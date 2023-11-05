Skip to Main content
Pickup
ASAP
from
4001 East Tremont Avenue
0
Your order
Parq 718 Calhoun Ave
You can only place scheduled delivery orders.
Pickup
ASAP
from
4001 East Tremont Avenue
APPETIZERS
BEER
COGNAC
GIN
HOUSE LIQUOR
RUM
TEQUILA
VODKA
WHISKEY/BOURBON
BEVERAGES
MIXED DRINKS
WINE
SPECIALITY DRINKS
APPETIZERS
CHICKEN WINGS
$14.00
BEER
CORONA
$6.00
HEINEKEN
$6.00
MODELO
$6.00
COORS LIGHT
$5.00
BLUE MOON
$6.00
BUDWEISER
$5.00
IMPORTED BUCKET
$30.00
DOMESTIC BUCKET
$25.00
STELLA
$6.00
COGNAC
Hennessey Drink
$15.00
Hennessey shot
$12.00
Hennessey Neat
$13.00
Dusse drink
$18.00
Dusse Shot
$13.00
Dusse Neat
$15.00
Remy Drink
$18.00
Remy Shot
$13.00
Remy Neat
$15.00
GIN
BOMBAY
HENDRICKS
BOMBAY
HOUSE LIQUOR
VODKA
$8.00
TEQUILA
$8.00
GIN
$8.00
RUM
$8.00
RUM
Malibu Drink
$14.00
Bacardi Drink
$14.00
Bacardi Shot
$12.00
TEQUILA
DON JULIO
$18.00+
CASA MIGOS
$15.00+
JOSE QUERVO
PATRON
$14.00+
1800 SILVER
1800 COCONUT
DON JULIO 1942
CLASA AZUL
VODKA
ABSOLUTE
$13.00
KETTLE ONE
$13.00
TITOS
$13.00
GREY GOOSE
$13.00
CIROC
$13.00
WHISKEY/BOURBON
JACK DANIELS
$15.00+
BUCHANANS
CROWN ROYAL
JIM BEAM
JOHNNY WALKER BLACK
$17.00
FIREBALL
JACK DANIELS HONEY
JACK DANIELS FIRE
MAKERS MARK
JAMESON
$18.00+
BULLIET
HOUSE WHISKEY
REMY MARTIN
CROWN ROYAL APPLE
MACALLAN 12
BEVERAGES
SPRITE
$3.00
COKE
$3.00
RED BULL
$5.00
CRANBERRY JUICE
$3.00
ORANGE JUICE
$3.00
PINEAPPLE JUICE
$3.00
GINGER ALE
$3.00
LEMONADE
$3.00
MIXED DRINKS
LONG ISLAND
MOJITO
AMARETTO SOUR
SCREW DRIVER
SEX ON THE BEACH
WHITE RUSSIAN
FUZZY NAVEL
WINE
MERLOT
CHARDONNAY
WHITE ZINFANDEL
CABERNET SAUVIGNON
SANGRIA RED
SANGRIA WHITE
PROSECCO
MOSCATO
SPECIALITY DRINKS
STAY MELO
$15.00
SEX IN THE PARQ
$15.00
PARQ-A-RITA
MVP
Parq 718 Calhoun Ave Location and Ordering Hours
(718) 536-1205
4001 East Tremont Avenue, Bronx, NY 10465
Open now
• Closes at 12AM
All hours
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement