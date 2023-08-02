Pigeon & Whale
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COCKTAILS
Bottles & Bay
$13.00
Catwalk in the Club
$15.00
Color of Your Energy
$13.00
Don't Like Martinis
$15.00
Hendrick's Lamar
$13.00
I'm All In
$15.00
Italian Spritz
$12.00
Juice Box
$14.00
Lavender Negroni
$13.00
Pigeon Throne
$14.00
Red Delicious
$13.00
That's My Playlist B*tch
$14.00
Espresso Martini
$14.00
Your Bum's a Plum
$14.00
Piranha Bite
$18.00
This Needs a Better Name
$15.00
Loose Lips
$13.00
Aperol Spritz
$10.00
Aviation
$13.00
Boulevardier
$14.00
Bramble
$12.00
Brandy Alexander
$12.00
Brandy Crusta
$15.00
Caipirinha
$13.00
Classic Daquiri
$12.00
Classic Whiskey Sour
$14.00
Corpse Reviver
$14.00
Corpse Reviver #2
$14.00
Espresso Martini
$14.00
French 75
$12.00
Gimlet
$12.00
Last Word
$14.00
Mai Tai
$13.00
Manhattan
$14.00
Margarita
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Mojito
$13.00
Moscow Mule
$12.00
Negroni
$13.00
Old Fashioned
$12.00
Old Pal
$13.00
Paper Plane
$13.00
Ramos Gin Fizz
$15.00
Saturn
$13.00
Sazerac
$12.00
Sbagliato
$12.00
Long Island
$15.00
LIQUOR
4 ROSES SINGLE BRL
$12.00
4 ROSES SMALL BATCH
$10.00
4 ROSES YELLOW
$9.00
ANGELS ENVY
$11.00
BARDSTOWN FUSION
$11.00
BASIL HAYDEN
$10.00
BUFFALO TRACE
$10.00
BULLEIT BOURBON
$9.00
DICKEL 8YR
$10.00
ELIJAH CRAIG
$10.00
HUDSON BRIGHT LIGHT
$14.00
HUDSON SINGLE MALT
$12.00
JACK DANIELS
$9.00
JEFFERSON AGED AT SEA
$17.00
JEFFERSON SMALL BATCH
$12.00
LONGBRANCH
$12.00
MAKERS MARK
$9.00
NOAHS MILL
$14.00
OLD FORESTER
$9.00
RH CAVEHILL
$11.00
RH HEIGOLD
$11.00
ROWAN'S CREEK
$11.00
RUSSELLS 10YR
$10.00
WILDERNESS TRAIL BOURBON
$12.00
WILLETT BOURBON
$12.00
WISEMAN BOURBON
$11.00
WOODFORD BOURBON
$12.00
E.H Taylor Small Batch
$22.00
Weller Antique 107
$32.00
Pappy 12
$50.00
Weller 12
$60.00
WELLER FULL PROOF
$72.00
OLD CARTER
$60.00
STAGG JR
$40.00
ELMER T LEE
$35.00
PAPPY 10
$25.00
BARRELL DOVETAIL
$19.00
KAHLUA
$9.00
GIFFARD
$9.00
BORGHETTI
$9.00
GRAN GALA
$9.00
CAFFE AMARO
$9.00
AMARO NONINO
$9.00
PERNOD ABSINTHE
$23.00
AMERISSE
$9.00
MIRTILLO
$9.00
LUNA APERTIVO
$9.00
MARASKA MARA
$9.00
LAZZARONI MARA
$9.00
LUXARDO MARA
$9.00
LUXARDO ROSSO BITTER
$9.00
MELETTI
$9.00
ANCHO REYES
$9.00
PIMMS
$9.00
BOLS GENEVER
$9.00
RUBIN
$9.00
CHAREAU
$9.00
VERMUT VALDEPABLO
$9.00
ANTICO SERRAVALLE
$9.00
FRANGELICO
$9.00
DISARONNO
$9.00
BAILEYS
$9.00
ZUCCA RABARBARU
$9.00
SAMBUCA
$9.00
FERNET MENTA
$9.00
FERNET BRANCA
$9.00
AMARO APLOMADO
$9.00
CYNAR
$9.00
QUINQUINA
$9.00
MALORT
$9.00
GRAN CLASSICO
$9.00
ALTA VERDE
$9.00
CHERRY HERRING
$9.00
BENEDICTINE
$9.00
AMARO DELL ETNA
$9.00
DRY CURACAO
$9.00
SUZE
$9.00
GREEN CHARTREUSE
$13.00
YELLOW CHARTREUSE
$12.00
BOOMSBA
$9.00
DOMAINE DE CANTON
$9.00
HERBSAINT
$9.00
GRAND MARNIER
$10.00
COINTREAU
$10.00
VELVET FALERNUM
$9.00
ITALICUS
$9.00
DRAMBUIE
$9.00
SIRENE BITTER
$9.00
MR.BLACK
$9.00
CHAMBORD
$9.00
MARTELL VS
$12.00
REMY 1738
$20.00
CAMPARI
$10.00
APEROL
$9.00
Pierre Ferrand 1870
$12.00
FERNET MANZANILLA
$10.00
TUVE AMARO BLACK NOTE
$9.00
AMARO DEL CANSIGLIO
$9.00
KAPRIOL LIQUEUR
$9.00
APERITVO APLOMADO
$9.00
OKA KURA SWEET VERMOUTH
$9.00
BOMBAY SAPPHIRE
$9.00
BOMBAY
$9.00
BLUE FORTHOUSE
$10.00
NOLETS
$12.00
HAYMAN OLD TOM
$10.00
HAYMAN SLOE
$10.00
HAYMAN NAVY STRENGTH
$11.00
HAYMAN LONDON DRY
$10.00
ROKU
$10.00
AVIATION
$10.00
WILD ROOTS
$10.00
CK HARVEST
$11.00
EMPRESS
$12.00
TANGLIN BLACK
$12.00
JIN JIJI
$11.00
FORDS
$12.00
BEEFEATER
$10.00
PLYMOUTH
$12.00
ST.G TERROIR
$11.00
ST.G BOTANIVORE
$11.00
SIPSMITH
$10.00
TANQ RANGPUR
$10.00
BRISTOW
$11.00
ROOTS OF RUIN
$10.00
BOTANIST
$12.00
MONKEY 47
$15.00
AKKO GALILEE
$12.00
BOODLES
$10.00
SHERINGHAM
$12.00
BROOKLYN
$11.00
GENTILLY BARREL-AGE
$11.00
HENDRICKS
$11.00
FLORA ADORA HENDRICKS
$12.00
CITADELLE GIN
$10.00
KYOTO GREEN TEA
$15.00
SONG CAI DRY
$10.00
SONG CAI FLORAL
$10.00
KYOTO DRY
$14.00
ELENA
$11.00
MARTIN MILLERS
$11.00
BRANCHWATER
$12.00
GRACIAS A DIOS
$18.00
MAHON
$12.00
NORDES
$10.00
SWEET GWENDOLINE
$10.00
AKKO
$19.00
FORTHAVE
$12.00
BLOEDLEMOEN
$11.00
OPIHR
$11.00
GIN MARE
$11.00
AKASHI PLUM
$10.00
BALVENIE 12 DW
$18.00
BALVENIE 14 CC
$26.00
CROWN
$9.00
DEWARS 12YR BLEND
$11.00
DEWARS WHITE LABEL
$9.00
GLENDRONACH 12
$15.00
GLENFIDDICH 12
$14.00
GLENLIVET 12
$13.00
JAMESON
$9.00
JW BLACK
$11.00
JW BLUE
$62.00
KAIYO CASK
$13.00
KAMIKI
$15.00
LAGAVULIN 8
$17.00
MACALLAN 12
$22.00
MONKEY SHOULDER
$9.00
OBAN 14
$19.00
SUNTORY TOKI
$9.00
IWAI 45
$10.00
Silkie Black
$10.00
AK ZANJ DARK
$10.00
APPLE SIGNATURE
$9.00
APPLETON 12YR
$12.00
CLEMENT RHUM AGRICOLE
$10.00
COPALLI
$10.00
DIPLO EXCLUSIVA
$10.00
DON Q SILVER
$9.00
DOS MADERAS
$12.00
MOUNT GAY ECLIPSE
$9.00
PLANTATION DARK
$9.00
PLANTATION PINEAPPLE
$10.00
PLANTATION XO
$15.00
SMITH & CROSS
$10.00
BATAVIA ARRACK
$10.00
PLANTATION OTFD
$9.00
CLAIRIN ROCHER
$11.00
CLAIRIN BLEND
$9.00
HAMPDEN 8 YR
$15.00
BARRELL SEAGRASS
$20.00
BULLEIT RYE
$9.00
CONTRADICTION
$11.00
HW DOUBLE RYE
$10.00
MICHTERS
$11.00
OLD OVERHOLT 4YR
$9.00
PIKESVILLE
$11.00
RH BOXERGRAIL
$11.00
RITTENHOUSE
$9.00
RUSSELS RYE
$11.00
SAZERAC RYE
$9.00
STELLUM RYE
$14.00
TEMPLETON 4YR
$10.00
WHISTLEPIG 10YR SB
$15.00
WILDERNESS RYE
$12.00
WILLETT RYE
$15.00
AVION
$12.00
CASA REPOSADO
$15.00
CASA SILVER
$14.00
DJ 1942
$50.00
DJ ANEJO
$14.00
DJ REPOSADO
$13.00
DJ SILVER
$12.00
HERRA ANEJO
$14.00
HERRA SILVER
$12.00
MONTELOBOS MEZ
$11.00
TROMBA
$11.00
VIDA MEZCAL
$11.00
MILAGRO SLV
$9.00
MILAGRO REPO
$11.00
CASA CRISTALINO
$16.00
TITOS
$11.00
KETEL ONE
$12.00
WHEATLEY
$9.00
BEER
WINE
GL ARGYLE ROSE SP
$16.00
GL CHARLES ROUX SP
$11.00
GL DIATOM CHARD
$13.00
GL MART ROSE
$14.00
GL JLC ROSE
$11.00
GL KRIS PG
$11.00
GL LIEU DIT SB
$13.00
GL MORGADIO ALBARINO
$13.00
GL PINE RIDGE CHENIN
$11.00Out of stock
GL FRANK FAMILY CHARD
$15.00
GL GREENWING CAB
$13.00
GL ROCO ROAD PN
$14.00
GL SE CATEURS ORANGE
$13.00
BTL ARCHERY SUMMIT PN
$90.00
BTL CARBONISTE ORANGE SPK
$65.00
BTL GREENWING CAB
$52.00
BTL HEITZ NAPA CAB
$120.00
BTL MORO RIBERA
$65.00
BTL PHFISTER ORANGE
$52.00
BTL ROCO RD PN
$52.00
BTL SE CATEURS ORANGE
$52.00
BTL ARGYLE ROSE SP
$64.00
BTL BILLECART BRUT ROSE
$150.00
BTL BROADBENT VAR
$48.00
BTL CHARLES ROUX SP
$44.00
BTL CHATEAU CREE CHARD
$85.00
BTL DIATOM CHARD
$48.00
BTL FESSINA CHARD
$48.00
BTL MART ROSE
$56.00
BTL HENRIOT BRUT
$110.00
BTL JLC ROSE
$48.00
BTL KRIS PG
$44.00
BTL LIEU SB
$52.00
BTL MORGADIO ALB
$56.00
BTL LA PETIT PERRIER SB
$40.00
BTL PINE RIDGE CHENIN
$44.00Out of stock
BTL SALT RIVER SB
$52.00
BTL MATTHIAS ROBLIN ROUGE
$65.00Out of stock
BTL SANDHI CHARD
$55.00
BTL STADT KREMS GRU
$52.00
BTL TIBERIO ROSE
$55.00
BTL FRANK FAMILY CHARD
$60.00
Fonseca
$8.00
Sauternes
$11.00
Moscato Di Asti
$8.00
Otima 10
$12.00
N/A BEVERAGES
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