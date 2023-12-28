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Pete’s Dockside
LAUNCH MENU
BURGERS
CLUB SANDWICHES
- CHEESBURGER CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
- CHICKEN SALAD CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
- FISH CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
- GRILLED CHICKEN CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
- HAM&CHEESE CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
- TUNA SALAD CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
- TURKEY CLUB$8.25
BACON LETTUCE TOMATO &MAYO
COLD SUBS/WRAPS
HOT SUBS/WRAPS
- BLT HOT SUB$10.25
- CEASAR WRAP HOT SUB$6.95
- CHEESEBURGER HOT SUB$10.25
- CHICKEN CUTLET HOT SUB$11.95
- CHICKEN PARM HOT SUB$11.95
- EGGPLANT PARM HOT SUB$10.95
- FRIED HADDOCK HOT SUB$13.25
- GREEK WRAP HOT SUB$8.50
- GRILLED CHICKEN HOT SUB$10.95
- HAMBURGER HOT SUB$9.25
- MEATBALL HOT SUB$10.25
- PASTRAMI HOT SUB$11.95
- STEAK AND CHEECE HOT SUB$10.95
- STEAK BOMB HOT SUB$12.95
PEPPER,ONION,MUSHROOM,CHEESE
- STEAK TIP HOT SUB$13.50
- VEGGIE BOMB HOT SUB$10.25
PEPPER,ONION,MUSHROOM,BROCCOLI
- VEGGIE BURGER HOT SUB$10.25
- BACON CHEESEBURGER HOT SUB$11.25
- HOT DOG$3.75
LAUNCH SANDWICHES
- B.L.T SANDWICH$7.95
- CHICKEN CUTLET SANDWICH$9.25
- CHICKEN SALAD SANDWICH$6.95
- CORNBEEF RUBEN SANDWICH$7.95
- FISH SANDWICH$10.25
- GRILLED CHEESE SANDWICH$4.50
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$9.25
- GRILLED HAM AND CHEESE SANDWICH$5.95
- HAM SANDWICH$7.25
- HOT DOG$4.25
- SALAMI SANDWICH$7.25
- TUNA MELT SANDWICH$7.95
- TUNA SALAD SANDWICH$7.25
- TURKEY SANDWICH$7.25
LAUNCH SIDES
- 12 OZ SIDE$3.50
- 16 OZ SIDE$4.25
- 2 SIDES$6.75
- CHICKEN FINGERS$9.25
- GRILLED CHICKEN SIDE$9.25
- JALAPINO POPPERS$7.25
- LARGE COLE SLAW$4.25
- LARGE FRENCH FRIES$5.75
- LARGE ONION RINGS$5.75
- LARGE SPICY CURLY FRIES$7.95
- LARGE STEAK FRIES$5.95
- LARGE SWEET POTATO FRIES$5.95
- MOZARELLA STICKS$7.25
- SMALL FRENCH FRIES$3.25
- SMALL ONION RINGS$4.75
- SMALL SPICY CURLEY FRIES$6.25
- SMALL STEAK FRIES$4.75
- SMALL SWEET POTATO FRIES$4.75
- SQ SIDE$4.95
- WINGS 11 PIECES$12.95
- STEAK TIPS$13.95
LUNCH COMBOS
- CHICKEN FINGER PLATE$12.95
- CHICKEN FINGERS & 2SIDES$13.95
- CHICKEN WING & 1 SIDE$13.95
- CHICKEN WING & 2 SIDES$16.95
- DOUBLE DOG PLATE$6.95
- FISH&CHIPS$15.95
- FRIED HADDOCK$15.95
- FRIED SHRIMP & HADDOCK$19.95
- GRILLED CHICKEN PLATE$10.95
- GRILLED CHICKEN PLATE & 1SIDE$10.95
- SCALLOP PLATE$16.95
- SEAFOOD COMBO$23.50
- STEAK TIP PLATE$17.95
SALADS
PIZZA MENU
LARGE PIZZAS
- CHEESE PIZZA LG$18.95
- LARGE BACON RANCH PIZZA$23.95
RANCH,MOZARRELA,CHICKEN AND BACON
- LARGE BBQ CHICKEN PIZZA$23.95
TOMATO SAUSE,MOZZARELA ,BBQ CHICKEN&BACON
- LARGE BEE STING PIZZA$23.95
TOMATO SAUSE ,MOZZARELA, PEPPERONI,SALAMI&TOPPED WITH HONEY &SIRACHA
- LARGE BIG COUNTRY PIZZA$23.95
SAUSAGE,PEPPER,ONION,MUSHROOM &MOZZARELLA
- LARGE BUFFALO CHICKEN PIZZA$23.95
TOMATO SAUSE ,MOZZARELLA,BUFFALO CHICKEN ,SCALLIONS &TOPPED OFF WITH RANCH OR BLUE CHEESE
- LARGE HAWAIIAN PIZZA$23.95
TOMATO SAUSE,MOZZARELLA,HAM,BACON&PINEAPPLE
- LARGE ITALIAN BOMB PIZZA$23.95
- LARGE MEATLOVERS PIZZA$23.95
- LARGE RED VEGETERIAN PIZZA$23.95
- LARGE STEAK BOMB PIZZA$23.95
- LARGE THE HOUSE PIZZA$28.95
PEPPERONI ,SAUSAGE,PEPPER,ONION,MUSHROOM&BLACK OLIVES
SMALL PIZZAS
- CHEESE PIZZA SMALL$9.95
- SMALL BBQ CHICKEN PIZZA$14.95
- SMALL BEE STING PIZZA$14.95
TOMATO SAUSE ,MOZZARELA, PEPPERONI,SALAMI&TOPPED WITH HONEY &SIRACHA
- SMALL BUFFALO CHICKEN PIZZA$14.95
- SMALL HAWAIIAN PIZZA$14.95
- SMALL ITALIAN BOMB PIZZA$14.95
- SMALL MEATLOVERS PIZZA$14.95
- SMALL RED VEGETERIAN PIZZA$14.95
- SMALL STEAK BOMB PIZZA$14.95
- SMALL THE HOUSE PIZZA$14.95
DRINK MENU
DRINKS
- 1 LITER SODA$3.59
- 1liter water$2.89
- 20OZ SODA$2.89
- CAN SODA$2.18
- CELSIUS (ENERGY DRINK$2.89
- ENERGY DRINK$3.49
- GATORADE$3.25
- HOT CHOCOLATE LARGE$2.75
- HOT CHOCOLATE MEDIUM$2.25
- HOT CHOCOLATE SMALL$2.00
- HOT COFFEE LARGE$2.55
- HOT COFFEE MEDIUM$2.00
- HOT COFFEE SMALL$1.75
- ICED COFFEE LARGE$3.25
- ICED COFFEE MEDIUM$2.75
- ICED COFFEE SMALL$2.50
- MILK$2.25
- NANTUCKET$2.89
- OCEAN SPRAY/DOLE$3.29
- POLAR JUICE$2.19
- POLAR SELTZER$2.39
- PURE LEAF$2.59
- SNAPPLE$2.89
- TEA LARGE$2.25
- TEA MEDIUM$2.00
- TEA SMALL$1.75
- V8 SPLASH$2.39
- VITA COCO$3.79
- WATER$1.90
Pete’s Dockside Location and Ordering Hours
(617) 423-1110
Closed • Opens Monday at 7:30AM