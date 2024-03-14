Pauly’s Pizza & Coney Shack
BYO PIZZA
- 16" PIZZA$20.00
16" CHEESE PIZZA
- 14" PIZZA$18.00
14" CHEESE PIZZA
- 12" PIZZA$14.00
12" CHEESE PIZZA
- 12" GLUTTEN FREE PIZA$16.50
12" G/F CHEESE PIZZA
- TRADITIONAL SLICE$5.00
TRADITIONAL CHEESE SLICE
- THIN SLICE$5.00
SLICE OF THIN CRUST W/ CHEESE
- SMALL DETROIT STYLE$18.00
12"X8" DETROIT PIZZA
- LARGE DETROIT STYLE$26.00
12"X16" DETROIT PIZZA
12" G/F PIZZA
- 12" GLUTEN FREE THE "NEWT"$20.00
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- 12" GLUTEN FREE BBQ CHICKEN$20.00
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- 12" GLUTEN FREE CHICKEN BACON RANCH$20.00
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- 12" GLUTEN FREE SUPREME PIZZA$20.00
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- 12" GLUTEN FREE THE MIDNIGHT PRUNER$20.00
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- 12" GLUTEN FREE BOOM BOOM CHICKEN$20.00
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- 12" GLUTEN FREE DOUBLE DEUCE$20.00
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- 12" GLUTEN FREE BUFFALO BACON CHICKEN$20.00
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- 12" GLUTEN FREE THE BEAST$20.00
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- 12" GLUTEN FREE PAULY'S PIE$20.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
SMALL SPECIALTY DETROIT PIZZA
- SMALL DETROIT THE "NEWT"$24.00
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- SMALL DETROIT BBQ CHICKEN$24.00
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- SMALL DETROIT CHICKEN BACON RANCH$24.00
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- SMALL DETROIT THE MIDNIGHT PRUNER$24.00
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- SMALL DETROIT SUPREME PIZZA$24.00
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- SMALL DETROIT BOOM BOOM CHICKEN$24.00
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- SMALL DETROIT DOUBLE DEUCE$24.00
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- SMALL DETROIT BUFFALO BACON CHICKEN$24.00
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- SMALL DETROIT THE BEAST$24.00
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- SMALL DETROIT PAULY'S PIE$24.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
LARGE SPECIALTY DETROIT PIZZA
- LARGE DETROIT THE "NEWT"$35.00
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- LARGE DETROIT BBQ CHICKEN$35.00
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- LARGE DETROIT CHICKEN BACON RANCH$35.00
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- LARGE DETROIT THE MIDNIGHT PRUNER$35.00
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- LARGE DETROIT SUPREME PIZZA$35.00
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- LARGE DETROIT DOUBLE DEUCE$35.00
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- LARGE DETROIT BOOM BOOM CHICKEN$35.00
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- LARGE DETROIT BUFFALO BACON CHICKEN$35.00
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- LARGE DETROIT THE BEAST$35.00
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- LARGE DETROIT PAULY'S PIE$35.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
SPECIALTY SLICES
- SLICE THE "NEWT"$6.50
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- SLICE BBQ CHICKEN$6.50
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- SLICE CHICKEN BACON RANCH$6.50
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- SLICE THE MIDNIGHT PRUNER$6.50
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- SLICE SUPREME PIZZA$6.50
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- SLICE BOOM BOOM CHICKEN$6.50
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- SLICE DOUBLE DEUCE$6.50
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- SLICE BUFFALO BACON CHICKEN$6.50
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- SLICE THE BEAST$6.50
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- SLICE PAULY'S PIE$6.50
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
16" SPECIALTY PIZZA
- 16" THE "NEWT"$28.00
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- 16" BBQ CHICKEN$28.00
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- 16" CHICKEN BACON RANCH$28.00
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- 16" THE MIDNIGHT PRUNER$28.00
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- 16" SUPREME PIZZA$28.00
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- 16" BOOM BOOM CHICKEN$28.00
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- 16" DOUBLE DEUCE$28.00
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- 16" BUFFALO BACON CHICKEN$28.00
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- 16" THE BEAST$28.00
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- 16" PAULY'S PIE$28.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
- 16" THE ULTIMATE PIZZA$38.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, HAM, HAMBURGER, ONIONS, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, TOMATOES, MUSHROOMS & BANANA PEPPERS! TRADITIONAL CRUST ONLY
14" SPECIALITY PIZZA
- 14" THE "NEWT"$24.00
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- 14" BBQ CHICKEN$24.00
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- 14" CHICKEN BACON RANCH$24.00
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- 14" THE MIDNIGHT PRUNER$24.00
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- 14" SUPREME PIZZA$24.00
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- 14" BOOM BOOM CHICKEN$24.00
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- 14" DOUBLE DEUCE$24.00
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- 14" BUFFALO BACON CHICKEN$24.00
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- 14" THE BEAST$24.00
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- 14" PAULY'S PIE$24.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
12" SPECIALTY PIZZA
- THE "NEWT"$17.50
HAM, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS
- BBQ CHICKEN$17.50
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BANANA PEPPERS
- CHICKEN BACON RANCH$17.50
RANCH, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- THE MIDNIGHT PRUNER$17.50
ONION, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, MUSHROOM, BANANA PEPPER, TOMATO
- SUPREME PIZZA$17.50
PEPPERONI, SAUSAGE, ONION, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVES
- BOOM BOOM CHICKEN$17.50
BOOM BOOM SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, PINEAPPLE, BANANA PEPPERS, BACON
- DOUBLE DEUCE$17.50
TWO LAYERS OF PEPPERONI AND TWO LAYERS OF CHEESE
- BUFFALO BACON CHICKEN$17.50
BUFFALO SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, BACON
- THE BEAST$17.50
PEPPERONI, HAM, BACON, SAUSAGE, HAMBURGER
- PAULY'S PIE$17.50
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, JALAPENO PEPPERS
CONEYS
CHICKEN & WINGS
SIDES
- SMALL BREADSTICKS$6.00
GARLIC BREADSTICKS
- LARGE BREADSTICKS$10.00
GARLIC BREADSTICKS
- SMALL CHEESE BREAD$8.00
CHEESE BREAD
- LARGE CHEESE BREAD$12.00
CHEESE BREAD
- TOASTED RAVIOLI$8.00
8 PC TOASTED RAVIOLI
- MOZZARELLA STICKS$8.00
6 PC MOZZ STICKS
- WAFFLE FRIES$5.00
WAFFLE FRIES
- LOADED WAFFLE FRIES$8.50
FRIES W/ CHEESE, BACON, RANCH
- TATER TOTS$5.00
TATER TOTS
- LOADED TATER TOTS$8.50
TOTS W/ CHEESE, BACON, RANCH