Pastelitos Chips Downtown Orlando

Pastelito Carne Mechada y Queso (Shredded Beef and Cheese)

$2.50

Venezuelan Pastelito made with our homemade dought and filled with our full of flavor combination of shredded meat and white cheese. The price is for one pastelito. Pastelito Venezolano hecho con nuestra masa de la casa y relleno con nuestro guiso de Carne Mechada y Queso. El precio es por un pastelito.