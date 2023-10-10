Patsy Mae's Cafe 27470 Jefferson Avenue Suite 1-A
BREAKFAST
GOOD MORNING
CHICKEN FRIED STEAK & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
NEW YORK STEAK & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
BACON & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
COUNTRY SAUSAGE& EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
TWO EGGS MEAL
HAM STEAK & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
HOT ITALIAN SAUSAGE & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
LINK SAUSAGE & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
KIELBASA SAUSAGE & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
GROUND BEEF & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
BREAKFAST SANDWICH
SERVED ON CIABATTA BREAD WITH BACON OR SAUSAGE PATTY AND CHOICE OF PATATOES
EGGS BENEDICT
TOASTED ENGLISH MUFFIN WITH HAM STEAK & POACHED EGGS.TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE
PORK STEAK & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
PORK CHOPS & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
CORNED BEEF HASH & EGGS
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
SPAM & EGGS
SERVED WITH WHITE RICE AND YOUR CHOICE OF TOAST, BISCUIT & GRAVY, OR PANCAKE
SCRAMBLED EGGS & HAM
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
EGGS W/ MUSHROOM & ONION
SERVED WITH HASH OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
BACON & ONE EGG
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
COUNTRY SAUSAGE& 1 EGG
LINKS & ONE EGG
SERVED WITH HASH BROWNS OR HOME FRIED POTATOES AND YOUR CHOICE OF TOAST , BISCUIT&GRAVY, OR PANCAKE
OMELETTE
CHILE VERDE & CHEESE OMELETTE
CHILE VERDE AND PORK WITH CHEDDAR JACK CHEESE
SUPER OMELETTE
HAM STEAK, SAUSAGE, BACON, MUSHROOM, TOMATO, ORTEGA CHILE, CHILI BEANS, ONION, AND SWISS CHEESE
SUPER SPINACH & CHEESE OMELETTE
SPINACH, BACON, MUSHROOM, ONION, AND SWISS CHEESE
ITALIAN & CHEESE OMELETTE
ITALIAN SAUSAGE, SPINACH, MUSHROOM, SWISS CHEESE, AND SAUCE
HOT HOT & CHEESE OMELETTE
GROUND BEEF, MUSHROOM, ONION, JALAPENOS, AND SWISS CHEESE
CARNITAS & CHEESE OMELETTE
ROASTED PORK, PICO DE GALLO, AVOCADO, AND PEPPERJACK CHEESE
WESTERN OMELETTE
HAM STEAK, BELL PEPPER, ONION, AND SWISS CHEESE
STEAK RANCHERO & CHEESE OMELETTE
THINLY SLICED STEAK SAUTEED IN RANCHERO SAUCE AND PEPPERJACK CHEESE
BACON & CHEESE OMELETTE
CHOPPED BACON AND CHEDDAR JACK CHEESE
SAUSAGE & CHEESE OMELETTE
CHOPPED SAUSAGE AND SWISS CHEESE
SAUSAGE & BACON CHEESE OMELETTE
CHOPPED SAUSAGE , BACON AND CHEDDAR JACK CHEESE
HAM & CHEESE OMELETTE
DICED HAM AND CHEDDAR JACK CHEESE
MACHACA & CHEESE OMELETTE
MACHACA AND CHEDDAR JACK CHEESE
MUSHROOM & CHEESE OMELETTE
SAUTEED MUSHROOMS AND SWISS CHEESE
SPANISH & CHEESE OMELETTE
GROUND BEEF , SPICY SAUCE AND SWISS CHEESE
SPINACH & CHEESE OMELETTE
SAUTEED SPINACH AND SWISS CHEESE
CHILI BEANS & CHEESE OMELETTE
CHILI BEANS W/ MEAT AND CHEDDAR JACK CHEESE
VEGGIE & CHEESE OMELETTE
TOMATO, MUSHROOM, BELL PEPPER, ONION, AND SWISS CHEESE
ORTEGA & CHEESE OMELETTE
DICED ORTEGA CHILE AND SWISS CHEESE
KIELBASA & CHEESE OMELETTE
DICED KIELBASA SAUSAGE AND SWISS CHEESE
TUNA OMELETTE
CHOICE OF HASH BROWNS, HOME FRIED POTATOES AND CHOICE OF TOAST, BISCUIT&GRAVY OR PANCAKE
CHEESE OMELETTE
SPANISH DISHES
CACTUS & EGGS
SCRAMBLED EGGS WITH CACTUS, JALAPENO, ONION, AND TOMATO
CHORIZO & EGGS
SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO AND DICED TOMATO
HUEVOS RANCHEROS
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
MACHACA & EGGS
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
CHILAQUILES & EGGS
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
HUEVOS MEXICANOS
SERVED WITH HOME FRIED POTATOES AND REFRIED BEANS
BREAKFAST QUESADILLA
W/ EGGS, CHEESE, MUSHROOM, ORTEGA CHILE, CHOICE OF BACON OR SAUSAGE(NO POTATOES&BEANS)
CHILE RELLENO
BURRITOS
MACHACA BURRITO
BEANS AND EGGS INSIDE BURRITO
CHILE VERDE BURRITO
BEANS & CHEESE INSIDE BURRITO
BACON BURRITO
EGGS, HOME FRIED POTATOES,CHEESE CHOICE OF BACON OR SAUSAGE(NO BEANS)
SAUSAGE BURRITO
CHORIZO BURRITO
BEANS AND EGGS INSIDE BURRITO
HAM BURRITO
BACON & SAUSAGE BURRITO
CALIFORNIA BURRITO
FRENCH FRIES, GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, AND CHILI BEANS
BEANS & CHEESE BURRITO
BEEF & BEAN BURRITO
CHOICE OF SHREDDED OR GROUND BEEF
MINI BURRITOS
EGGS,CHEESE AND CHOICE OF BACON OR SAUSAGE (SERVED W/ HOME FRIED POTATOES&BEANS)
BISCUITS & GRAVY
SKILLETS
COWBOY SKILLET
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
MEXICAN SKILLET
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
SOUTH OF THE BORDER
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
DENVER SKILLET
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
PATSY'S COUNTRY SKILLET
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
CREATE YOUR OWN
SERVED W/ 2 EGGS ANY STYLE &CHOICE OF TOAST, BISCUITS & GRAVY OR PANCAKE
LUNCH
SPANISH DISHES
BURGERS
BACON CHEESEBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
CHEESEBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
RANCHO CHEESEBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
CHILISIZE W/ ONION & CHEESE
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
DOUBLE BACON CHEESEBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
DOUBLE CHEESEBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
DOUBLE RANCHO CHEESEBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
GRILLED CHICKEN BURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
HAMBURGER
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
PATTY MELT
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
SANDWICH
CHICKEN AVO CLUB
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
CLUB SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
BLT SANDWICH
CALIFORNIA GRILLED CHEESE
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
BATTERED COD PO'BOY
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
CHICKEN SALAD SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
TUNA MELT
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
BBQ DIPPED TRI-TIP
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
BBQ PULLED PORK
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
TUNA SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
EGG SALAD SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
GRILL CHEESE SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
GRILLED CHICKEN SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
TURKEY SANDWICH
PASTRAMI SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
ROAST BEEF SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW
HAM & CHEESE SANDWICH
CHOICE OF FRENCH FRIES, HOMEADE POTATO SALAD, MACARONI SALAD, ONION RINGS OR COLE SLAW