.00
WILD ONE BAKED TREATS VEGGIE BURGER
$8.00
WILD ONE SUPPLEMENTS - CALM
$19.00
ORGANIC MINTY FRESH MIX TREAT
$8.00
SASSY WOOF DOG COLLAR - YELLOW (MEDIUM)
$15.99
BUBBA ROSE DOG BISQUITS
$15.99
Palmy's at Night by Hello Hibachi 976 Felspar St Location and Ordering Hours
(858) 886-7111
Closed • Opens Sunday at 5PM