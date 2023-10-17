Pensacola Pierogi 3810 Barrancas Ave Unit A
FOOD
SAUSAGE
$5.00
PORK SAUSAGE LINK READY TO EAT
POLISH PLATE
$18.00
5 PIEROGI POTATO CHEESE, ALL TOPPINGS (BACON BITS, GREEN ONIONS, GRILLED ONIONS, SOUR CREAM) SAUSAGE, PICKLE, SCOOP OF POLISH POTATO SALAD, SCOOP OF HUNTER'S STEW-BIGOS)
SUSAGE HOAGIE
$9.00
BUN WITH SAUSAGE WITH OR WITHOUT TOPPINGS -GRILLED ONIONS AND PEPPERS OR - HUNTER'S STEW OR -HALF AND HALF
PICKLE
$1.00
POLISH STYLE PICKLE WITHOUT VINAGAR -FRESH DILL -GINGER -GARLICK
12 FROZEN PIEROGI
$16.00
12 FROZEN PIEROGI WITH POTATO CHEESE OR SAURKRAUT AND MUSHROM
POLISH POTATO/VEGGIE SALAD 16OZ
$8.00
POTATOS, CARROTS, APPLE, BOILD EGGS, PICKLE, FRESH PARSLEY, MAYONESSE, MUSTARD , FROZEN FRESH GREEN PEAS, SALT, PEPPER
HUNTER'S STEW 16OZ
$11.00
CABBAGE, SAUERKRAUT, SAUSAGE, RIB MEAT, TOMATO PASTE
FROZEN SOUP 32OZ
$5.00
SOUP FROM WEEK BEFOR
FRESH SOUP OF THE WEEK 32OZ
$11.00
SOUP OF THE WEEK NOT DAIRY FREE
Pensacola Pierogi 3810 Barrancas Ave Unit A Location and Ordering Hours
(850) 463-2406
Closed