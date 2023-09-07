Philly77
FOOD
STEAK
ORIGINAL PHILLY CHEESE STEAK
ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, CHEESE WHIZ
STEAK BUFFALO PHILLY
BUFFALO SAUCE, JALAPENOS, BACON, PROVOLONE CHEESE
BBQ PHILLY STEAK
BBQ SAUCE, SAUSAGE, BACON, CHEDDAR CHEESE
A1 PHILLY STEAK
A1, ONION, BACON, PROVOLONE CHEESE
PHILLY PIZZA
PIZZA SAUCE, PEPPERONI, MOZZARELLA CHEESE, MEAT
HABANERO PHILLY STEAK
BBQ HABANERO, BACON, SAUSAGE, MOZZARELLA CHEESE
CHIPOTLE PHILLY STEAK
CHIPOTLE SAUCE, AVOCADO, JALAPENO, MOZZARELLA CHEESE
AU JUS PHILLY STEAK
AU-JUS SAUCE, MUSHROOMS, PROVOLONE CHEESE
BURGER PHILLY
BACON, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE
PHILLY SUPREME
LETTUCE, TOMATO, CHEDDAR CHEESE, BEANS, SOUR CREAM, GROUND MEAT
PASTRAMI
CHICKEN
TURKEY
VEGGIE SANDWICH
BAKED POTATO
STEAK BAKED POTATO
MEAT, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
CHICKEN BAKED POTATO
CHICKEN, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
TURKEY BAKED POTATO
TURKEY, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
PLAIN BAKED POTATO
CHEDDAR CHEESE, SOUR CREAM
PASTRAMI BAKED POTATO
WINGS
SIDES
SALAD
PLAIN SALAD
SPRING MIX, RED ONION, TOMATO, SHREDDED CARROTS, CROUTONS,DRESSING
STEAK SALAD
SPRING MIX,GRILLED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, RED ONION, TOMATO, SHREDDED CARROTS, CROUTONS, DRESSING
GRILLED CHICKEN SALAD
SPRING MIX,GRILLED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, RED ONION, TOMATO, SHREDDED CARROTS, CROUTONS, DRESSING
TURKEY SALAD
SPRING MIX,GRILLED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, RED ONION, TOMATO, SHREDDED CARROTS, CROUTONS, DRESSING
CHICKEN CAESAR SALAD
SPRING MIX, PARMESAN CHEESE SIDE CROUTONS, CAESAR DRESSING
BBQ CHICKEN SALAD
SPRING MIX, SAUSAGE, BACON BITS, BBQ SAUCE, CHEDDAR CHEESE, RED ONION, TOMATO, SHREDDED CARROTS, CROUTONS
BBQ STEAK SALAD
SPRING MIX, SAUSAGE, BACON BITS, BBQ SAUCE, CHEDDAR CHEESE, RED ONION, TOMATO, SHREDDED CARROTS, CROUTONS
ADD ONS
SIDE CHEESE WHIZ
2oz
SIDE MOZZARELLA CHEESE
2oz
SIDE CHEDDAR CHEESE
2oz
SIDE AMERICAN CHEESE
SIDE PARMESAN CHEESE
2oz
SIDE BUFFALO SAUCE
2oz
SIDE BBQ SAUCE
2oz
SIDE HABANERO SAUCE
2oz
SIDE CHIPOTLE SAUCE
2oz
SIDE AU-JUS SAUCE
4oz
SIDE A1 SAUCE
2oz
SIDE SOUER CREAM
SIDE RANCH
2oz
SIDE THOUSAND ISLAN
SIDE CAESAR
SIDE AVOCADO
SIDE JALAPENOS
2oz
SIDE ONION
2oz
SIDE MUSHROOMS
2oz
SIDE GREEN PEPPER
2oz
SIDE LETTUCE
SIDE TOMATO
SIDE BACON BITS
1oz