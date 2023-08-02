BAR MENU

COCKTAILS

Bottles & Bay

$13.00

Catwalk in the Club

$15.00

Color of Your Energy

$13.00

Don't Like Martinis

$15.00

Hendrick's Lamar

$13.00

I'm All In

$15.00

Italian Spritz

$12.00

Juice Box

$14.00

Lavender Negroni

$13.00

Pigeon Throne

$14.00

Red Delicious

$13.00

That's My Playlist B*tch

$14.00

Espresso Martini

$14.00

Your Bum's a Plum

$14.00

Piranha Bite

$18.00

This Needs a Better Name

$15.00

Loose Lips

$13.00

Aperol Spritz

$10.00

Aviation

$13.00

Boulevardier

$14.00

Bramble

$12.00

Brandy Alexander

$12.00

Brandy Crusta

$15.00

Caipirinha

$13.00

Classic Daquiri

$12.00

Classic Whiskey Sour

$14.00

Corpse Reviver

$14.00

Corpse Reviver #2

$14.00

Espresso Martini

$14.00

French 75

$12.00

Gimlet

$12.00

Last Word

$14.00

Mai Tai

$13.00

Manhattan

$14.00

Margarita

$12.00

Mojito

$13.00

Moscow Mule

$12.00

Negroni

$13.00

Old Fashioned

$12.00

Old Pal

$13.00

Paper Plane

$13.00

Ramos Gin Fizz

$15.00

Saturn

$13.00

Sazerac

$12.00

Sbagliato

$12.00

Long Island

$15.00

LIQUOR

4 ROSES SINGLE BRL

$12.00

4 ROSES SMALL BATCH

$10.00

4 ROSES YELLOW

$9.00

ANGELS ENVY

$11.00

BARDSTOWN FUSION

$11.00

BASIL HAYDEN

$10.00

BUFFALO TRACE

$10.00

BULLEIT BOURBON

$9.00

DICKEL 8YR

$10.00

ELIJAH CRAIG

$10.00

HUDSON BRIGHT LIGHT

$14.00

HUDSON SINGLE MALT

$12.00

JACK DANIELS

$9.00

JEFFERSON AGED AT SEA

$17.00

JEFFERSON SMALL BATCH

$12.00

LONGBRANCH

$12.00

MAKERS MARK

$9.00

NOAHS MILL

$14.00

OLD FORESTER

$9.00

RH CAVEHILL

$11.00

RH HEIGOLD

$11.00

ROWAN'S CREEK

$11.00

RUSSELLS 10YR

$10.00

WILDERNESS TRAIL BOURBON

$12.00

WILLETT BOURBON

$12.00

WISEMAN BOURBON

$11.00

WOODFORD BOURBON

$12.00

E.H Taylor Small Batch

$22.00

Weller Antique 107

$32.00

Pappy 12

$50.00

Weller 12

$60.00

WELLER FULL PROOF

$72.00

OLD CARTER

$60.00

STAGG JR

$40.00

ELMER T LEE

$35.00

PAPPY 10

$25.00

BARRELL DOVETAIL

$19.00

KAHLUA

$9.00

GIFFARD

$9.00

BORGHETTI

$9.00

GRAN GALA

$9.00

CAFFE AMARO

$9.00

AMARO NONINO

$9.00

PERNOD ABSINTHE

$23.00

AMERISSE

$9.00

MIRTILLO

$9.00

LUNA APERTIVO

$9.00

MARASKA MARA

$9.00

LAZZARONI MARA

$9.00

LUXARDO MARA

$9.00

LUXARDO ROSSO BITTER

$9.00

MELETTI

$9.00

ANCHO REYES

$9.00

PIMMS

$9.00

BOLS GENEVER

$9.00

RUBIN

$9.00

CHAREAU

$9.00

VERMUT VALDEPABLO

$9.00

ANTICO SERRAVALLE

$9.00

FRANGELICO

$9.00

DISARONNO

$9.00

BAILEYS

$9.00

ZUCCA RABARBARU

$9.00

SAMBUCA

$9.00

FERNET MENTA

$9.00

FERNET BRANCA

$9.00

AMARO APLOMADO

$9.00

CYNAR

$9.00

QUINQUINA

$9.00

MALORT

$9.00

GRAN CLASSICO

$9.00

ALTA VERDE

$9.00

CHERRY HERRING

$9.00

BENEDICTINE

$9.00

AMARO DELL ETNA

$9.00

DRY CURACAO

$9.00

SUZE

$9.00

GREEN CHARTREUSE

$13.00

YELLOW CHARTREUSE

$12.00

BOOMSBA

$9.00

DOMAINE DE CANTON

$9.00

HERBSAINT

$9.00

GRAND MARNIER

$10.00

COINTREAU

$10.00

VELVET FALERNUM

$9.00

ITALICUS

$9.00

DRAMBUIE

$9.00

SIRENE BITTER

$9.00

MR.BLACK

$9.00

CHAMBORD

$9.00

MARTELL VS

$12.00

REMY 1738

$20.00

CAMPARI

$10.00

APEROL

$9.00

Pierre Ferrand 1870

$12.00

FERNET MANZANILLA

$10.00

TUVE AMARO BLACK NOTE

$9.00

AMARO DEL CANSIGLIO

$9.00

KAPRIOL LIQUEUR

$9.00

APERITVO APLOMADO

$9.00

OKA KURA SWEET VERMOUTH

$9.00

BOMBAY SAPPHIRE

$9.00

BOMBAY

$9.00

BLUE FORTHOUSE

$10.00

NOLETS

$12.00

HAYMAN OLD TOM

$10.00

HAYMAN SLOE

$10.00

HAYMAN NAVY STRENGTH

$11.00

HAYMAN LONDON DRY

$10.00

ROKU

$10.00

AVIATION

$10.00

WILD ROOTS

$10.00

CK HARVEST

$11.00

EMPRESS

$12.00

TANGLIN BLACK

$12.00

JIN JIJI

$11.00

FORDS

$12.00

BEEFEATER

$10.00

PLYMOUTH

$12.00

ST.G TERROIR

$11.00

ST.G BOTANIVORE

$11.00

SIPSMITH

$10.00

TANQ RANGPUR

$10.00

BRISTOW

$11.00

ROOTS OF RUIN

$10.00

BOTANIST

$12.00

MONKEY 47

$15.00

AKKO GALILEE

$12.00

BOODLES

$10.00

SHERINGHAM

$12.00

BROOKLYN

$11.00

GENTILLY BARREL-AGE

$11.00

HENDRICKS

$11.00

FLORA ADORA HENDRICKS

$12.00

CITADELLE GIN

$10.00

KYOTO GREEN TEA

$15.00

SONG CAI DRY

$10.00

SONG CAI FLORAL

$10.00

KYOTO DRY

$14.00

ELENA

$11.00

MARTIN MILLERS

$11.00

BRANCHWATER

$12.00

GRACIAS A DIOS

$18.00

MAHON

$12.00

NORDES

$10.00

SWEET GWENDOLINE

$10.00

AKKO

$19.00

FORTHAVE

$12.00

BLOEDLEMOEN

$11.00

OPIHR

$11.00

GIN MARE

$11.00

AKASHI PLUM

$10.00

BALVENIE 12 DW

$18.00

BALVENIE 14 CC

$26.00

CROWN

$9.00

DEWARS 12YR BLEND

$11.00

DEWARS WHITE LABEL

$9.00

GLENDRONACH 12

$15.00

GLENFIDDICH 12

$14.00

GLENLIVET 12

$13.00

JAMESON

$9.00

JW BLACK

$11.00

JW BLUE

$62.00

KAIYO CASK

$13.00

KAMIKI

$15.00

LAGAVULIN 8

$17.00

MACALLAN 12

$22.00

MONKEY SHOULDER

$9.00

OBAN 14

$19.00

SUNTORY TOKI

$9.00

IWAI 45

$10.00

Silkie Black

$10.00

AK ZANJ DARK

$10.00

APPLE SIGNATURE

$9.00

APPLETON 12YR

$12.00

CLEMENT RHUM AGRICOLE

$10.00

COPALLI

$10.00

DIPLO EXCLUSIVA

$10.00

DON Q SILVER

$9.00

DOS MADERAS

$12.00

MOUNT GAY ECLIPSE

$9.00

PLANTATION DARK

$9.00

PLANTATION PINEAPPLE

$10.00

PLANTATION XO

$15.00

SMITH & CROSS

$10.00

BATAVIA ARRACK

$10.00

PLANTATION OTFD

$9.00

CLAIRIN ROCHER

$11.00

CLAIRIN BLEND

$9.00

HAMPDEN 8 YR

$15.00

BARRELL SEAGRASS

$20.00

BULLEIT RYE

$9.00

CONTRADICTION

$11.00

HW DOUBLE RYE

$10.00

MICHTERS

$11.00

OLD OVERHOLT 4YR

$9.00

PIKESVILLE

$11.00

RH BOXERGRAIL

$11.00

RITTENHOUSE

$9.00

RUSSELS RYE

$11.00

SAZERAC RYE

$9.00

STELLUM RYE

$14.00

TEMPLETON 4YR

$10.00

WHISTLEPIG 10YR SB

$15.00

WILDERNESS RYE

$12.00

WILLETT RYE

$15.00

AVION

$12.00

CASA REPOSADO

$15.00

CASA SILVER

$14.00

DJ 1942

$50.00

DJ ANEJO

$14.00

DJ REPOSADO

$13.00

DJ SILVER

$12.00

HERRA ANEJO

$14.00

HERRA SILVER

$12.00

MONTELOBOS MEZ

$11.00

TROMBA

$11.00

VIDA MEZCAL

$11.00

MILAGRO SLV

$9.00

MILAGRO REPO

$11.00

CASA CRISTALINO

$16.00

TITOS

$11.00

KETEL ONE

$12.00

WHEATLEY

$9.00

BEER

ELYSIAN SPACE DUST

$8.00

GB CATAHOULA COMMON

$8.00

PARISH CANEBRAKE

$8.00

US HOLY ROLLER

$8.00

BUDWEISER

$6.00

GB KOROVA MILK PORTER

$8.00

MSY AMBER

$7.00

RC FIRST PITCH

$7.00

SA CIDER

$7.00

STELLA

$7.00

US CUCUMBER GOSE

$7.00

WINE

GL ARGYLE ROSE SP

$16.00

GL CHARLES ROUX SP

$11.00

GL DIATOM CHARD

$13.00

GL MART ROSE

$14.00

GL JLC ROSE

$11.00

GL KRIS PG

$11.00

GL LIEU DIT SB

$13.00

GL MORGADIO ALBARINO

$13.00

GL PINE RIDGE CHENIN

$11.00Out of stock

GL FRANK FAMILY CHARD

$15.00

GL GREENWING CAB

$13.00

GL ROCO ROAD PN

$14.00

GL SE CATEURS ORANGE

$13.00

BTL ARCHERY SUMMIT PN

$90.00

BTL CARBONISTE ORANGE SPK

$65.00

BTL GREENWING CAB

$52.00

BTL HEITZ NAPA CAB

$120.00

BTL MORO RIBERA

$65.00

BTL PHFISTER ORANGE

$52.00

BTL ROCO RD PN

$52.00

BTL SE CATEURS ORANGE

$52.00

BTL ARGYLE ROSE SP

$64.00

BTL BILLECART BRUT ROSE

$150.00

BTL BROADBENT VAR

$48.00

BTL CHARLES ROUX SP

$44.00

BTL CHATEAU CREE CHARD

$85.00

BTL DIATOM CHARD

$48.00

BTL FESSINA CHARD

$48.00

BTL MART ROSE

$56.00

BTL HENRIOT BRUT

$110.00

BTL JLC ROSE

$48.00

BTL KRIS PG

$44.00

BTL LIEU SB

$52.00

BTL MORGADIO ALB

$56.00

BTL LA PETIT PERRIER SB

$40.00

BTL PINE RIDGE CHENIN

$44.00Out of stock

BTL SALT RIVER SB

$52.00

BTL MATTHIAS ROBLIN ROUGE

$65.00Out of stock

BTL SANDHI CHARD

$55.00

BTL STADT KREMS GRU

$52.00

BTL TIBERIO ROSE

$55.00

BTL FRANK FAMILY CHARD

$60.00

Fonseca

$8.00

Sauternes

$11.00

Moscato Di Asti

$8.00

Otima 10

$12.00

N/A BEVERAGES

COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

DIET COKE

$3.00

GINGER ALE

$3.00

SODA WATER

$3.00

TONIC WATER

$4.00

GINGER BEER

$5.00

CRANBERRY JUICE

$5.00

PINEAPPLE JUICE

$5.00

ORANGE JUICE

$5.00

N/A BEER

$6.00

SPARKLING WATER

$3.00

STILL WATER

$6.00

Espresso

$4.00

CC charge

$0.01

VIRGIN COCKTAIL

$9.00

Corkage Fee

$20.00

HH MENU

HH Lavender Negroni

$9.00

HH Red Delicious

$9.00

HH Bottles & Bay

$9.00

HH Amber is the Color

$9.00

HH Diatom

$9.00

HH Kris

$9.00

HH Secateurs

$9.00

HH Charles Roux

$9.00

HH Jean Luc Columbo

$9.00

HH Roco

$9.00

HH Lieu Dit

$9.00

HH Pine Ridge

$9.00Out of stock

FOOD MENU

OPPORTUNITIES

SQUID & MUSHROOM

$16.00

CHILLED SHRIMP

$18.00

TARAMASALATTA

$16.00

CEVICHE

$15.00

SQUID INK PASTA

$21.00

STEAMED CLAMS

$19.00

CB MUSSELS

$16.00

CAULIFLOWER

$15.00

GRILLED OCTOPUS

$22.00

STANDARDS

Lobster Roll

$32.00

Swordfish Schnitzel

$35.00

Scallops

$39.00

Seared Fish

$32.00

Steak

$38.00

DESSERTS

When Life Hands You Lemons

$11.00

Bathtub Dreams

$11.00

24 Karrot Gold

$11.00

Salted Caramel Corn on the Cob

$11.00

SOUPS & SALADS

Butternut Squash Soup

$10.00

Caesar Salad

$15.00

Apple & Cabbage

$15.00

SIDES

Bread Service

$7.00

Extra bread

$2.00

Extra Cheese Bread

$4.00

SD Aioli

$0.50

JoeJoe Pots

$8.00

Broccolini

$11.00

Mushrooms

$11.00

Carrots

$11.00

Market Veg

$11.00

Extra Chips

Extra Naan

$2.00

Extra Shrimp

$4.00

Extra Scallop

$11.00

Brussels

$10.00Out of stock

Spaetzle

$9.00

Haricort Verts

$8.00